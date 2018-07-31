Стильные обои для зала: дизайн 2018 года

При ремонте квартиры очень важно уделить должное внимание отделке, в том числе и обоям. Особенно сложно подобрать подходящие обои для зала, ведь там собирается вся семья и оформление комнаты должно нравиться всем.

К счастью, в 2018 году есть огромный выбор дизайнов обоев для зала, большое число новинок, среди которых отдельно можно отметить комбинированные обои. А фото, представленные ниже, помогут визуально оценить разные варианты и еще точнее представить, как они будут выглядеть в отдельно взятых интерьерах.

Обои в стиле модерн

Стиль модерн представляет собой некую композицию, составленную из разных стилей. Выбор обоев в таком стиле очень велик.

Рассмотрим же самые основные позиции:

Обои с незамысловатыми узорами. Они довольно похожи на обои в классическом стиле. Основное отличие заключается в цветах – стиль модерн предполагает светлые непринужденные тона, в то время как в классическом стиле наиболее часто можно увидеть темные оттенки. Флористические мотивы. Незамысловатые узоры можно заменить цветочными мотивами. Основное правило все то же – светлые оттенки. Имитация кирпича. Практически в любом строительном магазине можно приобрести обои с имитацией кирпича. Долгое время считалось, что такие обои будут уместны только для офисов, так как они не создают ощущение уюта. 2018 год рушит эти стереотипы! Если в соответствующем стиле оформить весь зал, то можно создать по-домашнему теплую атмосферу.

А также есть огромный выбор обоев с имитацией камней, бетона, дерева, но они больше подойдут для кабинета, нежели для уютного зала.

Совет! Стиль модерн дизайнеры часто приравнивают к настоящему искусству, поэтому, чтобы дополнить интерьер, на стены можно повесить картины. В данном случае они будут как нельзя кстати.

Комбинированные обои

Комбинированные обои для зала стали главной новинкой в дизайне 2018 года. Как можно заметить по фото, их используют и в небольших гостиных в хрущевках, и в шикарных залах больших коттеджей.

Здесь нет ограничений, главное, грамотно и со вкусом подобрать комбинации.

Немного о самом понятии комбинирования. Дизайн обоев можно считать комбинированным, если в них используется несколько (чаще 2) вариантов обоев. Например, однотонный фон и в некоторых местах вставки с узором или на одной стене один вид обоев, на второй – другой.

Тут важно правильно подобрать сочетания – не нужно использовать слишком яркие цвета, чтобы оформление не выглядело вульгарно.

Совет! Если в комнате, отведенной для зала, есть выделяющаяся из общей конструкции стена, то акцент лучше всего сделать на ней.

То есть, например, все стены покрыты однотонными обоями, а выделяющаяся стена – обоями с узором. Это еще раз подчеркнет особенность архитектуры квартиры.

Классические варианты

Чаще всего можно увидеть оформление зала именно в классическом стиле, так как этот вариант всегда смотрится выигрышно и изящно. Весь секрет классических обоев заключается в том, что они отличаются относительно незамысловатыми узорами и спокойными традиционными цветами.

А такая простота очень ценится в современном дизайне.

Для оформления зала в классическом стиле советуем выбрать обои следующих цветов:

бежевый;

песочный;

коричневый;

бордовый;

оливковый;

темно-синий;

нежно-розовый;

терракотовый.

Обои в стиле хай-тек

Прямые линии, четкие границы, максимальная технологичность – все это об интерьере в стиле хай-тек. Сейчас это стиль также часто ассоциируется с минимализмом, так как дизайнеры советуют не добавлять в такой интерьер лишние детали. Все это относится также и к хай-тек обоям. На них зачастую нет сложных узоров, зато всегда приветствуются разные линии и полосы.

Такие обои помогут расширить пространство и сделать комнату приятней для восприятия. Цвета используются самые простые: оттенки белого и оттенки черного.

Фотообои

Фотообои сложно отнести к новинкам дизайна 2018 года, так как в тренд они вошли еще несколько лет назад и эта идея не так свежа, как вариант с комбинированными обоями для зала. Но тот факт, что обычное фото ​можно превратить в обои, делает идею все еще актуальной.

Важно понимать, что фотообои подойдут преимущественно для современных дизайнов и на фоне массивного деревянного стола и дивана в стиле XIX века они будут выглядеть неуместно.

А также не стоит оформлять зал фотообоями с героями фильмов, котятами и прочими неуместными в данном случае принтами. Такие обои лучше оставить для детской комнаты или спальни, для гостиной же возьмите более традиционные принты.

Практически в любом современном интерьере будут интересно смотреться черно-белые фотообои, так как они создают спокойную умиротворенную атмосферу.

В завершение, можно сказать, что обои в любом стиле будут смотреться интересно и уместно, если правильно подобрать их под определенный случай, а также выбрать правильную расцветку. И то, считаются ли эти обои модными или нет не будет играть абсолютно никакого значения.