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Мозгами понимаю, что он – чужой муж, но...


Мне 30, замужем, детей нет. Ему 42, женат, есть ребенок. Встречаемся 1,5 года. Отношения просто идеальные, такое ощущение, что встретила свою половинку! Понимает с полуслова, одинаковые увлечения. В работе друг другу всегда помогаем советами. Я ему – больше по технической части, он мне – в организационной (работаем не вместе). В общем, во всем дополняем друг друга.

Он очень заботится обо мне, поэтому сказать, что ему нужен только секс от меня, я не могу. Всегда спрашивает во сколько и что я кушала, если, не дай бог, не кушала, приезжает и отвозит меня пообедать. Если что-то у меня заболит, потом еще с неделю уточняет не беспокоит ли меня что-нибудь. Его волнует вся моя жизнь, где я и чем занимаюсь.

Я люблю его безумно! Не могу без него и дня прожить, как наркомания. Если утро началось, и я не услышала его голос, то у меня портится настроение, я расстраиваюсь, переживаю. Сразу теряется аппетит. А как только он позвонит или напишет смс, пусть даже бессмысленную, меня будто окрыляет, мне жить хочется и кажется, что проблем не существует, и мне все по плечу!

Проблема в том, что я начала с ним встречаться, надеясь, что мы будем вместе. Все так развивалось стремительно. Но на мои вопросы будем ли мы вместе, он не дает мне ответов. Говорит, что любит меня, но с женой 10 лет в браке, что тяжело решиться на такой шаг, хоть и там не все гладко. Но жена, чувствуя, что у него кто-то есть, начала стараться для него, стала дарить ему подарки, знаки внимания, заботу, чего раньше не делала (приелось, наверное, все со временем). И вот он вроде бы и меня любит, и жена для него старается, ее не бросишь, столько лет вместе. И обещать он мне ничего не обещает. Говорит, что переживает за меня, что он не знает, сколько эта неопределенность займет времени, а мне еще рожать надо. И он периодически хочет со мной расстаться, мотивируя, что жизнь мне не хочет ломать.

Еще он говорит, что переживает, что старше меня на 12 лет, что когда ему будет 50, а мне 38, то он мне не нужен будет, хотя, наверное, в глубине души понимает, что это все не так! Отмазка, наверное.

В общем, я не знаю, что делать. Я так устала! Столько раз я пыталась переосмыслить ситуацию и постараться выйти из нее! Я искала в нем минусы, я искала плюсы в муже, но стоит мне вспомнить, какой он хороший, мой самый любимый, родной, заботливый, он ведь ни разу меня ни в чем не обидел, и я забываю о надуманных его минусах и плюсах своего мужа и мне становится очень плохо.

Я не могу без него, и мозгами понимаю, что он – чужой муж... И я люблю его очень сильно! Я не знаю, как его отпустить, я не хочу его отпускать, но и понимаю, что скорее всего вместе мы не будем, а третьего тут не дано. Помогите, пожалуйста, советом!

Евгения, Новосибирск, 30 лет / 07.06.19
Мозгами понимаю, что он – чужой муж, но...

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Очередное письмо про туризм, уж прости. Как хорошо весной в Париже на Монмартре: посидеть на веранде открытого кафе, выпить ароматного кофе с хрустящим свежайшим круассаном. Послушать Азнавура, помечтать. И на этом фоне кухня в хрущевке где-то в спальном районе Москвы или Новосибирска, кажется таким недоразумением, таким разочарованием. И возникает иллюзия, что вот, если бы жила тут, в Париже, все было бы иначе. Каждый день – кофе и круассаны, музыка, и все остальное. Но, поверь, только туристы могут себе позволить праздность. И только любовники могут годами играть в романтику. Потому что, как только у вас возникают реальные обязательства – перед собой, перед страной проживания, перед человеком, с которым живешь, - все становится куда прозаичнее. В кафе, скорее всего, придется не сидеть за столиком, а подносить туристам кофе. В паре – привыкать, что у любимого человека не всегда бывает время играть в заботливого романтика, мчащегося к тебе по первому чиху (ведь и мчаться больше не придется, ты и так будешь в свободном доступе).

    Ты, правда, думаешь, что у него с женой вначале было как-то иначе? Он играет по отыгранному сценарию. Когда-то это работало с нею. Теперь с тобой. Быть романтическим любовником, который звонит сказать «доброе утро», а потом вечером несется с тобой в ресторан, чтобы ты не оголодала – это мило. Но куда все это денется, если вы начнете жить вместе? А если появится ребенок, и тебе банально будет не до вечерних побегов в ресторан и не до романтических посиделок? Ты думала об этом? Какой ресторан, когда дома малыш, или школьник с еще не сделанной «домашкой»? Бессонные ночи, детские сопли, да и просто быт, который нужно поддерживать на достойном уровне. Ты пока с трудом себе представляешь, что такое – отношения в паре, когда в них появляется третий – ребенок. А твой любовник это уже узнал и, увы, проверку на порядочность по отношению к своей партнерше не прошел. Кто знает, первая ли ты у него, да? Только с его слов. Только с его слов…

    Почему он не хочет бросать жену? Это ключевой момент, который очень хорошо его характеризует. Он, в отличие от тебя, уже достаточно зрелый мужик, чтобы понимать, что это все испортит. Ты же сразу захочешь начать «гнездоваться» - он честно сказал тебе, что тебе еще рожать, и это веский аргумент для него, чтобы тебя бросить. Только в этом нет никакой заботы о тебе. Он очень практичен. Беременная от другого женщина, кормящая мать – ты превратишься в другого человека. С тобой будет уже не так мило, весело, свободно. И не важно даже, от кого бы ты рожала – от мужа, или от него самого. С появлением у тебя малыша все изменится. А женщина с ребенком, с его ребенком, у него уже и так есть. И он прекрасно понимает, что, если ее бросит ради тебя, то очень скоро окажется там, откуда сбежал к молодой и не отягощенной детьми любовнице. Какой ему смысл проходить все это по новой?

    В общем, Евгения, сочувствую, но вот эти полтора года эйфории, которая у тебя есть в настоящем – это все, на что ты можешь рассчитывать и в некотором непродолжительном будущем. Как только ты решишь забеременеть – не важно, от кого из двух своих сексуальных партнеров, - все закончится. Ему не нужна новая жена и новый ребенок. Ему нужна свободная женщина, с которой можно играть в романтику. Ты – его туристический маршрут и его туристка.

  • Сергей

    Евгения, к сожалению, ничего обнадеживающего я тебе сказать не смогу. Увы, но судя по тому, что написано, ты очень много себе придумала, сама в это поверила, и теперь активно движешься к тому, чтобы довести ситуацию до абсурда и разрушения. Так что не стоит лукавить и говорить о том, что ты не знаешь, что делать. Знаешь и очень хорошо. Ведь даже тебе понятно, что мужик явно не собирается создавать с тобой ничего серьезного. Ему приятно пока играть в романтику, и «отдыхать» телом на стороне, но ничего большего не нужно.

    Более того, через некоторое время дяденьке, скорее всего, все это надоест, особенно если ты начнешь давить на его совесть, и он тебя пошлет. И ты сама это понимаешь. Понимаешь, но упорно продолжаешь держаться за придуманные достоинства этого, вообще-то, далеко не белого и пушистого товарища. Отсюда возникает вопрос – а для чего тебе это? Может быть, основная проблема не в том, что этот мужчина такой замечательный, а в том, что дома приходится жить с человеком, которого никогда не любила, и с которым больше жить не можешь? Попробуй честно сама себе ответить на этот вопрос. А затем, лично я посоветовал бы подать заявление на развод. Освободись от травмирующих, напрягающих отношений, и тогда, вполне возможно, все начнет меняться само собой. В том числе и в связи с нынешним любовником. Да и честнее поступить именно так.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
2
1


Ваше мнение 4  

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  • Нету ника / 07.06.19 06:59
    -
    0
    +
    Пока он романтично кабелирует попросите у него купить квартиру на Ваше имя для себя и Вашего будущего ребенка. Годы идут и одними обедами сыт не будешь )) И скажите, что хотите сама решить вопрос с женой (позвонить, встретиться, чтобы поговорить о Вашей великой любви). 99% оно само отвалится. Извините за цинизм...
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  • krazy / 07.06.19 03:28
    -
    5
    +
    В описании вот я лично никакой заботы не увидела. Спрашивать как вы после болезни. Ну это норма, я и друзей и знакомых и родственников спросила бы. Вместе поесть? Ну ясно, вы любовница, с вами приятно и весело ходить в ресторан. Это не забота, а развлечение. А в остальном слова, слова, слова. Свистеть - не мешки ворочать, знаете ли. Где конкретные действия, говорящие о заботе?
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  • Zavoronok / 07.06.19 03:13
    -
    5
    +
    Если мужчина любит женщину, он будет с ней, несмотря ни на что. Этому товарищу на постоянной основе ты не нужна, у него уже есть жена и ребёнок, и фраза про рожать очень показательна. То есть, отцом твоего будущего ребёнка он себя не видит.
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    • Krazy / 07.06.19 06:56
      -
      0
      +
      Согласна. Мужчины - жуткие собственники. Для них ребёнок не от них - нож в сердце. Другое дело если из предыдущих отношений. Но вот прям сейчас влюблённый и рассуждает о будущих детях не от него... Быть такого не может.
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