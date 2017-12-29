Узнал, что жена изменяла 2 года

Я бы в такой ситуации предложила «обнулиться». Продолжать «как жили» - все равно не получится. И мне кажется, у мужчин сложнее с принятием того факта, что жена изменяла, то есть, спала с кем-то еще. В такой ситуации, опять же, на мой личный взгляд, лучше по обоюдному согласию, мирно, разойтись (не развестись, а разъехаться) и произвести ревизию чувств и переоценку ценностей. На расстоянии обычно все становится куда яснее, а разлука – лучший индикатор отношений. Будет вас тянуть друг к другу – начинайте сначала. Благо, 40 лет всего, песок из вас еще не сыпется, можно и подвиги во имя любви совершать, и на свидания бегать, и романтику в жизнь привнести заново. Если же, живя по отдельности, вы поймете, что вам так легче, - значит, все правильно, и лучшее, что можно сделать – это развестись и дать друг другу шанс встретить новую любовь.

Сергей

Алексей, по-моему, ситуация вряд ли сможет сильно улучшиться. Видишь ли, насколько я знаю, большинство мужчин очень тяжело переживают подобные ситуации и никогда не забывают о произошедшем, а «зона фантазии», дополнительно подкидывает разные гадости, чтобы не расслаблялся. Самооценка начинает стремительно падать, появляется подозрительность и раздражительность. В результате оба партнера живут в постоянном напряжении и ожидании скандалов. И они обязательно будут. С обвинениями, упреками, и прочими непременными атрибутами. Но даже если до откровенной ругани не дойдет, угнетенное состояние никуда не денется. Недоверие к жене, опасение за то, что раз один раз нашла любовника, значит найдет и второй, обязательно станет подтачивать столь непрочный мир изнутри. Это я к тому, что прежней жизни вам уже не видать. Увы, но довольно часто дело заканчивается большими неприятностями, и окончательным разводом. Особенно если нет каких-то объединяющих факторов вроде детей, общего бизнеса или еще чего-нибудь. Поэтому, на мой взгляд, чтобы не тратить время и нервы попусту, и не доводить ситуацию до полного абсурда, лучше сразу мирно расстаться. Можно пока не разводиться, но пожить отдельно друг от друга нужно. В этом случае всё что было раньше – как бы закроется. Заодно у обоих бывших партнеров будет возможность почувствовать себя свободными, посмотреть на ситуацию со стороны, проверить собственные чувства и подумать. Иногда после такого «стирания» прошлого, пара восстанавливается. Но это уже новая история, и в ней нет места прежним обидам и изменам. В то же время, многие переосмысливают собственную жизнь и находят новых партнеров, чтобы начать все заново. Так бывает чаще. В общем, я считаю, что пытаться сделать вид, что ничего не было, якобы простить, при этом продолжая переживать и мучиться – не лучший вариант. Только хуже станет.