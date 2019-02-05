Я должна все, а он – ничего

Ника, не надо ничего исправлять, нужно просто уходить. Ради чего ты вообще терпишь? Ради того х***, на который тебя посылают? Тебе 23 года, у тебя все в порядке с работой, зарплатой, зачем тебе рядом некто, кто тебя унижает? Ради чего ты готова терпеть негатив, исходящий от него? Ради чего все это должен терпеть твой сын?

Поверь, дорогая Ника, что мужчина, который любит женщину как личность, а не как резиновую куклу для регулярных трахов, любит и все, что с нею связано. В том числе он будет уважать и ее ребенка. По крайней мере, он не станет заявлять любимой женщине, что ее сын – ее проблема, а он ничего не должен. Это же откровенное неуважение. И представь, каково твоему сыну жить в такой атмосфере? А ведь ему только 5 лет. Ты потеряешь парня, при том, что именно он – родной тебе человек, а твой муж – просто временный попутчик, который в любой момент может не только на словах, но и на деле отправить тебя на три буквы.

На мой взгляд, ни одна женщина не должна позволять мужику вытирать об нее ноги. Нет ни одной разумной причины, по которой стоит жить с человеком, который кроет тебя матом, унижает, попрекает деньгами, тычет носом в прошлую жизнь и ведет себя так, словно облагодетельствовал. Поэтому не надо ничего ни чинить, ни править. От таких мужчин надо просто держаться подальше. И точка.