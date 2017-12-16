Праздник все ближе: как красиво упаковать подарки

Что подарить родным и близким? Как преподнести презент? Как необычно его упаковать? За несколько недель до Нового года эти вопросы становятся особенно актуальными.

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Определитесь с тем, что положить в заветную коробочку под елку, а мы расскажем, как красиво и необычно украсить ваш подарок. И поможет нам в этом Анна Осипова, маркетолог компании 3М.

1. Упаковка подарков нестандартной формы — это легко!

Выбрали большой подарок или хотите разместить несколько подарков в одном наборе? Без проблем! Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно упаковочной бумаги. Измерьте параметры вашего подарка. Оберните его, закройте выступающие углы, аккуратно согнув бумагу так, чтобы не повредить упаковку.

Используйте полоски из картона, мягкую обертку или ткань на острых краях, чтобы предотвратить порезы о бумагу.

Обрежьте лишнюю бумагу перед тем, как будете наносить клейкую ленту, чтобы закрепить упаковку.

2. Неповторимая идея

Чтобы упаковка вашего подарка оказалась неповторимой, используйте различные декоративные элементы — сухоцветы, засушенные апельсины, корицу, еловые веточки. Хендмейд придаст определенный шарм подарку и запомнится получателю. Кроме того, такой подарок будет повсюду распространять новогодние ароматы.

3. Бумага и клейкая лента

Важно выбрать те материалы, которые не только будут красиво смотреться, но еще и не порвутся в процессе упаковки. Нашли понравившуюся бумагу? Теперь время подобрать подходящую клейкую ленту. Для переливающейся глянцевой упаковки можно взять прозрачную ленту, она не будет заметна на поверхности.

Если вы выбрали мелованную или матовую бумагу, используйте специальную полуматовую клейкую ленту — она становится абсолютно невидимой после наклеивания на большинство видов бумаги.

Чтобы скрыть все внешние стыки, идеально подойдет двусторонняя клейкая лента. Она проста в использовании, без бумажного разделителя и подойдет для надежного и незаметного закрепления внешних элементов на самой упаковке, например, фотографий, прозрачных пленок — суперрешение для креативных подарков.

Хотите написать пожелания на самой коробке? Отлично! Подойдет невидимая клейкая лента. За счет матовой структуры она не видна на матовой и крафт-бумаге. Легко отрывается руками и удобна для использования на мини-диспенсере. А еще на ней можно писать любой ручкой, карандашом, маркером — классная идея, если хочется указать, кому адресован презент!

Ну а если будете упаковывать подарок поздно ночью, обязательно используйте бесшумную упаковочную клейкую ленту. Она незаменима, когда нужно заклеить коробку с подарком в тишине, не разбудив своих близких неприятным звуком и не привлекая лишнего внимания домочадцев.

4. Не просто упаковка!

Оживите свой подарок, добавив личное сообщение адресату и оставив его на фигурных стикерах — это могут быть стикеры в форме цветов, звезд, сердец и даже поцелуев. Ваше пожелание украсит сам подарок и будет отлично держаться на упаковке.

5. Радость для детей — упаковываем подарки вместе с семьей

Пусть подготовка к праздникам станет семейной традицией! Упаковывайте подарки вместе с детьми. Сделайте своими руками упаковку в виде животного — пусть это будет белый мишка, заяц, мышка и так далее.

Для этого вырежьте из плотной бумаги или картона ушки в цвет упаковки, закрепите их на «макушке» подарка клеем-карандашом или двусторонней клейкой лентой. На лицевой стороне нарисуйте маркером или фломастером глаза, нос и рот. Также для мордочки животного можно использовать бисер, блестки, пуговицы и другие подручные материалы.

6. Не бойтесь нестандартных решений

Если постараться, можно забавно упаковать даже крупногабаритные подарки, например, велосипед может превратиться в оленя Санта-Клауса! Для такого декора потребуются крафтовая бумага и маркеры, а закрепить упаковку помогут клейкие ленты или клей-карандаши. Особенно удобен клей-карандаш, который проявляет цвет при нанесении и становится прозрачным и незаметным через 15-20 секунд.

Также с помощью клей-карандаша можно делать поздравительные открытки и другие праздничные поделки. Творите вместе и делайте ваши подарки самыми запоминающимися! С наступающими праздниками!