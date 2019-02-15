Красивые поделки на 23 февраля для 1 класса

Совсем скоро наступит День защитника Отечества и каждой семье необходимо будет подготовить своим мужчинам приятные поздравления и презенты. Сюрпризы могут сделать не только мамы и бабушки, но и юные члены семьи. Далее вы можете узнать о том, как сделать самые красивые поделки на 23 февраля своими руками для учащихся 1 класса (с шаблонами и пошаговыми фотографиями).

Поделки на 23 февраля для начальной школы

Маленькие детишки могут порадовать своих любимых пап и дедушек подарками, сделанными своими руками. Поделки не только могут стать хорошим украшением, но будут приносить практическую пользу, а также ученики 1 класса могут с ними поучаствовать в выставке юных мастеров.

О самых красивых, необычных подарках ко Дню защитника Отечества с шаблонами и пошаговыми фотографиями, которые дети могут сделать самостоятельно, вы можете узнать далее.

Закладка к 23 февраля

Одна из самых простых и легко выполнимых поделок, которую могут выполнить дети даже дошкольного возраста. Все составляющие закладки вырезаются отдельно из цветной бумаги и затем склеиваются в единую поделку. Вы можете помочь ребенку с прорисовыванием отдельных деталей, а он уже может вырезать их и самостоятельно наклеить.

Пример закладки-аппликации к 23 февраля:

Галстук

В качестве символа мужского праздника ребенок с 1 класса может изготовить своими руками несложную аппликацию в виде галстука. В качестве основы лучше взять цветной картон, декоративными дополнительными элементами могут выступить звездочки из цветной бумаги, ленточки, лоскутки ткани.

Для того, чтобы галстук получился красивым и аккуратным, используйте шаблон:

Вот такие мужские галстуки можно изготовить из цветного картона:

Для в ребенка в 1 классе уже по силам будет изготовить не только галстук, но и в дополнении ему сделать рубашку. Такой красивый комплект-аппликацию можно презентовать и в качестве открытки.

Вот так можно подобную поделку изготовить:

А вот такие галстуки с рубашками можно сотворить к 23 февраля:

Военная рубашка с патриотическим галстуком:

Поделка для учеников начальной школы – рубашка, галстук и мундир:

Мужская открытка ко Дню защитника Отечества

Классической уже детской поделкой к различным праздникам стала подарочная открытка, ведь сделать ее довольно просто, а смотрится она красиво, и в нее детки с 1 класса уже могут написать поздравления своим близким. День защитника Отечества не является исключением.

Вариантов оформления такой поздравительной аппликации может быть великое множество: танки, самолеты, корабли, солдаты, флаги и так далее.

Обычно для таких открыток вырезаются отдельные фрагменты с деталями, а затем все склеивается в единое изделие.

Открытка к 23 февраля с военными кораблями:

Открытка к 23 февраля с военным самолетом:

Открытка к 23 февраля с танком:

Другие открытки на день Защитника Отечества, связанные с военной тематикой:

Шаблоны, которые могут пригодится при изготовлении открытки:

Более сложным и интересным вариантом открытки станет ее объемная версия, при раскладывании которой получается 3d-аппликация.

Описание поделки может немного напугать, но поверьте ничего сложного в ней нет, и дети начальных классов уже запросто смогут с ней справиться.

Примеры объемных открыток к 23 февраля:

Для изготовления такой несложной объемной открытки с корабликом вам понадобятся:

белая или цветная бумага;

двусторонний цветной картон;

ножницы, карандаши, ластик, клей и т.д.

Последовательность шагов следующая:

Сначала необходимо подготовить основу для открытки: двусторонний цветной картон сложить пополам. Далее нужно прорисовать на бумаге отдельные фигурки аппликации и вырезать их по контуру. Затем серединку корабля необходимо выгнуть в одну сторону, а волны вокруг него в другую. Проклеить нижнюю часть и бока фигурки и присоединить ее к основе открытки, при этом сам корабль должен остаться не приклеенным и выгибаться вперед. Дополнительные фигурки и украшения для внешней стороны открытки размещаете по своему вкусу.

Кружка к 23 февраля

Если ваш папа или дедушка домоседы, и лучшим отдыхом для себя они считают домашние посиделки у телевизора с чашечкой чая, то для них дети могут изготовить несложную открытку в виде кружки с российским флагом.

Вот такие кружки-аппликации с чаем дети могут изготовить папам и дедушкам к 23 февраля:

Для создания кружки открытки вы можете использовать следующий шаблон:

Сувениры в виде солдатов

Хорошим и красивым подарком на долгую память, выполненным первоклашкой, будет аппликационная фигурка солдатика в военной форме. Изготовить ее можно из цветного картона или бумаги. Основой для фигурки может служить конус, выполненный из картона или другого более твердого материала. Далее все зависит только от вашей фантазии.

Солдат может быть мужчиной или женщиной, моряком или сапером, можно создать даже целую мини-армию бумажных солдатиков в тельняшках, пилотках и мундирах.

Примеры солдатиков, которых можно изготовить первоклашкам из картона:

Для изготовления такой бумажной армии вы можете использовать следующие шаблоны:

Вертолет своими руками к 23 февраля

Вертолет является уже довольно сложной подделкой, но все же ребята в силах с ней справиться даже самостоятельно.

Для его изготовления понадобится гофрированный картон. Основная часть вертолета изготавливается из тонких полосок картона, которые из 4-5 штук скручиваются в плотные шайбочки. Далее они немного выгибаются внутрь, соединяются и воедино склеиваются. Остальные элементы (пропеллеры, винты и др.) прикрепляются при помощи зубочисток и остаются подвижными. Размер изделия зависит от того, какой длины изначально будут ваши полоски.

Пример готового вертолета из гофрированного картона

Танк своими руками к 23 февраля

По такой же технологии, что и вертолет своими руками из гофрированного картона можно изготовить танк. Для этого тонкие полоски картона также сворачиваются спиралями и из них формируется уже само изделие.

Вот примеры машины, которую можно сделать при помощи картона:

Таким образом можно изготовить и другую военную технику и собрать так целую коллекцию.

В качестве декорирования открыток и поделок к 23 февраля вы можете использовать объемные звездочки.

Для их изготовления вам окажется полезным следующий шаблон:

Фигурки-оригами к 23 февраля

Красивые и оригинальные фигурки детьми к 23 февраля могут быть изготовлены техникой оригами.

Например, из цветной бумаги можно сложить солдатиков в военной форме.

По такой же технике складывается всем известная фигурка-кораблик, которую также можно использовать при создании подарка.

С помощью оригами можно создать даже целый головной убор – военную пилотку.

Военная машина и спичечных коробков к 23 февраля

Уже, наверное, классической детской поделкой к дню Защитника Отечества является машинка, которую изготавливают из самых подручных материалов своими руками, чаще всего ими являются спичечные коробки. Они обклеиваются цветной бумагой и декорируются согласно фантазии детей.

Примеры машинок из спичечных коробок

Изделия из втулок

Подручными средствами для изготовления поделок могут стать не только спичечные коробки, но и втулки от туалетной бумаги, которые можно собрать в каждом доме.

Из такого подручного материала на 23 февраля можно сделать армию солдат. Выполнить такую поделку может даже ученик 1 класса.

Или военную пушку.

Таким образом, даже из самых подручных и дешевых материалов дети 1 класса могут создать красивые поделки своими руками на 23 февраля своим родным мужчинам. Помогите ребятам немного с деталями и дайте некоторые советы, и дальше они уже сами, проявив немного усидчивости и фантазии, способны изготовить свой маленький шедевр.