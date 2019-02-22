Я влюбился в лесбиянку

Если твоя приятельница действительно испытывает влечение только к девушкам, то лучше прекратить заниматься ерундой. Увы для тебя, но настоящие гомосексуалисты, действительно присутствуют в любой популяции. Согласно исследованиям разных стран, количество истинных «нетрадиционалов» практически постоянно на протяжении всей истории человечества, и составляет что-то от 2 до 8 процентов от общей численности, в зависимости от системы подсчета. Остальные вполне себе традиционные люди в этом плане. Но, если судьба свела тебя с истинной лесбиянкой, то ничего сделать ты не сможешь. Совсем. Не испытывать никаких чувств к мужчинам – ее полное право. В данном случае лучше попробуй представить себе ситуацию, что в тебя влюбился твой приятель, оказавшийся представителем нетрадиционной ориентации. Что бы ты мог ему посоветовать, чтобы завоевать твою любовь и согласие на интимные отношения?

В то же время давай будем честными и признаем, что в Мире всегда присутствовал «бренд» неформальности, в том числе и в интимной сфере. И тотальное большинство как прошлых, еще Шумерских, древнеримских, средневековых, так и нынешних геев и лесбиянок, на самом деле таковыми на 100% не являются. Для кого-то это дань моде, для других принятый образ жизни, обязательная «фишка», без которой не получится добиться того, чего они желают, протест, опять же, или банальное замещение, особенно при невозможности найти реализацию свой сексуальности в традиционной среде. Не стоит забывать и о тех, кому «нечего больше хотеть», то есть о пресыщенности некоторых социальных слоев обычным, традиционным порядком вещей, и их желанием «расширить» чувственные возможности, показать свою «нестандартность». Соответственно имеются и те, кто очень хочет обрести принадлежность к этой «касте», а для этого, просто «положено» вести себя «как они». В общем, нынешние представители «нетрадиционной ориентации», на 90 процентов – не являются таковыми с точки зрения своих физических характеристик или генетических особенностей, однако они хотят быть ими, и делают для этого все возможное. Сильно подозреваю, что твоя возлюбленная именно из таких. Если так, то, в принципе, отношения вполне возможны.

Однако в данном случае появляется еще один фактор. Ты можешь просто не нравиться девушке, как половой партнер. Как друг – устраиваешь на 200%, но не более того. Увы, так бывает, причем довольно часто. Кстати, если ситуация действительно такова, то, вполне возможно, обсуждаемая девушка совсем не является представительницей «меньшинств», а просто подобрала способ не давать тебе напрасных надежд, и при этом остаться в нормальных отношениях. А то, что до тебя были «более достойные», и что у нее «на парней не встает» - это не более, чем ее «маска», либо твои попытки хоть как-то оправдать отказ. Увы, в таком случае, тебе тоже, наверное, ничего «не светит». Насильно, знаешь ли, мил не будешь. Коли так, то будет лучше, как можно скорее прекратить любое общение с данной девушкой, и начать поиск по-настоящему своего человека. Нет, я понимаю, что получать отказ – это неприятно, однако все мы проходили через подобное. Я тоже, если уж честно, пару раз влюблялся, получал «от ворот поворот», и сильно страдал, ибо считал своих возлюбленных единственными и неповторимыми. А потом встретил будущую жену. Вот и тебе желаю того же самого.