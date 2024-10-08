История модного дома Chanel: как создавался культовый бренд

Дом моды Chanel – это один из самых известных и влиятельных брендов в мире. Он ассоциируется с элегантностью, простотой и утонченностью – основными принципами, заложенными его основательницей, знаменитой Коко Шанель. Клео.ру предлагает познакомиться с историей модного дома Chanel и узнать, какой путь прошел этот бренд за более чем 100 лет.

Начало пути: Коко Шанель и создание бренда

Габриэль Бонёр Шанель родилась в 1883 году. Ее родителями были прачка и ярмарочный торговец. В возрасте 11 лет Габриэль лишилась матери. После этого Альбер Шанель отправил своих детей на воспитание в приюты при монастыре – сыновей в мужской, а дочерей в женский. Уже во взрослом возрасте Габриэль часто искажала историю своего детства, чтобы окружающие не узнали о ее бедном положении в те годы.

Находясь в монастыре, юная Шанель научилась шить, а после достижения 18-летия устроилась на работу швеей. В свободное время Габриэль выступала в кабаре в Мулене. По одной из версий, именно там она и получила свое имя «Коко», так как часто исполняла песню «Кто видел Коко?». Сама же Шанель утверждала, что это прозвище ей придумал отец.

В Мулене Габриэль познакомилась с молодым офицером и коннозаводчиком Этьеном Бальсаном, а в 23 года стала его новой фавориткой и переехала в его имение. Там она узнала, что такое богатство и праздная жизнь.

В 1908 году у Шанель завязался роман с капитаном Артуром Кэйпелом, одним из друзей Бальсана и представителем английского высшего общества. Новый возлюбленный предложил Коко переехать в его квартиру в Париже и оплатил открытие первого магазина.

В 1910 начинается история бренда Chanel с открытия бутика. Коко занялась созданием женских шляп. Ее головные уборы были небольшими и с минимальным количеством декора, что резко контрастировало с модными представлениями тех времен. Шанель стала популярной в качестве модистки в 1912 году, когда ее шляпками начали пользоваться знаменитые театральные актрисы.

По мере роста популярности возникла необходимость в развитии. Новые магазины бренда Chanel были открыты в курортных городах Довиле и Биаррице, которые часто посещали представители знатного общества. Габриэль предлагала приезжим дамам совершенно новые и необычные, но удобные и интересные предметы гардероба.





Революционные нововведения Chanel в моде

Шанель известна как дизайнер, которая ввела революционные изменения в моде. Одним из знаковых вкладов стало «маленькое черное платье». Женский журнал Vogue назвал его универсальным предметом гардероба, который подходит для любой женщины, независимо от обстоятельств. Маленькое черное платье стало символом сдержанности и остается таким по сей день.

В 1920 году Шанель разработала знаменитый тип женских костюмов, состоящий из двух или трех предметов одежды. Они были удивительно удобными и практичными, но при этом придавали своим владелицам женственный современный вид. Впоследствии такой тип стал известен как костюм Chanel. «Простота является лейтмотивом истинной элегантности», – утверждала Коко, и бренд остается верным этому принципу и сейчас.

Другим важным нововведением стало использование твидовой костюмной ткани в качестве основного материала для изготовления самых разных предметов гардероба. До прихода Шанель ее использовали исключительно для создания мужских костюмов. Дизайнеру удалось адаптировать ткань и для женских моделей. Габриэль стремилась к тому, чтобы сделать наряды более практичными и удобными, поэтому она часто брала и использовала наработки из мужской моды, доводя их до совершенства, но уже в женском направлении.

В число новшеств, которые были введены модным домом Chanel, входят и украшения из искусственных материалов. Коко считала, что золото и бриллианты может носить кто угодно, и это не требует чувства стиля. А вот правильно подобрать бижутерию могут люби, обладающие хорошим вкусом. Многослойные жемчужные ожерелья стали частью узнаваемой частью стиля Шанель, надежно закрепившейся до наших дней.





Парфюм Chanel №5: икона роскоши

В истории создания и развития бренда Chanel особое место занимает его парфюмерная линейка. В 20-е годы Шанель поручила Эрнесту Бо разработку нового вида парфюма, в котором будет использована не одна эссенция, а композиция ароматов. В 1921 был создан легендарный Chanel №5, мгновенно ставший знаменитым на весь мир. Парфюм состоит из более чем 80 компонентов, имеет стойкий и женственный аромат. Chanel №5 остается популярным и сейчас: согласно данным компании, каждую минуту в мире продается 2 флакона парфюма.

Изначально эта продукция раздавалась в качестве подарка для знаменитых и обеспеченных клиентов, но как только она стала хорошо узнаваемой, то сразу поступила в продажу. За парфюмом моментально выстроилась очередь из желающих заполучить легендарный аромат.

Хоть Коко и была основательницей парфюмерного отделения модного дома, но главным акционером стал Пьер Вертхаймер. На этой почве у предпринимателя и дизайнера в дальнейшем были разногласия, которые им удалось уладить и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству.

Модный дом Chanel постепенно становится популярным на парфюмерном направлении, а Эрнест Бо создает новые ароматы. Под его руководством создаются такие знаменитые марки, как Chanel №22, Gardenia, Cuir de Russie, Bois des Iles.

В январе 1971 года Габриэль «Коко» Шанель ушла из жизни в результате проблем с сердцем. Она продолжала работать над реализацией своих идей до самой смерти. Шанель стала самой влиятельной женщиной своего времени.





Преемники Коко: Карл Лагерфельд и современное развитие бренда

Современная история бренда Chanel начинается с 1983 года, с прихода Карла Лагерфельда на должность главного дизайнера компании. Ему удалось не только сохранить стиль, заданный основательницей, но и «осовременить» его. Лагерфельд ввел тенденции, соответствующие требованиям нового времени.

Под его руководством знаменитые твидовые модели стали популярными и женщин старшего возраста, и даже у молодежи. Выпускаемые модели дополнились мини-юбками, от которых в свое время отказалась Коко.

По мере роста популярности расширялась и сфера влияния модного дома. Сейчас Chanel производит одежду, парфюмерную, косметическую и ювелирную продукцию, часы, солнцезащитные очки. Количество брендовых магазинов насчитывает более 310 по всему миру.

В феврале 2019 года Лагерфельд скончался. Место главного дизайнера заняла Виржини Виар, проработавшая с Карлом более 30 лет, и покинула пост в июне 2024 года.





Заключение

История модного дома Chanel насчитывает более 110 лет. За это время бренд развился от шляпного бизнеса до одной из крупнейших мировых компаний, а его основательница стала влиятельнейшей женщиной своего времени.