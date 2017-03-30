Умолять вернуться, или сделать паузу?
Москва, 29 лет
30.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаНаталия, на мой взгляд, нужно собрать вещи и уехать самой. Никто не скажет тебе, что будет в будущем с вашей парой, но то, что сейчас тебе нужно пресечь его игру в прятки, которая ему так нравится. Просто молча уйди. Будет ему сюрприз. И прекрати звонить и что-то объяснять и извиняться. Даже сильно виноватый человек не может извиняться бесконечно за свой проступок. Ты виновата в том, что была груба и намеренно его оскорбила. Он, как я понимаю, тоже успел ответить «взаимностью». Все. Извинения произнесены. Приняты они или нет – это уже не должно быть твоей проблемой. На обиженных воду возят. Если он до сих пор обижается, значит, ему это выгодно. Собственно, так оно и есть. Обиженный, он дает себе моральное право вести себя так, как ведет. Это поведение инфантильного мальчика, не готового брать на себя ответственность ни за что. Ну так возьми инициативу в свои руки. Подумай о том, что предшествовало вашей ссоре и твоим жестким словам. Он не подходит тебе как партнер, у тебя не может быть с ним детей, потому что он их не хочет. То, что он не лечится и не старается – ярчайшее тому подтверждение. В вашей паре ребенка хочешь только ты. Даже свекровь не хочет от тебя внуков, иначе бы встала на твою сторону, понимая, что иначе с таким подходом ей вообще не светит когда-нибудь стать бабушкой. Подумай, что Бог отводит от тебя беременность, которая желанна только тебе в этих отношениях. И уходи. Я знаю не мало примеров того, как пары «делали» детей на протяжении 5-10 лет, в конец ссорились, расставались, и через год-два становились родителями уже с другими партнерами. Может, он просто не твоя судьба. Не держись за то, что не твое. Держи руки раскрытыми – то, что твое, даже хватать и держать не придется.
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СергейНаталия, на мой взгляд, между вами произошло то, что все равно должно было произойти. И, полагаю, проблема совсем не в том, что муж не принимал таблетки, когда это требовалось. Это скорее следствие. Сложность в том, что между вами не было, да и нет взаимопонимания, общих целей, единства. Муж сам по себе, пьет, живет своими заботами и увлечениями, ты сама по себе. Думаю, что решение родить ребенка, было принято в основном тобой, поскольку ты таким нехитрым образом хотела попробовать исправить ситуацию, надеялась, что муж изменится и привяжется к тебе покрепче. Но не получилось. Беременность прервалась. Кстати, просто поверь, так происходит не только с тобой. Увы, но очень часто первая беременность «сбрасывается». Причин называется великое множество, но факт есть факт. А вот вторая – это уже совершенно другое дело. Однако что случилось – то случилось. В результате все еще больше «напряглось». Ты вдруг начала подозревать, что твой супруг не принимает лекарства потому, что на самом деле не хочет появления ребенка и последующих обязанностей. Поняла, что дело идет к разрыву. И, скорее всего, копившееся напряжение, наконец, прорвалось. Потому и наговорили вы друг другу много интересного. Потому и сбежал мужик сразу, и не возвращается ни под каким предлогом. Боюсь, он действительно решил «расставить точки» и начать новую жизнь. Поэтому чем дольше ты пытаешься его вернуть, тем хуже для всех. На ой взгляд, лучше признать непрятный факт того, что с этим мужчиной семьи не состоялось, и спокойно разойтись. Не стоит тратить время и нервы на то, что все равно ни к чему хорошему не приведет. Хотя, безусловно, ты можешь убить еще пару миллионов нервных клеток, выплакать озеро Байкал в подушку, сбить коленки, ползая за мужем, и совершить еще массу глупостей. Но назад все равно уже ничего не вернуть. Можно лишь начать заново. Но как говорил один мудрый человек, чтобы с кем-то встретиться, сначала нужно попрощаться. Так что я бы посоветовал как можно скорее расстаться, чтобы была возможность пережить произошедшее, успокоиться, и начать смотреть на Мир по-новому.
Обсуждение 75
Лучшие комментарии
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Печальное письмо. Ваш вопрос: Как понять его такое поведение?(Он вроде бы отдаляет мой переезд, не приходя домой и не возвращая машину, но и при этом на контакт не идет). Я думаю, что он не столько отдаляет переезд, сколько сам конкретно не взялся за ваш переезд. Возможно, он ждёт пока вы сами это сделаете и не считает своей проблемой. Ждёт, пока вы спакуете свои вещи и освободите. То, что не идёт на контакт, это плохо. Можно было бы обсудить. Ну да ладно. Но, есть проблемы насущные-бытовые. А есть проблемы важные. Моё внимание обратило другое. Вы долго не могли забеременеть. Потом не получилось доносить беременность. Потом он не лечился, хотя проблема в нём. Вас судьба уводит от материнства с ним, вы этого не видите? А вы всё письмо нам тут я передумала, я позвонила, я умоляла. Сам факт, что мать его позвонила и сказала, что беременность от 11 недели. Это она брошюр из абортария начиталась или это какие-то новые понятия? И ещё женщина, етить. Позор!!! Я бы на вашем месте серьёзно задумалась, стОит ли с ними связываться. Нужно ли вам рожать от него конкретно. Вам нужны именно его гены в вашем ребёнке и именно он как муж вам и отец ребёнку? Задайте себе вопросы. Что такое муж и жена и зачем они вооще вместе. Для чего Бог дал Адаму Еву, кем она ему является, и какие у них обоих цели и задачи? Мое мнение - уходите пока не поздно. Пока нет детей с ним, пока еще молодая и свободная. Плевать на квартиру сьёмную. И не унижайтесь вы так. В природе за право обладать женщиной борются самые сильные самцы. И победитель получит право размножать своё семя. А тут, хилое некто и рода непонятного. Короче, не надо умолять вернуться. Лучше пусть не возращается. Сорри за длинный текст.
30.03.17 00:47 Контекст комментария
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Да нормальное желание молодой женщины в ее возрасте, которая уже 3 год в офиц. союзе с мужчиной. Инстинкт, потребность. Если у нее сильное желание иметь ребёнка и выкидыш с чередой анализов, а ему таблетки не хочется, то нервишки, может, и сдали. Только, похоже, это только ей надо было. А если так, не нужно от него рожать. Судьба увела. дала щелчок по носу и пригрозила пальцем.
30.03.17 00:54 Контекст комментария
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А меня (помимо прочего) очень резанула фраза "сама виновата, что не было романтики, потому что была погружена в проблемы с беременностью". Да какая романтика, когда пара переживает такие нелегкие времена? Если в паре есть любовь, то трудности ее только сплачивают. Трудности (ну и радости, конечно), а не какая-то там дурацкая романтика, которую еще почему-то женщина обязана обеспечивать! Ну а вообще соглашусь с Эллис. Я не слишком склонна к мистике, но и у меня была немножко похожая ситуация. С первым мужем страстно хотела забеременеть, хотя постоянно ссорились, орала на него, что он не хочет провериться, бесилась, но месяц за месяцем не получалось несмотря на неустанные старания. Потом мы разошлись (не поэтому), а вскоре я встретила второго (очень любимого) мужа. И с ним все получилось легко и быстро. Теперь думаю: какое счастье, что Бог уберег от детей с первым! Прислушайтесь, Наталия, не ломитесь в открытую дверь. Все получится, но не с ним.
30.03.17 00:56 Контекст комментария
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юля БакуИ ещё...иногда природа правильно делает не давая детей. Есть порог преодоления...У меня родственник женился и жена не беременнела. Вообще выяснилось, что куча болезней и у него и у него.Ей вообще почку удалили, был дефект. Оба бились несколько лет в России. Поехали в Германию..Там врач посмотрев на все просто отказался заниматься . Есть риск проблемного ребёнка. Наконец в одной клинике взялись. Да родился....глубокий аутист....они в бой за второго. Опять также сложно.Семья все сопротивлялись, не говоря о врачах. Каждый первый просто в какой то момент говорил сакральное. Вам каждому надо другова партнёра. У вас несовместимость, а у вас Фрау просто почки нет, а это последствия на мозг ребёнка.Но они встали рогом.Хотим здорового ребёнка.....Тут же эти призывы к пониманию у тебя есть а у меня нет.....Да , победили всех.....кроме природы....родился опять аутист....Я не знаю, но надо все таки прислушиваться к сигналам.... Зачем мучительно биться если и не получается с ним и как то не очень хочет ни он не бабушка.....и здоровье с ним не позволяет...
30.03.17 10:11 Контекст комментария
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ZavoronokТак мужик ещё и пьёт? Ну и зачем тебе алкоголик? Жёны алконавтов сюда часто пишут, повороши архивы, почитай, может, выводы сделаешь.
30.03.17 00:16 Контекст комментария
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ОйИногда мужчины хотят уйти и делают так, чтобы женщина их бросила. А Вы своими мольбами из него сволочь делаете. Так что пауза. Так будет честно.
30.03.17 14:38
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Ну и советы у "Эскпертов", я в шоке! На минуточку, разговор идет не о паре которая встречается одну неделю, а о людях вбраке. Ну давайте после каждой ссоры бежать раводиться!.. Девушка, у вад очень активная позиция. Слишком активная. Успокойтесь. Выждете. Не пишите ему. Все должны успокоиться и остыть. Не надо на эмоциях принимать решений. Я думаю, что он не выходит на связь, потому что ему тоже надо подумать и успокоитья. Оставьте человека в покое. Сьездите к родителям, отдохните. Вещи можно не перевозить ;). Пропадите сама... О разводе вопрос можно поднимать через полгода. Успокойтесь, не истерите. Дайте мужику отдышатся от ваших истерик.
30.03.17 13:27
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Там внизу комментарии под ником Наталья (Москва), что муж пьет бутылками водку. Тема исчерпана.
30.03.17 11:18
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Проходя мимоЧрезмерная целеустремленность сильно раздражает. То вы ребенка хотели, теперь мужа вернуть. Достали бедолагу. Вижу цель, не вижу препятствий... Пожалела бы мужика, но насторожила фраза "... если он не перестанет пить..." Так еще и это! Девушка, остыньте. Дайте нормально жить и спокойно дышать вашему теперь уже бывшему, да и сами поймите, что это был не такой уж подарок, если пьет. На этом и успокойтесь.
30.03.17 10:37
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50/50а что его жалеть, по старорусской бабской традиции?))) как после войны жалели героев и инвалидов? он герой, инвалид? (даже если опустить пьянство). за ЧТО жалеть мужика?))
30.03.17 12:25
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ЮликонЕпс, вот сколько желающих прихожить к груди. Итерни писала про японский синдром, похоже наши японымамы тоже вырастили аморфную массу недомужчин. мы не так плохо сейчас живем, чтобы каждые штаны считать наградой.
30.03.17 14:01
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50/50у японцев новый перекос - раньше был трудоголизм до самоубийств. по нашим я могу трактат написать, пообщавшись с женщинами за 50, у которых старшие дочери и младшие сыновья) сыновья олухи и лентяи, как их жалко мамам!!)) мужья заевшиеся до 100 кг и больше) некоторые бутылкой и наоборот, худые)) мне уже страшно стареть замужем) но как я рада, что у меня дочь) награда) сегодня на логопедической комиссии болтали с мамой одной, она сказала, что когда родила младшую дочь, то стала нормальным человеком - перекос ушёл))
30.03.17 14:10
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юля БакуНадо же сколько рвения подарить ребёнка гнилой семье...Что это за желающий стать отцом? Что это за будущая бабушка, горящая от желания получить здорового внука? А стоит ли овчинка выделки????
30.03.17 09:57
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юля БакуИ ещё...иногда природа правильно делает не давая детей. Есть порог преодоления...У меня родственник женился и жена не беременнела. Вообще выяснилось, что куча болезней и у него и у него.Ей вообще почку удалили, был дефект. Оба бились несколько лет в России. Поехали в Германию..Там врач посмотрев на все просто отказался заниматься . Есть риск проблемного ребёнка. Наконец в одной клинике взялись. Да родился....глубокий аутист....они в бой за второго. Опять также сложно.Семья все сопротивлялись, не говоря о врачах. Каждый первый просто в какой то момент говорил сакральное. Вам каждому надо другова партнёра. У вас несовместимость, а у вас Фрау просто почки нет, а это последствия на мозг ребёнка.Но они встали рогом.Хотим здорового ребёнка.....Тут же эти призывы к пониманию у тебя есть а у меня нет.....Да , победили всех.....кроме природы....родился опять аутист....Я не знаю, но надо все таки прислушиваться к сигналам.... Зачем мучительно биться если и не получается с ним и как то не очень хочет ни он не бабушка.....и здоровье с ним не позволяет...
30.03.17 10:11
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ПМХорошая мысль: нет детей, значит, по какой-то причине и не надо.
30.03.17 10:42
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лакида, я вот об этом писала про умение понять в чем упорствовать, а где отступиться
30.03.17 10:44
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KoshkaЯ не утверждаю, что всем подходит усыновление, но в некоторых случаях подходит. Возможно, лучше позаботиться о брошенный ребенка, чем выпустить на с традицией в мир больного, зато своего. Пока не знаю ответа.
30.03.17 11:37
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юляСогласна с Вами. Я бы усыновила в таком случае, но это не все могу сделать. Тут позиция такая " Я не могу полюбить чужого ребёнка". Осуждать нельзя. Каждый вибирает как лучше для него.....
30.03.17 11:47
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ЮликонНаверное там реально все было плохо, потом что мне в Германии наоборот опровергли весь российский анамнез, выписали витамины и физкультуру. Жаль людей, слов нет. Родить больного ребенка после всего пережитого это ужасно.
30.03.17 11:58
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ЮляДаже двух. Я реально очень плохо представляю как живут.Реальное мучение... Как то заходила в гости в России. Старший 16 лет Рост под 1м 80. Сидит на полу что то рассказывает и перебирает лего. Потом сел смотреть какой то мультик про розовый шарик.... Второй 12 лет тоже слюни напускал на рубашку... и тоже мультик про розовый шарик смотрит . Только на своем планшете. А то подерутся...
30.03.17 12:47
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ЮликонЕсть рассказ хороший, когда женщина вымаливала ребеночка и когда кто-то жаловался или ругал своего ребенка, она говорила, а мне бы хоть какого. Родила больного, устав от такой жизни молиться перед сном, за что ты меня так господи и ей во сне Господь ответил. Ты не просила умного в математике, спортивного, красивого или с талантом, ты просила хоть какого. Тебе дадено, почему ты опять недовольна?
30.03.17 13:57
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50/50да героиня всего год пыталась! у нее все еще впереди, зачем усыновлять? усыновлять можно от широты души, но когда есть свой ребенок. зачем отказываться от своего-то и почему он должен быть больным???
30.03.17 12:28
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KoshkaДействительно, героине следует держаться за её мужичонку и обязательно родить ему. У Курта Кобейна,, говорят, здоровая дочь. По ней прямо видно, как она пышет здоровьем.
30.03.17 12:36
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50/50ну за мужичонку не надо держаться, не он один на белом свете. а усыновлять в семью, где муж после водки куртки теряет надо?))) ну и мой любимый фронтмен одной тяжелой группы долго пил, а дети его, все трое, здоровы
30.03.17 12:42
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KoshkaЭ... вообще-то комментарии про усыновление относился к знакомым Юли.
30.03.17 13:27
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50/50а посты Юли к кому относятся - к ГГ или ее знакомым?)))
30.03.17 13:30
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KoshkaУж во всяком случае я нигде не советовала героине усыновить кого-то. Повторюсь, я вообще не знаю насчёт пользы усыновления. Это слишком сложный вопрос, чтоб давать советы.
30.03.17 15:35
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это все прекрасно. но я не вам писала. вот в чем дело
30.03.17 15:39
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сарасегодня бум сравнивать всякое быдло с викой-сарой? Это ведь так креативно.))))) Персикова,ты как,сегодня будешь про меня фразы кидать? Ты ж у нас такая вся разумница.Сара это вообще то уже не имя и не человек.)))Это гораздо более широкое понятие.)Очень рада,что оставила свой скромный след на данном сайте.
30.03.17 09:07
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ЮликонВик, у тебя все хорошо ? просто Персиковой в ленте нет :))
30.03.17 09:10
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:)О, тыкву былом обозвали.
30.03.17 09:59
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Вы сара такого высокого о себе мнения)) вас вскользь упомянули среди ста комментариев(( не обольщайтесь так! Или это единственное достижение за всю жизнь, что вы так радуетесь?)
30.03.17 11:06
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Ну ты, Сара, даёшь дрозда. Меня ты назвала тварью и мразью, тыквy быдлом. От жеж ты добрая женщина.
30.03.17 12:21
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сарагде я тыкву обозвала быдлом? Ссылку в студию))) И что может быть общего между Сарой и Тыковкой? Вы странно меня читаете. Как то справа налево.)))
30.03.17 14:26
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Чем больше вы перед ним пластаетесь, тем меньше он вас ценит. Если и вернется, то уже на своих условиях, и вам они не понравятся. Хотя мне вообще непонятно, зачем стараться возвращать такого кадра. Еще скажете ему спасибо, что ушел от вас, жизнь не испортил. Какой из него был бы отец? А вам помощь в выращивании и воспитании ребенка?
30.03.17 09:00
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лакивообще, я с годами поняла, что мудрость наверное в том, чтобы уметь отличать моменты, когда надо "прогибать" этот мир под себя до последнего, а когда понять, скорее даже почувствовать, что если всё против, если упирается упрямо, то это неспроста, возможно это судьба пытается достучаться через эти удары твоей башкой о стену)) и лучше прислушаться и отойти, возможно рядом совсем - открытая дверь)
30.03.17 08:52
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лакисовет у меня только один на сегодня - ОСТАВЬТЕ МУЖИКА В ПОКОЕ. все, ваша с ним история закончилась. вообще, в такой психологической ситуации забеременеть - это из области фантастики, имхо. с мужем у вас ничего толкового не выйдет, он не хочет вас ни в каком виде, к тому же вы свидетель и обвинитель в одном лице, ему самому нужно было время пережить шок от новостей медицинских о себе, а тут вы истеричка зацикленная. короче, с этим мужем проще развестись и найти нового, чем уговорить этого вернуться к вам и пройти все круги и мытарства с вами заново. насчет "люблю не могу" - не врите, не любите, беситесь, что дрессированный муж вдруг взбрыкнул, и вообще планы вам порушил. ну так что ж, это жизнь, реальная, а не тетрадка в клеточку, размеренная и расчерченная...
30.03.17 08:25
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KoshkaСоберитесь с силами и пошлите алкаша-полуимпотента в лес. То, что у вас вырвалось изо рта, это и есть правда. Её надо принять и не насиловать себя. И уж тем более не заводить детей от выпивошки, которому все в лом, даже свое здоровье поправить.
30.03.17 07:54
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Женаты два года, третий. И уже "долго лечатся", чтоб забеременеть. Народ совсем с ума посходил, что-ли. Остальное прочесть не смогла, ибо весь текст для меня слился в истеричный гвалт, извините поэтому.
30.03.17 07:44
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rerfhfxfгод планировали - это долго не получалось? год - это ни о чем) дети истеричности и спешки не любят, они вообще любят когда их не очень то и ждут) Но дело не в детях, как я поняла из комментариев ниже. Вам брак с алкоголиком так дорог что ли? Не стоит тратить время на это, и совсем необязательно описывать подробно каждый звонок, смс, и пр - обилие ненужных подробностей говорят о том, что вы за мелочами и ерундой не видите сути. И да, постоянные приключения на пьяную голову говорят о том что человек глуп, это мое наблюдение и жизненный опыт. Вот все кто с приключениями пьют - неумны.
30.03.17 06:34
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КейтЯ, конечно, не врач, но ума не приложу, какая причина замершей беременности может быть в муже, причем такая, что ее можно вылечить???? Причем таблетками ) Генетические нарушения вообще не лечатся, а зппп нужно лечить у обоих. Возможно, муж был не согласен с результатами обследования (не секрет, что некоторые клиники их трактуют в свою пользу, а то и подделывают) А тут на него наезды со во всем он виноват
30.03.17 05:47
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ЮликонВоспаление простаты например. Хроническое заболевание которое провоцирует у женщину размножение патагенной микрофлоры, провоцировать воспаление органов малого таза. хронический вагиноз и еще много чего не зппп, которое может отравить жизнь женщине и убить ребенка. акцентируюсь на слове убить.
30.03.17 07:02
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Наталия МоскваСказали, что в спермограмме множество спермотозоилов с патологией (плохая морфология). Генетику дополнительно славали, насоучай, если тюм там что-то нето. В итоге у меня по генетике все хорошо, а что у него - я не знаю, потому что славали анализ в день конфликта, перед коефликтом. А получили каждый на свою почту недавно. Теперь точной причины я видммо и не узнаю: спермограмма, генетика мужа или случайность. Но лечить спермограмму кму надо было по-любому, иам прказатели плохие....
30.03.17 07:32
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ЮликонНаталия, некоторым мужчинам даже отрезанные яйцы не докажут, что он вина бесплодия в паре. Моя подруга готовиться к второму эко от мужа, у которого месяцами ищут хоть один пригодный для зачатия сперматозоид. Но он миллионер, у них квартира в элитном квартале в центре Москвы, вилла в Италии, несколько машин и самое главное, он заботливый муж, а она трепетная любящая жена и их ребенок растет в эмоционально здоровой среде, что ни за какие деньги ни купишь. Вы живете в съемной квартире, тратите все деньги на обследования и муж сливается сразу же, как встал вопрос о его проблемах, Вы бьетесь в припадках, у Вас идет дележ единственно ценного имущества в виде машины. Вы хотите вот в эту сточную канаву ребенка рожать ? разберитесь в своей жизни сначала, прежде чем приглашать в нее нового человека.
30.03.17 08:12
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