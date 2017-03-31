Редизайн интерьера: 20 идей для бюджетного ремонта

Весна — период обновлений. Массовый выход всего живого из спячки побуждает к действию. Хочется куда-то бежать, что-то делать!.. Энергии через край, но с руслом — пока проблемы. Куда бы её направить? Сезонные скидки в строительных магазинах наталкивают на мысль: «А не сделать ли ремонт?»

Почему бы и нет? Но пугает мысль о колоссальных временных и денежных затратах. Впрочем, обновить интерьер можно, не затевая «стройку века». Как? Читайте в обзоре «Клео».

Что можно сделать со стенами?

Вам повезло, если вы — владелец квартиры с идеально ровными стенами, прошедшими обработку под покраску. Тут и придумывать ничего не нужно. Выбираете новый цвет и перекрашиваете — 70% ремонта завершено. Жилище смотрится совершенно иначе, а затраты минимальны.

В остальных случаях дизайнеры предлагают следующие решения:

Фотообои. Используйте для декорирования одной или нескольких стен, зонируя пространство.

Виниловые наклейки. Добавьте новые элементы без изменения основы.

Акриловые краски. Сделайте роспись по существующему покрытию, используя шаблоны или собственные наработки.

Деревянные панели или рейки. Смените стиль, введя в интерьер натуральные материалы.

Кирпич. Очистите часть стен до кладки, используя модную технику декорирования.

Как быть с полами?

Тут всё опять же зависит от того, что имеется в наличии. Советов-то по ремонту найти можно много. Но все они предназначены для ситуаций, когда текущее состояние полов не устраивает хозяев. А если всё хорошо? Если изначально были выбраны добротные материалы и товарный вид сохранён, но хочется внести какое-то разнообразие или просто освежить покрытие?

В последнем случае всё просто, если речь идёт о дереве. Вернуть блеск поможет полироль или мастика. Перед обработкой можно также замаскировать сколы и трещины, используя специальные средства: замазки, карандаши или восковые смеси.

Если же хочется чего-то новенького, то есть всего два варианта — покрасить полы целиком или частично.

Несмотря на обилие различных красящих составов и примеров их использования, специалисты не рекомендуют перекрашивать ламинат, паркет или деревянное полотно полностью. По их мнению, такое покрытие не выдержит проверку временем. А вот частичное изменение цвета — более приемлемый вариант. Тем более наносить рисунки можно по шаблонам. А значит, с задачей справится даже неспециалист.

Впрочем, об этом методе мы писали несколько лет назад. Жаль, что за прошедшие годы производители не порадовали нас новыми изобретениями.

В процессе перекрашивания нужно учесть следующие моменты:

Используйте полиуретановые или алкидные краски

Перед началом работ проверьте материалы на совместимость (если где-то в кладовке сохранились остатки напольного покрытия — это самая подходящая поверхность для предстартовых экспериментов)

Зачистите поверхность шкуркой, а затем вымойте полы от пыли

Воспользуйтесь грунтовкой на масляной основе

Окрашивание производите по направлению укладки, в два слоя (второй после высыхания первого)

Завершите процесс нанесением защитного покрытия — например, лака на водной основе

Кстати, кроме самих полов есть ведь ещё и плинтусы. Вроде бы мелочь, но играющая немаловажную роль. На стадии капитального ремонта немногие решаются потратить деньги на дорогие высокие плинтусы, предпочитая обычный размер. А между тем нестандартный декоративный элемент может стать акцентной деталью в интерьере. Недаром его регулярно используют профессиональные дизайнеры. Так почему бы любителям не опробовать этот приём в процессе проведения косметического ремонта? Тем более производители предлагают огромный выбор моделей из новейших композитных материалов.

Ну а если кому-то покажется, что цена кусается — есть альтернатива. Маленькая хитрость позволит добиться того же эффекта, но при минимальных затратах. Понадобятся: малярная кисть, краска, грунтовка, жидкие гвозди, обычные плинтусы и герметик. Идея проста — нужно создать видимость высоких плинтусов. Для этого, чуть выше существующих элементов отделки, на жидкие гвозди приклеиваются дополнительные элементы. Швы обрабатываются герметиком, затем вся поверхность окрашивается в один цвет, включая зону между плинтусами. Вуаля — модный дизайнерский акцент готов!

Как обновить мебель?

С мягкой мебелью проще всего — достаточно сменить обивку. Если нет уверенности в том, что справитесь самостоятельно, то можно обратиться к специалистам. Мастеров, готовых помочь перетянуть диван, кресло или стулья, видимо-невидимо. Цены на их услуги вполне приемлемы. Чего не скажешь о материалах. Вот тут-то и скажется разница в стоимости. Но если семейный бюджет позволяет, можно и разгуляться — конечный результат того стоит: дорогие ткани смотрятся лучше и служат дольше.

А что насчёт шкафов, комодов, тумбочек? Их ждёт преображение! Вы даже не представляете себе, какое огромное количество способов переделки предлагается знатоками. Одни только русскоязычные поисковики показывают пятьдесят миллионов ссылок на сайты, посвящённые данной тематике. Естественно, что в одной статье их не опишешь. Но краткий экскурс возможен.

Начнём с популярного. Как вы думаете, мебель какого бренда чаще всего подвергается модернизации? Подумали про шведский концерн? Правильно! Это и неудивительно, учитывая, что практически в каждой квартире можно найти предметы, изготовленные на заводах этого иностранного гиганта. Удобно — да, но скучно. Вот и хочется потребителям разнообразия, чтобы было не как у всех.

Думаете, скандинавы обижаются? Борются как-то с теми, кто выкладывает в Сеть инструкции по обновлению и их типовой мебели? А вот и нет. Как говорится: «Не можешь победить — возглавь». Они организовали целые клубы, посвящённые переделке их продукции. Поищите в Сети — весьма полезные и интересные ресурсы.

Там, например, можно найти рекомендации, позволяющие превратить обычную коридорную скамью в оригинальную банкетку. А всего-то понадобится: ткань, хлопковый шнур, поролон, клей-пистолет и швейная машинка.

Там есть описание того, как сделать дизайнерскую вещь из банального журнального столика. Немного таланта, перманентный маркер и лак творят чудеса.

А если хочется чего-то совсем странного, то можно воспользоваться советом дизайнера Андриаса Бенда из Швеции и переделать стулья в… напольную вешалку. Как? Просто нужно выйти за рамки привычного, скрутив элементы конструкции в другом порядке. Что получится? Смотрите в фотопримере.

Остальные способы переделки сводятся к следующему:

Окрашивание. Причём вариаций может быть масса: в один цвет или несколько, с орнаментом и без, с эффектами состаривания, градиента и многими другими. При наличии определённых навыков любой предмет мебели можно превратить в шедевр.

Декупаж. Техника хорошо известная среди реставраторов мебели, которая легко осваивается любителями. Мастер-классы в изобилии представлены в Интернете: видео, пошаговые инструкции, секреты, описания особенностей материалов.

Мозаика. Декораторы часто прибегают к данному приёму, несмотря на трудоёмкость. Кусочки разбираются по цветам, подгоняются под нужную форму и размер кусачками, затем выкладываются на плиточный клей с зазорами, которые впоследствии заполняются специальными смесями — шовниками. На выходе — дизайнерский арт-объект.

Использование зеркальных вставок. Плюсы такой модернизации — скорость, относительная лёгкость исполнения работ, гарантированно впечатляющий результат.

Если же всё вышеперечисленное кажется вам слишком сложным в реализации, то можно просто заменить фурнитуру. Поверьте, иногда к обычному шкафу или комоду достаточно прикрутить оригинальные ручки, чтобы изменился весь стиль. Попробуйте!

Что делать с окнами?

Скорее даже не с самими окнами, а с их обрамлением. Как насчёт того, чтобы сменить шторы и гардины? Как и в случае с окрашиванием стен, новые ткани в интерьере способны сотворить чудо, полностью изменив привычный облик жилища. Подберите что-то кардинально отличающееся от предыдущей версии по цвету и стилю. Обыграйте новые оттенки, поддержав их новыми наволочками диванных подушек, покрывалами, ковриками.

Обладательницы золотых рук и швейных машинок без труда сэкономят десятки тысяч рублей, пошив шторы самостоятельно. Остальным придётся хитрить. Снизить расходы можно:

Уменьшив длину карнизов. Часто, если пошивом штор занимается мастерская, за основу берётся максимальный размер от стены до стены. Но ведь можно ограничиться минимумом, рассчитав длину по окну (плюс 20 сантиметров с каждой стороны). Расход ткани уменьшится — вот и экономия!

Используя декоративные портьеры. От света можно защититься, установив жалюзи или роллы. В этом случае отпадёт необходимость в пошиве полноразмерных штор. Сделайте их узкими и задрапируйте. Да, на гардину придётся раскошелиться. Но ведь это уже совсем другие траты.

Тщательно выбирая производителя. Безусловно, когда речь идёт о плотных материалах для штор, разница в качестве видна невооружённым взглядом. А как насчёт тонких вуалей? Сможете ли вы на глаз отличить итальянскую тюль от турецкой? То-то и оно. Так зачем переплачивать?

Кстати, шторы можно использовать не только для декорирования окон. Внести разнообразие в интерьер можно ещё одним способом. Но он подойдёт лишь тем, в чьих квартирах есть открытые стеллажи. В последние годы к этому приёму всё чаще прибегают дизайнеры, используя шторы вместо глухих дверец. Оригинально и довольно удобно.

Кроме того, аналогичным способом можно зонировать пространство, отгородив, например, кухню от жилых помещений. Фактически меняется планировка, но вместо дорогостоящих работ по возведению дополнительных перегородок производится лишь монтаж направляющих. Бюджетно? Безусловно!

Что придумать с освещением?

Почему-то при проведении косметического ремонта вопрос об освещении опускается. Максимум на что хватает фантазии — заменить все перегоревшие лампочки и поменять тёплый свет на холодный или наоборот. А между тем одна только замена плафонов и абажуров может существенно изменить общий стиль. Причём не обязательно покупать что-то новое. Можно модифицировать и существующие элементы конструкций. Примеров масса! Например, с помощью обычной бечёвки можно превратить банальную настольную лампу в арт-объект в экостиле.

Недорого, а как эффектно. Или ещё один вариант, не требующий больших затрат — декорирование абажура… пуговицами!

Куда уж проще. А результат смотрится потрясающе, привлекая внимание окружающих. Ну чем не бюджетный способ обновить интерьер?

Да, и не забывайте про выключатели. Обычно они малозаметны. Но почему бы это не исправить? Опять же к вопросу о незначительных затратах и минимальных усилиях. Знаете, как можно сделать быстрый апгрейд выключателям? С помощью обычного лака для ногтей! Нужно лишь скрутить существующие крышки и опустить их в чашу с тёплой водой, в которую предварительно были влиты лаки разных цветов. Только делать нужно всё очень быстро!

На выходе получатся броские и необычные элементы освещения. Причём каждый рисунок будет неповторим. Как вы думаете, сколько могли бы стоить такие выключатели, если бы их выпускала какая-нибудь известная дизайнерская компания? То-то и оно. А вы потратите копейки.

Итак, подытожим. Распространённое мнение о том, что не бывает ремонта без больших трат — ошибочно. Народная смекалка и многочисленные советы практиков позволяют изменить обстановку при минимальном бюджете. Удачи в обновлении интерьера!