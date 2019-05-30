Живу с мужчиной, влюбленным в свою бывшую жену

Екатерина, на мой взгляд, ты тратишь время. И единственное, что в такой ситуации можно и даже нужно сделать – это оставить этих двоих в покое и дать им развлекаться дальше без тебя. Пойми, наконец, что ты не гражданская жена и даже не любимая женщина. Зачем он с тобой тогда? Все очень просто: он молодой мужик, ему нужен секс, а любимая женщина «не дает» или делает это очень редко (не исключай такой возможности, между прочим), к тому же, возможно, он начал жить с тобой, потому что надеялся вызвать ревность у бывшей или даже побудить ее задуматься о том, что она может его потерять. Но она явно уверена, что он никуда не денется, поэтому это не сработало. Дальше будет все очень просто: они поиграются в такие вот отношения еще какое-то время, потом «бывшая» поймет, что никому больше не нужна с такими своими «закидонами» и решит муженька вернуть. И вернет.

Конечно, можно за этот период, пользуясь удобным моментом, забеременеть, родить ребеночка, и тем самым попытаться привязать к себе мужчину. Но надеяться на счастливую семейную жизнь – не стоит. Понятно, что ты уже почти 3 года потратила на эти «отношения» и даже перешла в статус сожительницы, но чего ты ожидаешь от мужчины, который прямо тебе говорит, что он безответно любит другую женщину? Хочешь играть роль «утешалки» всю свою жизнь? А кто будет любить тебя?