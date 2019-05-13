Во всем виноваты мама и папа
У меня возникли сложности с родителями, особенно с мамой. Хотя, как я теперь понимаю, сложности были всегда. Но тут накосячила больше я. Я учусь на последнем курсе института лингвистики. Все четыре года у меня были проблемы с учебой. Мне было неинтересно учиться, это казалось бессмысленным. Несмотря на то, что мне интересны иностранные языки, от учебы в институте я ожидала совсем другого, больше работы с языками и литературой, а не с бизнесом и экономикой, как это происходит у нас. Да и отношения с однокурсниками не сложились. В общем, в стенах института я чувствовала себя просто ужасно, хуже мертвеца, поэтому много пропускала. Пропускала порой даже сессии, или оплачивала их, но им не говорила. Так как я плохо училась, родителям приходится платить много денег, чтобы я смогла получить диплом. Я хотела сначала забрать документы, но в этом случае родители бы меня живьем сожгли. Пришлось доучиваться.
В общем, это мой прокол, тут вопросов нет. Вопрос в другом. Как говорит наш декан, у всего есть причины. И у моих поступков тоже, возможно, даже куда серьезнее, чем я написала.
Чтобы вы понимали всю ситуацию, за все время учебы мое эмоциональное и психическое состояние сильно ухудшилось. Дошло даже до мазохизма, как способа контроля эмоций или наказания. Я не знаю истинную причину этого, но с каждым днем все сложнее справляться с этим и держать себя в руках. Родители и раньше не отличались адекватностью, как пример, упреки на пустом месте, тотальный контроль, осуждения по любому поводу и самолюбие. То есть, когда я пыталась с мамой поговорить или намекнуть о моем состоянии, она сразу перебивала меня и начинала говорить о своем. Любое мое мнение и убеждение она принимала в штыки и начинала кричать что я глупая, тупая и чокнутая. Хотя, я была не так уж и не права. Самое интересное, она никогда не принимает свои недостатки, она их просто не видит, зато я – один сплошной недостаток.
Короче говоря, после произошедшего с институтом, я стала для нее главным врагом. Теперь я не «доча», как она называла меня еще пару дней назад, а «мерзкая, неблагодарная тварь» и т.п. Сидит целый день, слушает песню «Помолимся за родителей», плачет и причитает какая она несчастная мать. Ведь она такая идеальная и не заслуживает такой дочери как я. И самое интересное, ее беспокоит не то, что в свои 20 лет я сплошной комок нервов, низкой самооценки, неуверенности и всевозможных диагнозов.
Я себя не оправдываю, но люди плохими не рождаются. Я уверена, проблема не в моей не благодарности, а в чем-то еще. Но она никогда не воспринимала это в серьез. Как мать она допустила достаточно ошибок в воспитании и отношении к нам, но я никогда ей об это не говорила. Она всегда была примером для меня. Но теперь я увидела, что она не идеальная, что я вообще ошибалась на ее счет. Она ведет себя хуже любого ребенка, но никогда этого не признает. Она до конца жизни будет считать меня плохой дочерью. Говорят, что родители любят и принимают нас любыми, но моя мать принимает меня только такой, какой она хочет меня видеть. Ей не нравится все во мне, моя вера, мои мечты, мои взгляды, даже то, как я одеваюсь. Однажды она рассказала мне сон, как хороший парень отказался на мне жениться, потому что я толстая. Не знаю, что это было, попытка уколоть меня или заставить сбросить вес. Скажу честно, я не выгляжу толстой. При росте 175 см вес 70-72 кг. Выгляжу я довольно спортивно. Но ей не угодишь.
Отец, конечно, лучше нее, но тоже сложный человек. Еще в школе он хотел, чтобы я была стилистом, но мама кричала что ее дочь не будет вшивым парикмахером, и что я должна посадить на место ее врагов, закончив московский институт. И я поступила сюда только поэтому. Хотя могла учиться с лучшими подругами в другом городе, и подобной ситуации не было бы. А так я была здесь совсем одна. Знаете, то чувство, когда привычная жизнь резко меняется, а вы к этому совершенно не готовы. Вообще, она из тех, кто считает, что все нужно делать вовремя, никакой передышки между учебой: школа, бакалавриат, магистратура, аспирантура, муж, дети, внуки. И между этими событиями не должно быть ни дня отдыха.
В общем, все что я делала, каждый мой выбор был связан с ней на подсознательном уровне, из-за страха, подражания или признания. Я не прожила подростковый период как надо, я многого себя лишала чтобы она была мной довольна. Но теперь поняла, что это было моей самой большой ошибкой. Тем более, она так ничего и не заметила. В общем, я могу долго уподобляться ей, жалуясь здесь как ребенок. Хотя, я еще многое не написала. Но теперь я не знаю, что делать. В конце концов, они моя семья, хочу я того или нет. Я сижу весь вечер в комнате, потому что она не хочет меня видеть. Я уже два дня нормально из-за этого не ела, тут есть плюс, наконец ее мечта сбудется, и я похудею. Но так не может больше продолжаться.
Я, конечно, надеюсь, что когда я получу диплом, она успокоится, но недоверие, обида, упреки будут продолжаться. Вы не подумайте, я не какая-то обиженная на родителей девочка. Я сама далеко не ангел. Но я не понимаю, как можно в 40 и 50 лет вести себя как дети, не видеть ничего кроме себя и своих убеждений, не заметить, что состояние дочери ухудшилось. Но что реально обидно, ей есть кому пожаловаться и с кем поговорить, а мне нет. Я не мало ошибок совершила, но я хотя бы их признаю и пытаюсь исправить, а не причитаю целый день и всех ненавижу.
Короче, помогите, пожалуйста. Может, ваш свежий взгляд поможет лучше понять ситуацию. Я на следующей неделе иду на собеседование. Хочу поскорее обрести независимость, да и я должна вернуть им все потраченные деньги. Может, так они увидят, что со мной еще не все потеряно и простят меня. В общем, если хоть кто-нибудь понял, что вообще происходит, и как с этим справиться, сообщите пожалуйста. Буду благодарна, даже жесткой критике. Заранее спасибо.
Мнения наших экспертов
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Алена
Дорогая Тури, тебе уже 20 лет. И первое, что я спешу тебе посоветовать: прекращай искать в родителях причины своей лени, нерешительности и отсутствии целей в жизни. Мало того, что это глупо, так еще и контрпродуктивно. Поверь, ты не уникальна, вокруг полно взрослых женщин и мужчин, у которых были схожие детские проблемы – нечуткая мать, отсутствие доверительных отношений с родителями, неоправданные ожидания, тирания, невозможность хоть кому-то поплакаться в жилетку. Ты же не думаешь, что окружающие тебя люди – сокурсники, одногруппники, просто прохожие, росли в условиях безусловной любви, взаимопонимания, и только тебе жестоко не повезло? Я, например, не могла обсудить с мамой ни одного личного вопроса, а мой отец на каждую мою четверку спрашивал «почему не пять?», даже если это была самая высокая оценка в классе. А как мать двоих девочек могу тебе сказать, что далеко не все зависит от родителей, и можно расшибиться в лепешку, пытаясь привить ребенку усидчивость, пытливость, любознательность, амбициозность, и потерпеть фиаско с одним из двух детей,то есть, с вероятностью 50 на 50. Дети не рождаются «плохими», но темперамент – это врожденное свойство. Амбициозность, любознательность, бойцовые качества, стремление к достижениям, к отстаиванию того, что имеет принципиальное значение – увы, но сколько бы ни говорили о роли родительского воспитания, но факт в том, что даже родные братья и сестры оказываются настолько разными, что диву даешься – как эти двое могут быть детьми одной и той же семейной пары. В общем, какими бы ни были твои мама и папа, но все, что с тобой происходит сейчас – это результат твоих сознательных поступков.
Обвинять родителей в том, что учишься не в том вузе, не на том факультете, не в том объеме – от лукавого. В 18 лет у тебя была свобода выбора. Да, была. Ты могла сама определиться с будущей профессией. Ты могла потратить время на то, чтобы пройти профориентацию. Ты могла настоять на этапе выбора вуза, где учиться, аргументировав это банальным: «давайте, платить за то, что на самом деле имеет перспективу. Но ты ничего не сделала для того, чтобы не оказаться в чужом городе, без друзей и даже без достойной попытки их завести. И винишь в этом маму и папу. Грустно и смешно. Тури, ты там, куда шла сама. И пора уже прекращать винить в своих невзгодах и проблемах плохие отношения в семье. Пропуски занятий, нежелание учиться, нежелание общаться с однокурсниками – все это твой выбор. Признай это. Мама могла быть «виновата», когда тебе было лет 10. Но не сейчас. А потому – хочешь что-то поменять в своей жизни – действуй. Решительно, но продуманно. Уже не важно, что думают родители – тебе 20 лет. Сядь и подумай, чего тебе хочется. Кем бы ты хотела стать, на самом деле. Моя троюродная сестра много лет назад «опомнилась», когда была на финальном курсе филфака – перевелась в сельскохозяйственный институт и свалила в совхоз разводить пчел. Сказать, что семья была в шоке – ничего не сказать. Но прошло время, и все смирились с выбором сестры. А она счастлива.
А у тебя, получается, ты живешь за счет родителей, учишься за счет родителей, и крайне недовольна своей судьбой. Тебя не устраивает учебная программа, однокурсники, проще говоря, все, потому что, положа руку на сердце, ты просто ленива, не самолюбива, и готова валить на маму с папой все свои взрослые косяки.
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Сергей
Тури, к сожалению, в сложившейся ситуации вряд ли можно что-то быстро исправить в плане отношений с родственниками. Судя по тому, что ты пишешь, между тобой и родителями, увы, не сложилось взаимопонимания и взаимоуважения. Чья вина? В большей степени родителей. Но и твоя там тоже есть. И сейчас, когда в очередной раз вы пытаетесь доказать друг другу практически противоположные точки зрения, ожидать нахождение компромисса просто бессмысленно, а перевоспитывать тебя, а уж тем более старших – поздновато. Уж что выросло, то выросло. Что с этим делать? На мой взгляд, вариантов два. Можно продолжать играть в бедную и несчастную девочку, жестоко притесняемую тиранами предками, при этом продолжая жить за их счет и на их территории, подчиняясь, соответственно, имеющимся, сложившимся требованиям и правилам. Понятное дело, что при этом неизбежно будут возникать конфликты, и придется учитывать мнение и желания старших. Зато не нужно думать ни о чем другом. Ну, или, если ты считаешь себя взрослой и самостоятельно, ищи работу, снимай жилье и начинай жить собственной жизнью. Тут уже никто не сможет заставить тебя делать что-то против твоей воли. Возникнут, безусловно, масса иных проблем, но ведь ты считаешь, что готова к ним. Ну так вперед. Не хочешь учиться тому, что выбрали мама с папой? Бросай и учись тому, что хочется. Надоел диктат мамы в плане бытовых отношений, считаешь, что она ретроградка и желает тебе лишь плохого? Так начни жить самостоятельно, найди хорошую работу, научись зарабатывать, и все вокруг поневоле станут относиться к тебе иначе. Другого, просто поверь, не дано. В общем, кончай жаловаться, и начинай жить взрослой жизнью. Ну, или прекращай страдать ерундой, и делай то, что сказали старшие.
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Ваше мнение 8
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Кейт / 13.05.19 05:35То есть папа с мамой ее содержали 4 года в надежде, что дочура получит таки образование А дочура забила на учебу болт, потому что такая вся из себя сложная личность А родители, которым это естественным образом не понравилось, у дочуры теперь плохие Если в процессе учебы становится понятно, что данная конкретная профессия не твое, всегда есть возможность куда-то перевестись. Вы, автор, про свое делание перевестись ничего не пишете, только про документы забрать. Это чтобы папа с мамой вас содержали, пока на шею мужа не пересядете? Ишь откормили кобылу. Фуууу
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Mila / 13.05.19 04:48А мне не понравился тон письма, какая-то чванливая дурочка с претензиями . Все ' я , я , ' -' комок нервов' - сплошное упивание собой . А с чего нервничать-вуз прогуливает, на диетах не сидит, к экзаменам не готовится ночами.
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Элфи Крекс / 13.05.19 02:13Ну чего тут обсуждать? Ясно же, что высшее образование вы не тянете. Но ни вы, ни мама это признать не хотите. Вы будете рассказывать, что вам учиться не интересно, что это бессмысленно, с мамой конфликтовать. Она будет вас упрекать. А нормально было бы отказаться от этой идеи-ну не всем дано- и получить какую-нибудь специальность, может быть, самую простую. Зачем время и деньги впустую переводить на то, что не дается.
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Солярская / 13.05.19 02:04Такие отношения с матерью - это навсегда. Ничего не изменится. Никогда. Надо просто осознать этот факт. Это первое. Второе. Худо-бедно, но надеюсь, что у тебя есть пара активных языков, тщательно погугли вопрос бесплатного продолжения учебы за границей, например в Германии. Почитай об этом например на сайте дойче велле (это я не прямой путь тебе сообщаю, а только лишь приблизительную идею). Кстати, на той же дойче велле есть прекрасный курс разговорного немецкого от нулевого уровня до В1, займись. Поверь, все намного реальнее, чем кажется. Когда точно будешь знать название вуза, факультета и условия приема, иди разговаривать с этим к отцу. Он подготовит маму, и возможно осенью ты продолжишь учебу в интересном месте интересному тебе делу. При этом ты будешь достаточно далеко от родителей, чтобы не бередить постоянно свои душевные раны. Да, родители тебя сейчас содержат. У тебя к третьему курсу появились серьезные хвосты. Впереди все равно ещё два-три года учебы на родительские деньги. Так пусть эта учеба действительно принесет реальную пользу. /Тот факт, что ты идешь на собеседование совершенно не значит, что тебя туда возьмут. А даже если и возьмут, то не значит, что ты сможешь этими деньгами откупиться от родительского недовольства. И не значит, что на эти деньги вообще можно как-то жить, потому что студентам, людям без образования, обычно платят совсем небольшие деньги. Увы. / Психотерапевт это хорошо, но кто его ей оплатит сейчас?
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Солярская / 13.05.19 03:35Зашла на сайт DW, т.к. чувствую - пишу не то. Есть там и В2 и С есть.
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Krazy / 13.05.19 01:39Как это удобно, когда все свои проколы есть на кого спихнуть. Чуть что - мама виновата. По-мне девушка офигевший неблагодарный мамонт. Совет - стать самостоятельной, родители слишком облегчали жизнь. После первой же сессии стоило отправить работать.
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Krazy / 13.05.19 01:42Меня описание учебы убило. Даже самые самые троечники где-то ближе к сессии брались за головы и кидались избавляться от задолженностей, делать шпаргалки и прочее прочее. А мадам скучно и не в настроении. Нужна эта сессия. Папочка оплатит.
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Солярская / 13.05.19 02:13Да, девочка получала довольно много карманных денег, чтоб оплачивать прямо целые сессии... (Хотя, справедливости ради, сейчас из студентов порой нагло тянут эти бабки, у нас сейчас не высшее образование, а за редким исключением - позор-позорище).
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