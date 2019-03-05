Я - вечная жертва обстоятельств

Вероника, я не верю во всеобъемлющую силу обстоятельств. Но верю в то, что люди, на самом деле, могут с упрямством баранов биться в закрытые ворота, когда в ста метрах от них всегда открыта калитка. Что значит «не получается поменять работу»? Как ты это делаешь? Те, кто действительно хочет изменить что-то – берет и меняет. Увольняется с работы, которая его не устраивает, и активно ищет то, что хочет. Тебе не 50 и не 20, людям в районе 30 лет не отказывают «по возрасту», это самое удобное время для смены работы, когда ты уже не слишком молода для того, чтобы тебя не взяли из-за отсутствия опыта, но и не «возрастная», ибо, что ни говори, а эйджизм при приеме на работу никто не отменял.

Другой вопрос, какую планку ты себе поставила. Если она гораздо выше твоих нынешних возможностей, и ты не готова на поступательное движение наверх, а хочешь все и сразу, то, разумеется, вероятность это получить крайне мала, а при попытках форсировать события ты рискуешь еще больше разочароваться в результате.

Вариант «иду не туда» тоже возможен. Но кто кроме тебя сможет ответить на этот вопрос? Прислушайся к себе. Ты действительно можешь и, главное, хочешь то, к чему пытаешься прийти? Не пытаешься ли ты выполнить чью-то чужую программу? Ведь часто даже становясь взрослыми мы продолжаем ощущать ответственность за родительские ожидания. Мама и папа хотели видеть тебя именно в этой профессии, например, а твоя внутренняя Вероника мечтала совсем о другом? Поверь, такие диссонансы способны вызвать реальную затяжную депрессию. При этом всякий раз, когда ты будешь близка к реализации родительской программы, твоя внутренняя девушка будет саботировать это, маскируясь под «внешние силы» и «неожиданные обстоятельства».

Так что, если у тебя уже много лет ничего не клеится, – самое время навести ревизию в своей голове и разобраться в том, чего ты на самом деле хочешь, а что делаешь, чтобы соответствовать ожиданиям других людей. Сумеешь отделить одно от другого и начать делать то, что нужно именно девушке Веронике, – сама удивишься, как все начнет легко получаться.