Пять модных тенденций будущего сезона
Актриса и наш блогер Поля Полякова побывала на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве, где дизайнеры представили свои новые коллекции.
Что будет в тренде совсем скоро — читайте в ее обзоре.
Геометрия и функциональность
Имя Игоря Чапурина известно многим модницам. И вот сюрприз от дизайнера. Совместно с Finn Flare он создал очень красивую коллекцию. Четкая геометрия, эклектика и скульптурный крой — отличительные черты одежды от CHAPURIN for FINN FLARE сезона осень-зима 2017/2018. Игорь сделал ставку, прежде всего, на комфорт и удобный крой.
Особое внимание хочу обратить на модель с интересной задумкой дизайнера — «пальто-рюкзак». Действительно гениальная идея! Таким необычным решением модельер подарил нам ещё больше свободы и комфорта, пальто не приходится держать в руках, оно элегантно висит за спиной на широких бретелях.
Вообще все модели отличаются необычными силуэтами и выполнены в актуальных насыщенных оттенках зеленого, бордо, песочного, черного и светло-бежевого.
Ретро
Актриса Евгения Крюкова выпустила коллекцию под своим именем. Она убеждена, что черты силуэтов в стиле ретро, адаптированные к современным модным трендам, как нельзя лучше подчеркивают достоинства фигуры современной женщины. Большую часть коллекции составляют разные модели платьев, соседствующие с костюмами и пальто.
При выборе цветовой палитры Евгения категорически отказалась от черного цвета в пользу конфетных оттенков, которые выгодно контрастируют с серыми красками московской зимы. В выборе тканей абсолютный приоритет отдан качественным натуральным материалам и сочетаниям: шерсть, шелк, хлопок.
Принты, ручная вышивка и украшения
Коллекция осень/зима-2018 от Aka Nanita создана для уверенных в себе женщин, которые знают, что нужно для счастья, и открыты для инноваций. Дизайнер создала интересный микс из роскошных тканей: парчи, гипюра, рипса и шерсти. Следует отметить, что вновь присутствует ручная вышивка, которая делает стиль дизайнера узнаваемым. И как всегда, бренд не забывает про принты, на этот раз они в виде кругов и прямых линий на парче и шерсти.
Такое необычное сочетание принтов, ручной вышивки и украшений делает коллекцию полной интересных образов. В будущем сезоне модельер делает ставку на новую для себя цветовую гамму: черный, серый и красный. Благодаря дорогим тканям и цветовой гамме коллекция получилась яркая и запоминающаяся.
Женственность и элегантность
Коллекция ISABEL GARCIA для MBFW создавалась на основе прекрасного чувства, чувства восхищения женщиной и ее магнетической неповторимости и элегантности. Поэтому в коллекции дизайнер делает акцент на силуэте с четко обозначенной линией талии, а также пышных юбках длиной ниже колена и обнаженных плечах.
Она разнообразна как по цветовой гамме, так и непредсказуемыми сочетаниями декоративной отделки. Эта коллекция богата как струящимися платьями из принтов красивых изысканных оттенков, так и сочетанием этих принтов с мягким велюром, плиссе и тонким декоративным кружевом. В ней представлены платья с использованием мягких бархатистых пайеток. Изумрудно-зелёный и голубовато-хвойный оттенок, арктический голубой, терракотовый, пурпурный и серебристые оттенки персикового и розового являются основными цветами коллекции.
Блеск, шик, красота
Пайетки, ткани с использованием золотых и серебряных нитей использует бренд Julia Dalakian. Кроме того, глубокий медный и сияющий металлик дополняют пайетки и дерзкие вкрапления в виде цепей или меховых браслетов, подчеркивающих хрупкую беззащитность модели.
Сама дизайнер уверена, что ее героиня должна блистать всегда и везде. И, конечно же, она права!
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05.06.2016
Накануне моей поездки я задумалась об одежде и аксессуарах, которые нужно взять с собой в дорогу. Раньше я всегда выбирала что-то практичное и удобное. В этот раз я решила, что буду выглядеть в путешествии стильно и красиво. С этими мыслями я и отправилась на шопинг перед путешествием.
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20.05.20162 отзыва
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Каким должен быть актуальный купальный комплект предстоящего лета? Я пришла к выводу, что купальник 2016 — это разнообразие цветовых решений, оригинальных идей, ярких акцентов и других модных дизайнерских фишек, которые предложат самые различные варианты на любой вкус.
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29.04.20164 отзыва
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