История бренда Saint Laurent: путь к мировой славе и признанию

Не каждый модный дом может похвастаться тем, что внес глобальные изменения в мир моды. История бренда Saint Laurent – это сочетание таланта, смелости и страсти к искусству, заложенные самим основателем этого модного дома. Клео.ру предлагает узнать, какой путь пришлось пройти бренду к славе и знаменитости.

Ранние годы

Основатель бренда Ив Сен-Лоран родился в 1936 году в семье Люсьенны и Шарля Матье-Сен-Лоран в Алжире. Его мать была светской дамой и любила блистать на различных приемах. Именно Люсьенна привила сыну любовь к искусству. Еще в детстве будущий модельер начал создавать необычные наряды для кукол и устраивал представления для своих младших сестер.

В возрасте 16 лет Ив Сен-Лоран подал заявку на участие в конкурсе, где требовалось подготовить эскизы трех видов одежды и приложить к ним образцы материалов для изготовления. В результате молодой француз занял третье место и прибыл на награждение в Париж, где был сразу замечен влиятельными лицами модной сферы. Следуя наставлению главного редактора журнала Vogue, Ив Сен-Лоран решил закончить обучение в школе и вернуться позднее в Париж, чтобы полностью раскрыть свои таланты.

История Saint Laurent как модного дома началась в 1961 году, когда Ив Сен-Лоран и Пьер Берже занялись его основанием. Но знаменитый бизнесмен пришел в сферу моды не сразу: перед этим он несколько лет проработал в доме Диор, и даже успел судиться с ними и выиграть около 7000 тысяч франков. С помощью этих денег и финансовой поддержки американского бизнесмена Джона Мака Робинсона партнерам удалось основать собственный дом моды.

Первая коллекция не заставила себя долго ждать: уже через год после основания вышли первые работы модельера под маркой Yves Saint Laurent.





Эпоха классических коллекций

Выход каждой из модных коллекций в ранние годы развития бренда являлся настоящим открытием для общественности, хотя такие эксперименты не всегда находили одобрение. В 1965 году появляется знаменитая «Мондриановская коллекция», известная своими трикотажными платьями с трапециевидным силуэтом. На них были нанесены произведения известного нидерландского художника.

Одновременно с развитием в сфере одежды, модный дом начинает развиваться и по другим направлениям. Так, Yves Saint Laurent запускает парфюмерную линейку. В 1964 году появляется первый женский аромат, имеющий название «Y».

В 1966 году модный дом запустил линейку прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche. А немногим позднее модельер, вдохновленный андрогинным течением, представил коллекцию Le Smoking – первых женских смокингов. Будучи мастером своего дела, француз доказал, что даже классическая мужская одежда может быть намного интереснее в женских вариантах при правильном подходе.

Следующим этапом в карьере стали платья-сафари, продемонстрированные публике во второй половине 60-х годов. Но наибольшую популярность эта коллекция получила благодаря Бетти Катру. Французская модель смогла раскрыть истинный потенциал этих нарядов.

В конце 60-х годов модельер начал разработку коллекции платьев и блуз и прозрачной ткани. Она удачно вышла в свет в пик сексуальной революции, поэтому была одобрительно воспринята публикой.

1971 год стал знаковым для парфюмерного подразделения модного дома. Общественности была представлена новая линия женских ароматов Rive Gauche. А сам Ив Сен-Лоран снялся обнаженным для рекламы мужских парфюмов Homme. Такой подход вызывал бурю негодования и возмущения в консервативных кругах, но впоследствии эти снимки стали легендарными в моде и в фотографии.

В своем творчестве Ив Сен-Лоран вдохновлялся не только Францией, но другим странам. Одну из первых своих коллекций он посвятил Африке: он использовал традиционные африканские модели изготовления и декора. Следующей «зарубежной коллекцией» стала Opera – Ballets russes, вдохновленная работами Дягилева и костюмами царской России. Но особое место для француза занимала Япония – в 1970 году мастер посвятил ей сразу 7 моделей, а узнаваемые восточные техники регулярно встречались в его работах.





Переходный период и новые направления

90-е годы считаются одними из самых сложных для бренда Yves Saint Laurent. В начале десятилетия производитель вин обвинил модный дом в незаконном использовании «Шампань» в названии своей парфюмерной коллекции. Бренд был вынужден изменить название аромата. В 1993 парфюмерное подразделение YSL было продано компании Elf Sanofi.

Вскоре начали проявляться проблемы со здоровьем у основателя бренда Ив Сен-Лорана. По словам его бизнес-партнера Пьера Берже, мастеру было крайне сложно. Он хорошо справлялся с любимой работой, но за ее пределами чувствовал себя некомфортно. Но вскоре сил перестало хватать и на это. В 2002 году Сен-Лоран завершает работу над коллекцией одежды и в последний раз выходит на подиум, чтобы представить ее.

В 2008 году основатель модного дома Ив Сен-Лоран умер. Причиной смерти был назван рак мозга.





Современное позиционирование бренда и его актуальность

В 1999 году модный дом приобретает группа Gucci, поэтому после ухода метра на посту главного дизайнера его заменяет Том Форд. Спустя 5 лет производством женской одежды занялся Стефано Пилати, работы которого были намного откровеннее коллекций американца.

По мере того как менялись дизайнеры модного дома, изменялось и видение будущего коллекций одежды. В 2000-е годы бренду пришлось тяжело. Популярность начала падать, и многие из бутиков пришлось закрыть из-за финансовых трудностей. В 2011 бренд Yves Saint Laurent возглавил Пол Денев. Под его руководством прошли крупные изменения как в руководстве, так и в общих тенденциях модного дома. Впрочем, такие изменения действительно пошли на пользу, и величие бренда начало возвращаться.

В настоящее время Saint Laurent – это один из известнейших брендов модной одежды, специализирующейся на женской и мужской одежде, обуви и аксессуаров. Новому креативному директору Энтони Ваккарелло удается сочетать современные модные тенденции и традиции модного дома. Это подтверждают и цифры: вместе с прибылью растет и влияние компании на мир моды.





Заключение

За более чем 60-летнюю историю бренд Saint Laurent развился до одного из самых влиятельных модных. Влияние французского модельера оставило серьезный отпечаток, а его подходы остаются актуальными во многих современных техниках изготовления женской и мужской одежды.

