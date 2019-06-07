Мозгами понимаю, что он – чужой муж, но...

Мне 30, замужем, детей нет. Ему 42, женат, есть ребенок. Встречаемся 1,5 года. Отношения просто идеальные, такое ощущение, что встретила свою половинку! Понимает с полуслова, одинаковые увлечения. В работе друг другу всегда помогаем советами. Я ему – больше по технической части, он мне – в организационной (работаем не вместе). В общем, во всем дополняем друг друга.

Он очень заботится обо мне, поэтому сказать, что ему нужен только секс от меня, я не могу. Всегда спрашивает во сколько и что я кушала, если, не дай бог, не кушала, приезжает и отвозит меня пообедать. Если что-то у меня заболит, потом еще с неделю уточняет не беспокоит ли меня что-нибудь. Его волнует вся моя жизнь, где я и чем занимаюсь.

Я люблю его безумно! Не могу без него и дня прожить, как наркомания. Если утро началось, и я не услышала его голос, то у меня портится настроение, я расстраиваюсь, переживаю. Сразу теряется аппетит. А как только он позвонит или напишет смс, пусть даже бессмысленную, меня будто окрыляет, мне жить хочется и кажется, что проблем не существует, и мне все по плечу!

Проблема в том, что я начала с ним встречаться, надеясь, что мы будем вместе. Все так развивалось стремительно. Но на мои вопросы будем ли мы вместе, он не дает мне ответов. Говорит, что любит меня, но с женой 10 лет в браке, что тяжело решиться на такой шаг, хоть и там не все гладко. Но жена, чувствуя, что у него кто-то есть, начала стараться для него, стала дарить ему подарки, знаки внимания, заботу, чего раньше не делала (приелось, наверное, все со временем). И вот он вроде бы и меня любит, и жена для него старается, ее не бросишь, столько лет вместе. И обещать он мне ничего не обещает. Говорит, что переживает за меня, что он не знает, сколько эта неопределенность займет времени, а мне еще рожать надо. И он периодически хочет со мной расстаться, мотивируя, что жизнь мне не хочет ломать.

Еще он говорит, что переживает, что старше меня на 12 лет, что когда ему будет 50, а мне 38, то он мне не нужен будет, хотя, наверное, в глубине души понимает, что это все не так! Отмазка, наверное.

В общем, я не знаю, что делать. Я так устала! Столько раз я пыталась переосмыслить ситуацию и постараться выйти из нее! Я искала в нем минусы, я искала плюсы в муже, но стоит мне вспомнить, какой он хороший, мой самый любимый, родной, заботливый, он ведь ни разу меня ни в чем не обидел, и я забываю о надуманных его минусах и плюсах своего мужа и мне становится очень плохо.

Я не могу без него, и мозгами понимаю, что он – чужой муж... И я люблю его очень сильно! Я не знаю, как его отпустить, я не хочу его отпускать, но и понимаю, что скорее всего вместе мы не будем, а третьего тут не дано. Помогите, пожалуйста, советом!