Интересные идеи оформления подарка на Новый год 2019

Всего несколько дней осталось к празднику. Сложены планы вечеринок, решено идти в гости или принимать их у себя дома. У многих припасены подарки на Новый год для родных и друзей. Но для того чтобы произвести впечатление, презент необходимо интересно упаковать. Это не менее важно, чем сам подарок. В статье имеются предложения, как красиво оформить подарок в коробке на Новый год 2019. В помощь предоставлены пошаговые фото.

Оформление подарка в коробке

Рассмотрим один из вариантов, как можно красиво упаковать прямоугольную коробку. Очень эффектно на Новый год подобрать красочную бумагу. Подарок будет ярким и запомнится на долгое время.

Предметы:

упаковочная бумага;

коробка с подарком;

тонкая тесьма;

обычный и двухсторонний скотч;

ножницы;

бант из бумажной ленты для подарка.

Как делаем:

Определяем размер бумаги. Кладем подарок на бумагу, загибаем упаковку по бокам, она должна покрывать две третьих стороны коробки. Затем начиная от ребра прямоугольника, завертываем ее по кругу. Покрываем внахлест до середины плоскости, оставляем припуск 1,5-2 см. Одну сторону бумаги прикрепляем к ребру коробки с помощью скотча. Другой край упаковки подгибаем внутрь и закрепляем на эту полоску двухсторонний скотч. Оборачиваем подарок, и приклеиваем загнутую сторону на середину плоскости. Это будет лицо упаковки. Проводим по ней рукой и опускаемся на боковую часть. Прижимаем бумагу к коробке и приглаживаем угловые линии. Внизу образовался треугольник. Заворачиваем у него уголок и закрепляем его двухсторонним скотчем к подарку. Следим, чтобы все линии совпадали. И таким образом, подгибаем и закрепляем бумагу с другой стороны коробки. Обматываем подарок накрест тонкой лентой. Ее хвостики проглаживаем ножницами, прижимая к пальцам. От этого движения лента закрутится спиралькой. К ленте привязываем бант.

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Оформленный таким образом презент, будет элегантным и ярким. Упаковка подарка подойдет для всех без исключения. При желании вместо банта можно прикрепить хвойную ветку и шишки, маленькие елочные шары.

Оформление подарка мужчине и парню

Рассмотрим, как можно красиво на Новый год упаковать подарок для мужчин. Некоторые мужчины не любят в этом сознаваться, но они также предпочитают интересно оформленные подарки.

Предметы:

2 листа упаковочной бумаги, желательно в клеточку;

двухсторонний скотч;

тонкая тесьма;

клеевой пистолет;

маленькие пуговки в тон бумаге (это могут быть маленькие декоративные бубенчики);

ножницы.

Как делаем:

Заматываем большую часть коробки белой стороной бумаги налицо. Закрепляем скотчем.

Выступающую за края подарка упаковку, аккуратно заворачиваем с четырех сторон. Сначала снизу, потом края, укладываем и прикрепляем скотчем четвертую часть.

Раскладываем клетчатую бумагу, посередине нее кладем подарок, белой, обернутой стороной кверху и немного выше за упаковку.

Боковые концы бумаги закладываем до самой коробки и проглаживаем.

Края соединяем спереди, прикрепляем скотчем к подарку.

Стык по вертикали закрываем белой планочкой.

Низ упаковки заворачиваем конвертом и приклеиваем.

Складываем втрое полоску шириной 3-4 см, делаем из нее воротник.

Тесьму складываем в кольцо, скрепляем горячим клеем, затем склеиваем посередине, сложив его вдвое.

Делаем еще такой бант, только большего размера. Скрепляем их один на другой и оборачиваем серединку кусочком тонкой ленты.

Прикрепляем к рубашке воротник, бабочку и на планку приклеиваем пуговки.

Чтобы таким образом упаковать подарок, нужно немного потрудиться. Но прекрасный результат порадует всех.

Оформление подарка ребенку

Наверное, никого так не радуют красиво упакованные гостинцы на Новый год как детей. Для них эта сказка многолетней выдумки, кажется правдой, если под елкой находят предназначенные им коробки. Предлагаем интересно оформить подарок ребенку.

Предметы:

упаковочная бумага с новогодним принтом;

коробка с подарком (коробку можно сделать);

два цвета пряжи в тон бумаге для помпонов;

бусины;

скотч;

ножницы.

Как делаем:

Обертываем коробку бумагой, закрепляем ее скотчем.

С обеих сторон бока закладываем конвертом, также склеиваем.

Наматываем пряжу на ладонь, чем больше накрутим, тем пышнее будет помпон.

Снимаем моток и посередине связываем его, оставляем длинные концы для фиксации.

С обеих сторон разрезаем края, состригаем торчащие нити.

И такой же делаем с пряжи другого цвета. И еще один из этих двух тонов, наматывая вместе обе нити.

Делаем шнур. Скручиваем пряжу обеих тонов и этим жгутом заматываем подарок.

Скрещиваем веревку не посередине плоскости, а сбоку.

Завязываем узел на лицевой стороне подарка, лишние концы обрезаем.

Привязываем помпоны возле пересечения жгута.

По продольному шнуру нитью привязываем бусины.

Такая необычная и яркая коробка непременно понравится ребенку. Если все подарки будут под елкой, этот презент непременно выделится среди всех остальных.

Оформление подарка ребенку в виде мишки

Это очень простая упаковка подарка. Для него необходимо только кусок крафтовой бумаги, остальное найдется дома, если не найдете ленточки. Включите фантазию и замените ее чем-то интересным.

Предметы:

подарок в коробке;

крафтовая бумага;

скотч;

простой карандаш;

черный фломастер;

клеевой пистолет;

клей карандаш или ПВА;

кусок бумажной декоративной ленты;

ножницы.

Как делаем:

Заворачиваем подарок в бумагу, фиксируем ее скотчем. Из этой же упаковки вырезаем два круга для ушей. Удаляем из них небольшие конусы. Берем кусочек белой бумаги, вырезаем из нее овальную мордочку для мишки. Приклеиваем ее в верхней части коробки. Простым карандашом рисуем нос и глаза. Наводим их фломастером. На глазки наклеиваем маленькие белые кружочки для выразительного взгляда. На срезы от конуса наносим горячий клей и прикрепляем уши у мишки на голове (можно использовать ПВА). Белые кружочки подсохли, рисуем глазам зрачки. Из ленты делаем бант и закрепляем его внизу коробки.

Для ребенка очень интересна такая упаковка и невероятно любопытно, что за подарок, за ней спрятан. Совершенно несложно сделать такое чудо своими руками, а наградой для родителей будет радость малыша.

Подарочное оформление бутылки

Часто на Новый год хозяевам преподносят в подарок вино. Предлагаем один из вариантов, как красиво своими руками можно упаковать бутылку. Оформление делаем в виде рубашки, презент будет выглядеть очень стильно.

Предметы:

бутылка вина;

упаковочная бумага желательно с клетчатым узором;

широкая бумажная лента;

ножницы;

двухсторонний скотч.

Как делаем:

Бумага должна быть с расчетом в окружности внахлест и на то, чтобы завернуть край. Дно, упаковка покрывает за середину бутылки, вверху также оставляем запас сантиметров 10. Берем скотч, приклеиваем его по вертикальному лицевому краю бумаги, сгибаем его и приглаживаем. Ложем бутылку на другую сторону упаковки, плотно заворачиваем. Аккуратно небольшими частями снимаем со скотча защитную пленку и скрепляем бумагу. Это будет передняя часть рубашки. Снизу бутылки упаковку заворачиваем с четырех сторон. Сначала одну, потом боковые части, и четвертую крепим на двухсторонний скотч. Вверху соединяем переднюю и тыльную части бумаги и с обеих сторон проглаживаем. Край загибаем на 3 см, потом еще раз. С обеих сторон делаем подрезы. Заворачиваем углы на лицо рубашки. Проглаживаем воротник. Затем разворачиваем до самого края, вставляем ленту и складываем обратно. Тесьму завязываем как галстук, подрезаем концы уголком.

Любой мужчина обрадуется такому подарку. Супер бутылку в рубашке, можно преподносить и женщинам, им тоже будет приятно.

Оформление мандарин в подарок

Мандарины всегда ассоциируются с Новым годом, поэтому их часто несут как презент. Предлагаем оригинальный способ упаковки цитрусовых плодов, в виде букета.

Предметы:

17 шт. мандарин (количество выбираем сами);

скотч;

широкая лента атласная или бумажная (декоративная);

тонкая стрейч лента зеленого цвета (ее можно заменить скотчем);

шпажки длиной 30 см;

еловые ветки;

ножницы;

крафтовая бумага или для завертывания букетов;

кусачки или секатор;

тонкая лента или бечевка для фиксации.

Как делаем:

Берем мандарин, накалываем его на две шпажки. Закрепляем в области хвостика, по обе его стороны. И таким образом, заготавливаем все цитрусы. Отбираем хвойные веточки длиной 10-15 см. Нижнюю их часть очищаем от иголок. К шпажке прикрепляем по несколько веточек, или по одной пушистой. Приматываем их стрейч лентой или скотчем. Берем один мандарин, к нему прикладываем веточку, затем еще два цитруса. В районе, где пересекаются шпажки, плотно фиксируем букет скотчем, не отрезаем его. Каждую ветку улаживаем в руке по спирали, то есть наклоняем в одну сторону. Далее, продолжаем обкладывать плодами первый мандарин. Дойдя до конца ряда, закрепляем скотчем. Затем, между каждым мандарином укладываем веточку, и цитрус. Снова в промежутке хвоя, и опять оранжевый плод, каждый раз плотно фиксируем шпажки, в месте их пересечения. Вокруг букета выкладываем веточки, заматываем его скотчем. Выступающие внизу шпажки ровняем кусачками, заматываем их скотчем, чтобы не разрывали бумагу. Вырезаем из упаковки 3 квадрата размером 35x35 см. Берем один из них и складываем наискось. Вверху получается 4 уголочка. От середины линии сгиба делаем надрезы в разные стороны. Прикладываем бумагу этими надсечками к месту фиксации шпажек. Обхватываем упаковкой букет, плотно заматываем бечевкой и связываем. Из второго квадрата делаем такую же заготовку. Завертываем ею подарок, кладем напротив первой бумажной части. Фиксируем бечевкой. Корни букета заворачиваем третьим квадратом, уголками вверх, завязываем шнурком. Бечевку закрываем лентой и мастерим из нее бант.

Такой шикарный букет приятно дарить, и прекрасно, получить его в подарок.

Это только маленькая часть примеров как можно красиво на Новый год оформить различные подарки. Интересно завернутый презент приятнее дарить, а для получателя будет загадка, что там спрятано за упаковкой. Оформлять дары несложно, главное желание, а пошаговые фото отличные помощники в приятном деле.