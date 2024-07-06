Это база: 5 универсальных вещей в летнем гардеробе

Вместе с дизайнером и со-основательницей бренда одежды TREATEA Сарой Мегре собрали для вас must-have список вещей, которые будут актуальными во все времена. Их легко миксовать между собой и разбавлять акцентными аксессуарами. И не говорите потом, что вам нечего надеть!

Код белый





Пожалуй, первым пунктом подобных списков всегда идет простая белая футболка. Отойдем от общепринятого правила и немного расширим его.

Базовых белых вещей в гардеробе должно быть, как минимум, три: майка, футболка и рубашка. Каждая хороша в свое время: например, майка отлично справляется со своей задачей в самую знойную жару, а та же рубашка с рукавами спасет в прохладный летний вечер или сбережет вашу кожу в палящий солнечный день.

Каждую из названных нами деталей можно использовать самостоятельно, а можно дополнять уже сложившийся лук.

Футболка белого цвета – вещь максимально универсальная. Согласитесь, она подойдет буквально ко всему: джинсы, брюки, деловой пиджак и даже сарафан на бретельках. Примерно та же история с рубашкой, но здесь важно расставить акценты: используем ярки детали и аксессуары: платки, украшения, пояса. Не забываем старый-добрый оверсайз – когда рубашка одним взмахом руки может превратиться и в платье, и пляжную тунику. Полет фантазии не ограничиваем!

Дело в ткани





Не забываем, что жарким летом очень важно не только красиво выглядеть, но и заботиться о себе. Необходимо обеспечить правильную терморегуляцию организма и не допускать перегревов. Именно поэтому мы свой выбор отдаем натуральным дышащим тканям. Советуем обратить внимание на базовые платья из хлопка или льна. Они мягкие, приятны на ощупь, позволяют коже дышать и отводят лишнюю влагу. На бретельках или с объемными рукавами, с открытой спиной или вырезом в зоне декольте – не бойтесь рисковать и пробовать. Цветовая палитра таких нарядов многогранна, но мы рекомендуем остановиться на нежных монохромных оттенках. Кроме того, льняные и хлопковые платья отлично сочетаются как с простыми кедами, так и ультра-модными босоножками – универсальность, она во всем.

Джинсовая лихорадка





Материал, который уже давно стал классикой в мире моды. Классически синие джинсы – беспроигрышный вариант на все времена, но в этом сезоне мы рекомендуем обратить внимание на белые и пастельные оттенки брюк – они разнообразят образы и сделают их ярче и интереснее. Старайтесь избегать потертостей, страз и прочего декора – база должна быть максимально универсальной и подходящей ко всему.

При выборе очень важно учитывать особенности собственной фигуры, ведь неправильно подобранные джинсы могут сыграть против вас. Запомните простую формулу: широкие модели и высокая посадка визуально удлиняют ноги и подчеркивают талию, джинсы скинни обратят внимание на особенности фигуры, а широкие бойфренды скроют ее недостатки.

Летом джинсы стоит выбирать минимальной плотности, лучше всего из дышащих тканей и главное никакой синтетики.

Великий шелковый





Одна из самых элегантных и стильных вещей в гардеробе любой модницы – шелковый топ. Ткани высокого класса всегда смотрятся дорого и эффектно. Такой элемент одежды, с одной стороны, подчеркнет вашу женственность и нежность, а с другой, придаст дерзости и сексуальности.

Топы из шелка хорошо комбинируются с юбками, брюками и шортами. А умело подобранный фасон поможет освежить даже деловой образ. Рекомендуем приобрести несколько моделей базовых цветов: черного, белого и телесного.

Еще один бонус: топы отлично корректируют фигуру в нужных местах и подчеркивают все ее достоинства.

Держи ноги в… комфорте





Еще одна вещь, необходимая вам летом – классические белые кеды. Почему-то при формировании гардероба основное внимание уделяется одежде, но мало, кто говорит про обувь, а ведь это один из ключевых элементов любого лука.

Во-первых, это удобно и практично. Сразу оговоримся, что кеды уже давно вышли за рамки просто "спортивной обуви", сегодня их надевают и в пир, и в мир. Они уместно смотрятся с деловыми костюмами, пышными юбками, casual луками и даже нарядными платьями.

Давно известная истина – на обуви лучше не экономить. Ваши ноги должны находиться в полном комфорте. На лето лучше всего подойдут лаконичные модели из натуральных тканей на плоской подошве.