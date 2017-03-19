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Пять модных тенденций будущего сезона

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Актриса и наш блогер Поля Полякова побывала на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве, где дизайнеры представили свои новые коллекции.

Что будет в тренде совсем скоро — читайте в ее обзоре.

Геометрия и функциональность

Имя Игоря Чапурина известно многим модницам. И вот сюрприз от дизайнера. Совместно с Finn Flare он создал очень красивую коллекцию. Четкая геометрия, эклектика и скульптурный крой — отличительные черты одежды от CHAPURIN for FINN FLARE сезона осень-зима 2017/2018. Игорь сделал ставку, прежде всего, на комфорт и удобный крой.

Особое внимание хочу обратить на модель с интересной задумкой дизайнера — «пальто-рюкзак». Действительно гениальная идея! Таким необычным решением модельер подарил нам ещё больше свободы и комфорта, пальто не приходится держать в руках, оно элегантно висит за спиной на широких бретелях.

Вообще все модели отличаются необычными силуэтами и выполнены в актуальных насыщенных оттенках зеленого, бордо, песочного, черного и светло-бежевого.

  • CHAPURIN for FINN FLARE
  • CHAPURIN for FINN FLARE
  • CHAPURIN for FINN FLARE
 
 
 

Ретро

Актриса Евгения Крюкова выпустила коллекцию под своим именем. Она убеждена, что черты силуэтов в стиле ретро, адаптированные к современным модным трендам, как нельзя лучше подчеркивают достоинства фигуры современной женщины. Большую часть коллекции составляют разные модели платьев, соседствующие с костюмами и пальто.

  • Evgeniya Kryukova
  • Evgeniya Kryukova
  • Evgeniya Kryukova
  • Evgeniya Kryukova
  • Evgeniya Kryukova
 
 
 

При выборе цветовой палитры Евгения категорически отказалась от черного цвета в пользу конфетных оттенков, которые выгодно контрастируют с серыми красками московской зимы. В выборе тканей абсолютный приоритет отдан качественным натуральным материалам и сочетаниям: шерсть, шелк, хлопок.

Принты, ручная вышивка и украшения

Коллекция осень/зима-2018 от Aka Nanita создана для уверенных в себе женщин, которые знают, что нужно для счастья, и открыты для инноваций. Дизайнер создала интересный микс из роскошных тканей: парчи, гипюра, рипса и шерсти. Следует отметить, что вновь присутствует ручная вышивка, которая делает стиль дизайнера узнаваемым. И как всегда, бренд не забывает про принты, на этот раз они в виде кругов и прямых линий на парче и шерсти.

  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
  • Aka Nanita
 
 
 

Такое необычное сочетание принтов, ручной вышивки и украшений делает коллекцию полной интересных образов. В будущем сезоне модельер делает ставку на новую для себя цветовую гамму: черный, серый и красный. Благодаря дорогим тканям и цветовой гамме коллекция получилась яркая и запоминающаяся.

Женственность и элегантность

Коллекция ISABEL GARCIA для MBFW создавалась на основе прекрасного чувства, чувства восхищения женщиной и ее магнетической неповторимости и элегантности. Поэтому в коллекции дизайнер делает акцент на силуэте с четко обозначенной линией талии, а также пышных юбках длиной ниже колена и обнаженных плечах.

  • ISABEL GARCIA для MBFW
  • ISABEL GARCIA для MBFW
  • ISABEL GARCIA для MBFW
  • ISABEL GARCIA для MBFW
 
 
 

Она разнообразна как по цветовой гамме, так и непредсказуемыми сочетаниями декоративной отделки. Эта коллекция богата как струящимися платьями из принтов красивых изысканных оттенков, так и сочетанием этих принтов с мягким велюром, плиссе и тонким декоративным кружевом. В ней представлены платья с использованием мягких бархатистых пайеток. Изумрудно-зелёный и голубовато-хвойный оттенок, арктический голубой, терракотовый, пурпурный и серебристые оттенки персикового и розового являются основными цветами коллекции.

Блеск, шик, красота

Пайетки, ткани с использованием золотых и серебряных нитей использует бренд Julia Dalakian. Кроме того, глубокий медный и сияющий металлик дополняют пайетки и дерзкие вкрапления в виде цепей или меховых браслетов, подчеркивающих хрупкую беззащитность модели.

  • Julia Dalakian
  • Julia Dalakian
  • Julia Dalakian
  • Julia Dalakian
 
 
 

Сама дизайнер уверена, что ее героиня должна блистать всегда и везде. И, конечно же, она права!

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0 Не нравится 1 Нравится 19.03.2017 Теги: осень-зима 2017-2018 модные тенденции неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
 

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