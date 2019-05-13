Во всем виноваты мама и папа

У меня возникли сложности с родителями, особенно с мамой. Хотя, как я теперь понимаю, сложности были всегда. Но тут накосячила больше я. Я учусь на последнем курсе института лингвистики. Все четыре года у меня были проблемы с учебой. Мне было неинтересно учиться, это казалось бессмысленным. Несмотря на то, что мне интересны иностранные языки, от учебы в институте я ожидала совсем другого, больше работы с языками и литературой, а не с бизнесом и экономикой, как это происходит у нас. Да и отношения с однокурсниками не сложились. В общем, в стенах института я чувствовала себя просто ужасно, хуже мертвеца, поэтому много пропускала. Пропускала порой даже сессии, или оплачивала их, но им не говорила. Так как я плохо училась, родителям приходится платить много денег, чтобы я смогла получить диплом. Я хотела сначала забрать документы, но в этом случае родители бы меня живьем сожгли. Пришлось доучиваться.

В общем, это мой прокол, тут вопросов нет. Вопрос в другом. Как говорит наш декан, у всего есть причины. И у моих поступков тоже, возможно, даже куда серьезнее, чем я написала.

Чтобы вы понимали всю ситуацию, за все время учебы мое эмоциональное и психическое состояние сильно ухудшилось. Дошло даже до мазохизма, как способа контроля эмоций или наказания. Я не знаю истинную причину этого, но с каждым днем все сложнее справляться с этим и держать себя в руках. Родители и раньше не отличались адекватностью, как пример, упреки на пустом месте, тотальный контроль, осуждения по любому поводу и самолюбие. То есть, когда я пыталась с мамой поговорить или намекнуть о моем состоянии, она сразу перебивала меня и начинала говорить о своем. Любое мое мнение и убеждение она принимала в штыки и начинала кричать что я глупая, тупая и чокнутая. Хотя, я была не так уж и не права. Самое интересное, она никогда не принимает свои недостатки, она их просто не видит, зато я – один сплошной недостаток.

Короче говоря, после произошедшего с институтом, я стала для нее главным врагом. Теперь я не «доча», как она называла меня еще пару дней назад, а «мерзкая, неблагодарная тварь» и т.п. Сидит целый день, слушает песню «Помолимся за родителей», плачет и причитает какая она несчастная мать. Ведь она такая идеальная и не заслуживает такой дочери как я. И самое интересное, ее беспокоит не то, что в свои 20 лет я сплошной комок нервов, низкой самооценки, неуверенности и всевозможных диагнозов.

Я себя не оправдываю, но люди плохими не рождаются. Я уверена, проблема не в моей не благодарности, а в чем-то еще. Но она никогда не воспринимала это в серьез. Как мать она допустила достаточно ошибок в воспитании и отношении к нам, но я никогда ей об это не говорила. Она всегда была примером для меня. Но теперь я увидела, что она не идеальная, что я вообще ошибалась на ее счет. Она ведет себя хуже любого ребенка, но никогда этого не признает. Она до конца жизни будет считать меня плохой дочерью. Говорят, что родители любят и принимают нас любыми, но моя мать принимает меня только такой, какой она хочет меня видеть. Ей не нравится все во мне, моя вера, мои мечты, мои взгляды, даже то, как я одеваюсь. Однажды она рассказала мне сон, как хороший парень отказался на мне жениться, потому что я толстая. Не знаю, что это было, попытка уколоть меня или заставить сбросить вес. Скажу честно, я не выгляжу толстой. При росте 175 см вес 70-72 кг. Выгляжу я довольно спортивно. Но ей не угодишь.

Отец, конечно, лучше нее, но тоже сложный человек. Еще в школе он хотел, чтобы я была стилистом, но мама кричала что ее дочь не будет вшивым парикмахером, и что я должна посадить на место ее врагов, закончив московский институт. И я поступила сюда только поэтому. Хотя могла учиться с лучшими подругами в другом городе, и подобной ситуации не было бы. А так я была здесь совсем одна. Знаете, то чувство, когда привычная жизнь резко меняется, а вы к этому совершенно не готовы. Вообще, она из тех, кто считает, что все нужно делать вовремя, никакой передышки между учебой: школа, бакалавриат, магистратура, аспирантура, муж, дети, внуки. И между этими событиями не должно быть ни дня отдыха.

В общем, все что я делала, каждый мой выбор был связан с ней на подсознательном уровне, из-за страха, подражания или признания. Я не прожила подростковый период как надо, я многого себя лишала чтобы она была мной довольна. Но теперь поняла, что это было моей самой большой ошибкой. Тем более, она так ничего и не заметила. В общем, я могу долго уподобляться ей, жалуясь здесь как ребенок. Хотя, я еще многое не написала. Но теперь я не знаю, что делать. В конце концов, они моя семья, хочу я того или нет. Я сижу весь вечер в комнате, потому что она не хочет меня видеть. Я уже два дня нормально из-за этого не ела, тут есть плюс, наконец ее мечта сбудется, и я похудею. Но так не может больше продолжаться.

Я, конечно, надеюсь, что когда я получу диплом, она успокоится, но недоверие, обида, упреки будут продолжаться. Вы не подумайте, я не какая-то обиженная на родителей девочка. Я сама далеко не ангел. Но я не понимаю, как можно в 40 и 50 лет вести себя как дети, не видеть ничего кроме себя и своих убеждений, не заметить, что состояние дочери ухудшилось. Но что реально обидно, ей есть кому пожаловаться и с кем поговорить, а мне нет. Я не мало ошибок совершила, но я хотя бы их признаю и пытаюсь исправить, а не причитаю целый день и всех ненавижу.

Короче, помогите, пожалуйста. Может, ваш свежий взгляд поможет лучше понять ситуацию. Я на следующей неделе иду на собеседование. Хочу поскорее обрести независимость, да и я должна вернуть им все потраченные деньги. Может, так они увидят, что со мной еще не все потеряно и простят меня. В общем, если хоть кто-нибудь понял, что вообще происходит, и как с этим справиться, сообщите пожалуйста. Буду благодарна, даже жесткой критике. Заранее спасибо.