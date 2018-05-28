Лунный календарь посадок на июнь 2018 год

Июнь — это один из самых важных месяцев для садоводов и огородников. Bменно по этой причине важно знать благоприятные дни для посадки, которые всегда можно посмотреть по Лунному календарю.

Влияние Луны: особенности

В июне 2018 года Луна окажет сильное влияние на состояние всех посаженых растений. Культуры по-разному реагируют на запланированные мероприятия. Процесс посадки окажет влияние на то, каким получится урожай. Если действовать по Лунному календарю, то значительно ускорится рост растений. Так можно улучшить качество плодов, или при несоблюдении сроков посадки — испортить урожай.

В определенные дни лучше вовсе не заниматься высадками культур в грунт. Некоторые периоды в будущем ухудшают состояние корневой системы, возникают риски потерять плоды.

Не играет роли, какие усилия прикладывали садоводы и огородники, если они не учитывали благоприятные дни для посадки в июне 2018 года.

Если есть такая возможность, то в определенные дни лучше не проводить время на огороде. Для посадки растения лучше всего использовать время растущей Луны. За один день до мероприятия не рекомендуется работать на земле.

В июне в Лунном календаре будут следующие циклы:

с 1 по 12 число наблюдается убывающая Луна;

на 13 число приходится Новолуние;

с 14 по 27 — растущая Луна;

на 28 число выпадает Полнолуние;

убывающая Луна будет с 29 по 30 июня.

В зависимости от того, как расположена Луна, стоит выстраивать работы в саду и огороде. Так можно добиться богатого и качественного урожая.

Календарь посадок 1-13 июня

На 1 июня приходится убывающая Луна. Лучше в такое время не сажать декоративные цветы. Рекомендуется заниматься овощными культурами. Они будут качественно и хорошо плодоносить. Стоит дождаться момента, пока начнутся благоприятные дни для посадки в июне 2018 года. Сажать нужно по Лунному календарю. 2 июня желательно заняться разрыхлением грунта и внесением удобрений в почву. Специалисты разрешают заниматься деревьями. Можно сажать такие культуры, как редис, репа, картофель, брюква. Чтобы показатели улучшились, культуры стоит периодические подкармливать. 3 июня Луна продолжает быть в убывающей фазе. В это время желательно воздержаться от разного рода посадок. Такие растения не будут здоровыми и плодовитыми. Прививки для культур принесут результат в будущем. Разрешается работать с кустами и деревьями. 4 июня — Луна по-прежнему убывающая. Это свидетельствует о том, что день неблагоприятный для посадок. Спутник Земли не дает необходимые силы для растений. Корректировать рост культур можно при помощи грунта и прищипываний. 5 июня разрешается посадка луковичных культур, сельдерея, редиса. Можно прививать ягодные кусты и фруктовые деревья. Рекомендуется как можно чаще поливать растения, удобрять их. 6 июня — это идеальный день для садовых работ. В огороде разрешается сажать овощи и луковичные культуры. В такой период допускается проведение мероприятий по уходу за садом и огородом. 7 июня (убывающая Луна) лучше как можно дольше поработать в саду. Допускается посадка редиса, сельдерея и луковичных культур. Для увеличения показателей используется полив и дополнительные работы с грунтом. 8 июня рекомендуется не заниматься посевными и посадочными работами. Это не принесут в перспективе урожай. Специалисты советуют заниматься профилактикой заболеваний растений, их защитой от вредителей. Так получится достойных урожай. Разрешается делать различные заготовки на зиму.

9 июня во время убывающей Луны посадочные и посевные работы находятся под запретом. Овощные и фруктовые культуры не смогут получить достаточное количество питательных веществ. В такой день хозяйки делают заготовки из уже заранее собранных фруктов, овощей и ягод. 10 июня специалисты советуют сажать овощные культуры. Важно сажать луковичные и клубневые корнеплоды. Это один из самых лучших дней для работы в саду. Если постараться, то можно получить хороший урожай фруктов и ягод. 11 июня желательно планировать большой объем работы. В такой день Луна максимально отдает свою энергию. Повышаются шансы на получение большого урожая. 12 июня (убывающая Луна) не рекомендуется активно работать в саду и огороде. Разрешается собирать урожай, подготавливать грунт для посевных мероприятий. 13 июня — последний день убывающей Луны. В этот период наблюдается негативная лунная энергетика. Лучше всего заняться уборкой в собственном доме, подготовить инструменты для будущих работ на земле.

Календарь посадок 14-30 июня

Опытные садоводы и огородники всегда вычисляют по Лунному календарю, какие дни благоприятные для посадки в июне 2018 года.

Наиболее удачные дни для работы в саду и огороде начинаются с 14 числа:

14 июня будет растущая Луна. Можно начинать высадку растений. Важно учитывать особенности каждого из сортов. Так получится максимально качественный урожай, наделенный лунной силой. 15 июня Луна способствует проведению мероприятий на земле. Они принесут в будущем достойный результат. Можно активно сажать и сеять. 16 июня не рекомендуются посевные работы. Крайне нежелательна пересадка фруктов и овощей. В качестве исключения допускается рассматривать пересадку деревьев и кустарников. Лучшим решением в этот день будет борьба с вредителями. 17 июня не стоит заниматься посевными работами. Урожай получится некачественным. Если есть желание, то допускается пересадка ягод и фруктов. 18 июня не нужно делать посевные и посадочные мероприятия. Луна даст необильный и медленный урожай. Все усилия огородников по итогу будут пустыми. Разрешается посадка декоративных растений. 19 июня при растущей Луне крайне нежелательны посадки плодоносных культур. Если не соблюдать такую рекомендацию, то не получится хороший урожай. В этот день сажаются исключительно декоративные растения. 20 июня можно высаживать косточковые фруктовые деревья, а также сажать цветы. В будущем они будут требовать минимальный дополнительный уход. Урожай станет безупречным. 21 июня (растущая Луна) не нужно заниматься важными делами в саду и огороде. Специалисты советуют заниматься состоянием газона и улучшением своего дачного участка. 22 июня разрешается высаживать фруктовые деревья. При растущей луне допускаются работы по улучшению внешнего вида приусадебного участка. 23 июня можно сажать большинство овощных культур. Обратите внимание, лучше не размножать растения при помощи корней. Луна не даст силы таким растениям. 24 июня при растущей Луне садоводы и огородники занимаются посадкой овощных культур. Они планируют мероприятия по уходу за уже высаженными растениями, чтобы в будущем улучшать свой урожай. 25 июня обычно садят быстрорастущие культуры. К ним относятся шиповник, шпинат, лекарственные травы, а также земляника и слива. В такой период срезают декоративные цветы. 26 июня (растущая Луна) высаживают быстрорастущие культуры. Кроме того, садятся лекарственные травы. Можно заниматься домашними декоративными растениями. 27 июня у Луны ярко выраженная энергетика. Специалисты советуют сажать быстрорастущие культуры и лекарственные травы. 28 июня — Полнолуние. В этот день предусмотрен отдых от мероприятий в саду и огороде. 29 июня на убывающей Луне обычно планируется посадка и пересадка деревьев. Также проводятся работы с кустарниками, вносятся минеральные удобрения. Рекомендуется делать акцент на урожайности будущих растений. 30 июня не рекомендуются посадки и посевы. Лучше всего позаботиться о росте уже высаженных растений.

Чтобы собрать хороший урожай, нужно обязательно учитывать благоприятные дни для посадки в июне в 2018 году. Опытные садоводы и огородники ориентируются по Лунному календарю.