Знакомство по Инстаграм: почему он никогда не звон

Анастасия, честно говоря, я не понимаю, в чем проблема. Вы познакомились с молодым человеком полтора месяца назад, причем виртуально. Лично общались всего пару раз, причем с перерывами в пару недель. Все остальное время – это переписки короткими сообщениями. Даже без звонков. О каких чувствах тут может идти речь, и как в таких отношениях может быть «все ок», просто не понимаю. Поэтому даже как-то странно, что ты высказываешь какие-то претензии и просишь совета. Между вами пока нет ничего, совсем. Вы только-только познакомились, ничего друг о друге не знаете, никто никому ничего не должен. Более того, судя по поведению и отсутствию каких-то телодвижений к тому, чтобы стать ближе, чаще общаться, сказать о том, что ты особо парню понравилась – нельзя. Увы, но так бывает. Нет, я понимаю, что ты, видимо, очень хочешь замуж, а потому каждого более-менее привлекательного парня, сразу переводишь в разряд женихов, и ждешь соответствующего отношения с его стороны. Но это только твоя проблема.

Так что для начала я бы посоветовал перестать ждать чего-то большого и светлого сразу и навсегда, после первого же личного общения. Все-таки ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать, как и что происходит в реальной жизни. Если нет, то, просто поверь, что одной переписки в инстаграме – мало, что бы там ни писали. Любой действительно заинтересовавшийся тобой мужчина, в первую очередь будет стремиться к общению в реальности. А это и звонки, и встречи, и прогулки до утра. Если он этого не делает, если даже не звонит, значит, никакого интереса к тебе нет. В общем, в данном конкретном случае, увы, но ты все себе придумала, и именно поэтому теперь мучаешься «разрывом шаблона». Ты пока не настолько нравишься молодому человеку, чтобы иметь с тобой хоть что-то серьезное, но уже бомбардируешь его вопросами о чувствах с явными претензиями на поход в ЗАГС. Увы, в таких условиях, скорее всего, парень очень быстро начнет тяготиться вашей связью, и всячески от нее уходить. Собственно, это уже происходит, но ты почему-то предпочитаешь не замечать очевидного. Что же теперь делать?

В первую очередь перестань так явно искать мужа. Только хуже сделаешь. Или тебе больше заняться нечем? Найди хобби, иди учиться, строй карьеру. Что касается нынешнего приятеля, то прекрати считать его единственным и неповторимым. Он всего лишь один из многих. Хочет общаться по переписке? Ну, ему же хуже. Найди тех, с кем будешь постоянно пересекаться в реальной жизни, а этому раз в неделю смайлик посылай, при желании. В общем, кончай заниматься ерундой, и ищи себе другого приятеля, у которого будет хватать и времени, и желания на то, чтобы встречаться с тобой. Нынешний явно не твой человек.