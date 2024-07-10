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Среда 10 июля

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Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба

Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба

Узнайте о главных трендах летнего спортивного стиля 2024. Советы по выбору одежды и аксессуаров для создания стильного и удобного образа.

Удобство и комфорт стали определяющими тенденциями, которыми руководствуются дизайнеры при создании модных коллекций. При этом подобные луки могут выглядеть невероятно эффектно, подчеркивая индивидуальность их создательниц. Ярким тому подтверждением выступает летний спортивный стиль, который имеет свои характерные черты, но при этом подразделяется на несколько направлений. Благодаря этому любая модница сможет максимально удовлетворить свой вкус и сделать образ действительно неповторимым.

Тренды летнего спортивного стиля 2024

Дизайнеры предлагают вниманию модниц разнообразные тенденции. Модный спортивный стиль на лето 2024 года представлен всевозможными трендами и направлениями, среди которых особого внимания заслуживают следующие:

  • Спорт-глэм – образ, сочетающий в себе элементы одновременно спортивного и гламурного стилей. Примером такого наряда может стать комбинация блестящих леггинсов или велосипедок с эффектом перламутра и футболки, дополненной вышивкой либо стразами. Приветствуются принты в стиле поп-арт, дополнение кружевными нашивками и прочими гламурными атрибутами. При этом продолжает выдерживаться общая спортивная стилистика, характеризующаяся удобством и функциональностью.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Спорт-casual – практичный повседневный стиль, не утрачивающий актуальности среди модниц всех возрастов. Его характерными представителями являются джоггеры или трикотажные легкие спортивные штаны на резинках, футболки оверсайз, клетчатые или полосатые рубашки, под которые поддевается укороченный топ.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Спортивно-деловой стиль позволяет создавать луки, которые смотрятся одновременно расслабленно и элегантно. Примером выступают трикотажные комплекты лаконичного прямого кроя с лампасами, сдержанные футболки с воротничком поло. Вместо классических «лодочек» образы дополняют однотонными кроссовками или кедами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Спортивно-романтический стиль по достоинству оценят любительницы женственности, но одновременно и комфортности. Такие луки воплощают с помощью расклешенных трикотажных штанов или бананов с защипами в области пояса, выполненных из аналогичного материала. Еще один вариант образа – спортивные платья прямого, трапециевидного или слегка расклешенного кроя или идентично оформленные юбки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Основные элементы спортивного гардероба

Спортивный образ на лето получится целостным и гармоничным, если тщательно продумать все детали наряда. Чтобы воплотить неординарный лук, за основу берутся базовые вещи, которые разбавляются интересными деталями, придающими особой индивидуальности. Спортивная одежда в дизайнерских коллекциях представлена такими предметами гардероба:

  • в летнюю жару станут находкой легкие трикотажные шорты, облегающие велосипедки с добавлением эластана;
  • хлопчатобумажные или трикотажные футболки прямого кроя или свободные оверсайз, с традиционным закругленным или треугольным вырезом горловины или воротничком поло;
  • для прохладной погоды предназначены спортивные штаны с резинками на поясе и внизу штанин, расклешенные модели. Наверх можно набросить свитшот, худи, кофту на молнии с оригинальными принтами или надписями;
  • для воплощения женственных луков станут находкой «теннисные» юбки», платья-трапеции или прямого кроя;
  • в качестве обуви предлагаются кеды либо кроссовки, монохромные или с разноцветными вставками, удобные сандалии на липучках и с подошвой, оснащенной тракторным протектором;
  • гармоничным дополнением станут аксессуары: поясные сумки, которые также можно зафиксировать через плечо, кепки или бейсболки с длинным и широким козырьком.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Летний спортивный стиль представлен разнообразными направлениями, среди которых любая модница сможет подобрать образы по своему вкусу. По желанию лукам придаются гламурные, романтичные, элегантные черты. Смешение с другими стилями и при этом сохранение удобства и функциональности – основные тенденции, которыми руководствуются дизайнеры при создании модных коллекций.

10 июля 2024, 12:29
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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