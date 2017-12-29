Узнал, что жена изменяла 2 года
Тара, 40 лет
29.12.17
Мнения наших экспертов
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АленаЯ бы в такой ситуации предложила «обнулиться». Продолжать «как жили» - все равно не получится. И мне кажется, у мужчин сложнее с принятием того факта, что жена изменяла, то есть, спала с кем-то еще. В такой ситуации, опять же, на мой личный взгляд, лучше по обоюдному согласию, мирно, разойтись (не развестись, а разъехаться) и произвести ревизию чувств и переоценку ценностей. На расстоянии обычно все становится куда яснее, а разлука – лучший индикатор отношений. Будет вас тянуть друг к другу – начинайте сначала. Благо, 40 лет всего, песок из вас еще не сыпется, можно и подвиги во имя любви совершать, и на свидания бегать, и романтику в жизнь привнести заново. Если же, живя по отдельности, вы поймете, что вам так легче, - значит, все правильно, и лучшее, что можно сделать – это развестись и дать друг другу шанс встретить новую любовь.
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СергейАлексей, по-моему, ситуация вряд ли сможет сильно улучшиться. Видишь ли, насколько я знаю, большинство мужчин очень тяжело переживают подобные ситуации и никогда не забывают о произошедшем, а «зона фантазии», дополнительно подкидывает разные гадости, чтобы не расслаблялся. Самооценка начинает стремительно падать, появляется подозрительность и раздражительность. В результате оба партнера живут в постоянном напряжении и ожидании скандалов. И они обязательно будут. С обвинениями, упреками, и прочими непременными атрибутами. Но даже если до откровенной ругани не дойдет, угнетенное состояние никуда не денется. Недоверие к жене, опасение за то, что раз один раз нашла любовника, значит найдет и второй, обязательно станет подтачивать столь непрочный мир изнутри. Это я к тому, что прежней жизни вам уже не видать. Увы, но довольно часто дело заканчивается большими неприятностями, и окончательным разводом. Особенно если нет каких-то объединяющих факторов вроде детей, общего бизнеса или еще чего-нибудь. Поэтому, на мой взгляд, чтобы не тратить время и нервы попусту, и не доводить ситуацию до полного абсурда, лучше сразу мирно расстаться. Можно пока не разводиться, но пожить отдельно друг от друга нужно. В этом случае всё что было раньше – как бы закроется. Заодно у обоих бывших партнеров будет возможность почувствовать себя свободными, посмотреть на ситуацию со стороны, проверить собственные чувства и подумать. Иногда после такого «стирания» прошлого, пара восстанавливается. Но это уже новая история, и в ней нет места прежним обидам и изменам. В то же время, многие переосмысливают собственную жизнь и находят новых партнеров, чтобы начать все заново. Так бывает чаще. В общем, я считаю, что пытаться сделать вид, что ничего не было, якобы простить, при этом продолжая переживать и мучиться – не лучший вариант. Только хуже станет.
Обсуждение 21
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Клуша НовокузнецкЯ так понимаю, что нашелся какой-то "добрый" человек - "глаза раскрыл". При этом, пока жена Ваша "гуляла" - он молчал, а тут вдруг ""недержание" случилось. Квартиру новую купили или машину? Признавайтесь, что в Вашей жизни случилось такого позитивного, что некоторые стали "слюной" давиться?))) Вот от этого позитивного и отталкивайтесь. А то, что было два года назад, уже без Вас разрешилось. И разрешилось благополучно, в Вашу пользу. Единственное хочу сказать - в семье никогда не бывает виноват кто-то один. Виноваты оба. Но теперь бессмысленно искать "причину", которая в настоящий момент совершенно не актуальна. Простите и забудьте. Живите "сегодня", а не "вчера".
29.12.17 08:04
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ната пятигорскнет прощения женщине,которая изменяет мужу, будь мужчиной!!!! Фу
29.12.17 07:46
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Испанец ЕкатеринбургОднозначно выгнать жену из дому ,при возможности как можно более ущемить ее материальные притязания при разводе Алексей ,не будь терпилой рогатой !Будь мужчиной !В ее дырках ,которые должны принадлежать только тебе неоднократно побывал (возможно не один )волосатый вонючий пэнис!!!Ты станешь носить свои любимые трусы после того как их поносит сифозный БОМЖ с помойки?! ТАК ЧТО ОДНОЗНАЧНО -ЖЕНЕ ПИНОК ПОД ЗАД И ИСКАТЬ НОВУЮ ДЕВУШКУ ПОМОЛОЖЕ И ПОСВЕЖЕЕ ,ИХ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ МНОГО Хороших тебе свежих поебулек !!!
29.12.17 06:15
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***А у новой девушки, которая помоложе и посвежее сколько органов прошлись по дыркам кто-нибудь знает? и наверняка кто-нибудь из этой дырки вышел и возможно не один. Ну или никому не нужное чмо-целка, выбравшее себе в дефлораторы 40-летнего древнелойда за неимением молодого парня. Гг дерзайте.
29.12.17 08:55
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Ответ на вопрос "что делать" зависит от того, чего Вы хотите достичь, какой результат предпочтительнее. Забыть не получится, а все остальное зависит только от Вас.
29.12.17 05:47
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АлексейМое желание сохранить семью.Жена хочит остаться в месте.Ну что ж будем пробывать переживать этот момент в нашей жизни.
29.12.17 06:00
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Алексей, у Вас с женой, на первый взгляд, одинаковые цели - "сохранить семью". Попробуйте поговорить с ней откровенно, как она представляет себе семейные отношения, и сравните со своими желаниями. К сожалению, мы иногда можем подразумевать под одними и теми же словами совершенно разные вещи, а потом удивленно разводим руками. Кстати, Вы не пытались выяснить, почему вообще возник другой мужчина?
29.12.17 06:11
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Снова псевдопсихологи пургу несут. Ну какая новая любовь в 40 лет?? Такого не бывает. В 40 лет влюбиться сразу и всем сердцем уже не получится. Это будет и другая женщина и чужие дети и притирка характеров, которая растянется на 10 лет. Так что, Алексей, разъезжайтесь не надолго и начинайте отстраивать с той же девушкой все заново, все сначала, с цветами, романтикой и т.д.
29.12.17 04:46
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сонькаУважаемый автор, могу себе представить, что вы сейчас чувствуете. У вас была налаженная жизнь, быт, привычки, ощущение понятноего будущего, а теперь все это рушится прямо на глазах. Сочувствую, но это все таки не конец жизни, а встряска, перемены. Подумайте насчёт обращения к психологу, это специально обученный человек, который вас выслушает, которого можно не стыдиться, как друзей например, который не будет поддакивать вам в вашем стремлении обвинить во всем жену, но беспристрастно проведет вас через стадии конфликта. Пережевывая все исключительно в себе, вы можете наломать больших дров.
29.12.17 02:50
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ИринаАлексей, а вы ни разу за 22 года не изменили жене?
29.12.17 02:45
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АлексейНет небыло регулярности все было как в СССР подд запись по талонам(
29.12.17 04:33
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АлексейДавно это было после армии.
29.12.17 04:35
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Ну а она недавно. Оба неверные, в чем проблема?
29.12.17 06:51
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Клуша НовокузнецкПроблема в том, что там он сам пукнул, а тут нюхать приходится. А так - тоже @авно. Влезли, не понравилось, вылезли, помылись. Главное, чтобы не прилипло))) Все совершают ошибки. Исправляют и живут дальше.... И только особенно "праведные" совершают реальные злодеяния.
29.12.17 08:35
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НикаА те 2 года, которые жена изменяла, у вас с ней был нормальный регулярный секс?
29.12.17 01:52
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ПрелестьБольше уделяй жене внимания. Только тогда сможешь и требовать тотальной верности. А то два года изменяла а муж и в ус не дул. А так только по факту что ты числишься мужем, сегодня верности не жди. Её заслужить надо. Трудом. Вниманием. Лаской. Заботой.
29.12.17 01:08
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АлексейА вот вам и не знаю,что ответить.Внимания полно!Верность требовать да я и не требовал просто верил и жил.По тому и не дул,что верил и весь этот роман тщательно скрывался.
29.12.17 04:49
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ОльгаА раз скрывался роман на стороне, значит она и не собиралась уходить из семьи. А в том, что произошло виноваты оба. Вы недодали, она недополучила- вот и результат. А значит оба и должны все это пережить и закрыть дверь в прошлое. Мужчины чаще всего идут налево ради интереса, женщины , если они перестали получать то, что получали раньше. 22 года приступили ощущения, все налажено, нет новизны. Это как день сурка. Так что не слушайте советов случайных людей. Слушайте себя и свое сердце. Удачи Вам!
29.12.17 08:00
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ОльгаА раз скрывался роман на стороне, значит она и не собиралась уходить из семьи. А в том, что произошло виноваты оба. Вы недодали, она недополучила- вот и результат. А значит оба и должны все это пережить и закрыть дверь в прошлое. Мужчины чаще всего идут налево ради интереса, женщины , если они перестали получать то, что получали раньше. 22 года приступили ощущения, все налажено, нет новизны. Это как день сурка. Так что не слушайте советов случайных людей. Слушайте себя и свое сердце. Удачи Вам!
29.12.17 08:00
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