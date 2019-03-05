Я - вечная жертва обстоятельств
Как вернуться к жизни после очередной депрессии? У меня уже несколько лет не ладится жизнь: не получается поменять работу, построить карьеру, найти себе мужчину, начались серьезные проблемы со здоровьем. Я уже 3-4 года в депрессии. Все попытки что-то изменить встречают странные преграды, и где, казалось бы, выпал шанс и я 100% процентов получу желаемое, обстоятельства принимают неожиданные повороты. Что это такое? Это судьба или я иду не туда? Были ли у вас такие периоды? Как наладить жизнь и справиться со всем этим? Мне кажется, я не выдержу.
Мнения наших экспертов
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Алена
Вероника, я не верю во всеобъемлющую силу обстоятельств. Но верю в то, что люди, на самом деле, могут с упрямством баранов биться в закрытые ворота, когда в ста метрах от них всегда открыта калитка. Что значит «не получается поменять работу»? Как ты это делаешь? Те, кто действительно хочет изменить что-то – берет и меняет. Увольняется с работы, которая его не устраивает, и активно ищет то, что хочет. Тебе не 50 и не 20, людям в районе 30 лет не отказывают «по возрасту», это самое удобное время для смены работы, когда ты уже не слишком молода для того, чтобы тебя не взяли из-за отсутствия опыта, но и не «возрастная», ибо, что ни говори, а эйджизм при приеме на работу никто не отменял.
Другой вопрос, какую планку ты себе поставила. Если она гораздо выше твоих нынешних возможностей, и ты не готова на поступательное движение наверх, а хочешь все и сразу, то, разумеется, вероятность это получить крайне мала, а при попытках форсировать события ты рискуешь еще больше разочароваться в результате.
Вариант «иду не туда» тоже возможен. Но кто кроме тебя сможет ответить на этот вопрос? Прислушайся к себе. Ты действительно можешь и, главное, хочешь то, к чему пытаешься прийти? Не пытаешься ли ты выполнить чью-то чужую программу? Ведь часто даже становясь взрослыми мы продолжаем ощущать ответственность за родительские ожидания. Мама и папа хотели видеть тебя именно в этой профессии, например, а твоя внутренняя Вероника мечтала совсем о другом? Поверь, такие диссонансы способны вызвать реальную затяжную депрессию. При этом всякий раз, когда ты будешь близка к реализации родительской программы, твоя внутренняя девушка будет саботировать это, маскируясь под «внешние силы» и «неожиданные обстоятельства».
Так что, если у тебя уже много лет ничего не клеится, – самое время навести ревизию в своей голове и разобраться в том, чего ты на самом деле хочешь, а что делаешь, чтобы соответствовать ожиданиям других людей. Сумеешь отделить одно от другого и начать делать то, что нужно именно девушке Веронике, – сама удивишься, как все начнет легко получаться.
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Сергей
Вероника, один умный человек, в свое время написал: «Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления. Однако тебе, возможно, придется для этого потрудиться». И я с ним полностью согласен. Причем, на мой взгляд, вся интрига заключена как раз во второй части фразы. Дело в том, что большинство из нас постоянно хочет очень многого. Но хочет не получить, как результат какой-то работы, а именно поиметь. Здесь, сразу и без усилий. Ну, или так, чтобы сильно не напрягаться. А так не бывает. В результате, имеются те, кто все-таки начинает работать на результат, и те, кто грезит несбывшимся и жалуется на злодейку судьбу. Знаю это абсолютно точно, ибо не только на себе проверял, но даже был знаком с человеком, который хотел погулять по Луне, и таки сделал это. Нет, он не прогрыз пространство неизвестным науке способом. Он купил ангар, построил там точную копию Лунного участка, причем очень реалистично, поставил беседку и пару месяцев устраивал выезд «на шашлыки» с друзьями. Очень романтично получалось. Это я к тому, что любая, даже самая бредовая мечта может осуществиться, если есть реальное желание ее осуществить. В противном случае, появится очередной зануда, сидящий на попе ровно, и жалующийся на злодейку судьбу.
Ну, вот взять, к примеру, твой случай. Ты пишешь, что не получается поменять работу. Но это бред. Поменять работу не просто, а очень просто. Для начала пишешь заявление на увольнение, затем заявление о приеме на работу. Да, возможно, придется стать не главой корпорации, а нянечкой в детском саду, но смена работы произойдет, причем молниеносно. Другое дело, если тебе хочется получать больше денег, или забраться повыше в карьерном плане. Это точно также возможно, но для этого нужно много трудиться. Изучать языки, ездить на повышение квалификации, принимать участие в разного рода мероприятиях, активничать и светиться, показывать себя. А вот именно этого как раз большинству и не хочется.
Тут тоже есть вариант. Часто так бывает, что человек просто занимается не тем, что хочет. В результате, достигнув какого-то потолка, физически не хочет идти выше. Ну, не интересно это ему. И начинает страдать. А ведь проблемы нет. Меняйся и меняй область деятельности. Кстати, многие именно так и поступают. В то же время, есть и те, кто, вместо того, чтобы найти варианты, сменить, пусть даже кардинально, поле деятельности, упорно, как те несчастные мышки, плачут, колются, но продолжают жрать кактус. Это я к тому, что сидя на печи и страдая, ты ничего не сможешь изменить. Нормальные, активные мужчины обитают там, где есть активные, целеустремленные, жизнерадостные женщины. Вот и становись такой. Займись спортом. Начни нравиться сама себе. Найди активное хобби, какое-то увлечение. Интересуйся, и станешь интересной. По другому не получится.
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Солярская / 05.03.19 15:58Вероника, люди одно и то же могут оценивать совершенно по-разному. Вам в общем сейчас не оценить те плюсы, что вы имеете, вам мешает именно ваша депрессия, которую вероятно надо корректировать медикаментозно. Сходите к эндокринологу для начала, сдайте кровь на инсулинорезистентность, если тут все в порядке, возможно на прием к психотерапевту сходить надо. А ещё я много где читала, что при депрессивных настроениях очень помогает интенсивная ходьба. Ежедневно, по улице, не меньше получаса, бодрым шагом. Я б сюда трактат накатала, но надеюсь, вы умеете гуглить.
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Dear / 05.03.19 15:11Вероника, на меня уже поглядывают мои 58, вот-вот наступят) Вы в два раза моложе меня! Представляете?! Это первый аргумент для радости. Ах, молодость, она так быстротечна. Потом вы, наверняка знаете, что из миллиона шансов именно вы появились на свет. Вас любит Бог. Пишу и улыбаюсь. Точно такое настроение было и у меня. Ему, этому состоянию, я посвятила рассказ "Как тебе в сегодняшнем дне?"называется. В нём героине, всему классу, по окончанию школы в 17 лет, на последнем уроке кл.руков. предлагает написать письмо себе самим старшим на 20 лет, то есть 37-летним. В 37 у героини упадническое настроение как у вас, ей кажется всё не так, она пишет письмо себе 57-летней, то её письмо 17-летней она не вскрывает, его ей передали одноклассники, на встречу с которыми она из-за депрессии не пошла. В 57 она вскрывает оба письма, забытые ею, она не помнит, что в них. Она в полной гармонии с собой, своей внешностью, жизнью и абсолютно не желает писать себе 77-летней, просто поняла простую истину - жизнь прекрасна. Вероника, важно, очень-очень, нравиться себе. Полюбите себя. ССори, получился сумбур, может не совсем к месту. PS. подсаживаюсь на ДМ )
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Прелесть / 05.03.19 15:10Вам только к врачу. Такое состояние вызвано стрессом, который перешёл в хронический. Что очень меняет гормональный фон. И начинается диагноз "все болезни от нервов" меняется количество гормона кортизола. Начните с мед.обследования, а потом на здоровую голову прийдут здоровые мысли.
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[email protected] / 05.03.19 13:39От себя не убежишь. Этоя про советы уехать. Некуда тебе ехать, если в голове сидит таракан. Повезёшь его собой хоть на край света. Я рекомендую обратиться к врачу и начать с обследования. Здоровье сыпется по какой-то причине. Потом начать мелкими шажками что-то делать. Мужчины на такое унылое и болезненное состояние не ведутся, что и не странно. Кто хочет липнуть к унынию и болезни? У всех бывает лучшее состояние и худшее. Но тут уже хроника начинается.
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miss Granger / 05.03.19 12:39Спросите себя: чем мне выгодно то. что ничего не получается? Что я от этого получаю? Чем удобна роли жертвы. Только по-честному.
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Элфи Крекс / 05.03.19 10:541. Сходить к врачу. 2. Определить конкретные цели. Не карьера вообще, а что конкретно хочу. 3. Пересмотреть свои ресурсы. Есть ли у вас данные для того, что вы хотите, или просто лбом стенку пробиваете. 4. Если ресурсов нет- пересмотреть планы. 5. Если ресурсы есть, но их недостаточно- укрепить ресурсы. 6. Навести порядок вокруг себя. Человек не может изменить мир, если он уже две недели обходит сломанный стул. 7. Искать доступные радости в жизни. Что-то же вы любите?
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Koshka / 05.03.19 10:10Депрессия - болезнь, которая современными средствами успешно лечится. Боитесь в государственную поликлинику идти, сходите к частному врачу. А может, и не депрессия вовсе, а гормональные нарушения. Все сейчас можно вылечить.
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Zavoronok / 05.03.19 10:09Уважаемые клеовчанки, в теме 01.03.19, где девушка живёт с одним и влюбилась в другого, обратите внимание на последние посты Никольски. Вообще удивительно, как она сюда приходит потрындеть с теми, о ком она такого пренебрежительного мнения.
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Элфи Крекс / 05.03.19 10:43А вам не всё ли равно, что малограмотные человек, утверждающий, что знаком с внучкой Тургенева (!), считает?
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Марина Paris / 05.03.19 12:07Ну и что? Я тоже знакома с Лизой Тургеневой. В Париже есть Тургеневская библиотека и фонды Тургенева. И в Италии тоже. Даже в Германии. Баден Баден. Там есть его центр. По моему даже особняк. Она часто бывает в посольстве РФ. С ней много людей знакомы. Тургеннв вообще писал о русской жизни, но жил в Европе. За что его и критиковали беспощадно. Что за визг на пустом месте? Она занимается его наследем в Европе. Займитесь центрами Тургенева в Европе и страдания ваши кончатся.) Познакомитесь с Лизой, успокоите вашу зависть.
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Элфи Крекс / 05.03.19 13:48Опа! Опять про зависть. Вы бы, тётка, пластинку сменили, а то лепить куда попало. А внучка Тургенева в 1952 году умерла. Детей у неё не было. Привет Лизе.
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Марина Paris / 05.03.19 14:04Ну не хотите и не надо. Конечно можно оставаться в злобе всю жизнь. У Тургенева большая семья. Загляните, при случае в Баден Баден. Хоть что то толковое для фонда Тургенева сделаете. Убеждать в очевидно нет смысла. Знакома я с Лизой, Никольски знакома и ещё много людей. Господин Мешков, посол России во Франции знаком. Ну у Вас какие то свои убеждения. Что ж делать то?
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Элфи Крекс / 05.03.19 14:41В прошлом году в Баден Бадене отмечали 200 летие Тургенева. Никакой "милой девушки Лизы" там не было, как не было ни царской дочери Анастасии, ни других детей лейтенанта Шмидта. А вы с вышеупомянутой женщиной можете быть знакомы хотя с мамой Александра Македонского. Чему - не забудьте-! все завидуют.
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Для Zavoronok / 05.03.19 12:38Закрой свое поддувало, чтобы больше не воняло.
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хахаха / 05.03.19 13:11ну вот и истинное лицо проявилось у изучательницы языка
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Zavoronok / 05.03.19 16:25Ссыкотно под своим ником написать?
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Прелесть / 05.03.19 15:14Меня лично это не беспокоит. Это её право. Я прихожу сюда не из-за вас, это точно. И пренебрежительного или нет кто либо обо мне мнения - это не моё дело. Так что зря вы создаете коалиции. Это не солидно.
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ЯздесЯ / 05.03.19 10:08Странное , конечно, письмо. Депрессия уже очередная, как вы их отсчитываете? а почему ОНИ вообще возникают? Мы ничего не знаем о семье, о вас. Попробую посоветовать почитать всякие форумы , где письма людей с жизненными ситуациями, схожими с вашей, лучше, где профпсихологи отвечают, но у вас,правда, ничего не написано конкретного о проблеме, кроме "депрессия". есть все равно какая то причина внутри.не сможете сами провести анализ,это ооочень непросто, обратитесь к психологу,на клео многие мне лично нравятся, через их ответы и статьи вы можете выбрать созвучного вам и вашей душе.
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Джей / 05.03.19 10:08Не туда идёте, факт. Смените направление, начните делать что-нить не так. Работу в другой области искать, в личной жизни присмотритесь к кандидатам, которых раньше отсеивали. С работами и карьерой сто процентов так: если двигаешься я в правильном направлении, вакансии и возможности сами идут в руки, возникает ощущение потока, который тя несёт. А если нет такого ощущения, значит не там копаете и не в ту сторону. Насчёт депрессии Вы погорячились, депрессивные не пишут на форумы, а лежат лицом к стене и не шевеляцо, а если и шевеляцо, то вопросы не задают. Так что для начала перестаньте себя убеждать, что Вы в депрессии.
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Koshka / 05.03.19 10:19Депрессия бывает разной степени. Внешне иногда и не видно. Вчера читала про молодого человека, который по обстоятельствам стал жить у отца. Тот пинал: "Соберись, тряпка" и т.д. как это водится. А потом отец раз пришел домой, а парень висит. И покупки, которые отец велел сделать, рядом лежат. А ведь можно было человеку помочь.
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Джей / 05.03.19 10:53Вот и я о том же, реально люди в депрессии свою депрессию со стороны не обсуждают.
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Koshka / 05.03.19 12:29В России просто люди стесняются пойти в поликлинику, вот и обсуждают на форумах, где их никто не знает. А с близкими - нет. Но это я вообще, что у героини, я не знаю, не врач.
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Элфи Крекс / 05.03.19 15:12Девочка, знакомая моей дочери из России, стала ей писать про депри. Ну, дочка её к врачу послала. Куда, где лечат? Психиатры. Та и пошла простодушно. Так девчонку в регистратуре завернули: иди, девочка, отсюда, иди, и карточку не заводи, потом не отмоешься.
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Dear / 05.03.19 15:21Koshka, вчера мне на тг пришло сообщение, тоже мч повесился, что там конкретно непонятно, но опять таки стресс. Грустно. Героиня наша, девочка, оглянитесь, есть люди, которым ещё хуже, совсем плохо, Никольски права, помогать может и не нужно... Рассказывали мне, девочка-хулиганка, сорви голова, каким-то образом оказалась в Доме малютки, у отказных, инвалидов. Она стала кормить из ложки одного из них, девочку лежачую, и расплакалась, на что та сказала: зачем ты плачешь? я же живая и живу и дышу....
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Serikbay / 05.03.19 08:47Вероника, у меня было то же самое: странным образом ничего не ладилось 3 года...(как в Библии: 7 лет тучных коров, 7 лет тощих коров...) Ощущения странные, кто не проходил, тот не поймет. Не получается ничего, и жизнь как будто дразнит: даже кассовый аппарат в магазине ломается именно тогда, когда пришла моя очередь! Сначала я злилась, а потом стала постоянной клиенткой ломбардов, а после этого ничего, стала "тупо жить": обещали оплатить и не оплачивают уже месяц? Да ничего, выкручусь! Прокололи шину? Ничего, на запаске буду ездить! Через 3 года все прошло. Получаю денег столько же, расплатилась с долгами, где-то даже везет, то распродажа почти даром, то работа выгодная подвернется (переводческая). Так что Вероника, скажу словами Соломона: И это пройдет! Живите, верьте, действуйте!
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Никольски / 05.03.19 02:45Найти человека которому хуже чем вам и начать ему помогать. Сразу становится легче и все складывается.
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*** / 05.03.19 01:11Уехать в очень большой город, Питер, как минимум, а лучше Нью-Йорк, или Амстердам, или Рим, или куда лежит душа, пока вы там совсем не закисли в своём бесперспективном болоте
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torling / 05.03.19 02:19Да дело не в городе, а в состоянии души, на мой взгляд. Не получается, потому что не хочет поменять. В глубине души. Боится героиня перемен. А может, её просто затюкали и эти желания не её, а например, родителей. Или общества, а ей на самом деле и так хорошо. Вот подсознательно и притягивает эти преграды. Надо с целями разобраться реальными.
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Элфи Крекс / 05.03.19 10:46Повикипедила. Амстердам - 800 000 населения, Волгоград - 1 000 000. Так что по такой логике пусть сразу в Бомбей.
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*** / 05.03.19 11:50Элфи, вы давно в российской провинции-то бывали (я уж не спрашиваю, живали)?.. Ну и в Бомбее, заодно?
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Симба / 05.03.19 12:29Уехать совсем и оторваться от всех знакомых - версия самоубийства для некоторых людей, зависит от человека. А вот немного попутешествовать с турфирмой или незнакомой компанией (где все друг друга впервые видят) - это может дать некий стимул!
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Элфи Крекс / 05.03.19 13:57В российской провинции бываю раз в несколько лет. Город куда меньше Волгограда, около 300 000 населения. Консерватория, хороший университет, ещё какие-то вузы, коих я не особенно знаю, несколько театров. Идёт жизнь, люди работают, учатся, в отпуск ездят. Не все, конечно, шоколадно, но что народ массово из депрессии не выходит, не скажу. Кто-то уезжает, кто-то нет. А про Бомбей я так. Развлекаюсь.
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Элфи Крекс / 05.03.19 14:10И вдогонку. Уехать в чужую страну жить- на учёбу ли, работу, нелегально сиделкой при доменной бабушке - это не для человека с депрессией. Все, кто уезжал - а тут на сайте много таких - выкладывали в этот процесс силу и энергию, кто больше, кто меньше. И на новом месте начинать, язык учить, привыкать - это не для слабосильных и депрессивных. А если бы девушке такую возможность не добывать надо было, а кто-то ей на блюдечке с голубой каемочкой преподнес, то она бы тут не сидела.
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Элфи Крекс / 05.03.19 14:12Тьфу! Ну что бабушка "дементная", поди, уже догадались.
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Koshka / 05.03.19 14:22Согласна с Вами. И переезд только обострит проблемы. У людей дебют депрессии часто как раз и бывает спровоцирован переездом. Дома кое-как дело скрипело, а на новом месте ничего знакомого нет, это здоровому-то трудно, а больному каково!
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