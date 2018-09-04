Культура питания кошек - основные принципы

Медленные углеводы – утром, два литра воды в день, меньше сахара и соли – все мы неплохо разбираемся в том, как надо питаться людям. А ведь четвероногим тоже необходимо соблюдать ряд важных правил.

Об особенностях кошачьего рациона рассказала Наталья Малкова, кандидат ветеринарных наук, эксперт компании Mars.

Нет – вредным продуктам

Приверженцы здорового образа жизни никогда не закажут в ресторане картошку фри, не станут утолять жажду колой или пить чай с пончиками в глазури. Такой же список вредной еды можно составить и для кошек. Поэтому как бы умильно не мяукал питомец при виде копченостей или сосисок, не стоит баловать его мясными полуфабрикатами и другими закусками.

Сыры, колбасы, копченая рыба – это избыток жира, соли и специй, опасный для здоровья питомцев.

Но под запретом не только эти, очевидно не полезные лакомства, но еще молоко и рыба.

Молоко, вопреки стереотипам, совсем неподходящая пища для взрослых животных: оно может вызвать проблемы пищеварением.

Сырая рыба повышает риск заражения паразитами , а преобладание ее в рационе может привести к развитию мочекаменной болезни. Кроме того, в речной рыбе много мелких косточек, способных травмировать пушистика.

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Если очень хочется порадовать питомца, угостите его специальным кошачьим лакомством, такие сейчас есть у многих брендов питания для животных.

Нет – смешиванию домашней еды и готового корма

Натуральное, с собственной кухни, или купленное в магазине специальное питание? Многие считают, что сочетание того и другого – отличный компромисс. Но на самом деле организму кошки сложно подстроиться сразу под два варианта, это чревато проблемами с ЖКТ.

Выбирая готовый корм, вы не лишаете питомца чего-то важного или полезного. За нехватку питательных веществ тоже переживать не следует: современные продукты питания полнорационные и сбалансированные, поэтому не требуют никаких добавок и витаминов. А вот сочетать сухой корм с влажным, чередуя их, как раз полезно: с утра и в вечернее время нужно давать влажный, а днем подойдет сухой.

Конечно, не стоит представлять домашнее питание абсолютным злом. При наличии определенных познаний можно составить выверенную рецептуру и ежедневно тщательно и по граммам отмерять злаки, мясо и куриную печенку.

Этот вариант отнимает много времени и сил, а на выходе вы получите точно такой же результат, как и те, кто просто покупает готовый корм.

Да – сбалансированному рациону

Кошки истинные хищники, основу их рациона составляют мясо и субпродукты, но одного только мяса им недостаточно. Ведь даже в дикой природе они съедают мелких грызунов вместе с содержимым желудка (злаки, овощи).

Вымерять необходимое количество тех или иных ингредиентов довольно сложно, поэтому хорошим решением могут стать готовые сбалансированные корма, содержащие исключительно натуральные ингредиенты. В состав таких продуктов входит мясо и субпродукты, злаки и овощи. Полная информация указывается производителем на упаковке.

Да – питьевому режиму

Кошкам, как и любым живым существам, необходима вода. Но если собаки пьют много и с охотой, то представители семейства кошачьих часто пренебрегают этим. Кроме того, они предпочитают проточную воду.

Организовать дома ручей или реку вряд ли возможно, а вода из крана содержит вредные примеси и избыток минералов. Поэтому рекомендуется наливать в миску свежую фильтрованную воду.

Выходом может стать и автопоилка, она очищает воду самостоятельно.

Следите, чтобы кошка выпивала необходимое количество воды – примерно 3% от массы тела.

Да – частым кормлениям

Редко кто из диких кошек съедал за раз большой объем – они охотились 8-20 раз в сутки, а значит, питались небольшими порциями. Обосновано это и физиологически: растяжимость желудка у питомцев ограниченная, а кишечник короткий. Так что домашних кошек можно и нужно кормить несколько раз в день.