Воздушные гардины из белого прозрачного тюля остаются классикой оформления окон на протяжении многих лет. Независимо от материала изготовления оконные занавеси со временем теряют свою белизну под воздействием солнца, пыли, ржавчины и солей воды для стирки. Покупка новых качественных штор дело недешевое, как и стирка их в условиях химчистки.

Огорчаться не стоит, существует множество домашних недорогих средств, которые помогут справиться с задачей без особых затрат финансов и времени. Опытные хозяйки с удовольствием делятся секретами о том, чем отбелить тюль от серости в домашних условиях.

Химические отбеливатели

Первое слово о средствах для отбеливания, которые можно приобрести без проблем в любом отделе бытовой химии. Этим способом можно воспользоваться не более одного раза и то не желательно. Дело в том, что такие препараты разрушают нежную структуру тюля, особенно из натуральных волокон, и приводят в скором времени к сильному пожелтению, которое вывести очень сложно.

Соль

В теплой воде разводят любой стиральный порошок или жидкое средство для стирки, и добавляют к раствору от трех до пяти столовых ложек обычной кухонной поваренной соли. Тюль замачивают на период не менее 3 часов, в идеале – на ночь. При желании можно еще простирнуть занавеску в машине обычным режимом, или прополоскать сразу после замачивания. Для закрепления результата в воду для полоскания от порошка можно еще добавить соли.

Единственный недостаток этого способа – длительное время для вымачивания.

Синька

Подсинивают таким образов уже предварительно выстиранный тюль. Процедуру можно проводить как вручную, так и в машине-автомате.

При ручном полоскании после стирки занавеску окунают в подготовленный раствор синьки. Пропорция: половина чайной ложки средства на ведро воды. Второе полоскание - без синьки. Штору сразу же встряхивают и развешивают.

При стирке в машинке-автомате небольшое количество синьки добавляют в отдел для кондиционера.

Минус метода – не размешанные тщательно частицы синьки могут образовать разводы или пятна. По этой причине ручное ополаскивание более надежное.

Зеленка

Для приготовления раствора 5-10 капель бриллиантового зеленого отстаивают в стакане воды, затем тщательно процеживают через марлю и смешивают с 10 л теплой воды. Чистый тюль замачивают в подготовленной жидкости 5 минут, постоянно переворачивая ткань.

Минус: неправильно приготовленный раствор с осадком может испортить ткань зелеными пятнами.

Перекись и нашатырь

Этот способ действует очень хорошо, но только для тюля из натуральных тканей. Пропорции смеси для отбеливания: 1 ст.ложка нашатырного спирта, 2-3 ложки перекиси водорода на ведро горячей (50 – 60о) воды. Чистую штору замачивают в тазу на 30 минут, после чего тщательно выполаскивают и легко отжимают.

Крахмал

Накрахмаливание не только делает нежные гардины белее, но еще прибавляет им блеск и стойкую форму.

Для крахмаления заваривают клейстер, как кисель, из расчета на каждый литр воды – 1 столовая ложка крахмала.

Нужно проследить, чтобы в полученном растворе не было комочков. Тюль после стирки замачивают в крахмальной воде на 5-6 часов, сушат без отжима.

Марганцовка и хозяйственное мыло

Эти средства в сочетании оказывают неожиданно блестящий и долговременный результат. Тюлевые шторы стирают в мыльном растворе с добавлением марганцовки, предварительно выдержав в течение получаса.

Для раствора мыло натирают на терке и заливают кипятком. Несколько кристаллов марганца размешать в отдельной посуде и влить к мылу в таком количестве, чтобы вода стала чуть розовой.

Недостаток: почему-то марганцовка исчезла из аптек.

Лимонная кислота

Пакетик лимонной кислоты добавляют к полосканию для профилактики при стирке относительно новых штор. Можно использовать в стиральной машине. Внимание! Лимонная кислота в стиралке смывает все залежи ржавчины и минеральных отложений, поэтому перед стиркой тюли лучше прочистить предварительно машинку.

Аспирин

Для отбеливания достаточно растворить в 5 литрах теплой воды 4 таблетки обычного аспирина. Занавески замочить не менее, чем на 3 часа, и постирать обычным способом.

Внимание! Шипучий аспирин для этой цели не годиться, он содержит добавки, которые только добавляют желтизны.

Кипячение

Это бабушкин метод, при котором ткани отбеливали, вываривая их в тазу с мылом или порошком не менее часа. При ручном кипячении за таким «варевом» нужно постоянно наблюдать.

Современная техника приходит на помощь и в этом случае: в стиральных машинах автоматического типа есть функция стирки на высоких температурах – это и есть то самое вываривание.

Минус метода – нежелательно для капроновых штор.

Сильная серость на шторах

Отбелить тюль, который посерел от времени уже давно, можно в несколько этапов: кипячение с добавлением лимонной кислоты, замачивание и стирка с перекисью водорода и нашатырем, вымачивание в соли, крахмаление и подсинивание.