Стиль JoyArty: интерьер с акцентом

Джорджио Армани, непревзойденный гений стиля, говорил: «Чтобы создать что-то исключительное, ваше мышление должно быть непрерывно сфокусировано на мельчайших деталях». JoyArty, бренд актуального фототекстиля, считает, что именно детали делают стиль.

Мы обновляем гардероб часто и с удовольствием. А интерьер? JoyArty предлагает менять окружающее пространство, расставляя акценты. Украсьте стены живописными панно, переоденьте подушки в декоративные наволочки, поменяйте шторы. Всего за один день, благодаря вниманию к деталям, ваш дом преобразится, заиграет новыми красками.

JoyArty приглашает вас на стильный интерьерный шопинг. Высококачественный текстиль, выполненный в технике сублимационной печати, красочен и натуралистичен, износостоек и практичен, гигиеничен и безопасен.

Жизнеутверждающее - тканевый постер «Сделай день удивительным». Цена - 999 руб.

Трепетно прекрасное - шторка для ванной «Будни фламинго». Цена – 1 500 руб.

Радостно весеннее - наволочка «Лиственная композиция». Цена - 350 руб.

Нежно успокаивающее - фотошторы «Мягкие волны». Цена – 3 500 руб.

Наслаждайтесь творческим поиском и предвкушением преображения на www.joy-joy.ru.



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