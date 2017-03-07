Все называют меня жирной

Алена

Александра, твой «жир» - в твоей голове. Вес 40 кг при росте 178 см – это выраженный дефицит массы тела, граничащий с истощением. При таком весе у женщин даже аменорея возникает (отсутствие месячных). То, что ты называешь «очень поправилась», у врачей зовется «приведение в норму». Твой нынешний индекс массы тела – 20,5. Это норма со сдвигом к нижней границе. Ты в норме. Другой вопрос, как ты к этому относишься, и кто все те люди, которые тебя окружают и говорят тебе, что ты «жирная». Ты живешь в каком-то волшебном мире фей и высоких эльфов, которые питаются утренней росой и ходят по земле, едва касаясь ее ногами? Вокруг тебя люди, чей индекс массы тела ниже 16 пунктов? Ты уверена, что тебе «говорят», что ты «жирная»? Может, ты слышишь то, что хочешь услышать? А на самом деле люди вокруг говорят тебе, что ты поправилась, имея в виду, что ты, наконец, перестала быть анорексичной, а ты интерпретируешь это в угоду своему искаженному восприятию собственного тела. Мужчины на тебя даже смотреть не хотят? А при чем тут вес? Певица Адель, насколько я знаю, без мужского внимания не страдает. Дженифер Лопез тоже не жаловалась ни разу. У меня знакомая с весом 80 кг при росте 165 см крутила мужиками, как хотела, пока не вышла замуж за одного из своих жертв. Поправилась после родов до 100 кг, похудела снова до 80 и считает себя красоткой. А самое главное, вокруг немало людей, которые тоже так считают. То, что на тебя не хотят смотреть мужчины, - это проблема не твоего веса, а твоего характера, твоего поведения и социального интеллекта. Ты не любишь себя. Потому и другим ты не симпатична. Ты стесняешься своего тела, ты считаешь себя жирной уродиной. И, судя по всему, кроме как о своем жире, ни о чем другом думать не можешь и интересов у тебя других нет. Ты не интересна мужчинам, вот и все. В наши дни при таком огромном рынке невест нужно иметь в своем арсенале не тощее тело на тонких ножках, а мозги, эрудицию, огонек в глазах. Нужно уметь интересоваться не только отражением в зеркале и цифрами на весах. А если пугает резкий набор веса – сходи к врачу, обсуди с ним эту проблему, может, у тебя гормоны шалят. Запишись к эндокринологу, проверься. Убедись, что у тебя все в норме, и отправляйся в спортзал. Лучшее место, где жиры превращаются в мускулы. Я верю, что можно выглядеть жирной, даже если ты тощая, когда основная масса тела складывается из костей и жировой ткани. Вот и займись увлекательным делом – боди-шейпингом. Накачай себе красивую попу, прокачай ноги, руки. Вес при этом может даже увеличиться, потому что мышцы весят больше жировой ткани. А вот чувствовать ты себя будешь намного лучше. Займись кроссфитом, наконец. Очень бодрит. И думать о жире некогда. А от тех, кто тебя при твоем индексе массы тела называет «жирной» лучше избавиться. Эти люди явно желают тебе зла. Потому что лучше быть слегка пухленькой, чем скелетом, обтянутым кожей. При твоем росте планка, ниже которой начинается анорексия – 47 кг. Вот и подумай.