Все, что нужно знать о разводе в 2025 году

Далеко не все браки успешные и счастливые. Если чувства давно угасли, а совместная жизнь стала нестерпимой, то развод может стать единственно верным выходом. Но чтобы эта процедура прошла правильно и быстро, следует знать ее особенности и подготовиться заранее. Предлагаем узнать, как развестись в 2025 году с учетом разных ситуаций.

Что изменится в 2025 году

С каждым годом некоторые нормы и правила меняются. То, что было приемлемо несколько лет назад, сейчас уже считается недопустимым. Следовательно, меняются и законы, регулирующие правовые отношения между людьми.

В 2025 году вступают в силу новые правила относительно бракоразводных процессов. Главным изменением этого года станет повышение размера пошлины. Парам, решившим расторгнуть брак, с 1 января придется заплатить по 5 тысяч рублей с каждого человека. В предыдущие годы развесь можно было в 7,5 раз дешевле – по 650 рублей. Без изменений осталась пошлина при расторжении брака, если один из супругов признан безвестно пропавшим, недееспособным или отбывает наказание в местах лишения свободы сроком более 3 лет.

Следующим изменением стала бесплатная медиация. Теперь супруги, находящиеся на пороге развода, имеют возможность получить консультацию специалистов по решению конфликтных ситуаций. Во время этого процесса конфликтологи и психологи будут занимать нейтральную сторону и попытаются устранить разногласия. На анализ ситуации и примирение отводится до 30 дней. Проект пока находится в пилотной стадии и доступен только для россиян, имеющих постоянную регистрацию в Москве.





Способы расторжения брака

Расторжение брака в 2025 году можно провести через ЗАГС или через суд. Выбор будет зависеть от различных обстоятельств и отношений в семье. Предлагаем подробно в этом разобраться.

Развод через ЗАГС

Такой вариант будет возможным только при одновременном выполнении следующих условий:

Оба супруга согласны расторгнуть брак.

Пара не имеет общих несовершеннолетних детей.

Отсутствуют имущественные споры.

В этом случае порядок расторжения брака будет следующим:

Супруги обращаются в ЗАГС по месту регистрации брака или проживания. Они подают совместное заявление на развод. После этого им необходимо оплатить государственную пошлину с каждого человека. Супруги выжидают 30-дневный срок, установленный законом на случай отказа от бракоразводного процесса. Если иного решения не было принято, главным участникам бракоразводного процесса останется только забрать свидетельство о расторжении брака.

Если же на определенных этапах у партнеров возникают претензии и споры по основным вопросам, то дело удастся решить только в судебном порядке. Исключением являются ситуации, когда один из супругов признан недееспособным или безвестно пропавшим, отбывает наказание в местах лишения свободы сроком более 3 лет. Только в таких случаях можно развестись в одностороннем порядке без суда.





Развод через суд

При наличии общих несовершеннолетних детей или при отказе одного из партнеров разводиться, дело о расторжении брака будет рассматриваться в судебном порядке.

Порядок действий в таком случае будет следующим:

Один из супругов (или совместно) подает заявление в суд по месту проживания ответчика. Получив иск, судебный орган принимает его к рассмотрению и назначает время для проведения предварительного заседания. В ходе этого процесса могут рассматриваться различные обстоятельства, учитываться дополнительные факторы, вопросы воспитания и обеспечения детей, раздел совместно нажитого имущества. В случае недостаточной определенности судья может назначить супругам дополнительное время для примирения, если посчитает это необходимым. Если супруги не меняют своего решения, суд выносит окончательное решение и прекращает брак. Спустя месяц после вердикта, судебное постановление направляется бывшим супругам и передается в ЗАГС для внесения соответствующих изменений в базу данных.





Какие документы потребуются для развода

Пакет документов, необходимый для начала бракоразводного процесса будет меняться в зависимости от способа развода. Если супруги решили разорвать отношения через ЗАГС, то для этого им необходимо предоставить:

Заявление о расторжении брака (заполняется на месте).

Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность заявителей.

Оригинал свидетельства о браке.

Квитанция об оплате госпошлины.

Если один из супругов признан недееспособным или безвестно пропавшим, отбывает наказание – копии судебных актов, устанавливающих это состояние.

Для решения дела в судебном порядке придется собрать больше справок и подтверждающих бумаг. Документы для развода в 2025 будут следующими:

Исковое заявление в суд о расторжении брака.

Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность заявителей.

Оригинал или копия свидетельства о браке.

Копии свидетельств о рождении детей (при наличии общих несовершеннолетних детей).

Копии документов о направлении иска другому участнику процесса.

Согласие ответчика на развод (поможет исключить время на примирение и ускорить процесс).

Соглашение об опеке над детьми, уплате алиментов, разделе совместно нажитого имущества – если супругам удалось найти компромисс.

Документы на имущество, если не удалось достичь соглашения – чеки, выписки из реестра недвижимости, информация о доходах, договор купли-продажи и др.

Квитанция об уплате госпошлины.

Если документы и участие в процессе происходит через представителя – доверенность на осуществление такой деятельности.





Опека над детьми

Вопросы опеки и обеспечения детей считаются одними из самых сложных при расторжении брака.

Принимая решение, с кем будут проживать дети, учитываются бытовые условия, финансовые возможности родителей, их отношения с другими членами семьи, выводы органов опеки и попечительства. Также суд может принимать во внимание и пожелание самого ребенка, если он достиг 10-летнего возраста и способен четко формулировать сове мнение.

Также судом может определяться, кто из родителей будет платить алименты на обеспечение их детей и в каком размере. При вынесении решения учитываются финансовые возможности, уровень ежемесячного дохода, наличие имущества.





Раздел совместно нажитого имущества

Вторым по сложности вопросом бракоразводного процесса является раздел имущества. Если супруги достигли соглашения или заключили брачный договор, то решение принимается на основании этих документов.

В спорных ситуациях суд в индивидуальном порядке определяет, было ли нажито имущество совместно. Разделу подлежат доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, недвижимость, ценные бумаги, вклады, паи, другое имущество, приобретенное за счет общих доходов. Между супругами также разделяются и общие долги.

Не подлежат делению личное имущество, принадлежавшее одному из супругов до брака, вещи индивидуального использования, интеллектуальные права, материнский капитал, детские вещи, в том числе и финансового характера.





Подведем итог

Не всем парам удается сохранить семью. Если перед вами встал вопрос о том, как развестись в 2025 году, стоит лучше подготовиться к этому процессу. После вступления в силу некоторых законов, он стал более затратным, длительным и сложным. Впрочем, грамотный подход и подготовка помогут пройти этот пусть с минимальными трудностями.