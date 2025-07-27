Ванная или душевая кабина: что выбрать

Ремонт в ванной – это всегда миллион решений. Но один из самых главных и непростых – ванна или душевая кабина? Оба варианта актуальны, эстетичны и функциональны, но при выборе важно учитывать не только стиль, но и образ жизни, привычки и метраж. Рассказываем, как не запутаться и выбрать то, что действительно будет удобно для вас.

Душевая кабина: удобно, современно, практично