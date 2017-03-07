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Все называют меня жирной


Я очень поправилась, раньше при росте 178 я весила 40 кг, а сейчас при том же росте я вешу 65 кг, все называют меня жирной и т.д. Мужчины на меня смотреть даже не хотят. Помогите, пожалуйста.
Александра,
Краснодар, 25 лет
07.03.17
Все называют меня жирной

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Александра, твой «жир» - в твоей голове. Вес 40 кг при росте 178 см – это выраженный дефицит массы тела, граничащий с истощением. При таком весе у женщин даже аменорея возникает (отсутствие месячных). То, что ты называешь «очень поправилась», у врачей зовется «приведение в норму». Твой нынешний индекс массы тела – 20,5. Это норма со сдвигом к нижней границе. Ты в норме. Другой вопрос, как ты к этому относишься, и кто все те люди, которые тебя окружают и говорят тебе, что ты «жирная». Ты живешь в каком-то волшебном мире фей и высоких эльфов, которые питаются утренней росой и ходят по земле, едва касаясь ее ногами? Вокруг тебя люди, чей индекс массы тела ниже 16 пунктов? Ты уверена, что тебе «говорят», что ты «жирная»? Может, ты слышишь то, что хочешь услышать? А на самом деле люди вокруг говорят тебе, что ты поправилась, имея в виду, что ты, наконец, перестала быть анорексичной, а ты интерпретируешь это в угоду своему искаженному восприятию собственного тела. Мужчины на тебя даже смотреть не хотят? А при чем тут вес? Певица Адель, насколько я знаю, без мужского внимания не страдает. Дженифер Лопез тоже не жаловалась ни разу. У меня знакомая с весом 80 кг при росте 165 см крутила мужиками, как хотела, пока не вышла замуж за одного из своих жертв. Поправилась после родов до 100 кг, похудела снова до 80 и считает себя красоткой. А самое главное, вокруг немало людей, которые тоже так считают. То, что на тебя не хотят смотреть мужчины, - это проблема не твоего веса, а твоего характера, твоего поведения и социального интеллекта. Ты не любишь себя. Потому и другим ты не симпатична. Ты стесняешься своего тела, ты считаешь себя жирной уродиной. И, судя по всему, кроме как о своем жире, ни о чем другом думать не можешь и интересов у тебя других нет. Ты не интересна мужчинам, вот и все. В наши дни при таком огромном рынке невест нужно иметь в своем арсенале не тощее тело на тонких ножках, а мозги, эрудицию, огонек в глазах. Нужно уметь интересоваться не только отражением в зеркале и цифрами на весах. А если пугает резкий набор веса – сходи к врачу, обсуди с ним эту проблему, может, у тебя гормоны шалят. Запишись к эндокринологу, проверься. Убедись, что у тебя все в норме, и отправляйся в спортзал. Лучшее место, где жиры превращаются в мускулы. Я верю, что можно выглядеть жирной, даже если ты тощая, когда основная масса тела складывается из костей и жировой ткани. Вот и займись увлекательным делом – боди-шейпингом. Накачай себе красивую попу, прокачай ноги, руки. Вес при этом может даже увеличиться, потому что мышцы весят больше жировой ткани. А вот чувствовать ты себя будешь намного лучше. Займись кроссфитом, наконец. Очень бодрит. И думать о жире некогда. А от тех, кто тебя при твоем индексе массы тела называет «жирной» лучше избавиться. Эти люди явно желают тебе зла. Потому что лучше быть слегка пухленькой, чем скелетом, обтянутым кожей. При твоем росте планка, ниже которой начинается анорексия – 47 кг. Вот и подумай.

  • Сергей

    Александра, лично я не совсем понимаю, как при таком росте и весе можно выглядеть жирной. Нет, если у тебя практически отсутствуют мышцы и при этом килограмм 25 жира находится на попе и животе, то, наверное, фигура будет не очень привлекательная. Однако такое наблюдается только у сильно больных людей, и будь подобное с тобой, ты сейчас явно была озабочена другими проблемами. Поэтому вряд ли тебя можно называть жирной. Но проблема тут не в этом, а в том, что ты сама себе не нравишься. Видишь ли, есть большое количество людей в нашем Мире, обладающих избыточным весом. Но те, кто открыт, весел, любит себя, порой даже не замечают этого. Да и окружающие говорят не о жирности, а о пышных формах, приятных округлостях, и раздают прочие комплименты. И с мужчинами у таких женщин нет никаких проблем. Вернее, только с необходимостью ограничивать их количество. А вот те, кто сидит в тоске, жалуется на жизнь и тешит собственное чувство неполноценности, действительно, ничего хорошего не имеют. Вот именно с ним и надо бороться. А лучшим способом такой борьбы, на мой взгляд, является спорт. Так что иди в спортивный зал, и занимайся. И если не станешь отлынивать, то уже через пару месяцев начнешь замечать изменения, которые станут радовать. Соответственно и отношение к жизни повернет к лучшему. Кроме того, очень советую обратить внимание на свой внешний вид. Люди должны иногда меняться, чтобы жизнь не казалась застойным болотом. Сходи к косметологу, смени прическу, стиль одежды. Что же касается тех, кто сейчас говорит тебе гадости, то постарайся с ними поменьше общаться. Не любят они тебя. Сильно не любят. И таких спутников лучше оставлять за бортом, чтобы не мешали наслаждаться жизнью.

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Обсуждение 26  

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Лучшие комментарии

  • жужа@
    Это даже на смешно. Если бы при росте 178 ты весила 90, можно было бы натянуть лишний вес, но 65 кг... а кто эти "все", кто говорят, что ты толстая? Заклятые друзья? При таком росте 40 кг это путь к анорексии. Тебе надо к психотерапевту.
    		 07.03.17 00:27
         
    7
         
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  • Zavoronok
    Девушка, твой вес в норме, а то, что было раньше - это анорексия. Не комплексуй, сходи к толковому врачу провериться, он скажет, какой нормальный вес при твоём росте.
    		 07.03.17 00:58
         
    4
         
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  • Малахит
    Ахахаха Мне 49 лет, рост 170 , вес 105. Мужчины не только на меня смотреть хотят! Причем тут вес и рост? А по случаю , надела народный костюм на праздник - так вообще , не только фотографировались со мной и совали визитки в руки , но и пытались " тащить в номера" . Муж раз пять подходил и объяснял, вежливо по возможности , что я есть уже у него.. Это Вы несете девушка?????
    		 07.03.17 01:10
         
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  • Axa
    Найдите в Интернете 'индекс массы тела' - это о здоровом весе. А вообще, не помешало бы Вам к психологу. Молодая, стройная - весь мир к ногам, а тут такой депрессняк. Мужчины ведь совсем не на вес смотрят.
    		07.03.17 01:21
         
    4
         
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  • Лада
    Проблема в голове. Девушка, если вы набрали этот вес от 40 кг при росте 178 раньше, вам повезло, вы вернулись в полноценную жизнь. Не всем везет, многие анорексики заканчивают жизнь под капельницей, с принудительным питанием, но и его организм отторгает , и хоронят тогда скелетик,обтянутый кожей.
    		07.03.17 07:00
         
    4
         
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