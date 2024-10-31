Prada: история легендарного модного дома

В современном мире Prada – это популярный бренд и один из законодателей моды. Но так было далеко не всегда. Клео.ру предлагает познакомиться с историей модного дома Prada и узнать, какой пусть был пройден от небольшого семейного магазинчика до одной из влиятельнейших компаний в мире моды.

Основание и ранние годы

История модного дома Prada началась в 1913 году с небольшого магазинчика в Милане, который открыл Марио Прада, а в дальнейшем привлек в бизнес и своего брата Мартино. Изначально братья занимались продажей высококачественных дорожных сумок, товарами из кожи, замши и серебра, хрустальными изделиями, черепашьими панцирями и другими предметами, которые были популярными среди высшего общества.

Популярность Prada постепенно росла, и уже в 1919 году их услугами пользовалась королевская семья Италии. Это сотрудничество было запечатлено в логотипе – герб Савойского дома стал его неотъемлемой частью.

В 1958 руководство компанией возглавила дочь Марио. Луиза Парада занялась расширением компании. Сумки и другие товары от Fratelli Prada начали продаваться не только в Италии, но и других странах мира.

Постепенно интерес к главному товару компании – дорожным сумкам и чемоданам, начинает спадать, и в 70-е годы компания находилась на грани разорения. Даже исключительность и широкая клиентская база не помогаю спасти положение.





Приход Миуччи Прада и новый виток развития

Миучча Прада – дочь Луизы и внучка Марио. Возглавив компанию в 1978 году, она начала масштабную реорганизацию и полностью изменила направление деятельности. Миучча переманила на свою сторону некоторых знаменитых дизайнеров и модельеров того времени. В 1979 году она принимает судьбоносное решение в истории бренда Prada – расширение ассортимента продукции, и сразу же начинает выпуск эксклюзивной женской обуви.

С ростом популярности в новой сфере увеличивается и сфера влияния. Модные бутики открываются не только в Италии, но и в Европе, и в США. К 1988 году ассортимент дополняется женской одеждой высшего качества, а в 1989 году выходит первая коллекция прет-а-порте. Эта серия выгодно отличалась четкостью линий, монохромными и пастельными цветами. Такой подход шел вразрез общемировым тенденциям на яркость и сексуальность, поэтому оказался интересным в сфере моды.

На деятельность модного дома оказал влияние и супруг Миуччи. Наследница модного дома Prada познакомилась с Патрицио Бертелли. Он владел фабрикой по производству изделий из кожи, поэтому оказывал большую поддержку в дальнейшем становлении модного дома. Миуччи и Патрицио официально оформили отношения в 1988 году. Прада была главным дизайнером, а Бертелли занимался руководством компании и коммерческой стороной бизнеса.





Расширение и глобальный успех

Успех и популярность позволили модному дому Prada расширяться и дальше. В 1990 году Миучча Прада выпустила серию солнцезащитных очков, а двумя годами позднее был запущен бренд «Miu Miu» (по прозвищу Миуччи).

К 1994 году компания запустила производство мужской одежды. Закрепившись на новом направлении, компания расширяется на восток, открывая бутики в Китае и Японии.

В 1996 году модный дом Prada открывает самый крупный магазин на Манхэттене. Годом позднее ассортимент дополняется спортивной одеждой.

Пытаясь расширить свое влияние, в 1999 году Прада покупает британскую обувную компанию и долю в Gucci и Fendi. Однако уже в ближайшее время акции Гуччи и Фенди переходят конгломерату Louis Vuitton.

К 2000-м годам модный дом активно действует во всех смежных сферах. В 2004 году ассортимент продукции дополнился женской парфюмерией, а в 2006 к ним добавились и мужские ароматы.

В 2007 году компания LG запускает линейку мобильных телефонов Prada, выпуск которых продолжается до 2011 года.





Prada сегодня

В настоящее время модный дом Prada далеко ушел от того небольшого семейного бизнеса по производству дорожных сумок. Теперь это крупная организация, ведущая другие бренды, среди которых Jil Sander, Azzedine Alaia, Car Shoe и Church's.

Prada занимается выпуском одежды, обуви, различных видов аксессуаров и парфюмерии для женщин и мужчин, сумок, солнцезащитных очков и даже косметики. Еще с 60-х годов прошлого века продукция компании считается премиальной, является символом успеха и благополучия.

Миучча Прада и Патрицио Бертелли остаются на руководящих постах модного дома, сохраняют его традиции, но при этом учитывают и модные тенденции. Среди поклонников Prada множество звезд: Кэмерон Диаз, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Роберт Паттинсон, Скарлетт Йоханссон, Мила Йовович и другие знаменитости.





Заключение

История модного дома Prada насчитывает более 100 лет, но основной этап развития пришелся на конец 20го и начало 21 веков. Компания смогла вырасти из небольшого кожевенного магазина в один из крупнейших модных домов.