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Живу с мужчиной, влюбленным в свою бывшую жену


Не знаю, как вести себя в сложившейся ситуации. Живу, можно сказать, в гражданском браке 4-й месяц, а нашим отношениям 3-й год. На момент знакомства я была в браке, и он жил с семьей. Но с женой они давно в разводе, спали в разных комнатах, есть дети. У нее любви к нему никогда не было, в отличии от него. Постоянно она ему устраивала скандалы, он даже пил из-за этого. Она мне писала сообщения, что никогда не любила его, что не может дождаться, когда он, наконец, уйдет, что ненавидит его, желает ему смерти. И вот он, наконец, ушел, но они продолжают общаться. Говорит, что продолжает любить ее, хоть и понимает, что ничего у них не будет. А читаю его переписку с ней – она то просит денег у него на машину, то помочь выбрать машину, то елочки купить, около дома посадить. Я не знаю, как себя вести в данной ситуации, вся на нервах.

Екатерина, Великие Луки, 36 лет / 30.05.19
Живу с мужчиной, влюбленным в свою бывшую жену

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Екатерина, на мой взгляд, ты тратишь время. И единственное, что в такой ситуации можно и даже нужно сделать – это оставить этих двоих в покое и дать им развлекаться дальше без тебя. Пойми, наконец, что ты не гражданская жена и даже не любимая женщина. Зачем он с тобой тогда? Все очень просто: он молодой мужик, ему нужен секс, а любимая женщина «не дает» или делает это очень редко (не исключай такой возможности, между прочим), к тому же, возможно, он начал жить с тобой, потому что надеялся вызвать ревность у бывшей или даже побудить ее задуматься о том, что она может его потерять. Но она явно уверена, что он никуда не денется, поэтому это не сработало. Дальше будет все очень просто: они поиграются в такие вот отношения еще какое-то время, потом «бывшая» поймет, что никому больше не нужна с такими своими «закидонами» и решит муженька вернуть. И вернет.

    Конечно, можно за этот период, пользуясь удобным моментом, забеременеть, родить ребеночка, и тем самым попытаться привязать к себе мужчину. Но надеяться на счастливую семейную жизнь – не стоит. Понятно, что ты уже почти 3 года потратила на эти «отношения» и даже перешла в статус сожительницы, но чего ты ожидаешь от мужчины, который прямо тебе говорит, что он безответно любит другую женщину? Хочешь играть роль «утешалки» всю свою жизнь? А кто будет любить тебя?

  • Сергей

    Екатерина, честно говоря, я тоже не понимаю зачем тебе весь этот цирк. Нет, любовь, конечно, зла. Но не до такой же степени. Твой приятель откровенно говорит о том, что любит другую женщину. То есть тебя – точно нет. Он до сих пор привязан к прежней семье и детям, всячески помогает им и ставит их интересы во главу угла. Стало быть, с тобой у него ни того ни другого, как минимум, не предполагается. То есть вы за три года встреч и три месяца якобы совместной жизни, не стали друг для друга чем-то большим, нежели постельные партнеры. Коли так, то, включив логику, смело можно предполагать, что и в будущем не станете. Ну, и на что ты надеешься? А ведь время не резиновое, и тебе уже не 18 лет. А что будет через какое-то время, когда жена твоего сожителя вдруг решит, что уже отдохнула и можно мужика звать обратно? А ведь такое не просто вероятно, а очень даже может быть. Как думаешь, долго он будет раздумывать? Или за полчаса соберет манатки, смущенно улыбнувшись чмокнет тебя в щечку и ускачет домой? Нет, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Но, на мой взгляд, ты совершаешь ошибку, делая ставку на данного мужчину. И чем страдать потом в том числе и по напрасно потерянному времени, не лучше ли разойтись сейчас? Пусть дяденька наконец решит свои проблемы, разберется с чувствами и потребностями, а уж потом, как по-настоящему освободится, приходит. Если место еще не будет занято.

Кто из экспертов прав?

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зрения вам ближе?

Алена | Сергей
3
3


Ваше мнение 21  

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Лучшие комментарии

  • Никольски 30.05.19 01:11
    -
    12
    +
    Прямо загадка. Как это все складывается у вас, что её любит, а живёт с вами. Причём прямым текстом говорит "Люблю её". Вот обьясните мне пож. Как это удаётся жить с мужчиной, который любит другую? Такая форма мазохизма? Современная форма перверсии?. Почему бы не выбрать мужчину, который будет любить вас в ответ на вашу любовь? Я просто себе не могу представить, как можно ждать с работы, готовить обед, ходить в театр, гости, ложиться в постель с мужчиной, который все время думает о другой. А ночью, наверное, называет Вас именем любимой. А утром вы встаёте принимаете душ и счастливая идете на работу с мыслью, что мужчина любит другую? Как это возможно?
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  • Лада 30.05.19 08:03
    -
    5
    +
    Садо-мазо. Не лезьте туда.
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  • [email protected] 30.05.19 11:27
    -
    5
    +
    Это какое-то сумасшествие, который приведёт Вас к нервному истощению и прочему. Вы не девочка, чтобы у вас были такие долгие "отношения", и ещё после браков, и ещё чтобы в гражданский лезти. Один год в вашем возрасте и статусе достаточно, чтобы определиться - замуж или досвидос. Одного месяца с таким чудиком достаточно, что выходить замуж за него - значит жизнь себе испортить. неужели не хочется быть любимой? Вот посмотрите на вашего этого Ромео. Жил с женой, которая открыто в лоб: не люблю. Он пил и страдал. И вы хотите так, как он? Он будет той ёлочки сажать, а вам что прикажете, пить, страдать? Вы себе такого желаете? Гнать его надо в шею и уже давно, пардон за жесткость. Как это невкусно, когда взрослый мужик ( уже давно не мальчик ), а он сам не знает, чего хочет, да еще и ноги об него вытирают. С ему всё божья роса. Фу. Как вы с ним спите?
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  • Джей 30.05.19 07:05
    -
    4
    +
    36 лет, женщина!! 36!!!у вас реально последний паровоз уходит, а вы полезли жить с непонятным типом!!! Ну где мозги??!!
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  • Джей 30.05.19 07:08
    -
    4
    +
    Внешность, характер, успешность... фигня!! Для счастливой личной жизни нужно одно - мозги!!!
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  • Кэт83 / 30.05.19 14:13
    -
    0
    +
    Я не думаю что у него нет чувств к той с которой живет,иначе он не встречал бы ее после работы,они не ходили бы вместе в кафе,кино,театр,не ездили бы с ее мамой и ребенком на море и на разные экскурсии,он бы не светился от радости когда познакомил ее со своей мамой и мама приняла ее как невестку и не представил бы ее маме как женщину с которой хочет прожить до конца дней. Они часами могут разговаривать на любые темы и когда засыпают он ее обнимает со словами--где же ты раньше была!!!Он бы не покупал подарки ей и её сыну.
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  • Прелесть / 30.05.19 14:09
    -
    1
    +
    Я честно не понимаю зачем жить и быть я вся на нервах если ситуация так прозрачно ясна что яснее не бывает. Пожимаю плечами типо что с вами... Зачем почему.. Черт те что....
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  • Элфи Крекс / 30.05.19 13:17
    -
    1
    +
    Какой гражданский брак, женщина? Поскандалили они очередной раз, жена его стала выгонять, вам же вот написала, что не может дождаться, когда он уйдёт. Вот он и нашёл, куда уйти- к вам. А любит её, прямым текстом вам говорит. Думает о ней. Запил из-за неё. Общается с ней, когда ей хочется. Проблемы её решает. А вам-то в этих отношениях что? Утешать его, что его любимая женщина не с ним? Блевотину подтирать, когда напьется? Он экономит на съеме квартиры, ему дешевле вас к члену допустить, чем деньги за квартиру отдать. Я думала, дно-это когда тетьки про любовь к ним итальянских жиголо или турецких уборщиков пляжа рассказывают. А тут вы снизу постучали.
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  • *** / 30.05.19 11:59
    -
    0
    +
    по поводу елок - ваши гнусные ес-овские питомники продают в горшках капанные елки, гады несколько раз нарывалась. Где бы найти елки выращенные в горшках много.
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  • [email protected] / 30.05.19 11:27
    -
    5
    +
    Это какое-то сумасшествие, который приведёт Вас к нервному истощению и прочему. Вы не девочка, чтобы у вас были такие долгие "отношения", и ещё после браков, и ещё чтобы в гражданский лезти. Один год в вашем возрасте и статусе достаточно, чтобы определиться - замуж или досвидос. Одного месяца с таким чудиком достаточно, что выходить замуж за него - значит жизнь себе испортить. неужели не хочется быть любимой? Вот посмотрите на вашего этого Ромео. Жил с женой, которая открыто в лоб: не люблю. Он пил и страдал. И вы хотите так, как он? Он будет той ёлочки сажать, а вам что прикажете, пить, страдать? Вы себе такого желаете? Гнать его надо в шею и уже давно, пардон за жесткость. Как это невкусно, когда взрослый мужик ( уже давно не мальчик ), а он сам не знает, чего хочет, да еще и ноги об него вытирают. С ему всё божья роса. Фу. Как вы с ним спите?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ingenue / 30.05.19 11:26
    -
    1
    +
    Я предлагаю быть оптимистичной) Вы не в браке У вас нет детей Сморите вперед. и не начинайте в след раз жить в гражданском браке с мужчиной у которого не окончены отношеня.
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  • Прелесть / 30.05.19 11:15
    -
    2
    +
    Если бы между вами было бы все прекрасно вы бы не читали иэ переписки. Ну каждому свое. Как вы не понимаете что с мужем должно быть только лучше чем без него. И не когда нибудь а именно здесь и сейчас.А если этого нет то его надо наказывать дистанцией от себя. А зачем вы живёте вместе? В надежде?????
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  • **** / 30.05.19 09:42
    -
    3
    +
    Художнику зачет, картинка передает ситуацию просто идеально :)
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  • жужа@ / 30.05.19 08:36
    -
    3
    +
    Екатерина, понятное дело , что в маленьком городке с мужчинами не ахти какой выбор, но это вообще не вариант . Что Вас с ним удерживает? Подозреваю, что лишь бы какой мужик был. Заканчивайте эти нездоровые отношения одним махом .
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  • Лада / 30.05.19 08:03
    -
    5
    +
    Садо-мазо. Не лезьте туда.
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  • Нету ника / 30.05.19 07:51
    -
    3
    +
    Они развлекаются, а Вы - катализатор их "извращенных" отношений. Вы, видно, тоже, но Вы играете в команде из одного человека. Вот интересно, как это встречаться с мужчиной, который живет со своей женой и льёт Вам в уши, что они спят в разных комнатах. Или он врет или он псих. И то и другое - плохо ))) но, видно, не для Вас. Мужчина, который НЕ хочет жить с женой, уходит от неё. И разводится и съезжает из квартиры. Вообще, я удивляюсь с наших женщин: можно жить счастливо, беззаботно, радостно и классно,но они умудряются найти столько проблем себе в жизни, что капец. ЗАЧЕМ?!?! Жизнь одна!!!
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  • Джей / 30.05.19 07:05
    -
    4
    +
    36 лет, женщина!! 36!!!у вас реально последний паровоз уходит, а вы полезли жить с непонятным типом!!! Ну где мозги??!!
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    • Джей / 30.05.19 07:08
      -
      4
      +
      Внешность, характер, успешность... фигня!! Для счастливой личной жизни нужно одно - мозги!!!
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Джей / 30.05.19 07:10
        -
        4
        +
        Ещё раз перечитала письмо - три года отношениям!!!! Емае!!! Женщина, вы не в себе явно. Ну шо вы мужика высиживаете ??!! бросайте уже бяку, тут рыбы нет.
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        • *** / 30.05.19 09:25
          -
          0
          +
          Правильно Джей. Письмо почти полностью написано с чужих слов. Если выбросить поток чужого сознания останется три фразы: "Живу, можно сказать, в гражданском браке 4-й месяц" "и он жил с семьей" "И вот он, наконец, ушел, но они продолжают общаться". Включайте мозги и лечите чебурашковоухость.
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          • [email protected] / 30.05.19 11:34
            -
            3
            +
            Ну реально, что можно в 17 лет, не катит в 36. 3 года можно резину тянуть, когда ты юная совсем. Потомучто личности формируются, потомучто еще надо дорасти до некоторых дел. А тут, всё, личность сформирована. Желания известны. Устраивает - отлично. Не устраивает - нет времени на суету. Да он же труп эмоциональный, сколько можно его высиживать. Какашка он, потому и не нужен никому. Кроме автора. Был бы мужик, давно бы сделал, что нужно. Так что, пусть ёлочки сажает, там ему и место.
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  • Никольски / 30.05.19 01:11
    -
    12
    +
    Прямо загадка. Как это все складывается у вас, что её любит, а живёт с вами. Причём прямым текстом говорит "Люблю её". Вот обьясните мне пож. Как это удаётся жить с мужчиной, который любит другую? Такая форма мазохизма? Современная форма перверсии?. Почему бы не выбрать мужчину, который будет любить вас в ответ на вашу любовь? Я просто себе не могу представить, как можно ждать с работы, готовить обед, ходить в театр, гости, ложиться в постель с мужчиной, который все время думает о другой. А ночью, наверное, называет Вас именем любимой. А утром вы встаёте принимаете душ и счастливая идете на работу с мыслью, что мужчина любит другую? Как это возможно?
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