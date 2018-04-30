Кухня ̶̶ это не только место для приготовления завтрака, обеда или ужина, но и территория, где любят собираться большой дружной компанией и обсуждать текущие новости дня, особенно если позволяет помещение. Это место должно излучать особенную атмосферу, быть функциональным и комфортным.

В статье расскажем, как это можно сделать благодаря модным тенденциям и актуальным цветовым решениям в 2018 году. Ниже поговорим о планировании дизайна кухни.

Модные тенденции в дизайне кухни 2018

Прежде чем заняться выбором дизайна для собственной кухни, первым делом обратите внимание на расположение и планировку помещения. Так как все комнаты разные и в каждом доме свои особенности постройки, то понравившийся дизайн на просторах интернета может совсем не вписаться в личный проект.

Дизайн кухни, конечно, меняется не с такой скоростью, как, например, модные тенденции в одежде, но все же некоторые предпочтения в выборе интерьера, которые подойдут для кухонь любых размеров, дизайнеры выделяют больше.

Сдержанность и простота

Именно такое направление в дизайне интерьера кухни появилось не так давно, но многим оно очень нравится, а соответственно и продолжительность такой тенденции будет длительным. Главное, исключить массивную мебель, слишком яркие детали и сложное оформление.

Стеклянные фасады

В наше время стеклянные атрибуты ̶ это неотъемлемая часть модного дизайна интерьера независимо от стиля. Хотя не так давно оно применялось только в стиле хай-тек.

Матовые поверхности

При выборе фасада из стекла следует учесть, что глянцевая поверхность загрязняется быстрее, но отмывается гораздо легче, чем матовая, зато на матовой, совсем незаметны разводы. Поэтому оптимальным и практичным вариантом будет совмещение двух стеклянных поверхностей.

Барная стойка

Этот предмет интерьера будет в большей степени актуальным на маленькой кухне, так как стойка очень компактна и экономит пространство в помещении. Но и в больших помещениях смотрится она стильно и эффектно.

Не стоит забывать, что многие современные кухонные гарнитуры больше подходят для кухонь больших размеров. Например, от 20 кв. м. и абсолютно не будут смотреться в помещениях с квадратурой от 7 до 18 кв. м.

И прежде чем приступить к выбору кухонной мебели для кухни, следует учесть некоторые моменты, такие как:

стиль помещения;

освещение;

основной материал изготовления;

проектирование.

Удобная планировка

Так как выбор кухонной мебели огромный, то и расставить ее можно разнообразными способами:

Угловой вариант расположения более предпочтителен для кухонь маленьких размеров. Такой вид размещения кухонного гарнитура экономит пространство. Линейный вариант размещения больше подходит для узких кухонь с расположением окна напротив входной двери. Плюс такого варианта в том, что вся рабочая зона находится на одной стороне. Двухрядный способ размещения больше подойдет для помещений с квадратурой от 12 кв. м. Он отличается от прежних вариантов тем, что рабочая поверхность здесь располагается в два ряда противоположных друг другу. Особенно актуален такой вариант для семей, где присутствуют две хозяйки или когда члены семьи любят готовить вместе, так как разместиться на такой кухне могут несколько человек. А столовую зону можно разместить у окна. П-образный способ абсолютно не подходит для помещений с небольшой площадью, так как столовая зона при таком расположении будет находиться посередине. И при таком раскладе, хозяйке негде будет развернуться.

Экологичность во всем

Главной тенденцией 2018 года считаются экологически чистые и натуральные материалы. Это актуально не только при выборе кухонной мебели, но и в отделке кухни. Поэтому, прежде чем заняться ремонтом, следует отдать предпочтение именно таким стройматериалам. По стоимости они дороже, чем обычные, но зато того стоят. Ведь цена здесь не так важна, главное, безопасность и здоровье семьи.

Больше света

Наиболее актуальным трендом в дизайне кухни является наличие пространства и света. Конечно, осуществить это иногда довольно не просто, особенно в маленьких помещениях. Но, тем не менее, если к ремонту подойти разумно, то все в скором времени получится.

В первую очередь, нужно выбрать мебель светлых оттенков. Желательно также чтоб отделка в помещении была тонов, схожих с мебелью. Важно, чтоб кухонный гарнитур был минимальным и многофункциональным ̶̶ занимал мало места, но был очень вместителен. Для визуального увеличения пространства можно сделать панорамные окна и глянцевые фасады.

Актуальная цветовая гамма

В 2018 году цветовая гамма в интерьере кухни изменилась с более ярких природных оттенков на светлые и пастельные тона. К тому же светлые оттенки, например, классический белый, зрительно увеличивают пространство, что актуально для совсем небольших помещений.

Но если чисто-белый цвет вам непривлекателен и кажется скучноватым, то его можно комбинировать с оттенками серого или пастельными тонами. Дизайн в такой цветовой гамме будет смотреться шикарно и стильно, и, без сомнения, будет в тренде весь 2018 год.

Контраст в интерьере также актуален, но в использовании более нежных оттенков, таких как графит с бежевыми оттенками или темно-серые с молочными тонами. Комбинация в такой цветовой гамме будет смотреться довольно стильно.

Комбинирование белых оттенков с необработанным деревом также будет смотреться эффектно и изящно. К тому же такое цветовое решение довольно практично.

Бытовая техника

В век технологии наиболее актуальным будет смотреться встроенный вариант техники. Это не только стильно и современно, но и практично, так как не будет захламления рабочего пространства различной техникой. Да и провода все будут надежно спрятаны. К тому же в 2018 году дизайн кухни со встроенной бытовой техникой в тренде.

Модные стили

При выборе кухонного гарнитура следует также учитывать стилистику будущего дизайна кухни. Самым современным считается интерьер в стиле минимализма и модерна, прованса, хай-тека и лофта.

Интерьер в стиле минимализм подразумевает постельные и однотонные цвета, минимум декора и всевозможных ярких фурнитур. Для такого стиля оптимальны современные тенденции в интерьере, такие как:

функциональная мебель;

встраиваемая и новомодная техника.

Главными критериями данного стиля являются естественные и правильные формы в интерьере, но чтоб при этом оставалось как можно больше свободного пространства.

Стилю модерн присущи яркие цветовые решения. В интерьере, главное, простота форм, на окнах однотонные занавески без оборок и рюш, возможно использование ролет-штор или жалюзи, они должны быть без всевозможных рисунков и узоров.

Ценителям металлических конструкций с идеальными пропорциями и геометрическими формами, с элементами стекла и хрома по душе придется интерьер в стиле хай-тек. Среднее разнообразие цветовой палитры в интерьере и новомодная техника также преобладают в данном решении.

Если вы обладатель нестандартного и творческого мышления, то интерьер в стиле лофт заворожит своими, грубо отделанными стенами, в сочетании с ультрамодной покраской и стильной техникой. А также в данном стиле приветствуются изделия из натуральных материалов как в мебели, так и в отделке.

Это могут быть деревянные или каменные поверхности, кирпичные или бетонные стены. Такой стиль больше подойдет для небольших квартир типа студий.

Любителям раритета и старины по душе придется интерьер в стиле прованс, напоминающий деревенскую простоту. В данном интерьере преобладают изделия из натуральных природных экологически чистых материалов, мебель прошлых веков, нежные цветовые оттенки. Все настолько гармонично, что располагает к быстрому расслаблению и снятию напряжения, в этой обстановке забываешь о житейских хлопотах и рутине жизни.

Современный дизайн маленькой кухни

Для обладателей маленьких кухонных помещений гораздо сложнее спроектировать понравившийся дизайн. Так как нужно все сделать не только красиво и комфортно, но и многофункционально и экономично. Также следует придерживаться модных тенденций в цветовой палитре на текущий год.

В обстановке кухни следует исключить наличие большого количества мебели. Здесь предпочтение отдается таким стилям, как хай-тек или модерн.

Но необязательно проектировать дизайн интерьера именно по одному стилю. Возможна комбинация всех стилей понемногу, а можно даже что-то добавить от себя.

В цветовом решении предпочтение лучше отдать светлым оттенкам ̶ они визуально увеличат маленькое пространство. Кухонный гарнитур тоже важно подобрать в бежевых или молочных тонах, несмотря на многочисленные отзывы по поводу маркости. Такая мебель очень даже хорошо моется, особенно когда это делается регулярно, она всегда выглядит замечательно и шикарно.

При выборе кухонного гарнитура следует отказаться от навесных шкафов, так как они стали менее популярны в текущем году, а на смену им пришли открытые полки. Это особенно актуально для маленьких кухонных помещений.

Также для небольших кухонь лучше выбирать трансформирующую мебель, чтоб она была многофункциональна, с большим количеством секций и систем для хранения, со всевозможными выдвижными конструкциями. По возможности выбирать мебель лучше без фурнитуры, а дверцы на шкафах открывались при нажатии. Такая мебель не только стильная, но и позволит максимально увеличить пространство.

Благодаря этому вы привнесете изюминку в дизайн интерьера и будете наслаждаться своим уникальным проектом каждый день, попивая кофеек за стильной барной стойкой.

Как оформить маленькую кухню в стиле прованс

Для молодых людей, которые ведут активный образ жизни, не отстают от модных тенденций и следят за последними новостями в моде больше подойдет дизайн интерьера кухонного помещения в стиле хай-тек, лофт и минимализм. Оформление кухни в стиле прованс или модерн больше подходит для людей в возрасте, флегматичных и романтичных особ.

Материалы

Многие, из перечисленных стилей интерьера, предполагают наличие на кухне мебели из натуральных пород дерева. Она не только дорогостоящая, но и по габаритам может не вписаться в маленькую кухню, так как обычно имеет не малые размеры. На помощь могут прийти изделия из ДСП.

Это самый непрактичный и незащищенный от влаги материал, а, соответственно, и недолговечный. Зато стоимость его небольшая. Но для кухни это будет не лучший вариант. Так как влажность там преобладает высокая.

Недорогая мебель также из МДФ. Она немного дороже предыдущей, но зато более практична, так как обладает влагозащищенными свойствами, а значит и прослужит гораздо дольше. Да и в цветовой палитре она богаче, есть из чего выбрать. Так что можно остановиться на ней.

Цвета

Если придерживаться новомодных тенденций в цветовой палитре, то выбирать гарнитур и выкрашивать стены лучше в оттенках белого, черного и серого тонов. Можно использовать и яркие цвета, но аккуратно.

Для кухонь с маленькой квадратурой все-таки лучшим вариантом будет выбор светлых и однотонных тонов. С помощью такого цветового решения можно зрительно увеличить пространство.

Если же по стилю больше подходят холодные оттенки, а кухня находится не на солнечной стороне, то разрешается окрашивание стен в пастельные тона. Такие как персиковый или лиловый.

Если ориентироваться на стили дизайна интерьера в стиле минимализм, хай-тек и лофт, то им присущи холодные и базовые оттенки, а модерну и провансу - теплые и умеренно яркие.

Освещение и декор

Освещение должно быть ярким и интересным, со всевозможными скрытыми подсветками из светодиодной ленты. Такое световое решение больше подходит интерьеру в стиле модерна, хай-тека и минимализма. Декорировать пространство можно с помощью статуэток или необычной формой горшков для цветов.

Для стиля лофт подходят больше фонари в металлической оправе или лампы без абажура. Отделка стен при этом должна быть из декоративной штукатурки или кирпичной кладки. Для декора подойдут подсвечники и керамические горшки для комнатных растений.

Торшеры и люстры со всевозможными завитушками больше подходят для стиля прованс. Декорировать помещение можно с помощью текстиля в виде штор с оборками или с вышитыми подушками. А также уместны будут чайные сервизы.