Знакомство по Инстаграм: почему он никогда не звон
Хочу услышать мнение со стороны. И так. Полтора месяца назад познакомилась в Инстаграме с молодым человеком. Начали общаться. Спустя 3 недели встретились и поняли, что понравились друг другу. По крайней мере, мне он точно. Он никогда не звонит. Вот вообще. Но ежедневно пишет в Инстаграме. По несколько раз. Типа «как ты?». Потом еще через 2 недели решили побыть у него дома. Все было хорошо. Вопрос в чем. Что-то есть странное в нем. Почему не звонит? Или постоянно говорит, что «все будет хорошо»? Эту фразу он вообще как мантру повторяет (в контексте сообщений). Если напрямую что-то пишу ему, например, что не знаю, что думать по поводу его чувств, он пишет, чтобы я не думала плохого, и не накручивала себя. И опять это его «все будет хорошо». Я, блин, чувствую себя ненормальной. Вроде да, все ок. Но что-то не то... Помогите, а?
Мнения наших экспертов
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Алена
Не согласна на счет «вроде все ок». Все далеко не «ок». Во-первых, твой новый знакомый не ищет с тобой встреч, не звонит тебе и не стремится к личному общению. Это плохой знак, Анастасия. Мужчина в тебе не заинтересован. Ибо в ином случае он не занимался отписками в чатике.
Во-вторых, мужчина, который зависает в инстаграм и строчит там короткие сообщения девушкам, тоже вызывает вопросы. Подумай сама: взрослый человек, мужчина использует для общения с девушкой «директ» в инстаграм. Не Вацап, не Телеграм, не мессенджер в Фейсбуке, а Инстаграм – самый закрытый в плане персональных данных и наименее удобный их всех инструмент для общения. Инструмент, который не дает узнать о человеке практически ничего. И, самое главное – директ в инстаграме – это последнее, куда придет в голову залезть ревнивой жене или девушке, в случае, если она что-то заподозрит. Кстати, а его телефонный номер, привязанный к любому нормальному мессенджеру у тебя есть?
На мой взгляд, ты тратишь время, а он морочит тебе голову. Фраза «все будет хорошо» - дежурная мантра тех, кто не готов ни за что брать ответственность. И я не исключаю варианта, что твой новый знакомый женат, а тебя подцепил ради вполне понятных целей. Именно поэтому он держит тебя на расстоянии и не стремится оставлять следы общения с тобой в своем телефоне и мессенджерах.
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Сергей
Анастасия, честно говоря, я не понимаю, в чем проблема. Вы познакомились с молодым человеком полтора месяца назад, причем виртуально. Лично общались всего пару раз, причем с перерывами в пару недель. Все остальное время – это переписки короткими сообщениями. Даже без звонков. О каких чувствах тут может идти речь, и как в таких отношениях может быть «все ок», просто не понимаю. Поэтому даже как-то странно, что ты высказываешь какие-то претензии и просишь совета. Между вами пока нет ничего, совсем. Вы только-только познакомились, ничего друг о друге не знаете, никто никому ничего не должен. Более того, судя по поведению и отсутствию каких-то телодвижений к тому, чтобы стать ближе, чаще общаться, сказать о том, что ты особо парню понравилась – нельзя. Увы, но так бывает. Нет, я понимаю, что ты, видимо, очень хочешь замуж, а потому каждого более-менее привлекательного парня, сразу переводишь в разряд женихов, и ждешь соответствующего отношения с его стороны. Но это только твоя проблема.
Так что для начала я бы посоветовал перестать ждать чего-то большого и светлого сразу и навсегда, после первого же личного общения. Все-таки ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать, как и что происходит в реальной жизни. Если нет, то, просто поверь, что одной переписки в инстаграме – мало, что бы там ни писали. Любой действительно заинтересовавшийся тобой мужчина, в первую очередь будет стремиться к общению в реальности. А это и звонки, и встречи, и прогулки до утра. Если он этого не делает, если даже не звонит, значит, никакого интереса к тебе нет. В общем, в данном конкретном случае, увы, но ты все себе придумала, и именно поэтому теперь мучаешься «разрывом шаблона». Ты пока не настолько нравишься молодому человеку, чтобы иметь с тобой хоть что-то серьезное, но уже бомбардируешь его вопросами о чувствах с явными претензиями на поход в ЗАГС. Увы, в таких условиях, скорее всего, парень очень быстро начнет тяготиться вашей связью, и всячески от нее уходить. Собственно, это уже происходит, но ты почему-то предпочитаешь не замечать очевидного. Что же теперь делать?
В первую очередь перестань так явно искать мужа. Только хуже сделаешь. Или тебе больше заняться нечем? Найди хобби, иди учиться, строй карьеру. Что касается нынешнего приятеля, то прекрати считать его единственным и неповторимым. Он всего лишь один из многих. Хочет общаться по переписке? Ну, ему же хуже. Найди тех, с кем будешь постоянно пересекаться в реальной жизни, а этому раз в неделю смайлик посылай, при желании. В общем, кончай заниматься ерундой, и ищи себе другого приятеля, у которого будет хватать и времени, и желания на то, чтобы встречаться с тобой. Нынешний явно не твой человек.
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Лучшие комментарии
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Krazy 04.03.19 03:37Какие чувства? Какие отношения? Напугали до того как он мог заинтересоваться (я б реально засомневалась в нормальности парня, если б он начал меня на третьем свидании о чувствах пытать). Знакомьтесь с людьми для начала, узнавайте, общайтесь.
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лаки 04.03.19 10:21а я соглашусь, что момент важный: они скорее всего сексом занимались и девушка считает, что у них теперь "отношения", а парень потрахался с теткой из инета, и сейчас поддреживает дежурное общение на случай, если секса захочется, а под рукой нет никого. так что да, можно секситься на перовом-втором свидании, но девушке хорошо бы при это трезво оценивать, что собственно происходит. ну и в приницпе, если девушка нравится, парень вполне может подождать и перу месяц, прикиньте? они от воздержания небольшого пополам не разрываются)))
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Проходя мимо 04.03.19 09:36А на ВТОРОМ свидании у него (?) дома вы об искусстве разговаривали? Или тр...сь в квартире "на час"? Уверены, что были "у него дома"?
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Элфи Крекс 04.03.19 11:01А и отчаянная вы девушка: не пойми к кому на втором свидании на квартиру поперлись. Но " всё было хорошо", вам понравилось. А не звонит почему? Не хочет. Может, он на работе с серьёзным лицом по буковкам тюк-тюк, а болтать по телефону ему ни-ни. Почему всё время повторяет "всё будет хорошо"? Словарный запас маленький. У меня вон попугай вообще кроме "Петруша хороший" ничего не говорил. Я, впрочем, к нему без претензий.
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Dear 04.03.19 10:22Девочки, может, маньяк-тихушник какой-то. Приведёт неизвестно куда (не факт, что его дом ПМ права) на один раз его хватает))) ой, простите, Героиня. А может, коллекционер женщин.. боже мой, бегите от него, напротив, не он, а вы отвечайте "всё будет хорошо", сами не пишите
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Настасья Петровна / 04.03.19 19:18Вид "пикапер обыкновенный", для размножения не годится, приручению не поддаётся. Отпустите и забудьте.))
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Солярская / 04.03.19 13:30Ну, мой муж любит повторять, что "все будет хорошо", поговорка у него такая, сколько я его помню. Я б лучше озадачилась собственной персоной. Переспать с незнакомым парнем из инсты после трёх недель переписки, и три недели рефлексировать после? Вы какая-то отчаянная. Что, на личном фронте вообще голяк до него был??? И других парней впереди не предвидится? Тогда все плохо на самом деле, а "все будет хорошо" - это только чтоб вы пыл поуняли.
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Солярская / 04.03.19 13:33Ааа, вы переспали только неделю назад, получается... Тогда все ещё хуже. Короче. Забыть. Заблокировать. Жить дальше.
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Никольски / 04.03.19 11:14Ваг парень в стрессе. Он взял фразу одного еврейского равина с Украины. Это был девиз еврейской обшины во времена второй мировой войны. Он так поддерживал людей , которые верили в то что выживут. Сейчас его могила место поклонения. Я не помнб в каком городе. Думаю, что Ужгород. Для начала отношений все вяло. Зачем Вам такие буераки? Вялый парень . Все идет никак . Не надо тут ничего выжимать. У него нет ничего в настоящем, все в будующем. Как в сказке " Алиса в стране чудес" Варенье на завтра, которое никогда не наступит. Потому что оно всегда в будущем. Так и живет. Вам же надо настоящее. Закрывайте этот лабиринт будущего счастья.
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[email protected] / 04.03.19 11:14Даже нет смысла размышлять о нём, тёмная лошадка, непонятно что у него в голове. Живи так, как будто его нет. Если ему надо будет, позвонит. На его всё будет хорошо я бы ответила - я знаю. И больше бы ему не отвечала. И то, от его звонков от радости прыгать не стоит. Вася? Какой Вася? А.. ты, Вася. Ну здравствуй, Вася. И не более.
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Элфи Крекс / 04.03.19 11:01А и отчаянная вы девушка: не пойми к кому на втором свидании на квартиру поперлись. Но " всё было хорошо", вам понравилось. А не звонит почему? Не хочет. Может, он на работе с серьёзным лицом по буковкам тюк-тюк, а болтать по телефону ему ни-ни. Почему всё время повторяет "всё будет хорошо"? Словарный запас маленький. У меня вон попугай вообще кроме "Петруша хороший" ничего не говорил. Я, впрочем, к нему без претензий.
-
Dear / 04.03.19 10:18Весьма не хотелось бы расстроить героиню, но вспомнился мне случай с моей приятельницей, она переспала с одноклассником, некогда её первой любовью, после чего он исчез, точнее встретятся где-то - привет, привет, всё хорошо. А так не звонил, не приходил. Боже мой, как она переживала, что ему не понравилось, хотя "Все было хорошо", как у нашей героине. Когда у неё не осталось сил от переживаний, она открылась мне. Да, плюнь, ты - ответила я ей. Стоит ли из-за этого переживать? Это его комплексы, его недочёты, его проблемы, его не мужественность (мужчина так не поступит, по-заячьи, он, минимум, должен объясниться, не ставить женщину в унизительное положение), его несостоятельность, его трусость и мало что ещё его. Анастасия, забудьте, живите дальше, жизнь прекрасна в любых своих проявлениях.
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Солярская / 04.03.19 13:38Пардон, а что мужчина должен сказать? Извини, Маша, только встречаться с тобой я не хочу. Почему? Ну, Маш, ты вроде и симпатичная, и знаю я тебя сто лет. Но нет. Опять почему? Секс какой-то нефееричный, да и сама ты стремная... О чем тут гадать. Слился, потому что не понравилась. Если б понравилась, не слился б.
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солярской / 04.03.19 13:54на то и намекает Деар, безусловно не понра мужикам в обоих случаях, но баб то они обнадеживают типа все было хорошо, честнее было бы им промолчать хотя бы
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Проходя мимо / 04.03.19 09:36А на ВТОРОМ свидании у него (?) дома вы об искусстве разговаривали? Или тр...сь в квартире "на час"? Уверены, что были "у него дома"?
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Zavoronok / 04.03.19 09:53А если даже и ахались, что тут такого? Оба совершеннолетние и не обязаны отсчитываться за свои поступки родителям. Или по-вашему, мужчина должен год ухаживать, чтобы постель заслужить?
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лаки / 04.03.19 10:21а я соглашусь, что момент важный: они скорее всего сексом занимались и девушка считает, что у них теперь "отношения", а парень потрахался с теткой из инета, и сейчас поддреживает дежурное общение на случай, если секса захочется, а под рукой нет никого. так что да, можно секситься на перовом-втором свидании, но девушке хорошо бы при это трезво оценивать, что собственно происходит. ну и в приницпе, если девушка нравится, парень вполне может подождать и перу месяц, прикиньте? они от воздержания небольшого пополам не разрываются)))
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Dear / 04.03.19 10:22Девочки, может, маньяк-тихушник какой-то. Приведёт неизвестно куда (не факт, что его дом ПМ права) на один раз его хватает))) ой, простите, Героиня. А может, коллекционер женщин.. боже мой, бегите от него, напротив, не он, а вы отвечайте "всё будет хорошо", сами не пишите
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Прелесть / 04.03.19 07:33Скучное начало. То есть волнения уже присутствуют. Зачем гадать? Закрыть тему и все. Парень мутный. И вы беспокойнвя. Ну вот зачем эти отношения. Не звонит это уже повод для сомнений. Зачем в этом копаться. Испаритесь по английски. Зачем выяснять когда итак все ясно.
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Krazy / 04.03.19 03:37Какие чувства? Какие отношения? Напугали до того как он мог заинтересоваться (я б реально засомневалась в нормальности парня, если б он начал меня на третьем свидании о чувствах пытать). Знакомьтесь с людьми для начала, узнавайте, общайтесь.