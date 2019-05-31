Я поверила ему второй раз, а он снова меня бросает
Я жила с мужчиной почти два года, но он захотел со мной расстаться. По его словам, он не видел меня своей женой. Почти год мы с ним не контактировали, и вот он снова появляется в моей жизни, говорит, что все обдумал, готов нести заявление в загс и прожить со мной всю жизнь. Я ему снова доверилась, мы снова стали жить вместе.
Через полтора года я сказала своему мужчине, что было бы неплохо зарегистрировать наши отношения, ведь это закономерное развитие. На это он мне ответил, что нам лучше расстаться, потому что, хоть ему и 33 года в душе все равно 20, и он хочет жить один, а мой возраст подгоняет к замужеству, он не хочет быть балластом в моей жизни. Я снова испытала ужасную боль. Сейчас я в ужасе, мне больно и страшно. Мне почти 28 лет, придется снова искать мужчину, придется как-то пережить боль расставания и одиночество. Мне кажется, я могу не справиться.
Мнения наших экспертов
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Алена
Аня, а куда ты денешься? Справишься. Тебе всего 28 лет. По современным меркам – молодая девушка, да еще и свободная. Надо только перестать рассматривать мужчин как потенциальных мужей и путать желание выйти замуж с любовью. Ты настолько явно хочешь в замужество, что бежишь впереди паровоза. Поверь, девушки, которые реально знают себе цену и приоритетом своим считают официальный брак, не согласятся на сожительство ни при каких обстоятельствах. Сначала заявление в загс и точная дата свадьбы – потом уже совместный быт и прочие прелести совместной жизни. А у тебя все наоборот.
Ты уже жила с тем мужчиной и он тебя бросил. Зачем ты снова пошла на сожительство, если он сам сказал, что готов нести заявление в загс? Зачем ты себя снова обесценила? Надо было ловить его на слове и сначала идти в загс, дорогая Аня. А не бежать к нему радостно с чемоданом. То, что он тебе сказал про 20 лет и желание жить в одиночестве – это бред. Он просто боится брать на себя ответственность и оформлять отношения официально. И он надеется, что ты махнешь рукой и скажешь, что тебе ничего не надо, и ты согласна жить с ним просто так, без свадьбы. У меня была такая знакомая пара – так и сожительствуют уже 14 лет, при том, что двоих детей нажили (но это очень на любителя, когда по документам вы друг другу никто). Я почти уверена, что если бы ты настояла полтора года назад, когда он был «тепленький», вы бы уже были женаты, и его бы все устраивало. Нужно было брать его тепленьким, когда он, а не ты, был в позиции просящего. Запомни это на будущее.
Что касается настоящего, то сейчас уже без вариантов – вам надо расставаться. Если ты останешься, он никогда на тебе не женится, а время ты потратишь. Уходи и начинай с чистого листа. Одиночество вообще понятие относительное. Можно и в паре быть одинокой, и даже в большой семье. А можно быть одной, но не одинокой. Зависит от того, насколько у тебя у самой интересная жизнь. И, кстати, к тем, кто живет интересно, люди тянутся.
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Сергей
Анна, к сожалению, подобные ситуации в жизни случаются. И, увы, не так редко, как хотелось бы. И вполне понятно, что тебе сейчас очень тяжело. Однако, как бы это ни было странно, во всем есть свои плюсы. В твоей ситуации тоже. Ведь тебе пока еще даже нет 30-ти лет. По нынешним временам почти девочка, вся жизнь только начинается, а уже имеется весьма приличный опыт взаимоотношений, пусть и не очень удачных. Это уже хорошо. Также хорошо, что ситуация не затянулась на более длительный срок, и то, что ты сейчас не беременна и без детей. Как бы это цинично не звучало, однако просто поверь – это большой плюс. Ну и тот факт, что у тебя был партнер говорит о том, что ты человек привлекательный, а, значит, и в будущем сумеешь найти пару. Так что постарайся взять себя в руки, успокоиться, и пожелать своему бывшему приятелю попутного ветра в спину.
Что же касается того, как быстрее пережить боль, то увы, какой-то магической таблетки не существует. Тут у каждого свои методы. Лично я считаю, что лучше всего помогает смена обстановки, внесение как можно большего количества новшеств в свою жизнь, расширение сферы общения и увлеченность чем-то, ну и активное времяпрепровождение. Спорт, новое хобби, языковые курсы, радикальные изменения внешности если допустимы, поездки, походы, сосредоточение на карьере, набор веса, сбрасывание веса, в общем, что угодно, лишь бы приносило в жизнь нечто новое и не противоречило УК. Все остальное сделает время. В общем, бери себя в руки и двигайся дальше.
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