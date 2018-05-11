Влюблена, но я ему не ровня, что делать?

Дорогая Каролина, ты совершенно права в том, что ты – «не ровня» человеку, которого сама же считаешь существом высшим, практически небожителем, и мысленно уже опустила себя рядом с ним ниже плинтуса. Ибо нельзя быть ровней выдуманному идеалу, которого не существует. Рядом с тобой живет обычный парень, который в свои 20+ лет всего лишь проходит ординатуру. Получится ли из него «интеллигентный врач», уважаемый и востребованный – бабушка на двое сказала, ибо врачей сейчас – пруд пруди, и даже не скажу, чтобы все были интеллигентами, серьезно. Вообще интеллигентность – она не от профессии зависит, а от воспитания и еще некоторых качеств, он образования не зависящих. Интеллигент – это человек глубокой внутренней культуры, обладающий глубоким критическим мышлением. Чем обладает твой объект страданий – ты вообще не знаешь. Да и обладает ли. Может, ему папа с мамой учебу и пересдачи оплачивали всю дорогу, в надежде, что их лоботряс, наконец, вырастет и возьмется за ум.

Твое письмо напомнило мне одну историю из моей подростковой жизни (уж прости, но влюбляться в парня за красивые глаза и мнимый статус – это удел девочек-подростков и инфантильных дурочек). Мне очень нравился один парень, сын друзей моих родителей. Виделись мы крайне редко и фактически никогда не общались. Мальчик был на несколько лет постарше, великолепно знал английский, очень хорошо учился и вообще был гордостью родителей. Когда его мама была у нас в гостях, я ловила все скупые новости про ее сына. Про то, сколько девочек в классе, а потом и в институте по нему сохнет. И мечтала. А потом мне довелось, наконец, пообщаться с ним по-настоящему, а не «привет-пока». В общем, чтобы долго не рассказывать, оказался он самовлюбленным нарциссом с завышенной самооценкой, но при этом скучнейшим собеседником. Да еще и в быту лентяй жуткий. Прошло очень много лет с тех пор. Он так и не женился, у него не сложилась карьера, и он так и живет с мамой и папой. Сейчас даже смешно вспоминать, сколько всего я в своих девичьих грезах успела сделать с этим человеком.

К чему рассказ: не надо придумывать себе любовь. Чтобы полюбить всерьез, по-настоящему, с человеком нужно не просто начать общаться, с ним нужно увидеть сродство интересов, душ. Внешняя картинка – это самое непостоянное, что в нас есть. Если тебя кто-то «полюбил» за внешность, значит, ты его разочаруешь, когда начнешь стареть, и он предаст тебя, найдет другую картинку. Если кто-то «полюбил» тебя за набор качеств, которые сам тебе приписывает, он снова тебя предаст, но перед этим попробует сломать тебя и заставить подстроиться под выдуманные им идеалы. Твой сосед – не такой, как ты о нем думаешь. Ты влюблена в картинку в своей голове, а он – просто удобный реальный объект, на который можно перенести эту картинку. Но тебя ждет разочарование.

Что тебе сейчас делать? Мой стандартный совет, уж прости: совершенствуй себя. Это самая правильная цель в жизни, потому что через нее достигаются все остальные. Ты фокусируешься на саморазвитии, на улучшенной версии себя сегодняшней, и это, во-первых, нескончаемый процесс (нет предела совершенству), а, во-вторых, реализуя эту цель ты встречаешь единомышленников, тех, кто разделяет твои ценности, твои стремления, твои интересы. Возникает естественное общение, завязываются новые знакомства, дружба и симпатии, способные перерасти в нечто большее, причем, не на пустом месте.