Я поверила ему второй раз, а он снова меня бросает

Аня, а куда ты денешься? Справишься. Тебе всего 28 лет. По современным меркам – молодая девушка, да еще и свободная. Надо только перестать рассматривать мужчин как потенциальных мужей и путать желание выйти замуж с любовью. Ты настолько явно хочешь в замужество, что бежишь впереди паровоза. Поверь, девушки, которые реально знают себе цену и приоритетом своим считают официальный брак, не согласятся на сожительство ни при каких обстоятельствах. Сначала заявление в загс и точная дата свадьбы – потом уже совместный быт и прочие прелести совместной жизни. А у тебя все наоборот.

Ты уже жила с тем мужчиной и он тебя бросил. Зачем ты снова пошла на сожительство, если он сам сказал, что готов нести заявление в загс? Зачем ты себя снова обесценила? Надо было ловить его на слове и сначала идти в загс, дорогая Аня. А не бежать к нему радостно с чемоданом. То, что он тебе сказал про 20 лет и желание жить в одиночестве – это бред. Он просто боится брать на себя ответственность и оформлять отношения официально. И он надеется, что ты махнешь рукой и скажешь, что тебе ничего не надо, и ты согласна жить с ним просто так, без свадьбы. У меня была такая знакомая пара – так и сожительствуют уже 14 лет, при том, что двоих детей нажили (но это очень на любителя, когда по документам вы друг другу никто). Я почти уверена, что если бы ты настояла полтора года назад, когда он был «тепленький», вы бы уже были женаты, и его бы все устраивало. Нужно было брать его тепленьким, когда он, а не ты, был в позиции просящего. Запомни это на будущее.

Что касается настоящего, то сейчас уже без вариантов – вам надо расставаться. Если ты останешься, он никогда на тебе не женится, а время ты потратишь. Уходи и начинай с чистого листа. Одиночество вообще понятие относительное. Можно и в паре быть одинокой, и даже в большой семье. А можно быть одной, но не одинокой. Зависит от того, насколько у тебя у самой интересная жизнь. И, кстати, к тем, кто живет интересно, люди тянутся.