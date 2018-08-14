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Сочетание цветов в интерьере: таблица

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Подбирая цвета для оформления интерьера лучше всего обратиться к дизайнеру, имеющему на руках таблицы проверенных сочетаний, или хотя бы к знакомому художнику, знающему основные правила комбинирования оттенков.

 А можно проявить фантазию и самостоятельно подобрать краску для пола, стен и потолка, а затем докупить понравившуюся мебель на свой вкус. Результат все равно получится приятным, если следовать простым рекомендациям.

Немного теории

Все таблицы сочетания цветов в интерьере основаны на 2 основных понятиях:

  1. Цветовой круг. Это диаграмма, через которую подбираются оттенки для стен, пола, потолка и мебели. На ней легко определить, какие краски хорошо сочетаются, а какие будут создавать контраст. Чаще всего для оформления рекомендуется использовать цвета, расположенные рядом в диаграмме. Выбрав оттенок через сектор, получится неприятное для глаз сочетание.
  2. Холодные и теплые цвета. Все оттенки зеленого и синего считаются холодными, а желтого и красного — наоборот. Если цвет не вызывает “температурных ощущений”, он считается нейтральным и используется для смягчения эффекта от других красок. Специалисты рекомендуют использовать для интерьера только теплые или холодные тона, не смешивая их.

 

Черный, белый и серый не относятся к этим категориям и называются ахроматическими. Они используются по несколько иным правилам, скорее, как акценты “темный-светлый”. Рекомендуется, чтобы всегда более темные тона располагались ближе к полу и использовались для оформления мебели, а светлым выкрашивались верхние детали интерьера.

Это подарит чувство стабильности и визуально увеличит комнату.

Также надо учитывать психофизиологические факторы. Так не секрет, что красный будоражит и стимулирует к активным действиям, что не подходит для спальни. А черный визуально уменьшает помещение, и потолки в него можно красить только, если они выше 3 м, чтобы они не “давили”. Поэтому есть несколько общих тенденций, на которые можно опереться, создавая интерьер.

  • Какие цвета в интерьере вы предпочитаете?

Выбор по назначению

Дом — это, в первую очередь, место для отдыха. Поэтому правильный подбор цвета поможет максимально реализовать эту функцию:

Помещение

Оформление

Прихожая

Чтобы возвращение домой поднимало настроение, надо выкрасить помещение в серебристых, зеленых, желтых и бежевых тонах. Также можно использовать акценты голубого и красного.

Санузел

Ощущение свежести и чистоты дарит вся светлоголубая палитра.

Кухня и столовая

Это не только место для приема пищи, но и традиционная зона спокойного отдыха и интимных разговоров. Поэтому специалисты рекомендуют использовать оттенки желтого и бирюзового.

Гостиная

Это универсальная комната, поэтому и оформление лучше выполнить в мягких нейтральных пастельных тонах.

Спальня

Лучшим цветом для качественного сна считается фиолетовый и его комбинации с пастелью.

Детская

До возраста 10 лет достаточно просто сделать комнату яркой. А когда у ребенка появятся предпочтения, можно использовать различные оттенки любимого цвета.

Рекомендованные универсальные цвета — это необязательное к выполнению правило. Каждый хозяин жилища подбирает оттенки под собственные вкусы.

Стилевое оформление

Если совсем углубиться в нюансы дизайнерского искусства, то можно ориентироваться на определенные стили. Так, пол, потолок, стены и мебель будут восприниматься, как единый интерьер, а не отдельные его элементы, зачем-то собранные в одном помещении.

В таком случае правила сочетания цветов становятся более жесткими. Есть определенные таблицы и палитры оттенков, которые регламентируют соответствие тонов тому или иному стилю.

Наиболее классические сочетания:

Стиль

Цвет

Классика

Белый в сочетании с любыми другими красками.

Кантри

Песочный, коричневый и светло-желтая неяркая палитра

Прованс

Светло-молочный и комбинация розового с голубым

Лофт

Сочетание теплых и холодных тонов: красный и оранжевый с зеленым и синим

Хай-тек

Строгие черный и белый с включениями металлика

Барокко

Все пастельные оттенки без исключений

Пин-ап

Яркая вызывающая комбинация желтого и розового

Модерн

Спокойный стиль с преобладанием зеленого и синего, коричневого и бежевого

Эко-стиль

Древесные краски: коричневый и темно-зеленый

Минимализм

Черное и белое

Чтобы жить в помещении было максимально комфортно, дизайнеры также рекомендуют учитывать фактор износа.

Стены и потолок, а особенно пол, перекрасить сложнее, чем купить новые полки или стулья.

Поэтому лучше всего подбирать универсальные решения, чтобы отдельные детали интерьера можно было легко заменить. Так не придется выкидывая надоевший и уже скрипучий диван заодно с новой мебелью покупать обои или краску для полноценного ремонта.

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14.08.2018
Теги: цвета интерьер мебель

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  • Галина / 14.08.18 14:54
    -
    0
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    Ой, а мне мама взяла и обклеила мебель обоями, которые были в комнате. Получилось очень стильно и красиво, как-будто это дело рук настоящего профессионала. Поэтому важно проявлять фантазию, особенно с советской мебелью, которую выбросить жалко. Можно ведь еще оформить ее пленками специальными, наклейками и будет очень красиво и уютно.
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  • Эльза / 14.08.18 14:53
    -
    0
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    Спасибо, интересная статья. Когда все нужно делать своими руками, таких таблиц не найти, особенно адекватных. Приходится перерывать просторы интернета в поисках различных идей. Наткнулась на эту статью, буду на нее ориентироваться.
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  • Даша / 14.08.18 14:52
    -
    0
    +
    С этими таблицами надо не самим разбираться, а реально обращаться к дизайнеру. Мне когда делали мебель на кухне, я искренне считала, что хочу сочетание черного и бежевого. Пришел мастер, показал фотки, где сочетаются черный и серый. Все выглядело очень стильно и на порядок богаче и интереснее, чем мой вариант. К тому же, как он объяснил, не так заляпывается поверхность и потеки так в глаза не бросаются. Конечно, уборку никто не отменял, но эффект потрясающий.
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