Красивые поделки на 23 февраля для 4 класса
Оригинальные поделки на 23 февраля – хорошая альтернатива покупным подаркам. Самые красивые сувениры смогут сделать своими руками даже школьники 4 класса. В результате удастся не только сэкономить семейный бюджет, но и удивить любимых мужчин. Лучше всего проводить мастер-класс для всей семьи, дети с радостью примутся за работу.
Бумажный танк
Бумага пользуется огромной популярностью у рукодельниц. Из нее можно создавать не только открытки, но и различные сувениры. Поделки на 23 февраля сложно представить без военной техники. Почему бы смастерить для папы бумажный танк. Изделие получается ярким и оригинальным, оно займет видное место в доме.
Материалы:
- картон коричневого цвета;
- цветная двусторонняя бумага;
- линейка;
- простой карандаш;
- ножницы;
- клей.
Последовательность выполнения:
- Подготовим зеленую бумагу. Из нее вырезаем 2 полоски, шириной 2 см и длиной 20 см. Склеиваем концы заготовок, получаем 2 кольца. Это будут гусеницы танка.
- Сделаем основу. Для этого подготовим прямоугольник длиной 12 см и шириной 7 см. С коротких сторон отсчитываем по 5 мм, рисуем карандашом линию. С каждой стороны отмеряем еще по 2,5 см, чертим 2 линии.
- Делаем красивые поделки на 23 февраля своими руками, с шаблонами мастер-класс будет понятен даже детям 4 класса. Приступаем к самой интересной части работы. По намеченным линиям загибаем бумагу.
- Делаем башню танка. Она похожа на основную часть, но немного меньше по размеру. Для изготовления детали потребуется прямоугольник размером 8х6 см, отмеряем с двух сторон по 5 мм и еще по 2 см. Аналогичным образом загибаем бумагу.
- Вырезаем заготовку размером 8х4 см. Полученную деталь вдоль длины сгибаем пополам. В результате получаем фигуру, состоящую из 4 деталей. Ширина каждой равна 1 см, длина 8 см. Делаем 3 небольших надреза, склеиваем края. В результате получаем дуло танка.
- Собираем изделие. Приклеиваем дуло к башне, прикрепляем заготовку к корпусу.
- Приклеиваем танк к картону, добавляем в композицию красную звезду.
Сувенир готов. Осталось лишь дождаться момента, чтобы вручить подарок получателю. Наверняка такой сюрприз принесет массу удовольствия, и займет в доме почетное место.
Открытка с ракетой
Все мальчишки в детстве мечтают быть космонавтами. Почему бы не сделать самую красивую поделку на 23 февраля своими руками, и не помочь взрослым защитникам Отечества прикоснуться к детским грезам. Ученики 4 класса смогут без труда смастерить сувенир и поздравят любимых отцов с праздником.
Материалы:
- ножницы;
- простой карандаш;
- цветная бумага;
- разноцветный картон;
- линейка;
- клей.
Последовательность выполнения:
- Картон сгибаем пополам. Делаем отметки, как показано на рисунке.
- По намеченным линиям делаем надрезы.
- Разгибаем картон, достаем детали вперед. В результате получаем 2 подставки. Из цветного картона вырезаем ракету и другие элементы декора.
- Приклеиваем ракету к большой подставке.
- Дополняем композицию декоративными элементами и надписями. Дети в начальной школе сделают это без труда.
В результате получится оригинальная открытка, которую будет не стыдно подарить папе. Пусть ракета и не улетит в космос, но принесет массу положительных эмоций. Получатель оценит старания ребенка по достоинству, и будет рад такому необычному сюрпризу.
Открытка-аппликация
В День защитника Отечества чаще всего мужчинам дарят открытки. Если хочется подготовить оригинальный сувенир, совершенно необязательно его покупать. Самые красивые поделки на 23 февраля можно сделать своими руками. Для учеников 4 класса имеются интересные мастер-классы, которые позволят создать работу невероятной красоты.
Материалы:
- клей;
- цветная бумага;
- разноцветный картон;
- фломастеры.
Последовательность выполнения:
- Подготовим основу, для этого потребуется ½ листа картона. Берем другой лист, меньший по размеру, по центру в нем вырезаем звезду.
- Из цветной бумаги вырезаем полоски, шириной 0,7 мм. Заготовки должны быть цветов флага.
- Переворачиваем картон с вырезанной звездой, наклеиваем на него полоски. Сверху размещаем заготовки белого цвета, по центру – синие, снизу – красные.
- Если полоски выступили за край, обрезаем хвостики.
- Переворачиваем деталь, делаем надписи, пишем поздравления. Звезду обводим красным фломастером.
- Приклеиваем элемент со звездой к основе, рисуем на открытке камуфляжные пятна.
Сувенир готов, можно вручать ее получателю. Такая открытка станет настоящим подарком, и обязательно понравится папе.
Офицерский галстук
Если хочется удивить любимых мужчин, то стоит подготовить оригинальный сувенир. Самые красивые поделки на 23 февраля можно сделать своими руками. Даже школьники 4 класса справятся с поставленной задачей. Для работы потребуется минимальный набор материалов и немного свободного времени. В результате получится офицерский галстук, который можно вручить папе вместо открытки.
Материалы:
- клей;
- линейка;
- простой карандаш;
- цветной картон;
- ножницы;
- дырокол;
- веревка.
Последовательность выполнения:
- Берем картон, рисуем на нем галстук. Для удобства можем воспользоваться готовыми шаблонами.
- Вырезаем заготовку.
- Из красного картона вырезаем звездочки, приклеиваем их к основе.
- Сверху по краям галстука делаем дыроколом отверстия, через них продеваем веревку.
- На обратной стороне сувенира пишем пожелания.
Осталось лишь вручить необычную открытку папе. Такого подарка он еще никогда не получал, и будет рад презенту.
Открытка-рубашка
Еще одну оригинальную открытку на 23 февраля смогут сделать своими руками дети 4 класса. С шаблонами работать очень удобно, получаются самые красивые поделки. К тому же не придется ничего придумывать. Достаточно повторять шаги за опытными рукодельницами. Открытка получится интересной, и ничем не хуже покупной.
Материалы:
- нитки;
- пуговицы;
- клей;
- декоративные элементы;
- бусины;
- атласные ленты;
- ножницы;
- картон;
- иголка.
Последовательность выполнения:
- Из белого картона вырезаем рубашку, это будет прямоугольник. Аккуратно делаем воротник. На фото пошагово показано, как выполнить работу правильно.
- Берем цветной картон. Заготовка должна быть в 2,5 раза больше, чем рубашка.
- Белый картон вкладываем в цветной, делаем загибы на мундире. Воротник у рубашки подгибаем.
- Отрезаем небольшой кусок ленты, завязываем вокруг воротника. Это будет галстук. Сверху на него приклеиваем бусину.
- Берем ленту, стягиваем ее, драпируем. Это будет носовой платок, приклеиваем его к белому картону. Добавляем заготовку в композицию, рисуем фломастером строчку.
- Открываем открытку, пишем поздравление. Украшаем мундир пуговицами, лентами, звездами.
Любой мужчина будет рад получить такой подарок. Если сюрприз готовит ребенок, то это приятно вдвойне. Сразу видно, что работа выполнена с любовью.
Аэроплан на 23 февраля от ученика 4 класса
Ежегодно в школах проводят мастер-классы по изготовлению поделок своими руками к 23 февраля. Чтобы смастерить сувенир в виде аэроплана, не придется тратить много сил и времени. Даже ребенок в начальной школе сможет выполнить работу.
Материалы:
- картон;
- спичечный коробок;
- бумага;
- ножницы;
- клей;
- декоративные элементы.
Последовательность выполнения:
- Из картона вырезаем полоску шириной 3 см и длиной 20 см. Складываем ее пополам, приклеиваем к спичечному коробку.
- Вырезаем еще 2 заготовки, но шириной 3 см, а длиной 10 см. Их приклеиваем к коробку снизу и сверху.
- Вырезаем 2 полоски. Одну приклеиваем горизонтально. Из другой формируем домик и приклеиваем к горизонтальной заготовке.
- Из белой бумаги делаем пропеллер в виде ромашки. Добавляем в композицию декоративные элементы.
Аэроплан готов. Он станет настоящим украшением для машины или просто приятным подарком для папы. Такой сувенир смогут сделать даже малыши, поэтому сувенир к празднику будет готов вовремя.
Картина с кораблем
Чтобы создать самые красивые поделки на 23 февраля, необходимо ознакомиться с мастер-классами. Для учеников 4 класса имеется масса вариантов. Если покупные подарки кажутся банальными, сувениры можно сделать своими руками. Почему бы не смастерить картину с кораблем. Изделие будет оригинальным и необычным, и наверняка порадует получателя.
Материалы:
- синий картон;
- бумага;
- клей;
- фломастеры.
Последовательность выполнения:
- Приступаем к изготовлению самой красивой картины. Берем синий картон, это будет имитация моря. Сгибаем его пополам, делаем 2 подгиба. Это сделает открытку устойчивой.
- Из белой бумаги мастерим кораблик.
- Приклеиваем корабль к основе. Из бумаги вырезаем волны, прикрепляем их к композиции.
- Делаем флаг. Для этого вырезаем из белой бумаги небольшой прямоугольник, рисуем линии, разукрашиваем полосы красным и синим фломастером. Вырезаем чаек. Подготовленные заготовки добавляем в композицию.
Картина готова. Осталось лишь написать поздравление, сделать это можно с обратной стороны поделки. Если хочется дополнительно вручить подарок, его можно положить внутрь сувенира.
Танк из губки для мытья посуды
В школе делают поделки на 23 февраля из чего угодно. Почему бы не взять в качестве основы губку для мытья посуды. Казалось бы, как из нее можно получить сувенир. Оказывается, в этом нет ничего странного. Немного фантазии, и удастся создать потрясающий подарок для папы.
Материалы:
- клеевой пистолет;
- бумажная звезда;
- маркер;
- трубочка для напитков;
- ножницы;
- монета;
- губки для мытья посуды;
- линейка.
Последовательность выполнения:
- Мастерим поделку вместе с детьми в 4 классе. Берем губку, срезаем с нее жесткую часть.
- На жесткой стороне рисуем 6 кругов. Чтобы фигуры получились ровными, обводим монеты фломастером. Вырезаем заготовки, это будут колеса.
- Берем целую губку, приклеиваем к ней колеса.
- Из второй части губки вырезаем 2 квадрата. Одна деталь должна быть размером 4х4 см, вторая – 1х1 см. От трубочки отрезаем кусок размером 7 см.
- Соединяем квадраты с помощью трубочки. Приклеиваем красные звезды к большой заготовке.
- Прикрепляем башню с дулом к корпусу.
Танк готов, осталось вручить сувенир получателю. Оказывается, даже из подручных средств можно делать оригинальные подарки, и удивлять всю семью своими творческими способностями.
Самые красивые поделки на 23 февраля могут сделать ученики 4 класса. Главное выполнять работу в военной тематике. Ученики 4 класса смогут создать изделия даже без помощи родителей, тем интересней получится мастер-класс. Немного фантазии и любые идеи удастся воплотить в жизнь.
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А какая поделка вам понравилась больше всего? 3
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Бела / 14.02.19 17:05Идей подарков к 23 февраля очень много. Но чтобы сюрприз удался на славу, приходится каждый год изобретать что-нибудь новое. Хорошо, что в интернете имеется масса мастер-классов, с помощью которых я делаю сувениры для всей семьи. Такие изделия не стыдно подарить, они получаются необычными и привлекательными.
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Рита / 14.02.19 17:04Если и удивлять любимых мужчин, то только с помощью оригинальных подарков. Поделки, сделанные своими руками, являются именно такими. Они позволяют показать получателю любовь, с которой выполнена работа.
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Анна / 14.02.19 17:04Каждый год делаем всей семьей поделки к 23 февраля. Дети с радостью принимают участие в творческом процессе, и предлагают оригинальные идеи по созданию сувениров. Как же приятно наслаждаться результатом своей деятельности. Изделия получаются интересными и необычными. Вряд ли что-то похожее можно купить в магазине.