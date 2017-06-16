Ждать, что он когда-то уйдет ко мне?

Алена

Лана, если мужчина прикрывается любовью к детям, значит, его все устраивает в той семье, и никуда он не уйдет. Все эти разглагольствования о любви к малышам – типичная уловка любовника, который хочет усидеть на двух стульях. Держу пари, его жена ни сном ни духом о том, что у них все плохо, и он живет с нею только из-за малышей. На минуточку, малышам он с тобой тоже изменяет – всякий раз, когда он проводит время с тобой, он НЕ проводит время со своей семьей. Подумай об этом на досуге. Дети никогда не были проблемой, если мужчина не любит их мать, а по уши влюблен в другую женщину. Так что, ждать ты его можешь до морковкиного заговения, он по собственной воле к тебе вещи свои не перевезет. Есть небольшой шанс, что, если о его изменах узнает жена, она выставит его за дверь с чемоданом, и тогда он притащится к тебе со словами «дорогая, я, наконец-то принял решение (САМ!) уйти от жены к тебе», и он умолчит о двух вещах. О том, что он сам ни за что бы не ушел оттуда, потому что ему там удобно и привычно. И о том, что он надеется на то, что жена позовет обратно. Ибо такие, как он, заводя любовниц, не имеют планов ни на что большее, кроме траха без обязательств. Но часто правила игры требуют рассказывать любовницам, что в семье все плохо, и жена стерва, а секса почти нет. И, конечно, ушел бы, да дети… Зачем такое рассказывать? А чтобы «дала». Ведь каждая любовница, даже замужняя, хочет слышать, что она лучше жены, и что «если бы не обстоятельства непреодолимой силы, то «он» разорвал бы оковы ненавистного брака и жил бы с нею долго и счастливо. И, может, даже женился… Короче, не пудри сама себе мозги и не трать время.