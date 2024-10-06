История Louis Vuitton: от создания до мирового признания

Louis Vuitton – это один из самых известных и влиятельных брендов в мире моды. Компания прошла многолетний и сложный путь от небольшой мастерской по изготовлению сундуков до международной корпорации, производящей не только сумки и аксессуары, но и одежду, парфюм, часы, обувь и даже элементы мебели. Клео.ру предлагает детальнее познакомиться с историей бренда Louis Vuitton, чтобы понять, какую трансформацию прошла эта компания.

Основание бренда: Louis Vuitton и его чемоданы

Основатель компании Луи Вюиттон родился в 1821 году во Франции. Его отец был столяром, поэтому молодой француз с самого детства умел работать с инструментами. В возрасте 14 лет Луи решил делать карьеру в Париже, и он отправился покорять столицу пешком: к своей цели ему пришлось идти более 400 километров.

В 1837 году Вюиттон устроился на работу в мастерскую Марешаля по изготовлению дорожных сундуков. Совершенствуясь в ремесле, Луи не только делал качественную продукцию, но и старался ее улучшить. В 1854 году 33-летний Вюиттон, ставший достаточно знаменитым в знатных кругах, открыл собственную мастерскую. С этого момента и начинается история Louis Vuitton как бренда.

Рост популярности и семейное наследие

Спустя 4 года после основания собственной мастерской, молодой француз разработал сундук прямоугольной формы, дополнительно укрепленный и обтянутый непромокаемой тканью. Это изобретение стало прообразом чемоданов, открыв новый этап в сфере путешествий и транспортных услуг. Такие сундуки можно было легко ставить один на другой, а доступ к вещам значительно упрощался.

Помимо этого, мастер разработал специальные сумки для шоферов, нетонущие чемоданы на воздушных подушках и кофры, преобразующиеся в аналог письменного стола при необходимости.

Особую роль в развитии бренда сыграла протекция со стороны императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Благодаря ей мастер получил множество богатых клиентов, и его карьера начала стремительно развиваться.

С увеличением количества покупателей возникла необходимость и в новых производственных мощностях. Так, в 1859 году Вюиттон открыл мастерскую в Аньере. Изначально в ней работало только 20 человек, но в 1900 году число сотрудников возросло до 100, а к 1914 году и вовсе превысило 200 человек.

Первый магазин за пределами Франции был открыт в 1885 году. Выбор Луи пал на Лондон, а дальнейшая экспансия компании происходила уже после смерти легендарного мастера.

С развитием транспортных связей возникала необходимость в повышенной безопасности. Чемоданы Louis Vuitton стали показателем богатого владельца, поэтому они часто привлекали внимание грабителей. Чтобы обеспечить сохранность вещей, Вюиттон вместе со своим сыном разрабатывает уникальный на то время двухпружинный замок. Эффективность такой защиты остается актуальной и в настоящее время – эта система используется в чемоданах Louis Vuitton по сей день.

По мере развития бренд становился более узнаваемым. В 1888 году появилась знаменитая ткань в шахматной расцветке, а с 1896 года продукцию компании начинает украшать монограмма LV, ставшая своеобразной защитой от подделок.

Луи Вюиттон умер в 1892 году, передав компанию в наследство своему сыну Жоржу. Наследник не только сохранил компанию, но и расширил сферу деятельности. В ассортименте Louis Vuitton появилось много новых моделей чемоданов, сумок и аксессуаров.

Жорж Вюиттон управлял компанией до 1936 года, а после его смерти пост главы занял Гастон-Луи – его сын и внук Луи Вюиттона. На время его руководства пришлись сложные годы Второй мировой войны, заставившие пересмотреть приоритеты компании.





Модный дом Louis Vuitton в 20 веке: ключевые события

Понимая необходимость расширения бренда, наследники легендарного мастера расширили ассортимент продукции. Жорж Вюиттон в 1930 году выпустил модели небольших сумок Keepall и Express (предок современной Speedy). С течением времени концепт этих моделей был значительно переработан.

С приходом Гастон-Луи продукция компании начинает больше адаптироваться для потребностей покупателей того времени. К концу правления наследника было разработано более 25 новых моделей небольших сумок.

Гастон-Луи ушел из жизни в 1970 году, и на место руководителя пришел Генри Ракамье – муж наследницы Вюиттона. Новый глава, начинает масштабную экспансию бренда. Louis Vuitton открыл множество магазинов по всему миру и вышел на биржевые торги. Стоимость компании с 1977 по 1987 год возросла в 50 раз – с 20 миллионов до 1 миллиарда долларов.

В 1987 году Louis Vuitton объединяется с производителями вин и алкогольной продукции Hennessy и Moet et Chandon. Конгломерат получил название LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

В 1990 году, не выдержав внутренней борьбы за лидерство, Генри Ракамье покидает пост руководителя. Его сменяет Ив Карсель – первый глава компании, не имеющий никакого отношения к семейству Вюиттонов.





Современный Louis Vuitton: от Марка Джейкобса до Фаррелла Уильямса

На современном этапе модный дом Louis Vuitton активно сотрудничает с художниками, а его сфера деятельности давно вышла за пределы одних только сумок. Одним из показателей престижности компании являются ее дизайнеры.

Марк Джейкобс

Американский дизайнер был художественным директором, который сосредоточился на создании женской одежды, но при этом не забывал об истоках компании. Он одним из первых начал привлекать художников для сотрудничества и работал со знаменитостями по всему миру.

Под руководством Джейкобса были переосмыслены и изменены логотипы бренда, а сумки начали соответствовать современным тенденциям моды и потребностям покупателей. Весенне-летний сезон 2014 года стал финальным для Марка в качестве дизайнера компании.

Николя Жескьер

В 2013 году генеральный директор LVMH привлекает на пост художественного директора Николя Жескьера. Дизайнер разрабатывает современные концепты женской одежды, которые сразу же получают одобрение публики. Согласно открытым данным, это направление генерирует около 50% выручки компании.

В 2018 году появились слухи, что дизайнер планирует прекратить сотрудничество с Louis Vuitton. Позднее стало известно, что Жескьер переподписал контракт и остается на своем посту. Модельер продолжит радовать публику своим работами.

Ким Джонс

Дизайнер возглавил направление мужской одежды в 2011. Будучи заядлым путешественником, Джонс вносил в свои работы культурные особенности разных народов. Ему удавалось создавать действительно интересные вещи, которые моментально становились популярными.

Ким покинул свой пост после 7 лет работы.

Вирджил Абло

Абло пришел на замену Джонсу в 2018 году. Дизайнер не имел специального образования и, по слухам, не пошел сдавать экзамен ради стажировки в компании Канье Уэста. Несмотря на отсутствие профильного образования, Вирджилу удавалось чувствовать и интерпретировать тренды.

Дизайнер умер в ноябре 2021 года от болезни сердца.

Фаррелл Уильямс

Новым креативным директором Louis Vuitton по направлению мужской одежды стал Фаррелл Уильямс. Руководство компании рассчитывает, что дизайнер сможет продолжить дело Абло и привлечь к бренду внимание новой аудитории.





Заключение

История бренда Louis Vuitton насчитывает более 150 лет. За это время компания трансформировалась из небольшой мастерской в огромный конгломерат мирового уровня и значения.