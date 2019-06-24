Модные женские брюки на осень 2019 года

В базовом гардеробе любой женщины элегантные брюки – это очень значимый элемент. Известные дома мод каждый год радуют разнообразием фасонов. Материалы, предоставленные в коллекциях разнообразны по своей фактуре и цветовым вариациям.

Грядущий осенний сезон 2019 года не станет исключением. Самыми актуальными новинками из модных тенденций станут брюки в неожиданных стилях, расцветке и оформлении.

Какие брюки в тренде

Когда наступают холода, дамы начинают думать, что женственные платья пора сменить на что-то потеплее, и на смену им приходят комфортные, теплые и зачастую оригинальные модели брюк. Раньше брюки были предназначенные для носки только зимой и совершенно не отличались какими-либо изысками и изяществом.

Сейчас стилисты прикладывают максимум своих усилий на то, чтобы современные женские брюки осенью 2019 года, даже их утепленные варианты, смотрелись не хуже красивых легких моделей.

Для осеннего сезона весьма востребованы ткани, которые немногим ранее не использовать для пошива брюк или же они применялись очень редко и в качестве дополнения к основной коллекции:

Трикотаж. Этот материал, как никакой другой позволяет сделать практически любую фигуру женственной и изящной. Его волокна весьма эластичны и это позволяет сохранить форму брюк, даже в случае с агрессивной стиркой. Шерсть. Подобная модель брюк – это классика любого холодного сезона. Этот материал сохранит тепло в любых условиях, будь то морозы или осадки. В изделия, изготовленных из шерсти добавляются специальные компоненты, за счет которых изделие не будет растягиваться. Замшевые и кожаные брюки очень удобны. Зачастую дизайнеры декорируют их при помощи интересных вышитых вставок и оригинальной нашивки. В новом осеннем сезоне стилистами предусмотрены утепленные брюки из джинсовой ткани. Подкладка на данных моделях очень тоненькая, сделана из качественного флиса и не позволит мерзнуть даже в сильные холода.

Цвета и принты

Ни один модный показ в 2019 году не обошелся без элегантных брюк. В первую очередь, это, конечно, были модели классической палитры. В черном цвете в основном изготавливаются женские брюки в свободном крое, а в белом – легкие и удобные скинни, как на фото. Осенние модные тенденции можно увидеть ниже и выбрать свой вариант.

Если у девушки есть вкус, чувство верного сочетания рисунков и выбора цвета, то образ будет свежим, модным и порадует гармонией.

Если говорить о принтах, то лучшим решением станет верность классике и уже привычные клетка и полоска. Осенью 2019 года именно этот принт станет наиболее востребованным. Актуальны следующие цвета:

оливка;

беж;

горчица;

фиолетовый;

горький шоколад.

Брюки-кюлоты

Такая новинка моды понравится смелым девушкам. Динамичность является основным плюсом данной модели. Ткань развевается при ходьбе и притягивает к себе множество взглядов.

Данная модель модных женских брюк на осень очень оригинальна и сегодня на пике популярности. В индустрии моды это едва ли не самая яркая и востребованная новинка! Тенденции 2019 года можно увидеть в коллекции ниже, выбрать свой вариант и пополнить гардероб к предстоящему сезону.

Поздней осенью, когда уже одолевают первые морозы, лучшим выбором станут брюки из твидовой ткани, плотного трикотажного полотна. В подобной одежде девушкам будет особенно тепло и очень комфортно.

Классика

Индустрия моды предлагает женщинам изящные брюки классического кроя из плотных тканей, а также различных синтетических материалов. Темные оттенки можно встретить в большинстве моделей. Но встречаются и оригинальные варианты брюк разнообразных расцветок: коричневые, серые, синие.

Классика никогда не покинет лидирующих позиций, она вечна! Такие брюки сочетают в себе свободный стиль и аристократичность. На самом верху рейтинга в грядущем сезоне будет пастельная палитра.

Брюки 7/8

Отличительная особенность таких брюк – это их длина, а она выше щиколотки сантиметра на два-три, средней посадки. Удачны сочетания, если верх заправлен. Красиво смотрится такая модель при наличии тонкого декоративного ремешка.

Фасон данной модели может быть абсолютно разнообразным, в любом цвете, крое, стиле, широкие или узкие штанины, но длина неизменна.

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Практически в любой коллекции имеются модели свободного кроя, они идеально подходят владелицам пышных форм.

Высокая посадка

Разные модели женских брюк на осень корректируют фигуру по-разному. Брюки с высокой посадкой визуально стройнят фигуру, что придает чувство легкости, создается эффект длинных и стройных ног. Осенне-зимний сезон 2019-2020 года принесет много различных вариаций модных брюк, самым актуальным трендом станет высокая посадка вкупе с массивным поясом.

Очень утонченно, изысканно и богато смотрятся на женщинах такие модели. Модные тенденции на фото помогут определиться с выбором и решить, какую модель приобрести к предстоящему сезону.

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От аналогов, у которых занижена посадка, подобные модели брюк отличаются тем, что очень хорошо скрывают незначительные погрешности фигуры, придавая ей роскошный вид. У девушки в таких брюках ноги выглядят гораздо изящнее. Самые известные мировые дизайнеры уже пополнили свои коллекции подобными моделями.

Клеш

Любая модель расклешенных брюк выглядит очень стильно и вместе с тем оригинально. Они вновь вернутся в тренды, и с наступлением холодного сезона 2019 года будет понятно, что мода пришла из далекого прошлого, недаром считается, что модельеры черпают вдохновение для нового из забытых ранее идей, оживляя их, улучшая и создавая на их базе нечто впечатляющее.

В моду опять вернулись старые, добрые 70-е. На подиумах мировых показов вновь можно видеть брюки, расклешенные с уровня колена. Теперь они являются неотъемлемым атрибутом любой модницы в холодное время года, а также подойдут для полных дам.

А также актуальными будут любые оттенки пастели, причем встречаются и совсем неожиданные вариации – ткань с зеркальным эффектом или агрессивным блеском.

Осень 2019 года диктует моду и на брюки из кожи. Эти модели стоят особого внимания. Образ девушки будет смелым и невероятно стильным. Данный вариант брюк весьма порадует девушек, которые не пугаются сильных морозов.

Наступил момент вспомнить удивительную мягкость кожи и ультрамодный виниловый блеск. Не нужно бояться придавать образу толику смелости и щепотку авантюризма. Фактура перечисленных моделей бывает глянцевая или матовая, цветовая палитра либо нейтральная, либо темная.

Можно сделать выводы, что для наступающего осеннего сезона у дизайнеров предусмотрено очень много разнообразных моделей модных тенденций женских брюк. Все варианты на осень 2019 года отличаются фасоном, видами тканей, палитрой цветов и различными принтами.