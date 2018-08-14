Сочетание цветов в интерьере: таблица
Подбирая цвета для оформления интерьера лучше всего обратиться к дизайнеру, имеющему на руках таблицы проверенных сочетаний, или хотя бы к знакомому художнику, знающему основные правила комбинирования оттенков.
А можно проявить фантазию и самостоятельно подобрать краску для пола, стен и потолка, а затем докупить понравившуюся мебель на свой вкус. Результат все равно получится приятным, если следовать простым рекомендациям.
Немного теории
Все таблицы сочетания цветов в интерьере основаны на 2 основных понятиях:
- Цветовой круг. Это диаграмма, через которую подбираются оттенки для стен, пола, потолка и мебели. На ней легко определить, какие краски хорошо сочетаются, а какие будут создавать контраст. Чаще всего для оформления рекомендуется использовать цвета, расположенные рядом в диаграмме. Выбрав оттенок через сектор, получится неприятное для глаз сочетание.
- Холодные и теплые цвета. Все оттенки зеленого и синего считаются холодными, а желтого и красного — наоборот. Если цвет не вызывает “температурных ощущений”, он считается нейтральным и используется для смягчения эффекта от других красок. Специалисты рекомендуют использовать для интерьера только теплые или холодные тона, не смешивая их.
Черный, белый и серый не относятся к этим категориям и называются ахроматическими. Они используются по несколько иным правилам, скорее, как акценты “темный-светлый”. Рекомендуется, чтобы всегда более темные тона располагались ближе к полу и использовались для оформления мебели, а светлым выкрашивались верхние детали интерьера.
Это подарит чувство стабильности и визуально увеличит комнату.
Также надо учитывать психофизиологические факторы. Так не секрет, что красный будоражит и стимулирует к активным действиям, что не подходит для спальни. А черный визуально уменьшает помещение, и потолки в него можно красить только, если они выше 3 м, чтобы они не “давили”. Поэтому есть несколько общих тенденций, на которые можно опереться, создавая интерьер.
Выбор по назначению
Дом — это, в первую очередь, место для отдыха. Поэтому правильный подбор цвета поможет максимально реализовать эту функцию:
|
Помещение
|
Оформление
|
Прихожая
|
Чтобы возвращение домой поднимало настроение, надо выкрасить помещение в серебристых, зеленых, желтых и бежевых тонах. Также можно использовать акценты голубого и красного.
|
Санузел
|
Ощущение свежести и чистоты дарит вся светлоголубая палитра.
|
Кухня и столовая
|
Это не только место для приема пищи, но и традиционная зона спокойного отдыха и интимных разговоров. Поэтому специалисты рекомендуют использовать оттенки желтого и бирюзового.
|
Гостиная
|
Это универсальная комната, поэтому и оформление лучше выполнить в мягких нейтральных пастельных тонах.
|
Спальня
|
Лучшим цветом для качественного сна считается фиолетовый и его комбинации с пастелью.
|
Детская
|
До возраста 10 лет достаточно просто сделать комнату яркой. А когда у ребенка появятся предпочтения, можно использовать различные оттенки любимого цвета.
Рекомендованные универсальные цвета — это необязательное к выполнению правило. Каждый хозяин жилища подбирает оттенки под собственные вкусы.
Стилевое оформление
Если совсем углубиться в нюансы дизайнерского искусства, то можно ориентироваться на определенные стили. Так, пол, потолок, стены и мебель будут восприниматься, как единый интерьер, а не отдельные его элементы, зачем-то собранные в одном помещении.
В таком случае правила сочетания цветов становятся более жесткими. Есть определенные таблицы и палитры оттенков, которые регламентируют соответствие тонов тому или иному стилю.
Наиболее классические сочетания:
|
Стиль
|
Цвет
|
Классика
|
Белый в сочетании с любыми другими красками.
|
Кантри
|
Песочный, коричневый и светло-желтая неяркая палитра
|
Прованс
|
Светло-молочный и комбинация розового с голубым
|
Лофт
|
Сочетание теплых и холодных тонов: красный и оранжевый с зеленым и синим
|
Хай-тек
|
Строгие черный и белый с включениями металлика
|
Барокко
|
Все пастельные оттенки без исключений
|
Пин-ап
|
Яркая вызывающая комбинация желтого и розового
|
Модерн
|
Спокойный стиль с преобладанием зеленого и синего, коричневого и бежевого
|
Эко-стиль
|
Древесные краски: коричневый и темно-зеленый
|
Минимализм
|
Черное и белое
Чтобы жить в помещении было максимально комфортно, дизайнеры также рекомендуют учитывать фактор износа.
Стены и потолок, а особенно пол, перекрасить сложнее, чем купить новые полки или стулья.
Поэтому лучше всего подбирать универсальные решения, чтобы отдельные детали интерьера можно было легко заменить. Так не придется выкидывая надоевший и уже скрипучий диван заодно с новой мебелью покупать обои или краску для полноценного ремонта.
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А какое сочетание вам нравится больше всего? 3
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Галина / 14.08.18 14:54Ой, а мне мама взяла и обклеила мебель обоями, которые были в комнате. Получилось очень стильно и красиво, как-будто это дело рук настоящего профессионала. Поэтому важно проявлять фантазию, особенно с советской мебелью, которую выбросить жалко. Можно ведь еще оформить ее пленками специальными, наклейками и будет очень красиво и уютно.
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Эльза / 14.08.18 14:53Спасибо, интересная статья. Когда все нужно делать своими руками, таких таблиц не найти, особенно адекватных. Приходится перерывать просторы интернета в поисках различных идей. Наткнулась на эту статью, буду на нее ориентироваться.
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Даша / 14.08.18 14:52С этими таблицами надо не самим разбираться, а реально обращаться к дизайнеру. Мне когда делали мебель на кухне, я искренне считала, что хочу сочетание черного и бежевого. Пришел мастер, показал фотки, где сочетаются черный и серый. Все выглядело очень стильно и на порядок богаче и интереснее, чем мой вариант. К тому же, как он объяснил, не так заляпывается поверхность и потеки так в глаза не бросаются. Конечно, уборку никто не отменял, но эффект потрясающий.