Я влюбился в лесбиянку
По уши влюбился в лесбиянку. У нас с ней множество общих интересов (причем некоторые из них весьма специфичны), схожие взгляды на жизнь, даже вкусы к еде совпадают. Мы много времени проводили вместе и нам было хорошо, пока однажды я не решил признаться в своих чувствах. В ответ я получил: «Ты хороший парень, лучше всех, кого я видела, но эмоции испытываю только от девушек». Я знаю, что на парней «у нее не встает»... (были и до меня индивиды достойные). Долго после этого чувствовал себя, как раздавленный таракан. Пытался не подавать виду, но недавно с горя напился и написал ей слова, о которых очень жалею, написал, что она мне нужна, я безумно люблю ее. Теперь у нас даже дружбы нет, она сторонится меня, а я все еще безумно хочу просыпаться с ней утром в одной постели. Готов жениться. Как сделать так чтобы она полюбила меня? Как ее влюбить в себя? Я больше так не могу.
Мнения наших экспертов
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Алена
Лично я против того, чтобы «добиваться» чьей-то любви. Буквально вчера обсуждали здесь эту же тему. Ни к чему хорошему не приводит эта страсть – всеми способами, всеми силами добиться, чтобы тебя наконец-то полюбил объект твоих желаний. У этой победы крайне недолговечный вкус и очень долгое разочаровывающее послевкусие.
У тебя была подруга, с которой тебя многое связывало – интересы, вкусы. А ты захотел, чтобы вы еще и спали вместе. Зачем? Представь себе на минуту, что твой очень хороший друг вдруг говорит тебе, что влюблен в тебя, жить без тебя не может и вообще мечтает с тобой просыпаться в одной постели? Ты бы продолжил с ним общаться? Нет. Так и твоя подруга. Ты для нее – не сексуальный объект. Поэтому внезапные твои откровения для нее – шок. Ей это не нужно, понимаешь? И пытаться заставить ее полюбить себя – это все равно что превратиться в сталкера.
На мой взгляд, тебе стоит извиниться перед нею и попытаться восстановить дружбу, если девушка тебя интересует не только как сексуальный объект. Либо признаться себе, что она тебе интересна именно как девушка, и прекратить ее преследовать.
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Сергей
Если твоя приятельница действительно испытывает влечение только к девушкам, то лучше прекратить заниматься ерундой. Увы для тебя, но настоящие гомосексуалисты, действительно присутствуют в любой популяции. Согласно исследованиям разных стран, количество истинных «нетрадиционалов» практически постоянно на протяжении всей истории человечества, и составляет что-то от 2 до 8 процентов от общей численности, в зависимости от системы подсчета. Остальные вполне себе традиционные люди в этом плане. Но, если судьба свела тебя с истинной лесбиянкой, то ничего сделать ты не сможешь. Совсем. Не испытывать никаких чувств к мужчинам – ее полное право. В данном случае лучше попробуй представить себе ситуацию, что в тебя влюбился твой приятель, оказавшийся представителем нетрадиционной ориентации. Что бы ты мог ему посоветовать, чтобы завоевать твою любовь и согласие на интимные отношения?
В то же время давай будем честными и признаем, что в Мире всегда присутствовал «бренд» неформальности, в том числе и в интимной сфере. И тотальное большинство как прошлых, еще Шумерских, древнеримских, средневековых, так и нынешних геев и лесбиянок, на самом деле таковыми на 100% не являются. Для кого-то это дань моде, для других принятый образ жизни, обязательная «фишка», без которой не получится добиться того, чего они желают, протест, опять же, или банальное замещение, особенно при невозможности найти реализацию свой сексуальности в традиционной среде. Не стоит забывать и о тех, кому «нечего больше хотеть», то есть о пресыщенности некоторых социальных слоев обычным, традиционным порядком вещей, и их желанием «расширить» чувственные возможности, показать свою «нестандартность». Соответственно имеются и те, кто очень хочет обрести принадлежность к этой «касте», а для этого, просто «положено» вести себя «как они». В общем, нынешние представители «нетрадиционной ориентации», на 90 процентов – не являются таковыми с точки зрения своих физических характеристик или генетических особенностей, однако они хотят быть ими, и делают для этого все возможное. Сильно подозреваю, что твоя возлюбленная именно из таких. Если так, то, в принципе, отношения вполне возможны.
Однако в данном случае появляется еще один фактор. Ты можешь просто не нравиться девушке, как половой партнер. Как друг – устраиваешь на 200%, но не более того. Увы, так бывает, причем довольно часто. Кстати, если ситуация действительно такова, то, вполне возможно, обсуждаемая девушка совсем не является представительницей «меньшинств», а просто подобрала способ не давать тебе напрасных надежд, и при этом остаться в нормальных отношениях. А то, что до тебя были «более достойные», и что у нее «на парней не встает» - это не более, чем ее «маска», либо твои попытки хоть как-то оправдать отказ. Увы, в таком случае, тебе тоже, наверное, ничего «не светит». Насильно, знаешь ли, мил не будешь. Коли так, то будет лучше, как можно скорее прекратить любое общение с данной девушкой, и начать поиск по-настоящему своего человека. Нет, я понимаю, что получать отказ – это неприятно, однако все мы проходили через подобное. Я тоже, если уж честно, пару раз влюблялся, получал «от ворот поворот», и сильно страдал, ибо считал своих возлюбленных единственными и неповторимыми. А потом встретил будущую жену. Вот и тебе желаю того же самого.
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lera / 22.02.19 02:58не понимаю , а почему девушка ,которая вообще-то не афиширует ,что она нетрадиционной ориентации , должна быть в таком уж шоке ,что на нее западают парни, она что ,не знает , что мужчины ухаживают за женщинам - не на марсе же она живет ! Откуда ему было знать , а вот ей можно было бы и раньше догадаться , что здесь дело не только в дружбе и намекнуть ему изначально на невозможность отношений. Рискну предположить , что внимание ей все -таки нравилось , иначе бы сразу расставила все точки над и . Может, у Анонима все же есть шанс ?
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Тыковка / 22.02.19 00:44Сергей пожелал тебе жену как свою, как Алёну! Хуже проклятия не пожелаешь:)) тебя прокляли, мальчик, беги отсюда
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Krazy / 22.02.19 00:28Отзеркальте ситуацию. Представьте себе на вас парень западет. Будет добиваться, в углу зажимать, подарками заваливать. Trust me, эт мерзость (я как-то очень настойчивой лесби понравилась, фу и бе.)
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Апельсиновая / 22.02.19 00:17О, секрет раскрыт! Хочешь получить предложение руки и сердца - прикинься лесбиянкой:))))) Простите, не могу не издеваться. А если серьёзно, то Вы, молодой человек, оттого и желаете страстно заполучить сию особу, что она недосягаема. Съездили бы в горы да пару раз переспали бы и уже б желание жениться отпало, да и других дамочек бы внезапно замечать стали. Но! Видит око да зуб неймёт. C'est La Vie!