Домашний офиc: как организовать рабочее место

Пусть дома нет производственных совещаний, а деловой костюм заменяют халат и тапочки, но рабочие процессы вполне серьёзны и немногим отличаются от тех, что имеют место в солидных учреждениях.

Впрочем, есть нюанс: производственную атмосферу регулярно нарушают дети, мужья, соседи, домашние животные и вообще все-все-все.

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Этот минус можно обойти при правильной планировке рабочего места.

Изоляция или кооперация?

Перво-наперво нужно определить, где будет расположен рабочий уголок. Не все могут позволить себе отдельный кабинет, площади стандартных квартир невелики. Наиболее распространённое решение в подобных случаях — выделить несколько квадратных метров в самой скрытой от посторонних глаз комнате… в спальне.









Плюсы очевидны: помещение, как правило, с дверью и замком, непроходное, расположено вдали от «бытовых магистралей». И потом, профессиональные дизайнеры предлагают множество готовых решений, которые помогают вписать мини-офис в интерьер.

В реальности придётся искать другие способы оградить рабочую зону от несанкционированных посещений.

Это практически идеальный вариант. Жаль только, не всем доступный. Что делать владельцам спален, где свободное место ограничено, а других подходящих изолированных помещений нет? Остаётся искать компромисс на просторах доступных для общего пользования мест. Зал, гостиная, кухня? Попробуй уединись! Можно, конечно, окопаться, протянуть колючую проволоку, ток пустить… ах, мечты-мечты.

В реальности же придётся искать другие способы оградить рабочую зону от несанкционированных посещений. Вас спасёт зонирование и дисциплина. Первое позволит визуально отделить «офис» от дома, а второе приучит домочадцев к тому, что с 10-00 до 18-00 вы вроде есть, но вас вроде нет — вы на работе. Разделить же пространство можно шкафом или ширмой. Иногда используется аквариум: и красиво, и функционально.

С местом определились, что дальше?

Мебель! Что практичнее? Кто-то выбирает лёгкие и невесомые конструкции, растворяя свой «офис» в интерьере. Другим же по нраву многоярусные и многоящичные представители мебельного братства. Тут уж всё зависит от потребностей и вкусов. Но есть пара секретов, которые позволяют объединить сторонников различных точек зрения. И спрятать легко, и размещается всё, что нужно, если рабочее место… в шкафу!

Открыл дверцы — есть офис, закрыл — нет. Панацея для тех, кто не мыслит себя вне творческого беспорядка. Никто не обвинит вас больше в том, что бардак на вашем столе не вписывается в интерьер.

Вы из тех, кто во всём предпочитает порядок? Гордитесь своим рабочим уголком? Производители офисных аксессуаров разделяют ваши взгляды и предлагают вам кучу полезных вещиц: от различных холдеров и подставок под канцелярские принадлежности до досок для напоминаний и маркеров для важных зон.

При этом подход в некоторых случаях весьма оригинален. Одних только канцелярских кнопок — десятки вариантов. Хочешь — в виде пальцев, хочешь — в виде насекомых (муравьёв, комаров и даже мух). А как вам понравятся скрепки с эволюционирующим человеком: в начале — примат, в финале — офисный работник за компьютером? Есть и такие!

Не любите пластик и хай-тек? Хотите привнести в рабочую зону немного натуральности? Пожалуйста, и для вас есть решение — офисные принадлежности в «природном» стиле. Например, коробки-деревья: выглядят, как срезы ствола, но не круглые… а квадратные.























Какой бы стиль вы ни выбрали, главное, использовать окружающее рабочее пространство по максимуму.

Какой бы стиль вы ни выбрали, главное, использовать окружающее рабочее пространство по максимуму. Даже боковины стола можно превратить в удобное хранилище папок, бумаги, календарей — достаточно прикрутить пару-тройку штанг с кольцами, на которых будут держаться пластиковые карманы-холдеры.

И не забывайте про стены! Существует невероятное количество настенных органайзеров. Комбинирование кармашков и полочек, пробковых участков и магнитных зон для маркерных напоминаний и клеток-держателей делает этот офисный аксессуар удобным и незаменимым. Используйте эти и другие новинки для организации идеального рабочего порядка.

Ну а напоследок пару слов для тех, кому не повезло… для домашнего офиса нет места ни в спальне, ни в гостиной, ни на кухне, ни в других помещениях. Но есть кладовка!

Неожиданное решение? Но, как выясняется, не редкое. Некоторые дизайнерские сайты выкладывают целые обзоры про офисы в кладовой. И поверьте, есть весьма уютные и практичные варианты. Так что дерзайте! Возможно, и в вашем доме есть места, где ещё не ступала нога «офисного планктона». Рискните и откройте новые горизонты для тех, кто выбирает работу дома!