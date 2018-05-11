Влюблена, но я ему не ровня, что делать?
Мне 22 года, я учусь и работаю, как и многие, но только я никак не могу решиться добиться одного парня. Он ординатор, то есть, тот, кто проходит врачебную практику после выпуска из мединститута 2 года, он нереально замечательный, всем хорош, да еще и красавец, высокий статный брюнет, все его сокурсницы бегают за ним, а я вот просто его соседка, и даже просто заговорить с ним стесняюсь, мне кажется, что он меня пошлет, ведь я не его поля ягода, я в гуманитарном учусь, у меня последний год, а он ведь мединститут закончил, будущий врач, интеллигент, а я кто? И что мне делать, ведь никто, кроме, него мне не нравится и не нужен?
Время бежит с неумолимой скоростью, а я боюсь не успеть покорить его сердце, помогите мне, пожалуйста.
Москва, 22 года
11.05.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Дорогая Каролина, ты совершенно права в том, что ты – «не ровня» человеку, которого сама же считаешь существом высшим, практически небожителем, и мысленно уже опустила себя рядом с ним ниже плинтуса. Ибо нельзя быть ровней выдуманному идеалу, которого не существует. Рядом с тобой живет обычный парень, который в свои 20+ лет всего лишь проходит ординатуру. Получится ли из него «интеллигентный врач», уважаемый и востребованный – бабушка на двое сказала, ибо врачей сейчас – пруд пруди, и даже не скажу, чтобы все были интеллигентами, серьезно. Вообще интеллигентность – она не от профессии зависит, а от воспитания и еще некоторых качеств, он образования не зависящих. Интеллигент – это человек глубокой внутренней культуры, обладающий глубоким критическим мышлением. Чем обладает твой объект страданий – ты вообще не знаешь. Да и обладает ли. Может, ему папа с мамой учебу и пересдачи оплачивали всю дорогу, в надежде, что их лоботряс, наконец, вырастет и возьмется за ум.
Твое письмо напомнило мне одну историю из моей подростковой жизни (уж прости, но влюбляться в парня за красивые глаза и мнимый статус – это удел девочек-подростков и инфантильных дурочек). Мне очень нравился один парень, сын друзей моих родителей. Виделись мы крайне редко и фактически никогда не общались. Мальчик был на несколько лет постарше, великолепно знал английский, очень хорошо учился и вообще был гордостью родителей. Когда его мама была у нас в гостях, я ловила все скупые новости про ее сына. Про то, сколько девочек в классе, а потом и в институте по нему сохнет. И мечтала. А потом мне довелось, наконец, пообщаться с ним по-настоящему, а не «привет-пока». В общем, чтобы долго не рассказывать, оказался он самовлюбленным нарциссом с завышенной самооценкой, но при этом скучнейшим собеседником. Да еще и в быту лентяй жуткий. Прошло очень много лет с тех пор. Он так и не женился, у него не сложилась карьера, и он так и живет с мамой и папой. Сейчас даже смешно вспоминать, сколько всего я в своих девичьих грезах успела сделать с этим человеком.
К чему рассказ: не надо придумывать себе любовь. Чтобы полюбить всерьез, по-настоящему, с человеком нужно не просто начать общаться, с ним нужно увидеть сродство интересов, душ. Внешняя картинка – это самое непостоянное, что в нас есть. Если тебя кто-то «полюбил» за внешность, значит, ты его разочаруешь, когда начнешь стареть, и он предаст тебя, найдет другую картинку. Если кто-то «полюбил» тебя за набор качеств, которые сам тебе приписывает, он снова тебя предаст, но перед этим попробует сломать тебя и заставить подстроиться под выдуманные им идеалы. Твой сосед – не такой, как ты о нем думаешь. Ты влюблена в картинку в своей голове, а он – просто удобный реальный объект, на который можно перенести эту картинку. Но тебя ждет разочарование.
Что тебе сейчас делать? Мой стандартный совет, уж прости: совершенствуй себя. Это самая правильная цель в жизни, потому что через нее достигаются все остальные. Ты фокусируешься на саморазвитии, на улучшенной версии себя сегодняшней, и это, во-первых, нескончаемый процесс (нет предела совершенству), а, во-вторых, реализуя эту цель ты встречаешь единомышленников, тех, кто разделяет твои ценности, твои стремления, твои интересы. Возникает естественное общение, завязываются новые знакомства, дружба и симпатии, способные перерасти в нечто большее, причем, не на пустом месте.
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Сергей
Каролина, говорить о том, что парень нереально замечательный, даже ни разу с ним не поговорив, – это круто. Столь серьёзные выводы, основанные лишь на внешнем виде и том далеко не подтвержденном факте, что за ним бегают другие девочки, в моей молодости делали где-то лет до двадцати. Потом, в большинстве своем, все всё-таки взрослели, и переставали вести себя как подростки. Видимо, в нынешнем Мире ситуация изменилась, и люди остаются детьми несколько дольше. Что ж, в таком случае, единственное, что могу посоветовать – это набраться терпения и потихоньку взрослеть. А еще, по возможности, расширять свой круг общения, причем не только на работе или в институте, но и в обычной жизни. Найди какое-нибудь хобби активное, где будет необходимо присутствие других людей, тренеров, партнеров, и учись налаживать коммуникацию, заодно повышая самооценку. Надеюсь, через некоторое время это позволит тебе набраться опыта, и перестать создавать идеалы только на основании своих же собственных придумок. Это несколько глупо.
Видишь ли, совершенных людей не существует. И для того, чтобы понять, подходит тебе кто-то или нет, одной внешности мало. Нужно общение. Ведь все мы разные, и у каждого кроме лица и фигуры, имеется еще масса особенностей, которые иногда способны ввести других в ступор. Ну, вот представь, что твой «будущий интеллигент», в реальной жизни ковыряет в носу, а козявки вытирает о брюки или вообще ест. Еще он может оказаться любителем раскидывать свои грязные носки по дому, и к тому же грубым и заносчивым человеком, при этом бабником со склонностью к алкоголизму. Да много чего может быть. И всё это совершенно реально. Ну, и зачем тебе такой ординатор? Нет понятное дело, что слово красивое, и вообще. Однако в совместной жизни, причем довольно скоро, может прийти понимание, что кроме статности, нужны еще и деньги, которые далеко не каждый врач способен заработать. В общем, погоди с выводами.
А еще, очень советую побольше читать, учить языки, самообразовываться. Хотя бы для того, чтобы понимать смысл понятия интеллигентность, и не попасть впросак, если вдруг получится пообщаться с твоим кумиром. Иначе пересилишь себя, подойдешь познакомиться, и как ляпнешь какую-нибудь чушь, и всё. Все труды насмарку.