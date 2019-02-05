Я должна все, а он – ничего
Мне 23 года, замужем 1,5 года. Все это время я работаю. У меня есть сын, 5 лет. Дело было в молодости. Муж его усыновил, и тут началось... Ребенок не его, и он не должен ему ничего, а я вообще иждивенка, хотя получаю по больше его. У меня учеба, курсы, зал, ребенок, дом. Он бесится, что я вечно в делах и т.д., а с другой стороны гордится моей целеустремленностью. Суть в том, что я почти все деньги вкладываю в дом, он же вечно говорит, что я них*** не вкладываю. А 15 тысяч только на продукты в месяц – это ничего... Вечерами вечно у плиты или у глажки... Постоянно чуть что – нах*** шлет... Помогает нехотя, через скандал... Я все должна, а он - ничего. Как исправить этот ад, можно ли спасти семью и жить счастливо?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Ника, не надо ничего исправлять, нужно просто уходить. Ради чего ты вообще терпишь? Ради того х***, на который тебя посылают? Тебе 23 года, у тебя все в порядке с работой, зарплатой, зачем тебе рядом некто, кто тебя унижает? Ради чего ты готова терпеть негатив, исходящий от него? Ради чего все это должен терпеть твой сын?
Поверь, дорогая Ника, что мужчина, который любит женщину как личность, а не как резиновую куклу для регулярных трахов, любит и все, что с нею связано. В том числе он будет уважать и ее ребенка. По крайней мере, он не станет заявлять любимой женщине, что ее сын – ее проблема, а он ничего не должен. Это же откровенное неуважение. И представь, каково твоему сыну жить в такой атмосфере? А ведь ему только 5 лет. Ты потеряешь парня, при том, что именно он – родной тебе человек, а твой муж – просто временный попутчик, который в любой момент может не только на словах, но и на деле отправить тебя на три буквы.
На мой взгляд, ни одна женщина не должна позволять мужику вытирать об нее ноги. Нет ни одной разумной причины, по которой стоит жить с человеком, который кроет тебя матом, унижает, попрекает деньгами, тычет носом в прошлую жизнь и ведет себя так, словно облагодетельствовал. Поэтому не надо ничего ни чинить, ни править. От таких мужчин надо просто держаться подальше. И точка.
-
Сергей
Ника, на мой взгляд, исправить этот ад можно лишь радикальной сменой. Судя по тому, что ты пишешь, никакой нормальной семьи, которую нужно спасать, не наблюдается сейчас, и не предвидится в будущем. Уж извини, но я убежден в том, что мужчина, который в начале отношений не помогает своей женщине, высказывает постоянные упреки и даже посылает «на», в будущем в лучшую сторону не изменится. Более того, уверен, что в таких условиях невозможно наладить нормальные отношения с твоим сыном, а, значит, когда парень подрастет и войдет в подростковый возраст, ситуация не только не исправится, но и резко ухудшится.
Поэтому как бы ни было печально, но жить счастливо с данным мужчиной тебе не светит. Тут либо привыкай к происходящему, либо уходи. Нет, я понимаю, что очень хочется иметь нормального мужа, крепкую семью и дом – полную чашу. Однако не с этим пассажиром. Хотя, безусловно, всякий взрослый человек волен портить себе жизнь по-своему. И если ты готова тратить здоровье и нервы в попытках перевоспитать своего супруга, то почему бы и нет. только не говори потом, что тебя не предупреждали.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 21
Лучшие комментарии
-
Прелесть 05.02.19 01:19Вы намного лучше жили бы с сыном без такого мужа. Вопрос : а что заставляет быть с таким человеком?
-
Аха 05.02.19 00:36Не устану повторять, что с человеком обращаются ровно так, как он позволяет. Кому-то регулярно морду бьют, кого-то на х** посылают, а на кого-то голос не могут повысить, потому что знают, что повысить голос, послать или ударить можно, но это будет первый и последний раз и потом дороги назад не будет ни при каком раскладе. А если регулярно посылают на х**, а женщина принимает/обижается/ругается и т.д., но продолжает сохранять отношения, значит, этот тип поведения воспринимается как «можно». Вы бы позволили сея ударить? Да? Разговоров больше нет. Нет? Как бы себя повели? Что бы сделали? Так почему мат в свой адрес принимаете? Каждый сам определяет границы допустимого. Ну, попробуйте послать начальника на х** и сказать, что он ни*** не делает. Не можете? А почему?
-
Zavoronok 05.02.19 01:41Ответ однозначный - слать мужика туда, куда он тебя посылает. Если не хочешь - объяви бытовой бойкот. Продукты не покупай, не готовь и не гладь. Тогда он сам скоро пошлёт, уже в прямом смысле.
-
Никольски 05.02.19 01:32Вот! Вопрос. С языка сняли!
-
Джей 05.02.19 07:00Гм... Есть ребёнок, работа, деньги, муж. Все деньги вкладываются в дом. Дом недостроен? Ипотека? И при этом Вы целеустремленная. Осталось только выяснить, какова Ваша конечная цель. В письме об этом ни слова. Итак, зачем Вам муж?? И что значит по молодости? Такое ощущение, что Вы упорно лепите эдакую пряничную картинку, а что за фасадом, Вам наплевать. что по молодости был черновик, а сейчас чистовик Времени конечно, масса, и мужа можно заменить, и ребёнка второго родить, и дом достроить. Только от перемены мест слагаемых суть не изменится. Ваша суть. И нет в жизни черновиков и чистовиков. Это все Ваша жизнь, и мат от мужа, и ребёнок, который не ребёнок, а ошибка молодости, и дом не дом, а строение. Эдакая Золушка без феи, сама-сама. Ребёнку теплота нужна человеческого общения, а не вложения. Но Вы похоже об этом даже не догадвааетесь. Удачи.
-
[email protected] / 05.02.19 11:54Дом чей? Наверное, мужа..(( В вашей ситуации, при вашей занятости, вам бы спокойнее и комфортнее жилось с мамой, чем с таким мужем. И иметь друга сердца для приятных встреч. Такой муж это геморрой, а не муж. Всю жизнь затравит.
-
жужа@ / 05.02.19 11:54Плохо, что он ребенка усыновил, еще ему на старости лет будет претензии выдвигать.
-
Тыковка / 05.02.19 10:12«Твоя жизнь - моча какая-то» (с) Е. Епифанцев
-
Персикова / 05.02.19 10:04Что вы собираетесь исправить ? И , что собираетесь спасти ? Из г...на не слепить конфетку. Извините , за грубость.
-
Koshka / 05.02.19 09:57Ваш муж - дурак. Не надо иметь с такими дело. Недословно, но примерно так сказал знаменитый грузинский актер, который женился на женщине с ребенком: ты либо прими как своего, либо просто пройди мимо, зачем лишний раз травмировать. Очень хорошо сказал.
-
Персикова / 05.02.19 10:27Ко мне приехала двоюродная племянница с двумя детьми 5 и 7 лет и новым мужем . Одному из детей нужно обследование в Москве. Так вот , мужа этого вижу впервые , но , когда я увидела, как он с её детьми общается , то прям обрадовалась . не все родные отцы так себя ведут. Вообще , со стороны выглядят как красивая молодая семья с двумя родными детьми . Собственно , они такие и есть )))
-
-
torling / 05.02.19 09:01Вашему мужу не хватает вашего внимания. И он таким неизящным образом это показывает. Тем не менее, если вдруг вы забеременеете и родите, у вас начнется настояший ад, а то, что сейчас, покажется цветочками. Имейте в виду. Сына вы должны оберегать в первую очередь. Сейчас у него такой период, что мама-богиня. Если маму унижают, знаете, как ему больно? Вы даже представить не можете, как данная ситуация уже сейчас калечит сына. Забудьте, что женщина с ребенком никому не нужна. Миллион примеров, когда с ребенком или даже с двумя выходили замуж за нормального мужчину, а не психа с пониженной самооценкой, которыйй вас топчет. Пока он вас не опустит до своего уровня, не успокоится. Вы никогда не докажете, что вы хорошая, можете дальше из кожи лезть, все свои деньги на него тратить, делами доказывать свою заботу, его это только бесить будет. Не оценит, хоть обстарайтесь. Копите деньги, если надо, и расставайтесь. Если любит, то обдумает и вернется.
-
Лада / 05.02.19 08:18Он такой, какой есть и он не изменится. Задайте себе вопрос - нужен ли мне муж и если нужен, то какой. И какие должны быть у нас общие цели. С этим мужем хорошего не будет.
-
Джей / 05.02.19 07:00Гм... Есть ребёнок, работа, деньги, муж. Все деньги вкладываются в дом. Дом недостроен? Ипотека? И при этом Вы целеустремленная. Осталось только выяснить, какова Ваша конечная цель. В письме об этом ни слова. Итак, зачем Вам муж?? И что значит по молодости? Такое ощущение, что Вы упорно лепите эдакую пряничную картинку, а что за фасадом, Вам наплевать. что по молодости был черновик, а сейчас чистовик Времени конечно, масса, и мужа можно заменить, и ребёнка второго родить, и дом достроить. Только от перемены мест слагаемых суть не изменится. Ваша суть. И нет в жизни черновиков и чистовиков. Это все Ваша жизнь, и мат от мужа, и ребёнок, который не ребёнок, а ошибка молодости, и дом не дом, а строение. Эдакая Золушка без феи, сама-сама. Ребёнку теплота нужна человеческого общения, а не вложения. Но Вы похоже об этом даже не догадвааетесь. Удачи.
-
Zavoronok / 05.02.19 01:41Ответ однозначный - слать мужика туда, куда он тебя посылает. Если не хочешь - объяви бытовой бойкот. Продукты не покупай, не готовь и не гладь. Тогда он сам скоро пошлёт, уже в прямом смысле.
-
Прелесть / 05.02.19 01:19Вы намного лучше жили бы с сыном без такого мужа. Вопрос : а что заставляет быть с таким человеком?
-
Никольски / 05.02.19 01:32Вот! Вопрос. С языка сняли!
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
Джей / 05.02.19 06:48Так пишет, что получает побольше его.
-
Zavoronok / 05.02.19 09:01Да, мы все динозавры, одна Тыква современная. Непонятно только, что она здесь в недостойном себя обществе делает.
-
Koshka / 05.02.19 09:59Глупышка, не древние, а состоявшиеся. И состоятельные.
-
-
-
Нету ника / 05.02.19 09:14Скорее всего страх осуждения родственников и окружения, страх остаться одной сейчас и страх не найти нового хорошего мужчину. Ведь ей же 23 всего, молодость...
-
-
Аха / 05.02.19 00:36Не устану повторять, что с человеком обращаются ровно так, как он позволяет. Кому-то регулярно морду бьют, кого-то на х** посылают, а на кого-то голос не могут повысить, потому что знают, что повысить голос, послать или ударить можно, но это будет первый и последний раз и потом дороги назад не будет ни при каком раскладе. А если регулярно посылают на х**, а женщина принимает/обижается/ругается и т.д., но продолжает сохранять отношения, значит, этот тип поведения воспринимается как «можно». Вы бы позволили сея ударить? Да? Разговоров больше нет. Нет? Как бы себя повели? Что бы сделали? Так почему мат в свой адрес принимаете? Каждый сам определяет границы допустимого. Ну, попробуйте послать начальника на х** и сказать, что он ни*** не делает. Не можете? А почему?