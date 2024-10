История бренда Guess: как джинсы покорили мир

От скромного старта до мирового успеха – именно так можно описать путь известной компании Guess. Сегодня продукция этой марки является одной из самых узнаваемых во всем мире. Однако так было не всегда. Клео.ру предлагает узнать больше об истории основания и развития бренда Guess.

Основание бренда: история братьев Марчиано

Основатели Guess братья Марчиано – Жорж, Арман, Поль и Морис, в 1977 году во время длительного совместного отпуска посетили Южную Калифорнию. Они буквально сразу же влюбились в это место. В этот период семейство уже владело компанией по производству одежды MGA (Maurice Georges Armand) во Франции.

После политических изменений в стране в 1981 году братья Марчиано переехали в США, а швейную компанию перенесли в Беверли-Хиллс. Именно с этого шага начинается история создания бренда Guess. Названием для торговой марки стало первое слово из рекламного слогана Макдональдса: «Guess what’s in our new Big Mac?», который в то время встречался повсеместно.

Братья Марчиано, уже имевшие дело с пошивом, очень быстро влились в курс дела. Оценив перспективы рынка, они сосредоточили внимание на одежде из денима. Знаменитые потертые джинсы с красным треугольником и молнией на щиколотках появились в продаже уже в конце 1981 года.





Прорыв на рынке: джинсы Marilyn и успех в 80-е годы

Первым успехом братьев Марчиано стала женская джинсовая коллекция «Marilyn», которая отличалась обтягивающем силуэтом и декором в виде застежек-молний. Модель была названа в честь киноактрисы Мерилин Монро.

Для продвижения своей продукции настойчивые французы разослали предложение о сотрудничестве известным магазинам одежды, однако непривычный дизайн джинсовой коллекции оказался по вкусу далеко не всем. Предложение было принято лишь компанией Bloomingdale, согласившейся взять в продажу 20 пар таких моделей. Этот комплект был распродан в течение нескольких часов. Такой результат стал знаковым, а братья Марчиано поняли, что находятся на правильном пути. Всего за год доходы компании достигли 6 млн. долларов.

80-е годы стали периодом огромного успеха для бренда Guess. В 1983 году французы запустили мужскую коллекцию одежды из денима, а в 1984 году ассортимент добавился и детскими моделями. Их фирменным стилем стал облегающий крой, потертости и светлый фон.

В 1985 году на экраны вышла кинолента «Назад в будущее», в котором главный герой Марти Макфлай носил характерную джинсовую одежду от Guess. Как утверждалось, она была специально разработана для этого фильма и не выходила в массовое производство.

Продвижением марки занялся младший из братьев Поль. В 1985 году были представлены первая черно-белая реклама, ставшая фирменной для бренда Guess и заработавшая несколько наград Clio. Лицами компании стали в то время начинающие модели Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Анна Николь Смит, Летиция Каста, Карла Бруни.

По мере роста популярности бренд расширяется и на другие сферы. Компании удалось занять место в некоторых нишах, но по некоторым направлениям их ожидали и провалы.





Расширение ассортимента и международный успех

Ассортимент компании не ограничивается только одеждой из денима. Ощущая необходимость развития, основатели Guess почти сразу же решают продвигаться и по другим направлениям.

В 1984 года вышли 3 коллекции часов. Впоследствии часовая линейка расширялась и дополнялась новыми моделями. В 2004 были выпущены специальные часы, приуроченные к 20-летию компании.

В 1990 году, пытаясь занять нишу постельных принадлежностей, было основано подразделение Guess Home. Оно занималось производством простыней, одеял, наволочек и даже полотенец. Уже к концу десятилетия доходы упали так сильно, что это подразделение расформировали.

В 2005 году Guess занялся производством парфюмерии, и это направление тоже оказалось удачным для компании. В том же году в продажу поступила женская коллекцию духов «Guess for Women», а в 2006 ассортимент был дополнен мужской линейкой «Guess for Men»





Современные достижения и развитие бренда

На сегодняшний день Guess занимается производством и продажей мужской, женской и детской одежды и обуви, аксессуаров, часов, ювелирных изделий и парфюмерии. Компания представлена в более чем 70 странах мира, а годовой денежный оборот исчисляется миллионами.

В отличие от своих конкурентов, которые строили агрессивные рекламные кампании и ориентировались на скандалы, основатели Guess предпочитали продвижение среди молодежи. Эти принципы используются и сейчас. Компания задействует в маркетинге начинающих специалистов, генерируя таким образом новые и актуальные идеи для своего времени.

При этом бренд задействует в рекламных кампаниях и знаменитостей. Так, в 2012 году на черно-белых снимках появилась уже известная супермодель Клаудиа Шиффер. В 2017 году амбассадором стала певица Камила Кабелло, а в 2018 году эту роль переняла Дженнифер Лопес.

В руководстве также происходили перемены. Один из основателей бренда Guess Поль Марчиано ушел с поста генерального директора в 2018 году после обвинений в сексуальных домогательствах. Его заменил Виктор Эрреро, в 2019 году передавший руководство Карлосу Альберини.





Итог

За более чем 40-летнюю историю бренд Guess развился от небольшого семейного производства одежды до компании с мировым именем и миллиардными доходами. Она задает современные модные тенденции, но при этом остается верной своим традициям.