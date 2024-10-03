История модного дома Gucci: как бренд стал символом роскоши и стиля

Gucci – это один из самых популярных и влиятельных модных домов в современном мире. На протяжении века этот бренд отражает элегантность, изящество и роскошь, выполненные в особом итальянском колорите. За это время компания прошла огромный путь, пережив самые сложные времена, полные интриг. Клео.ру предлагает детальнее познакомиться с историей модного дома Gucci и ключевыми этапами его развития.

Основание бренда Gucci: начало пути

Дом моды «Gucci» был основан Гуччо Гуччи. Молодой итальянец родился в семье кожевенного мастера, поэтому с самого детства был знаком с швейным ремеслом. Гуччо еще в раннем возрасте хотел открыть собственную кожевенную мастерскую, но эта попытка оказалась неудачной. В поисках работы молодой Гуччи отправился в Лондон и устроился в отель Savoy.

Наблюдая за постояльцами, под впечатлением от их модных нарядов и аксессуаров, Гуччо решается вернуться в родную Флоренцию и воплотить свою мечту. В 1921 году он открывает кожевенную мастерскую и небольшой магазин по продаже седел, одежды и аксессуаров для конного спорта, сумок и других предметов из кожи. Марка быстро заполучила популярность у аристократии благодаря высокому качеству и хорошему выполнению.





Развитие бренда: ключевые события и дизайнеры

По мере развития компании, она начинает постепенно расширяться. В 1937 году кожевенная мастерская разрастается до небольшой фабрики, на которой начинается серийное производства женских сумок, перчаток и других аксессуаров из кожи.

В 1938 году Гуччи открыл бутик в Риме, но уже через несколько недель Италия вступила во Вторую мировую войну. Впрочем, боевые действия не сильно ударили по бизнесу – фабрика получала контракты на пошив одежды и обуви для армии. А вот на женские аксессуары материалов уже не хватало, поэтому производство сумочек перевели с кожи на парусину. Именно на ней впервые появился фирменный принт, который в дальнейшем стал отличительным знаком дома моды.

В 1951 году в Милане семейство Гуччи открыло второй бутик. Вопреки желанию основателя оставить бизнес исключительно итальянским, в дальнейшем влияние компании начинает расширяться и на другие страны мира. Сын Гуччо, Альдо настоял на открытии бутика в США, но отец не смог его посетить.

После смерти Гуччо Гуччи в 1953 году семейный бизнес переходит к сыновьям основателя – Альдо, Васко и Родольфо. Под их управлением открываются новые бутики в крупных городах по всему миру – в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Токио, Гонконге. Альдо получил основной пакет акций и возглавил подразделение в США, а Родольфо вместе со своим сыном сосредоточился на итальянской части компании. Паоло, сын Альдо, занялся разработкой парфюмерии.

Благодаря фирменным деталям продукция модного дома легко узнается и покупается, а сам бренд становится символом статусности и хорошего вкуса. Элитные предметы гардероба и аксессуары появляются во владении звезд того времени. Однако такая узнаваемость становится причиной массовых копий и фальсификаций. Для борьбы с мошенниками Альдо Гуччи сформировал специальный отдел, а также ввел ограничение на количество покупок в одни руки.

После смерти Васко в 1973 году, братья Гуччи разделили бизнес поровну. С этого момента начинается череда интриг, внутрисемейных конфликтов и разногласий по поводу ведения дел, которые крайне негативно отразились на репутации бренда. В 1980-е продукцию покупают только из-за хорошей репутации в предыдущие годы. В ходе разбирательств со своим сыном, Альдо попадает за решетку на 1 год за уклонение от уплаты налогов.

После смерти Родольфо, его сын Маурицио получает в наследство долю отца. В дальнейшем он выкупает все акции Gucci и становится единственным управляющим, прекращая все конфликты и разбирательства. Для достижения этой цели Гуччи пользуется услугами инвесткомпании Investcorp, но из-за отсутствия опыта и неумения вести дела быстро становится банкротом и продает права на владения модным домом. Таким образом, в 1993 году в руководстве Gucci не остается никого из семейства Гуччи. А в 1995 году погибает и Маурицио.





Современные этапы развития: от Тома Форда до Алессандро Микеле

В 1989 году Маурицио Гуччи нанял Дон Мелло на должность исполнительного директора и главного дизайнера дома Gucci. Она сократила количество модных бутиков с 1000 до 180 и вернула в производство наиболее популярные модели. Дон Мелло наняла Тома Форда для управления за женскими коллекциями готовой одежды, а в 1994 году передала ему свою должность.

Дизайнер разработал провокационную концепцию модных нарядов, которая помогла увеличить прибыль модного дома вдвое. В этот же период на компанию Gucci начинает расти влияние от концерна LVMH, которая устанавливает над ней полный контроль. После этого Том Форд отказывается продлевать контракт и увольняется. Его финальная коллекция стала возвращением к корням компании и была полностью раскуплена за считанные дни.

Ученицы Форда Алессандра Факкинетти и Фрида Джаннини сменили своего учителя на руководящей должности. Они продолжили дело модельера и передавали его эстетику во всех своих коллекциях.

В 2015 году на пост главного дизайнера модного дома Gucci пришел Алессандро Микеле, помощник Фриды Джаннини. Модельер открыл новую страницу в истории бренда Gucci, добавив в легендарный стиль эклектику, романтизм и элементы гендерной нейтральности. Такой подход помог привлечь новое поколение покупателей и разжег интерес у молодежи.

Влияние Gucci на мировую моду и культуру

Модный дом Gucci оказал огромное влияние на мировые модные тенденции и вписал себя в историю как часть поп-культуры. Смелые эксперименты модельеров, яркие и запоминающиеся образы, сотрудничество с звездами сделали марку узнаваемой в модном сообществе.

Влияние бренда не ограничилось только обувью, одеждой и аксессуарами. Gucci внес свою долю в развитие парфюмерии и ювелирных украшений.

Бренд активно поддерживает культурные проекты, сотрудничает с музеями и выставками, а также внедряет экологические инициативы, стремясь к более устойчивому будущему моды. Модельер Алессандро Микеле предложил новый формат проведения шоу – Gucci Fest, в рамках которого начинающим дизайнерам дается возможность проявить себя и внести свою часть в развитие моды.





Заключение

За более чем 100 лет истории модный дом Gucci переживал головокружительные взлеты и падения. Небольшой бутик разросся до уровня международной компании, известной и уважаемой по всему миру.