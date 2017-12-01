Ушла в слезах, хочу обратно

Первый вопрос, который возникает после прочтения твоего письма: а что твой парень? Он раскаялся? Он пишет тебе письма, что жить без тебя не может? Он просит прощения и умоляет тебя вернуться? Или все твои метания – они только твои? А парень молчит и ждет, пока ты попросишься к нему назад? То есть, ждет, когда ты наступишь на свою гордость и докажешь ему, что он и дальше может доводить тебя до слез? Тогда лучше сиди, где сидишь. И постарайся переключиться на что-то более полезное в своей жизни. Если парень тебя любит – он сам тебя найдет и предложит начать все сначала. Если не станет пытаться тебя вернуть – лучше не стоит в этом вопросе брать инициативу в свои руки. Очень легко себя обесценить в глазах мужчины, особенно, если расставание произошло со скандалом и слезами. Иногда нужно взять паузу и попробовать пожить какое-то время отдельно друг от друга, занявшись рутинными делами, работой, учебой, общаясь с друзьями, коллегами. А через какое-то время попробовать сделать переоценку ценностей и, возможно, понять, что не так уж и нужен уже этот человек. И на самом деле эта паника была связана со страхом остаться одной, без парня как такового. Просто потому, что в 20+ лет есть склонность сгущать краски и драматизировать.

Сергей

Акерке, на мой взгляд, в твоем случае сейчас не стоит делать резкие движения. Нет, понятное дело, что любовь до гроба и прочие «жить не могу» спать мешают. Но тут пока ничего не изменишь. Возраст такой. Я вот тоже в свое время страдал жутко. Кстати, не только я. Большинство представителей человека разумного именно через подобные страдания и набирают жизненный опыт в процессе взросления. Неприятно, конечно, но очень эффективно. Поэтому на основе собственного опыта могу посоветовать взять паузу, как бы тяжело не было. Видишь ли, ты уже сделала одно резкое движение. Ушла. Причем не просто так, а с вызовом родителей. Не думаю, что ты так поступила потому, что сделала что-то такое, в чем сама же и виновата. То есть, на тот момент ты чувствовала себя несправедливо обиженной. И если сейчас ты вдруг сама начнешь проситься обратно, значит, позволишь своему приятелю расценивать твой «демарш» как банальную истерику неуравновешенной девицы. И в будущем он уже никогда не будет относиться к тебе и твоим обидам всерьез. То есть, уважение начнет исчезать. А где нет уважения, там не может быть никакой любви. Ну и зачем тебе это нужно? Хочешь напрасно потерять время на бессмысленные взаимоотношения? В то же время, если молодой человек тебя действительно любит, то сейчас должен страдать даже больше, чем ты. И раз первый шаг сделала ты, значит следующий должен сделать он. И поверь, если он действительно тебя любит, то никуда не денется. Сам выйдет на связь и попытается помириться. Вот тогда и подумаешь, как быть дальше. В конце концов, расскажешь родственникам ситуацию, попросишь у мамы совета. Главное, что будет большой плюс: он сам просит прощения и зовет обратно. Ну, а если вдруг не появится, то и жалеть не стоит. Значит, это просто был не твой вариант.