История бренда Versace: от создания до наших дней

Versace – это легендарный итальянский бренд, известный далеко за пределами родной страны. Этот модный дом формирует моду и вдохновляет мировых дизайнеров на протяжении нескольких десятков лет. В истории бренда Versace были как моменты взлета, так и неудачи, как счастливые моменты, так и трагические события. Клео.ру предлагает узнать больше об этом модном доме.

Основание и первые шаги

Будущий основатель модного дома Versace родился в Италии, в регионе Калабрия в 1946 году. Джанни Версаче с самого детства помогал по работе в ателье модной одежды, которым владела его мать Франческа. Ателье обслуживало в основном представителей богатых семей региона Калабрия, поэтому молодой итальянец был достаточно известным в кругах состоятельных лиц при открытии собственного модного дома.

В 1972 году Джанни Версаче приглашают стать дизайнером линий готовой модной одежды. Он соглашается и переезжает в Милан. В 1973 году он занимает должность дизайнера молодежной линейки одежды модного дома Genny и разрабатывает знаменитую коллекцию Complice.

В марте 1978 года Джанни Версаче представляет собственные наработки коллекции женской одежды. Показ прошел в музее Palazzo della Permanente. Полноценное представление линейки состоялось несколько месяцев спустя – в сентябре того же года.

Показ оказался очень удачным, и в том же 1978 году итальянец открывает первый бутик на одной и самых престижных торговых улиц города – Via della Spiga. Одновременно с этим Джанни создает модный дом под своим именем – Gianni Versace S.p.A. На все руководящие посты он ставит своих родственников, которые также имели прямое отношение к семейному делу. Старший брат Санто получает должность президента компании, младшая сестра Донателла занимается контролем за творческим процессом и становится главным консультантом модного дома. Производством мужской линейки одежды занялся Пол Бэк, муж Донателлы.





Взлет популярности

Модный дом Versace начал стремительно развиваться и набирать популярность. На 1980-е годы приходится период основных успехов. Помимо одежды, Джанни Версаче начинает осваивать и другие направления для ведения дел. Так, в 1981 году появляется первый именной женский парфюм Gianni Versace, а 1984 году на рынок парфюмерии выходит знаменитый мужской аромат L’Homme.

С 1982 года продукция модного дома дополняется ювелирными изделиями, мебелью, текстильными изделиями. Появляется даже фирменная посуда, которая изготавливается совместно с немецким производителем изделий из фарфора Rosenthal.

В период популярности 1980-1990 годов Джанни делает ставку на самых популярных моделей. Его продукцию представляли такие знаменитости, как Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и другие звезды подиумов. Модельер не жалел ни средств, ни времени на моделей. Считается, что именно благодаря политике Версаче и зародился культ супермоделей.

В 1989 году Versace выходит на новый уровень и заявляет о себе в высокой итальянской моде. Он устраивает показ в одном из самых фешенебельных французских отелей «Риц» и демонстрирует свои коллекции от-кутюр под маркой Atelier Versace.

Своего пика модный дом достиг в начале 1990-х годов, а список знаменитых клиенток пополнили Мадонна и принцесса Диана.

Несмотря на такую популярность, у модного дома и его главных лиц было немало проблем. Так, семейство Версаче подозревали в связях с криминалом, а старший брат Санто обвинялся в уклонении от уплаты налогов. По мере роста популярности модный дом столкнутся с проблемой, которая появляется у каждого знаменитого бренда – его начали массово подделывать. На фоне этой и других проблем в 1996 году продажи резко сократились.





Трагедия и новое руководство

В июле 1997 году произошло главное трагическое событие для всего модного дома. Джанни Версаче был застрелен Эндрю Кьюнененом на пороге своего дома. Серийный убийца был одержим модельером и часто хвастался своим знакомством. Полиция не смогла достоверно определить, какие отношения действительно связывали Джанни и Эндрю. Спустя неделю Кьюненен покончил с собой.

После смерти основателя модного дома его пост креативного директора заняла сестра модельера Донателла, а Санто Версаче стал генеральным директором. Популярность бренда начала падать и до трагического события, а после него лишь ускорилась. Во многих бедах компании начали обвинять Донателлу как главного дизайнера, и перспективы были далеко не самыми радужными. Чтобы покрыть расходы, модному дому пришлось распродать некоторое имущество, принадлежавшее Джанни Версаче, а также права на выпуск часов, парфюмерии и аксессуаров.

Для проведения реструктуризации и реорганизации внутри компании в 2003 году был нанят Фабио Массимо Каччиатори на должность временного генерального директора. Однако политика, которую начал проводить новый руководитель, не была воспринята семейством Версаче. Фабио уволился в конце того же 2003 года, не выдержав споров и разногласий.

В 2004 году пост временного гендиректора получил Джанкарло Ди Ризио, продержавшийся в должности немного дольше – до 2009 года. Причиной его увольнения, по слухам, также стали разногласия с Донателлой Версаче.

Впрочем, смена руководства и введение новых практик не прошли бесследно. В 2006 году, после длительного периода работы в убыток, модный дом снова начал приносить прибыль владельцам. Спустя год продажи выросли почти на треть, а долги наконец-то сменились новыми активами. Изменился и подход компании: теперь сторонним проектам уделялось значительно больше внимания чем раньше, а модная одежда перестала быть единственным направлением развития. К 2008 году аксессуары принесли почти половину дохода.

Новый взлет модного дома прервал экономический кризис в 2008-го года. Изменить положение смог лишь новый генеральный директор Джан Джакомо Феррарис, который пришел на смену Ди Ризио. Он провел масштабную реструктуризацию, сократил почти четверть работников, которые, по мнению нового руководителя, не занимались ничем критически важным. Модный дом Versace снова начал приносить прибыль, но этого довелось ждать почти 3 года – до 2011 года.

Восстановив положение, руководство компании продолжило расширять влияние на другие страны. В 2012 модные бутики начали появляться в Азии, США, Бразилии и Европе. Одновременно с этим расширялись и линейки модной одежды. К ассортименту добавились пляжные коллекции и белье, открыто детское направление Young Versace.





Versace сегодня

В сентябре 2018 года появилась информация о том, что модный дом Michael Kors приобрел 100% акций компании Versace. А уже в январе того же года Майкл Корс, Джимми Чу и Версаче основали группу модной роскоши Capri Holdings Limited.

Сегодня Versace – это одно из самых узнаваемых имен по всему миру. Модный дом остается законодателем итальянской и мировой моды благодаря творческому видению Донателлы Версаче и правильной реализации ресурсов. В сферу деятельности компании входят женская, мужская и детская одежда, аксессуары, обувь, очки, парфюмерия, часы, товары для дома. Дизайнеров модного дома приглашают для оформления интерьера. По официальным данным, в сеть компании входит более 230 бутиков и 630 модных магазинов во всех уголках мира.

На протяжении всей истории бренда Versace его амбассадорами становились звезды первой величины. Эта практика сохраняется и по сей день. В последние годы внимание к знаменитому бренду привлекают айдолы из Южной Кореи. В 2023 году эта роль досталась Хвану Хёнджину, а в 2024 году амбассадором стала НинНин.





Подведем итог

История бренда Versace включает не только периоды стремительного роста, но и падения, трагические события, внутренние конфликты и семейные драмы. Несмотря на большое количество проблем, модному дому удалось вырасти от небольшого бутика в Милане до мирового законодателя моды с сотнями представительств в разных странах.