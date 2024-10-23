Лайфхаки для съемных квартир: как создать уют, не нарушая договор аренды

Создать свой уют в съемной квартире – задача не из легких. Стены нельзя перекрашивать, мебель менять нельзя, а у некоторых хозяев любая перевешенная картина вызывает дрожь в голосе. Но! Есть секреты, которые помогут сделать пространство своим и не вылететь за пределы договора.

Сила текстиля: меняем обстановку без замены мебели

Текстиль – лучший друг арендатора. Смените старомодные шторы на стильные, добавьте мягкие пледы и подушки на диван, даже если он еще помнит выпуск "Дома-2" 2005 года. Шторы легко повесить обратно, подушки и покрывала заберете с собой, а обстановка станет в разы уютнее. Актуальные цвета – зеленый, терракотовый, песочный – придадут интерьеру стильный и расслабляющий вид. Плюс, для уюта подойдут натуральные ткани: лен, хлопок, шерсть – не прогадаете!

Пол и ковры: ставим акценты по-модному





Старое покрытие пола – беда многих квартир. Решение? Ковер! Он добавит теплоты и спрячет все, что лучше бы не видеть. Можно выбрать крупный ковер в трендовом стиле бохо, однотонный пушистый, чтобы каждый шаг ощущался как по облакам, или легкий плетеный коврик, который и стильно, и минималистично "обуютит" съемную квартиру.



Мобильная мебель: и удобно, и забрать можно

Если у хозяев обстановка дышит на ладан, возьмите несколько легких и функциональных предметов мебели: складные стулья, небольшие стеллажи, журнальные столики. Такие вещи легко перемещать и забирать с собой. Например, модные металлические табуреты или невысокий стеллаж будут полезны и в следующем доме.

Свет – ваш лучший союзник





Освещение творит чудеса! Даже если в квартире есть пара устаревших люстр, это можно исправить. Купите пару стильных торшеров или настольных ламп – сейчас в моде модели в форме шаров и фонариков. Они помогут добавить уюта и сделать освещение более мягким, создавая комфортную атмосферу. А арендодатели, скорее всего, и не заметят дополнительных ламп.

Стены: галерея без гвоздей

Украшение стен – первый шаг к ощущению "я дома". Но, конечно, хочется избежать дыр в стенах. Ловим лайфхак: используйте съемные крючки и ленты. На них можно повесить картины, фотографии, зеркала и даже небольшие полки. Они легко снимаются и не оставляют следов. Чтобы идти в ногу с трендами, выбирайте абстракции, постеры с природой и минималистичную графику.

Зеленые акценты: оживляем пространство





Растения оживят любое пространство, а подобрать растения, не требующие особого ухода, не составит труда. Например, суккуленты, кактусы или монстера добавят уюта и освежат обстановку, вписываясь в любой интерьер. Еще один лайфхак – подвесные кашпо, которые можно разместить на тех самых съемных крючках, и все, мини-оазис у вас дома!

Ароматы для создания настроения

Свечи, аромапалочки или диффузоры станут завершающим аккордом в декорировании съемной квартиры. Выберите любимые ароматы – будь то ваниль, лаванда или что-то цитрусовое – и расставьте по комнатам. Ароматы создают атмосферу, и даже самая нейтральная комната заиграет уютом, который с первого вдоха станет именно вашим.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился списком самых стильных комнатных растений, которые превратят вашу квартиру, в картинку из Pinterest.