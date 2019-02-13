Что можно сделать из старой шубы?

Если на шубе появились любые признаки изношенности, не спешите расстраиваться. Из старой шубы своими руками порой можно сделать настоящий шедевр. Нужно лишь «вооружиться» креативными идеями и пошаговыми фото самого процесса.

10 идей того, что сделать из старой шубы

Весь список идей состоит из двух частей. Одна из которых представляет собой идеи, касающиеся возможности «второй жизни» старой шубы. А другая часть - идеи, которые можно реализовать для использования любых, даже самых маленьких обрезков меха.

Такие обрезки непременно появятся при перекраивании мехового изделия.

Новый дизайн рукавов

Подходит при потертостях на рукавах. В этом случае проделываем простые действия:

выворачиваем рукава наизнанку;

снимаем с них подкладку;

распарываем боковой шов.

Шов на пройме можно не трогать, так как там наверняка потертостей нет. Выбираем новый фасон, например, из таких очень модных вариантов:

короткий рукав, слегка расклешенный, колокольчик или с кожаной оборкой;

рукав 3/4, если позволяет удаленное место на детали рукава;

комбинированный рукав.

Удлинение модели старой шубы

Используем данную идею в том случае, если модель старой шубы просто вышла из моды или надоела. Потертостей сама шуба не имеет.

Для проведения реставрационных работ такого плана своими руками необходимо:

подготовить острый нож для разрезания кожи с обратной стороны меха;

подготовить другой мех или кожу для дополнительных деталей;

снять подкладку со всей шубы;

сделать выкройки и нанести их на подготовленный мех.

Выбираем варианты, которые позволят вам в новой шубе выглядеть ярко и стильно:

оторочка другим мехом по линии подола, как правило, эффектно смотрится такая комбинация с меховым ворсом контрастной длины;

комбинирование полос. Для реализации этой идеи пошагово, следует продумать какую ширину полос вы выбираете, сколько их будет в модели и из какого материала они будут выкраиваться.

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Меховая жилетка из старой шубы

Шубу можно не только удлинить, но и укоротить, а также изготовить из нее очень модную сейчас меховую жилетку любой длины.

Жилетка может быть выполнена полностью из меха старой шубы, либо в комбинации с другим мехом, а также кожаными вставками.

Болеро или накидка

В случае, если размеры вашей старой шубы позволяют, можно выполнить сразу две стильные и модные вещи: болеро и накидку.

Болеро может быть с различным дизайном рукавов и воротника, либо с их полным отсутствием.

Накидку выкраиваем из старой шубы в достаточно большом количестве вариантов исполнения. Также можно использовать и модный современный тренд - прорези для рук, вместо рукавов.

Меховые детали на других вещах

Если «здоровый» объем меха вашей шубы не позволяет создать из нее новый вариант шубы, то выкраиваем просто отрезки меха различных размеров. Такие меховые полотна можно нашить на демисезонное драповое пальто, либо кардиган.

Решив использовать именно эту идею, рассматриваем несколько подходящих, конкретно для вас, вариантов модной отделки вещей меховыми деталями:

оторочка рукавов. Можно использовать и дополнительный декор из кожаных лент, а также лент со стразами или камнями.

отделка ворота;

продольные меховые вставки.

Изготовление ковриков

Из старой шубы вполне можно сделать то, что привнесет в ваш дом дополнительный уют и тепло. К таким вещам относятся различные виды ковров и прикроватных ковриков.

Для выполнения этой идеи полностью разбираем шубу, снимаем подкладку и разрезаем все соединительные швы.

Необходимо продумать дизайн будущего ковра, возможно вам потребуются еще отрезки других материалов, например, кожи. В соответствии с выбранным вариантом ковра, составляем выкройки деталей на бумаге, затем переносим их на отрезки меха.

Из старой шубы получится и отличный стильный коврик для вашего авто. Смотреться он будет отлично, как в цельном исполнении, так и в комбинации с другими материалами, например, кожей или замшей.

Плед

По той же технологии, что и изготовление домашних ковров, можно создать и красивый модный плед.

Такой плед можно сделать из любого меха, в том числе и из старой нутриевой шубы. Важным является то, что мех можно комбинировать не только с кожей, как при изготовлении ковра своими руками, но и с тканями. Особенностью изготовления пледа является необходимость присутствия в готовой модели тонкой подкладки.

Ткань для такой подкладки следует выбирать с мягкой приятной для тела, структурой. Например, это может быть тонкий велюр или бархат.

Отделка диванных подушек

Проявив фантазию, можно придать своим диванным подушкам более стильный вид и создать в комнате более уютную обстановку.

Вариантов такого мехового декора подушек также немало:

полное покрытие одной из внешних сторон;

отделка уголков;

создание стильного фантазийного рисунка из меха;

вставки различных геометрических фигур.

Украшения или аксессуары

Из меха, оставшегося после модернизации вашей шубы, можно изготовить достаточно большое количество различных стильных украшений, в том числе из нутриевой шубы. Тот, кто следит за модными тенденциями, будет в восторге от открывающихся перспектив.

Так из остатков меха можно изготовить, например, следующие украшения, очень простые в исполнении:

брошь с кожаными и меховыми элементами, а также камнями и бусинами;

серьги различного дизайна;

браслеты широкие и в виде тонкого мехового шнура, который можно стильно намотать на запястье;

подвески и кулоны.

Украшаем мехом и имеющиеся аксессуары, давая им возможность выглядеть абсолютными трендовыми новинками сезона.

Украсить мехом можно:

сумочки, причем любых размеров. Можно не только приклеить к старой сумке меховые вставки, но и полностью сшить сумку из остатков меха вашей старой шубы.

ремни и пояса;

ободки для волос;

перчатки.

Головные уборы и обувь

Следовать в русле современных модных тенденций, значит как можно активнее использовать при создании своего образа мех.

Освежить любой головной убор, украсив его меховыми вставками вполне реальная задача для любой модницы, получается очень стильно (видео). Причем сделать это можно легко и просто своими руками из меха, оставшегося от модернизации старой шубы.

Если вы желаете проверить свои дизайнерские способности, то смело выбирайте любую, очень модную сейчас, вязаную шапку и приступайте к декору. Можно добавить к шапке такие меховые детали:

помпон. Причем можно пришить к шапочке не один помпон, а два ли даже несколько маленьких помпонов на подвесках, собранных в пучок.

меховая оторочка по низу шапки;

достаточно большой элемент декора в виде отрезка меха. Выбрать можно любую самую фантазийную форму мехового отрезка и эффектно пришить с одной стороны шапки.

цветок из меха бусин и страз. Очень стильное украшение прекрасно подойдет для любой шапки. Кроме того, что вы получите новую модную шапку , дополнительным бонусом будет удовольствие от творческого процесса.

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Обувь также можно украшать различными небольшими меховыми вставками, приклеивая их по задуманной идее. Это могут быть не только сапоги и тапки для дома, но также летние босоножки и туфли.

Переделываем старую норковую шубку

Мех норки отлично поддается переделке в домашних условиях. Задача переделки шубы может значительно упроститься, если ваша шуба сшита из цельных шкурок. С шубкой из кусочков, придется немного повозиться, но справиться с задачей вы сможете в любом случае.

Для того, чтобы приступить к переделке любого мехового изделия, необходимо знать основные правила:

разрезать мех только острым ножом. Имеется в виду разрезать не сам мех, а мездру. После чего аккуратно отсоединить мех двух отрезков.

в домашних условиях сшиваем все швы только вручную;

при выкраивании деталей, следить за направлением ворса.

Для работы потребуется:

острый сапожный или портняжный нож;

клейкие прокладочные ленты. Наклеивают на швы, чтобы избежать их растягивания.

молоток. Отбивают швы, чтобы сделать их мягче и эластичней.

иглы для ручного шитья;

прочные нитки.

Для начала выбираем фасон новой модели мехового изделия, определившись, что же можно сделать из старой шубы.

Если вам необходимо ее просто укоротить или нарастить, то работаем лишь с подолом:

отрезаем подкладку;

пришиваем добавочную деталь из другого меха;

либо отрезаем отмеренную предварительно меховую полоску норки.

Восстанавливаем подкладку, обновленная шуба готова.

Как переделать рукава мы рассказывали выше.

Если же перекраиваем всю норковую шубу, то пошаговые действия будут такими:

распарываем всю шубу на отдельные детали;

раскладываем мех на столе и оцениваем состояние мездры;

поврежденные участки вырезаем;

разглаживаем и закрепляем мех на рабочей поверхности;

прикладываем подготовленные выкройки;

обводим выкройки мелом;

проверяем направление ворса всех деталей;

выкраиваем детали новой шубы;

сшиваем все детали наметочным швом;

делаем примерку изделия и корректируем детали, при необходимости;

сшиваем детали швом «козлик» или «через край».

Выкраиваем и пришиваем подкладку к новому изделию, сделанному своими руками.

В результате мы получили модную вещицу из старой норковой шубы.

Переделываем каракулевую шубу

Еще несколько сезонов назад каракуль незаслуженно находился в тени и не освещался рампами на модных подмостках. Современные актуальные показы мод теплого сезона имеют значительные сектора потрясающих по красоте изделий из этого меха.

Как известно каракуль - это мех новорожденных ягнят, очень нежный с различным естественным рисунком.

За счет того, что каракуль относится к гладким мехам с коротким ворсом, он прекрасно поддается моделированию. Также каракуль можно эффектно сочетать практически с любым мехом, располагая его в качестве:

отделки низа шубы и рукавов;

эффектного длинноворсового воротника (как короткого его фасона воротник-стойка, так и удлиненного отложного);

различных по крою и размеру вставок;

горизонтальных полосок различной ширины в сочетании с полосками каракуля.

Так как в основном переделке подвергаются очень старые каракулевые шубы. Своими руками можно сделать совершенно новую современную модель из каракуля по современным лекалам и выкройкам так, что вы сам удивитесь своим способностям.

Лучшим вариантом будет укороченный фасон шубки прямого или расклешенного силуэта. Выбрав понравившийся фасон шубки, приступаем к достаточно трудоемкому процессу ручной работы.

Переделка старой шубы в жилет

Самым простым вариантом переделки старой шубы в новую модную меховую модель, является жилет. К тому же, меховой жилет любого фасона занимает лидирующие позиции в мире моды, как самая стильная вещь холодного сезона 2019 года.

Выбираем длину жилета и его фасон, подготавливаем необходимые выкройки. Если вы располагаете старой шубой из нутрии, то лучшим выбором будет комбинированный вариант жилета, сделанного своими руками. Работу можно сделать так, что абсолютно никто не догадается из какого раритета выполнена ваша трендовая меховая вещь.

Модель модного мехового жилета может быть, как удлиненной, так и укороченной в одном из основных стильных вариантов:

полностью выполненная из меха;

с различными вставками другого меха или кожи;

с использованием различного декора;

с модным решением ворота или при его отсутствии, формы выреза;

с застежкой на молнии или кнопках, а также вариант без застежки «под пояс».

Начало процесса в точности совпадает с вышеописанным. С той лишь разницей, что остается большое количество меха для создания других стильных вещиц вашего гардероба.

В заключении можно сказать, что переделка старой шубы своими руками вовсе не является таким уж сложным делом, как кажется на первый взгляд. Главное, как и в любом другом деле, строго выполнять основные правила. А сам процесс достаточно прост.

Также следует обратить ваше внимание на возможность перекрашивания любого старого меха. Современные технологии окрашивания позволят совершенно преобразить переделанную вами шубку в стильную новинку из меха.