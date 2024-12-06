Подарки для девочек на Новый год 2026: оригинальные идеи для разных возрастов

Главный праздник зимы – событие, которого с нетерпением ожидают как взрослые, так и дети. Для последних торжество имеет особое значение, поскольку ассоциируется с волшебством. Чтобы оправдать детские ожидания, одной из основных задач для родителей и родственников становится выбор подарка. Если вы задумываетесь о том, что подарить на Новый год 2026 девочке, ознакомьтесь с этой статьей Клео.ру, где предложены идеи презентов для разных возрастов.

Подарки для самых маленьких (3-5 лет)

Малыши получат от праздника незабываемые эмоции, если удачно подобрать презент для них. В этом помогут игрушки для девочек, которые в 2026 году представлены в разнообразном ассортименте на любой вкус. Презент может предназначаться как для активных, так и для творческих занятий, его выбор будет зависеть от предпочтений ребенка. Далее Клео.ру предлагает вам рассмотреть варианты подарков девочке на НГ 2026.

Вигвам

Как известно, малыши в этом возрасте очень любят сооружать для себя домики, используя для этого всевозможные предметы. Вы сможете подарить девочке уже готовый вариант – вигвам, который представляет собой палатку, состоящую из каркасной основы и ткани, обтягивающей ее. Такой шалаш подойдет как для игр в одиночестве, так и для того, чтобы пригласить в него друзей.





Набор для боди-арта

Дети проявляют свои творческие способности уже с раннего возраста. Особенно это касается девочек, которые любят разрисовывать себя яркими красками. Подарите маленькой моднице художественные принадлежности, сделанные на безопасной основе, и она сможет надолго занять себя, осваивая аквагрим. Его можно с легкостью смыть водой, поэтому данное средство станет настоящей находкой как для малышки, так и для ее родителей.





Нелопающиеся мыльные пузыри

Производители игрушек для детей не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои товары. Альтернативой привычным мыльным пузырям, которые все мы любили в детстве, выступает их вариант, который способен не лопаться до 20 минут, даже прикасаясь к коже или одежде. Пузыри, висящие в воздухе, будут переливаться разноцветными красками, и такой подарок точно не оставит равнодушной девочку 3-5 лет.





Румбокс

Кукольный домик – это мечта многих маленьких принцесс. Подарите своей крошке такую радость, купив ей румбокс – миниатюрный дом, который сделан без одной из стен и без крыши. Подобная конструкция дает возможность девочке самостоятельно расставлять внутри предметы интерьера, перемещая их по собственному усмотрению. Конечно же, позабудьтесь о том, чтобы в румбоксе уже были его "жильцы".





Подарки для школьниц (6-9 лет)

Идеи подарков на Новый год девочке младшего школьного возраста можно связать с творчеством, ведь развитие тех или иных навыков будет способствовать раскрытию талантов ребенка. Такие презенты особенно придутся к месту, если девочка любит проводить время за рукоделием или рисованием, а также порадуют юных модниц.

Набор для создания украшений

Такой подарок позволит юной рукодельнице создавать всевозможные аксессуары: браслеты, бусы, броши и прочие творения по своему вкусу. Маленькая модница получит уникальную возможность украсить свой гардероб подобными вещами, и при желании сделать оригинальный подарок для мамы или подружки.





Деревянные пазлы

Такой подарок имеет целый ряд преимуществ: пазлы способствуют тренировке памяти, развитию мелкой моторики и внимания. При этом они производятся из экологичного материала, который абсолютно безопасен в использовании. Приобретите такие пазлы для школьницы, выбрав картинку с учетом ее предпочтений. Это может быть изображение животного или любимого мультипликационного героя.





Детские смарт-часы

Такой подарок станет не только стильным аксессуаром, но и обеспечит дополнительную безопасность вашего ребенка. Модели для детей оснащены особой функцией SOS, подразумевающей возможность совершить звонок родителям с помощью нажатия лишь одной кнопки. Также гаджет предназначен для того, чтобы девочка смогла узнать время, отправить текстовое сообщение. Если вы купите часы, поддерживающие технологию LBS, то сможете следить за местонахождением своего ребенка.





Световой планшет для рисования

Если в вашей семье растет маленькая художница, вы сможете порадовать ее, подарив уникальное устройство – световой планшет. Девайс будет способствовать развитию навыков рисования, также с его помощью можно изучать цифры и правописание. Такой планшет предназначен для применения в темное время суток благодаря способности накапливать и отражать свет на протяжении нескольких часов.





Подарки для подростков (10-14 лет)

Девочки 10-14 лет имеют свои сформировавшиеся увлечения, поэтому при выборе презента важно учитывать их предпочтения. Новогодние подарки для подростков в 2026 году могут иметь функциональное предназначение или подбираться с учетом того, чтобы развить их творческие способности. Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько актуальных вариантов.

Набор светящихся в темноте прядей для волос

Для юных модниц, желающих выглядеть ярко и подчеркнуть свою индивидуальность, такой презент станет настоящей находкой. Девочка сможет с легкость изменить свой имидж и при этом не испортить волосы. Неоновые пряди предлагаются в однотонном или разноцветном варианте, а также в актуальных техниках омбре или балаяж.





Оригинальные тапочки

В холодное время года теплая обувь придется к месту и обеспечит уют. Девочки-подростки наверняка оценят тапочки, украшенные изображением единорога или символа 2026 года – Лошади. Можете не сомневаться, что такая обувь придется по вкусу вашей юной моднице.





Набор юного блогера

В наши дни многие подростки активно ведут социальные сети, а некоторые из них даже имеют свой блог. Если это входит в число увлечений девочки, которой вы собираетесь сделать подарок, отличным решением станет набор юного блогера. В его состав входят штатив, кольцевая лампа, наушники, микрофон и прочие приспособления. Подарите своему ребенку возможность ощутить себя настоящей звездой.





Итог

Надеемся, что идеи, предложенные Клео.ру, помогут вам сделать правильное решение и определиться, что подарить девочке на Новый год 2026. Помните о том, что презент должен быть подобран с учетом возраста, а также индивидуальных предпочтений ребенка.