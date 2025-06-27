Солнечный дендизм и эхо 70-х: что мы увидели на Неделе мужской моды в Париже 2026

Парижская Неделя мужской моды в самом разгаре. Среди наиболее ожидаемых показов сезона стали шоу Louis Vuitton под руководством Фаррелла Уильямса и Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Черпаем вдохновение с парижских подиумов и узнаем главные тренды сезона весна/лето 2026 вместе с Клео.ру.

Louis Vuitton: солнечный дендизм с индийскими оттенками

Показ мужской коллекции Louis Vuitton Весна/Лето 2026 прошел в самом центре Парижа – на площади центра современного искусства "Помпиду". Фаррелл Уильямс, креативный директор бренда, рассказал, что вдохновением для коллекции послужила Индия и ее богатая цветовая палитра. В результате цветовая гамма на подиуме наполнилась теплыми, природными оттенками: от куркумы и корицы до джинсового цвета "кофейный индиго". Эта палитра стала основой для переосмысления дендизма, который укоренился в ДНК бренда, но на сей раз был пронизан солнечной легкостью Индии.





Новая коллекция Louis Vuitton Весна/Лето 2026 источает "денди-роскошь" с налетом 70-х. Здесь вы не увидите строгих брючных костюмов, посаженных по фигуре. Силуэты Louis Vuitton расслабленные, а материалы напоминают выгоревший на солнце шелк, который струится от легкости. Вдобавок состаренная кожа и мягкая шерсть с необработанными краями, создают ощущение непринужденной элегантности. Роскошный кашемир сочетается с более экзотическими волокнами, например, ламой, добавляя тактильной глубины. Классическая клетка, неотъемлемый элемент гардероба денди, представлена через необычные техники.





Saint Laurent: диалог с наследием через цвет

Другим значимым событием стал показ Saint Laurent Men’s Spring/Summer 2026, представленный Энтони Ваккарелло под величественным куполом здания Торговой биржи. Эта коллекция, как и всегда у Saint Laurent, стала глубоким погружением в архивы Дома и наследие его основателя.

Ключевым элементом коллекции стало внимание к цвету. Уходя от привычных для мужской моды простого синего и белого, Saint Laurent предлагает сложные и выразительные цветовые сочетания. Дизайнер повторил успешную комбинацию охры и хаки из своей осенней женской коллекции и представил новые смелые миксы: мятный с темно-синим, а также более насыщенные осенние тона, такие как золотой, лесной зеленый и бордо.





Силуэты рубашек варьировались: от струящегося шелка с карманами в стиле милитари до почти прозрачного технического нейлона в неожиданных, ярких цветах, таких как лимонный и цвет хурмы. Некоторые модели имели укороченный крой, напоминая бомберы, другие – функциональные детали, как анорак, аккуратно заправленный в брюки.





Неделя моды в Париже Весна/Лето 2026 продемонстрировала богатство интерпретаций мужского стиля. От пронизанного солнцем дендизма Louis Vuitton, играющего с текстурами и цветами Индии, до Saint Laurent, виртуозно работающего с архивными отсылками и сложными цветовыми палитрами, дизайнеры предложили свежий взгляд на классические элементы мужского гардероба.