Релакс дома: атмосфера спа в собственной ванной

Если у вас нет времени на то, чтобы периодически релаксировать в спа, то вы можете создать атмосферу спа у себя дома. А на сэкономленные деньги можно еще накупить себе масок, ванных масел и ароматических свечей.

Признаемся: иногда, когда особенно сильно хочется отдохнуть от работы, мы смотрим фотографии дорогих спа-салонов и думаем, как когда-нибудь будем также нежиться в ванне из молока и лепестков лотоса. Но реальность такова, что повседневная жизнь вряд ли в ближайшее время отпустит нас на несколько часов наслаждаться отдыхом, который еще и стоить будет как первоначальный взнос на машину. Поэтому вместо этого мы создаем спа у себя дома — потратиться можно один раз, зато твой личный спа-салон будет работать годами.

Согласно исследованию Houzz о трендах в ремонте ванных комнат 2017 года, 37% людей в России, которые недавно отремонтировали или ремонтируют свою ванную комнату сейчас, сказали, что выбирают такой дизайн и облик ванной, чтобы она смогла создать атмосферу спа-салона и помочь им релаксировать дома.

Сегодня расскажем о том, как создать релаксирующую атмосферу у себя в ванной комнате как с помощью тотального ремонта, так и просто правильно сложив полотенца.

1. Добавьте теплого дерева и натуральных материалов

Оттенок теплого дерева создает в минималистичной ванной комнате атмосферу отдыха на тропическом острове. Чтобы быть еще ближе к природе, постарайтесь придерживаться натуральных материалов — естественного камня или, например, плитки «галькой» на полу. Если не хотите полностью мостить пол под гальку, то можете положить ее в душевой кабине. Попробуйте обратить внимание на накладные раковины — это хорошая возможность добавить в интерьер натуральные материалы, например, камень.

2. «Подвесьте» раковину

Нависающие тумбы под раковины создают ощущение бесконечного пола и расширяют пространство. Вся комната выглядит более просторной и открытой. В целом не нужно стремиться создавать углы и стены там, где они не были установлены изначально.

Дайте больше воздуха комнате, тогда и дышать будет легче.

3. Покажите содержимое

Если в шкафчиках и тумбах у вас лежат вещи, которые хорошо смотрятся, то попробуйте держать их на виду. Красивые баночки, аккуратно сложенные полотенца, салфетки или разные мелочи в красивых корзинках — такая наполненность создает уют, но важно содержать эти вещи в чистоте и порядке, иначе уют быстро превратится в хаос. Кстати, действительно удобно хранить чистые полотенца свернутыми и уложенными друг на друга. Это и визуально лучше смотрится, чем просто стопка полотенец, и занимает меньше места.

4. Больше белого

Не зря белый цвет оттеснил излюбленный беж в ванных комнатах. По данным исследования Houzz, белый — все еще самый популярный цвет для шкафов, столешниц и стен в ванных, его выбирают 58%, 48% и 24% людей в России для этих элементов. И правильно, ведь яркий белый цвет как нельзя лучше создает ощущение релакса. А, например, белая плитка от пола до потолка визуально увеличивает размеры комнаты.

5. Используйте стекло

Прозрачность также создает ощущение простора. Отделите душевую часть полностью прозрачными перегородками. Благодаря этому ванная комната будет казаться больше — душевая кабина не съест визуально ее пространство. Если вам больше нравятся чистота и прозрачность, остановите выбор на накладной раковине из прозрачного стекла.

6. Погрузите ванну

Встройте свою ванну прямо в пол ванной комнаты, чтобы можно было спускаться в нее. Альтернатива — построить помост и встроить в него обычную ванну. Ощущения - будто вы окунаетесь в джакузи после расслабляющего массажа.

7. Выберите стильный унитаз

Да, словосочетание «стильный унитаз» не такой уж и оксюморон. Подвесные, напоминающие по форме шляпную коробку или знаменитые японские, способные на гораздо большее, чем просто сливать воду — вот всего лишь несколько из большого количества опций на рынке.

8. Не забывайте про вид из окна

Очевидно, это очень драматичный пример, но даже небольшое окно около душевой кабины или ванны позволит вам расслабиться и наслаждаться видом на улицу, пока вы моетесь. Если месторасположение вашей ванной комнаты таково, что, открыв окна, вы рискуете прослыть на всю улицу эксгибиционистом, то выберите стекло, которое пропускает свет, но не пропускает любопытные взгляды снаружи.

9. Уделяйте особое внимание чистоте

Если вы вошли в спа-центр, где полотенца сложены как попало и где попало, то это вряд ли вам понравится и, вполне возможно, не позволит вам расслабиться во время массажа. Соблюдайте те же правила в своей ванной комнате: храните предметы в корзинках или шкафах и аккуратно складывайте полотенца.

В идеале лучше покупать пушистые белые полотенца, но если это невозможно, то просто отдайте предпочтение полотенцам одинакового цвета.

10. Купите пушистый белый халат

Халат должен быть всегда под рукой на крючке. Можно повесить его на дверь, если ванная небольшая и до него можно дотянуться из душевой или ванны. Ориентируйтесь на свое удобство. А если вы хотите добиться полного сходства со спа, то обзаведитесь белыми пушистыми тапочками.

11. Живой огонь и цветы

Поставьте в ванной комнате горшок с орхидеей. Эти прекрасные экзотические цветы можно купить даже в продуктовом супермаркете, зато они будут радовать вас месяцами. Неважно, каких размеров ваша ванная комната — создать в ней атмосферу релакса всегда можно с помощью свечей. Приглушенный свет, свечи, запах цветов и горячая ванна с лавандовым маслом — это может быть лучшим окончанием дня.