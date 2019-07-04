Как выпрямить кожаную куртку от складок

Не всегда при хранении сезонных вещей удается сохранить их идеальный вид. Чаще всего они приобретают некрасивые следы от складок. Не исключением является и кожаная куртка. Заломы ее так сильно портят, что хочется скорее их выпрямить, а как это сделать знают немногие.

Для кожаных вещей подходят не все методы. Некоторыми из них можно даже окончательно и безвозвратно испортить вид изделия. Избежать ошибок, можно только ознакомившись с самыми эффективными способами разглаживания верхней одежды в домашних условиях, которые представлены ниже.

Как правильно погладить кожаную куртку

С помощью утюга можно удалить с кожаных изделий складки и заломы, однако чтобы вещь не испортилась, делать это нужно правильно. Гладить можно только верхнюю одежду, изготовленную из гладкого материала.

Как выпрямить кожаную куртку, пошаговый процесс разглаживания с помощью утюга:

В первую очередь, необходимо отключить отпаривание и повернуть ручку регулятора термостата до минимальной отметки температуры. Выбираем стороны для разглаживания – рекомендуется изнаночная. Однако бывает, что подкладочный материал не позволяет воздействие утюгом. В этом случае раскладываем изделие на гладильной доске лицевой стороной вверх. Ни в коем случае нельзя допускать контакта кожи и утюга. На куртку нужно положить легкую ткань или бумагу и только после этого начинать процесс разглаживания.

Так как температура выставлена очень маленькая, передвигать утюг по изделию нужно медленно. Чтобы разгладить мятую кожаную куртку, не стоит давить на него, этим можно испортить вещь. После проглаживания небольшого участка убираем ткань и оцениваем результат.

Если складка разгладилась не нужно торопиться и переходить к другой. Коже нужно время для остывания. Только когда проглаженный участок станет холодным можно переходить далее, иначе на теплой коже может появиться еще больше складок.

Для разглаживания рукавов кожаной куртки и других мелких деталей лучше пользоваться специальной маленькой дощечкой, которая и предназначена для этих целей. С ее помощью вещи разгладятся легко и аккуратно.

Как отпарить

Разгладить кожаное изделие в домашних условиях можно как с помощью отпаривателя, так и с помощью парового потока от утюга. Как выпрямить складки на кожаной куртке, пошаговый процесс отпаривания с помощью утюга.

Куртку необходимо повесить на плечики. Затем нужно выбрать место, куда можно их повесить так, чтобы было удобно пускать пар на изделие, доставая все участки. В отличие от сухой глажки при отпаривании нет необходимости покрывать кожу тканью. Включаем режим отпаривания и ждем полного нагревания утюга.

Осталось лишь пройтись паром по куртке. Нужно внимательно следить за тем, чтобы утюг и куртка не соприкасались, иначе можно испортить вещь.

При отпаривании утюг лучше держать на расстоянии 15 см от кожаного изделия.

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Как правильно выпрямить от складок кожаную куртку с помощью отпаривателя:

Куртку повесить на широкие плечики. Процесс отпаривания необходимо начинать с мелких деталей (воротник, рукава), причем сначала расстояние между отпаривателем и изделием должно составлять около 20 см. Затем его постепенно сокращают до 15 см. Нельзя в течение длительного времени воздействовать отпаривателем на один участок, достаточно нескольких секунд. Иначе материал безвозвратно деформируется.

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После завершения разглаживания, изделие необходимо оставить в развешенном состоянии на 2-3 часа, чтобы оно просохло.

Нельзя трогать куртку руками во время отпаривания, так как на ней останутся следы от пальцев. Этот метод хорошо подойдет, чтобы выпрямить от заломов кожаную куртку, если она сильно помялась.

8 способов разглаживания кожаной куртки

Ванна с паром

Разгладить кожаную куртку можно с помощью обычного пара в ванной комнате без каких-либо приспособлений. Причем кожа разгладиться всего за час.

Процесс разглаживания кожаной куртки в ванной:

Ванну наполнить горячей водой. Кожанку повесить на плечики и разместить их над водой. Чтобы изделие не испортилось нельзя допускать контакта кожаного материала и горячей воды. Закрыть ванную комнату на час.

Убираем куртку из ванной комнаты и оставляем на плечиках, пока изделие не остынет. В теплом и влажном состоянии надевать кожаную вещь нельзя, так как она деформируется.

Вода

Для этого метода разглаживания складок на мятой кожаной куртке нужны плечики, пульверизатор и фильтрованная вода. В домашних условиях проделать процедуру несложно, главное, чтобы не было перепада температуры, где будет сохнуть изделие.

Чтобы вещь не деформировалась, нужно выбирать вешалку подходящего размера – длина плечиков должна доходить до границы с рукавами. Если вешалка будет большего размера, изделие деформируется.

В пульверизатор необходимо набрать холодную фильтрованную воду и обильно распылить жидкость по всей кожаной поверхности. В таком состоянии оставляем куртку на 11-12 часов.

Химчистка

Если нет желания экспериментировать над недешевой вещью, можно воспользоваться услугами химчисток. Специалисты разгладят все заломы, сохранив отличное состояние помятой кожаной куртки. Однако этот метод требует финансовых затрат, причем немалых.

Пресс

Расправить складки на кожаном изделии можно и с помощью пресса. В качестве него могут выступать любые тяжелые подручные средства. Это может быть бутылка с водой, книги и прочее. Метод подходит для разглаживания заломов на кожзаме.

Чтобы разгладить вещь с помощью воздействия тяжелых предметов необходимо:

Изделие необходимо разложить на стол или гладильную доску. Заломы нужно немного разгладить руками, однако не стоит с усилием растягивать материал – он может деформироваться или потрескаться. Также нужно проследить за тем, чтобы подкладочный материал тоже лежал ровно, не создавая складок. На складки устанавливаем груз, тщательно следя за тем, чтобы под заломы были в расправленном состоянии. Под прессом куртку нужно держать 10-12 часов, после чего изделие повесить на плечики для полного отвисания.

Вазелин

Одним из самых быстрых и простых способов разглаживания кожаной куртки является обработка складок обычным косметическим вазелином. Верхнюю одежду для этого развешивают не на плечиках, а на спинке стула.

Благодаря воздействию вазелина материал станет мягким и разгладится. Происходит это в течение 2-4 часов, что зависит от толщины кожи.

Самостоятельное отвисание

Кожаные изделия могут разглаживаться самостоятельно под тяжестью собственного веса. Однако это требует довольно длительного времени. В зависимости от толщины материала процесс отвисания может занять от 2 дней до нескольких недель.

После покупки нужно просто развесить куртку на стуле или на плечиках и оставить в таком состоянии до полного разравнивания складок.

Эффективность этого метода распространяется только на вещи с маленькими складками. Большие заломы не разгладятся.

Увлажняющая пропитка для кожи

На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество разнообразных средств по уходу за кожаными вещами. С помощью некоторых из них можно даже разгладить складки и заломы на материале.

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Продаются средства в хозяйственных магазинах, в бутиках и на специализированных сайтах.

Жиры

Складки распрямятся быстрее, если поверхность кожи обработать жирными веществами. Причем смазывать можно как всю куртку, так и только области заломов. Самыми эффективными средствами для борьбы со складками являются касторовое и ореховое масло, глицерин. Благодаря тому, что жиры впитываются в кожу, она стает более эластичной, все складки разглаживаются.

Наносят их втирающими круговыми движениями. Для удобства можно использовать губку, вату или мягкую щетку. Во время втирания не стоит слишком сильно давить на материал, а также растягивать его.

Процесс втирания повторяют несколько раз, обычно складки уходят уже после 3-4 процедур. Каждый слой втертого жира нужно оставлять до полного впитывания и только после этого приступать к повторному нанесению средства.

Разгладить кожаную куртку от складок и заломов в домашних условиях не так сложно. Нужно просто выбрать подходящий способ, ориентируясь на толщину и качество материала. Особенно аккуратно стоит проделывать процедуру, если изделие из натуральной кожи.