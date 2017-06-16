Ждать, что он когда-то уйдет ко мне?
Бийск, 30 лет
16.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаЛана, если мужчина прикрывается любовью к детям, значит, его все устраивает в той семье, и никуда он не уйдет. Все эти разглагольствования о любви к малышам – типичная уловка любовника, который хочет усидеть на двух стульях. Держу пари, его жена ни сном ни духом о том, что у них все плохо, и он живет с нею только из-за малышей. На минуточку, малышам он с тобой тоже изменяет – всякий раз, когда он проводит время с тобой, он НЕ проводит время со своей семьей. Подумай об этом на досуге. Дети никогда не были проблемой, если мужчина не любит их мать, а по уши влюблен в другую женщину. Так что, ждать ты его можешь до морковкиного заговения, он по собственной воле к тебе вещи свои не перевезет. Есть небольшой шанс, что, если о его изменах узнает жена, она выставит его за дверь с чемоданом, и тогда он притащится к тебе со словами «дорогая, я, наконец-то принял решение (САМ!) уйти от жены к тебе», и он умолчит о двух вещах. О том, что он сам ни за что бы не ушел оттуда, потому что ему там удобно и привычно. И о том, что он надеется на то, что жена позовет обратно. Ибо такие, как он, заводя любовниц, не имеют планов ни на что большее, кроме траха без обязательств. Но часто правила игры требуют рассказывать любовницам, что в семье все плохо, и жена стерва, а секса почти нет. И, конечно, ушел бы, да дети… Зачем такое рассказывать? А чтобы «дала». Ведь каждая любовница, даже замужняя, хочет слышать, что она лучше жены, и что «если бы не обстоятельства непреодолимой силы, то «он» разорвал бы оковы ненавистного брака и жил бы с нею долго и счастливо. И, может, даже женился… Короче, не пудри сама себе мозги и не трать время.
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СергейЛана, лично я считаю, что по-настоящему сильные, искренние чувства и желания просто невозможно удержать в узде. И мужчина, который действительно любит женщину, не остановится ни перед чем, лишь бы быть с ней. Ни дети, ни что иное просто не смогут быть препятствием. Особенно если в прежней семье, как ты пишешь, на самом деле все уже развалилось и присутствует один сплошной негатив. Конечно, уходить из семьи, бросать детей – это очень неприятно. Однако, жить в состоянии постоянного напряжения, скандалов, взаимного непонимания, все равно невозможно. И если это действительно так, то сама законная супруга поднимет вопрос о разводе. В твоем же случае, насколько я понимаю, все несколько иначе. Давай, будем честными и признаем, что дяденька имеет, как минимум, нормальные отношения в семье, что бы он тебе ни рассказывал. Нет, возможно, жена и «пилит» его за безалаберность и отсутствие ответственности. Но при этом у них наблюдается регулярный, как минимум, ежемесячный секс. Просто поверь на слово, что для семьи, в которой люди живут вместе больше пяти лет, и имеют двоих маленьких детей – это уже вполне нормально. Кроме того, как ты думаешь, может у мужика «встать» на женщину, которая ну совсем заела, надоела и безразлична? Конечно нет. С такими сначала скандалят, после чего договариваются о посещениях, материальной поддержке, и расстаются. Твой же приятель плачется тебе в простыню, после чего резво бежит домой, исполнять такой «опостылевший» супружеский долг. Не находишь это странным? Поэтому извини, но, на мой взгляд, все твои «чувствую, что любит», «вижу что не хочет уходить», и прочее – это не более, чем твои же выдумки. Это тебе очень хочется, чтобы так было. А дяденька просто пользуется. И уходить из семьи даже не думает. Так что задай вопрос сама себе, хочешь ли быть вечной любовницей, или все-таки ценишь себя хоть немного? Готова потратить годы на ожидание несбыточного, чтобы лет через десять оказаться окончательно отставленной даже с этой должности? Лично я не советовал бы. Хотя, безусловно, всяк волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 18
Лучшие комментарии
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ПрелестьВлюбилась. Этого мало,чтобы начать ждать. Это смешно даже. Ждать можно только тогда,когда мужчина занят только по долгу службы ( полет на Луну, армия, экспедиция. Госпитализация ) А больше женщина любимая никогда не ждёт - потому что любящий мужчина начинает заботиться о ней ощутимо и словом и делом. И она не ждёт. А купается в роскоши его любви. Так что ни одной причины останавливать жизнь на ожидания у вас нет.
16.06.17 07:26 Контекст комментария
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JeanineНе надо лезть в чужую семью, а тем более с двумя детьми. Нельзя приносить боль людям, особенно детям. Лубофь ваша того не стоит.
16.06.17 01:01 Контекст комментария
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Лана, мужик глупый: заводить постельные отношения с незамужней бездетной дамой , будучи глубоко женатым - это феерическая глупость. Вам надо замуж и родить, а ему это все нафиг не надо, у него это все уже есть, у него просто скука и чешется. Если Вас затянет в такое болото, то к 40 годам смой все надоест. Лучше рвать сейчас.
16.06.17 01:03 Контекст комментария
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Ага, ждите. И будете той самой, что пилит и спит отдельно. Иммиграцию с туризмом не путайте, это сейчас вы вся такая "воздушная, к поцелуям зовущая" Ибо редко и запретный плод.
16.06.17 01:20 Контекст комментария
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KoshkaЖена недовольна, пилит. Ну ещё бы. Мужик перегрузил весь быт на нее, а сам скачет молодым козлом. А Вы, мадам, особенная? Не обольщайтесь, если даже "сокровище" станет Вашим, Вас ждёт абсолютно такая же жизнь. Вы, видимо, радости материнства ещё не испытали? Так вот, это труд, а если ещё муж вместо помощи развлекается на стороне... Мой совет, думать мозгами, а не м_ндой.
16.06.17 07:12 Контекст комментария
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Рокерда никого он не любит
16.06.17 10:05
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лакио, даа..классика жанра как по нотам...вот у меня сын старший - подросток, я за ним наблюдаю, так вот он как большинство подростков живет с ощущением, что мир начался с него - все впервые)) все рецепты создаются им, все дела тоже создаются впервые - ни опыта чужого не признает, ни советов не слушает..а вы? тоже так себя ощущаете? раз сюда написали, значит читаете клео, и что? явно бестолку))) вы свое письмо перечитайте как чужое - вдруг перещелкнет в голове...ну а вообще так вам и надо - нефиг спать с женатыми, ваши страдания - ваша плата за это, то ли еще будет...
16.06.17 09:23
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звездочка )Лана, когда не знаешь что делать, не делай ничего, отпусти ситуацию. Все решения вызревают внутри, дай себе на это время. Искусственно расстаться, чтобы потом жить и не забывать мужчину тоже не вариант. Все очень индивидуально, одни люди быстро обретают новые отношения, другие годами держат дистанцию с противоположным полом и не хотят никаких знакомств. Поэтому нет универсального совета, слушай себя.
16.06.17 09:12
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сонькаЛана, мужчины крайне редко сами уходят из семьи, даже пресловутая статистика говорит, что в большинстве случаев инициаторами развода являются женщины. Чтобы уйти мужчине, условия в семье должны быть просто невыносимые, но у него явно не так, и секс хоть и редкий, но регулярный, и быт налажен, и дети под боком. Вы просто представьте уровень стресса от развода, что ему придется пережить, как его будет жена и вся семья проклинать, как ему договариваться об общении с детьми (и получится ли) и алиментов 50% от заработка... Влезьте в его шкуру и сами все поймете. Мне кажется, у вас единственный шанс - это поставить вопрос ребром в стиле "Я люблю тебя, но ухожу, и позволю вернуться только если ты совсем ко мне уйдешь, на моих условиях". И держать эту позицию, быть сильной, обрубать любые попытки навязать общение на темы помочь, поддержать и прочее, вообще прервать общение на достаточно долгий период для принятия решения (два, три месяца). На фоне влюбленности может и проканать, но я бы сильно не надеялась. Скорее всего он перебесится, переломается и найдет другую в итоге. А если вам самой будет невмоготу без этого драматического сюжета в вашей жизни, вы можете вернуться на его условиях, но с четким пониманием, что это за сюжет, что никаких перспектив кроме сиюминутного удовольствия в нем нет. Для меня такое понимание сразу изменило степень накала страстей, потому что без перспектив наша любовь как-то сама вянет.
16.06.17 09:01
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Он у вас на первом месте в сердце, вы у него... Вы не знаете, на каком. Но не на первом, это точно. Ждать его можете, хоть вечно, только жизнь не вечная, а молодость тем более.
16.06.17 08:21
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ПрелестьВлюбилась. Этого мало,чтобы начать ждать. Это смешно даже. Ждать можно только тогда,когда мужчина занят только по долгу службы ( полет на Луну, армия, экспедиция. Госпитализация ) А больше женщина любимая никогда не ждёт - потому что любящий мужчина начинает заботиться о ней ощутимо и словом и делом. И она не ждёт. А купается в роскоши его любви. Так что ни одной причины останавливать жизнь на ожидания у вас нет.
16.06.17 07:26
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50/50вот нельзя до 30-ти лет сидеть у окошка не от мира сего) а потом "случилось" - влюбилась в не очень хорошего человека и поглупела. Вы же все штампы собрали, какие вообще есть у любовниц. да хоть бы он и правду говорит - это не Ваша ноша
16.06.17 07:17
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KoshkaЖена недовольна, пилит. Ну ещё бы. Мужик перегрузил весь быт на нее, а сам скачет молодым козлом. А Вы, мадам, особенная? Не обольщайтесь, если даже "сокровище" станет Вашим, Вас ждёт абсолютно такая же жизнь. Вы, видимо, радости материнства ещё не испытали? Так вот, это труд, а если ещё муж вместо помощи развлекается на стороне... Мой совет, думать мозгами, а не м_ндой.
16.06.17 07:12
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ОксанаПопахивает фейком или в 30 лет и при наличии интернета с множеством таких историй можно быть такой непроходимой? Но в любом случае, тут по-моему клиника. А ещё всегда доставляет эта козлиная уверенность в том, что "он меня любит я точно знаю я чувствую это". Мужику очень удобно навешивать глупой даме о своей любви дабы не рыпалась и на стороне ещё кого не завела. А жена ни сном, ни духом, что оказывается с ней живут по принуждению. Не тратьте молодость и красоту на заведомо провальные и бесперспективные отношения.
16.06.17 05:09
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КарДа, Кобелино, в любой стране Кобелино! А бабы ДУРЫ! 30 лет, а всё верит в сказки.
16.06.17 02:41
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JuliaА слабо вам, поставить вопрос ребром? Или уходи из семьи или уходи от меня.
16.06.17 02:21
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ZavoronokВы меня что, из принципа удалять будете, каждый раз, когда напишу?
16.06.17 02:00
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Ага, ждите. И будете той самой, что пилит и спит отдельно. Иммиграцию с туризмом не путайте, это сейчас вы вся такая "воздушная, к поцелуям зовущая" Ибо редко и запретный плод.
16.06.17 01:20
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Лана, мужик глупый: заводить постельные отношения с незамужней бездетной дамой , будучи глубоко женатым - это феерическая глупость. Вам надо замуж и родить, а ему это все нафиг не надо, у него это все уже есть, у него просто скука и чешется. Если Вас затянет в такое болото, то к 40 годам смой все надоест. Лучше рвать сейчас.
16.06.17 01:03
-
JeanineНе надо лезть в чужую семью, а тем более с двумя детьми. Нельзя приносить боль людям, особенно детям. Лубофь ваша того не стоит.
16.06.17 01:01