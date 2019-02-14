Красивые поделки на 23 февраля для 4 класса

Оригинальные поделки на 23 февраля – хорошая альтернатива покупным подаркам. Самые красивые сувениры смогут сделать своими руками даже школьники 4 класса. В результате удастся не только сэкономить семейный бюджет, но и удивить любимых мужчин. Лучше всего проводить мастер-класс для всей семьи, дети с радостью примутся за работу.

Бумажный танк

Бумага пользуется огромной популярностью у рукодельниц. Из нее можно создавать не только открытки, но и различные сувениры. Поделки на 23 февраля сложно представить без военной техники. Почему бы смастерить для папы бумажный танк. Изделие получается ярким и оригинальным, оно займет видное место в доме.

Материалы:

картон коричневого цвета;

цветная двусторонняя бумага;

линейка;

простой карандаш;

ножницы;

клей.

Последовательность выполнения:

Подготовим зеленую бумагу. Из нее вырезаем 2 полоски, шириной 2 см и длиной 20 см. Склеиваем концы заготовок, получаем 2 кольца. Это будут гусеницы танка.

Сделаем основу. Для этого подготовим прямоугольник длиной 12 см и шириной 7 см. С коротких сторон отсчитываем по 5 мм, рисуем карандашом линию. С каждой стороны отмеряем еще по 2,5 см, чертим 2 линии.

Делаем красивые поделки на 23 февраля своими руками, с шаблонами мастер-класс будет понятен даже детям 4 класса. Приступаем к самой интересной части работы. По намеченным линиям загибаем бумагу.

Делаем башню танка. Она похожа на основную часть, но немного меньше по размеру. Для изготовления детали потребуется прямоугольник размером 8х6 см, отмеряем с двух сторон по 5 мм и еще по 2 см. Аналогичным образом загибаем бумагу.

Вырезаем заготовку размером 8х4 см. Полученную деталь вдоль длины сгибаем пополам. В результате получаем фигуру, состоящую из 4 деталей. Ширина каждой равна 1 см, длина 8 см. Делаем 3 небольших надреза, склеиваем края. В результате получаем дуло танка.

Собираем изделие. Приклеиваем дуло к башне, прикрепляем заготовку к корпусу.

Приклеиваем танк к картону, добавляем в композицию красную звезду.

Сувенир готов. Осталось лишь дождаться момента, чтобы вручить подарок получателю. Наверняка такой сюрприз принесет массу удовольствия, и займет в доме почетное место.

Открытка с ракетой

Все мальчишки в детстве мечтают быть космонавтами. Почему бы не сделать самую красивую поделку на 23 февраля своими руками, и не помочь взрослым защитникам Отечества прикоснуться к детским грезам. Ученики 4 класса смогут без труда смастерить сувенир и поздравят любимых отцов с праздником.

Материалы:

ножницы;

простой карандаш;

цветная бумага;

разноцветный картон;

линейка;

клей.

Последовательность выполнения:

Картон сгибаем пополам. Делаем отметки, как показано на рисунке.

По намеченным линиям делаем надрезы.

Разгибаем картон, достаем детали вперед. В результате получаем 2 подставки. Из цветного картона вырезаем ракету и другие элементы декора.

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Приклеиваем ракету к большой подставке.

Дополняем композицию декоративными элементами и надписями. Дети в начальной школе сделают это без труда.

В результате получится оригинальная открытка, которую будет не стыдно подарить папе. Пусть ракета и не улетит в космос, но принесет массу положительных эмоций. Получатель оценит старания ребенка по достоинству, и будет рад такому необычному сюрпризу.

Открытка-аппликация

В День защитника Отечества чаще всего мужчинам дарят открытки. Если хочется подготовить оригинальный сувенир, совершенно необязательно его покупать. Самые красивые поделки на 23 февраля можно сделать своими руками. Для учеников 4 класса имеются интересные мастер-классы, которые позволят создать работу невероятной красоты.

Материалы:

клей;

цветная бумага;

разноцветный картон;

фломастеры.

Последовательность выполнения:

Подготовим основу, для этого потребуется ½ листа картона. Берем другой лист, меньший по размеру, по центру в нем вырезаем звезду. Из цветной бумаги вырезаем полоски, шириной 0,7 мм. Заготовки должны быть цветов флага. Переворачиваем картон с вырезанной звездой, наклеиваем на него полоски. Сверху размещаем заготовки белого цвета, по центру – синие, снизу – красные. Если полоски выступили за край, обрезаем хвостики. Переворачиваем деталь, делаем надписи, пишем поздравления. Звезду обводим красным фломастером. Приклеиваем элемент со звездой к основе, рисуем на открытке камуфляжные пятна.

Сувенир готов, можно вручать ее получателю. Такая открытка станет настоящим подарком, и обязательно понравится папе.

Офицерский галстук

Если хочется удивить любимых мужчин, то стоит подготовить оригинальный сувенир. Самые красивые поделки на 23 февраля можно сделать своими руками. Даже школьники 4 класса справятся с поставленной задачей. Для работы потребуется минимальный набор материалов и немного свободного времени. В результате получится офицерский галстук, который можно вручить папе вместо открытки.

Материалы:

клей;

линейка;

простой карандаш;

цветной картон;

ножницы;

дырокол;

веревка.

Последовательность выполнения:

Берем картон, рисуем на нем галстук. Для удобства можем воспользоваться готовыми шаблонами. Вырезаем заготовку. Из красного картона вырезаем звездочки, приклеиваем их к основе. Сверху по краям галстука делаем дыроколом отверстия, через них продеваем веревку. На обратной стороне сувенира пишем пожелания.

Осталось лишь вручить необычную открытку папе. Такого подарка он еще никогда не получал, и будет рад презенту.

Открытка-рубашка

Еще одну оригинальную открытку на 23 февраля смогут сделать своими руками дети 4 класса. С шаблонами работать очень удобно, получаются самые красивые поделки. К тому же не придется ничего придумывать. Достаточно повторять шаги за опытными рукодельницами. Открытка получится интересной, и ничем не хуже покупной.

Материалы:

нитки;

пуговицы;

клей;

декоративные элементы;

бусины;

атласные ленты;

ножницы;

картон;

иголка.

Последовательность выполнения:

Из белого картона вырезаем рубашку, это будет прямоугольник. Аккуратно делаем воротник. На фото пошагово показано, как выполнить работу правильно.

Берем цветной картон. Заготовка должна быть в 2,5 раза больше, чем рубашка.

Белый картон вкладываем в цветной, делаем загибы на мундире. Воротник у рубашки подгибаем.

Отрезаем небольшой кусок ленты, завязываем вокруг воротника. Это будет галстук. Сверху на него приклеиваем бусину.

Берем ленту, стягиваем ее, драпируем. Это будет носовой платок, приклеиваем его к белому картону. Добавляем заготовку в композицию, рисуем фломастером строчку.

Открываем открытку, пишем поздравление. Украшаем мундир пуговицами, лентами, звездами.

Любой мужчина будет рад получить такой подарок. Если сюрприз готовит ребенок, то это приятно вдвойне. Сразу видно, что работа выполнена с любовью.

Аэроплан на 23 февраля от ученика 4 класса

Ежегодно в школах проводят мастер-классы по изготовлению поделок своими руками к 23 февраля. Чтобы смастерить сувенир в виде аэроплана, не придется тратить много сил и времени. Даже ребенок в начальной школе сможет выполнить работу.

Материалы:

картон;

спичечный коробок;

бумага;

ножницы;

клей;

декоративные элементы.

Последовательность выполнения:

Из картона вырезаем полоску шириной 3 см и длиной 20 см. Складываем ее пополам, приклеиваем к спичечному коробку.

Вырезаем еще 2 заготовки, но шириной 3 см, а длиной 10 см. Их приклеиваем к коробку снизу и сверху.

Вырезаем 2 полоски. Одну приклеиваем горизонтально. Из другой формируем домик и приклеиваем к горизонтальной заготовке.

Из белой бумаги делаем пропеллер в виде ромашки. Добавляем в композицию декоративные элементы.

Аэроплан готов. Он станет настоящим украшением для машины или просто приятным подарком для папы. Такой сувенир смогут сделать даже малыши, поэтому сувенир к празднику будет готов вовремя.

Картина с кораблем

Чтобы создать самые красивые поделки на 23 февраля, необходимо ознакомиться с мастер-классами. Для учеников 4 класса имеется масса вариантов. Если покупные подарки кажутся банальными, сувениры можно сделать своими руками. Почему бы не смастерить картину с кораблем. Изделие будет оригинальным и необычным, и наверняка порадует получателя.

Материалы:

синий картон;

бумага;

клей;

фломастеры.

Последовательность выполнения:

Приступаем к изготовлению самой красивой картины. Берем синий картон, это будет имитация моря. Сгибаем его пополам, делаем 2 подгиба. Это сделает открытку устойчивой. Из белой бумаги мастерим кораблик. Приклеиваем корабль к основе. Из бумаги вырезаем волны, прикрепляем их к композиции. Делаем флаг. Для этого вырезаем из белой бумаги небольшой прямоугольник, рисуем линии, разукрашиваем полосы красным и синим фломастером. Вырезаем чаек. Подготовленные заготовки добавляем в композицию.

Картина готова. Осталось лишь написать поздравление, сделать это можно с обратной стороны поделки. Если хочется дополнительно вручить подарок, его можно положить внутрь сувенира.

Танк из губки для мытья посуды

В школе делают поделки на 23 февраля из чего угодно. Почему бы не взять в качестве основы губку для мытья посуды. Казалось бы, как из нее можно получить сувенир. Оказывается, в этом нет ничего странного. Немного фантазии, и удастся создать потрясающий подарок для папы.

Материалы:

клеевой пистолет;

бумажная звезда;

маркер;

трубочка для напитков;

ножницы;

монета;

губки для мытья посуды;

линейка.

Последовательность выполнения:

Мастерим поделку вместе с детьми в 4 классе. Берем губку, срезаем с нее жесткую часть. На жесткой стороне рисуем 6 кругов. Чтобы фигуры получились ровными, обводим монеты фломастером. Вырезаем заготовки, это будут колеса. Берем целую губку, приклеиваем к ней колеса. Из второй части губки вырезаем 2 квадрата. Одна деталь должна быть размером 4х4 см, вторая – 1х1 см. От трубочки отрезаем кусок размером 7 см. Соединяем квадраты с помощью трубочки. Приклеиваем красные звезды к большой заготовке. Прикрепляем башню с дулом к корпусу.

Танк готов, осталось вручить сувенир получателю. Оказывается, даже из подручных средств можно делать оригинальные подарки, и удивлять всю семью своими творческими способностями.

Самые красивые поделки на 23 февраля могут сделать ученики 4 класса. Главное выполнять работу в военной тематике. Ученики 4 класса смогут создать изделия даже без помощи родителей, тем интересней получится мастер-класс. Немного фантазии и любые идеи удастся воплотить в жизнь.