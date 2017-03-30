Умолять вернуться, или сделать паузу?

Мне 29, мужу 31. В браке третий год. Последний год планировали ребенка. Долго не получалось. Лечились. В октябре забеременела. В декабре беременность замерла. Он ухаживал за мной, мы оба переживали. После всего сдавали много анализов. Причину нашли в нем и назначили лечение. Он обещал мне, что будет лечиться, но пока не начинал принимать таблетки. 4 марта мы сильно поругались после сдачи очередных серьезных анализов. Я наговорила кучу ужасных слов, что если он не перестанет пить и не начнет лечиться, то я найду другого и с ним будут дети. Сказала и про его маму, что он такой же, как она. Он мне тоже наговорил много всего. И на таких эмоциях он взял и уехал к себе в родной город. Я ему начала звонить, говорить, что в розыск объявлю машину, которую он взял без спроса, что я развожусь с ним. Спустя пару часов я остыла и позвонила ему снова. Сказала, что пусть едет спокойно, я его жду и люблю. Он написал смс, что доехал и все. Спустя 2 дня он вернулся, тайком оставил машину перед окнами и все. Я ему написала про то, когда он будет дома. А он сказал, чтоб я вещи собирала. Я ему ответила, что люблю и передумала. На следующий день муж, пока я была на работе, пришел домой, положил ключи и документы от машины, взял немного денег (остальные я спрятала от него, чтобы, как я тогда думала, он не пошел ни в какую гостиницу) и ушел. Ушел на 3 дня. Я ему писала, извинялась все это время. Потом пришел и сказал, что разводимся, что хочет новую жизнь, что все было ошибкой, что я не изменюсь. Часть вещей моих мы перевезли к маме. Остальные вещи договорились перевезти, когда он покрасит мою машину (вернее деталь на бампере). Договорились, что это будет через 3 дня. Но через 3 дня он не пришел. Прошло еще 3 дня и позвонила его мама. Она наговорила мне, что моя беременность - это ложь, что это была задержка в 5 недель, что беременность это с 11 недель, а все, что до, беременностью не является... и бросила трубку... Но от нее я узнала, что он говорит, что я ему не звоню и он мне не звонит, машина пока не готова (так он сказал своей маме). Мужу я не звонила. Написала, что скучаю, волнуюсь за него и хочется поговорить. Он ответил, что говорить не о чем. На следующий день я написала, что скучаю, но он не ответил. На следующий день он тайком, пока меня нет дома, приходил помыться и переодеться, взял еще чистую одежду. И снова ушел. Никто никому не писал и не звонил пока после этого. С этого момента прошла еще неделя... Все так же никто никому не звонил и не писал, я живу на нашей с ним съемной квартире, он не появляется. Получается пока что мы оба не сдержали обещанное: я вещи не собрала остальные, а он - не приехал на машине и не перевез вещи. Я знаю, что я виновата. Я извинялась, говорила, что изменюсь, но такие случаи уже были, и он мне не верит. Мне сейчас настолько плохо. Я почувствовала, что я теряю, и только сейчас понимаю, что все бы изменила ради него... но он не верит, и мне от этого плохо. Как мне действовать? Писать что-то типа «я скучаю», признаваться в любви и извиняться, сделать паузу или что-то другое? Как понять его такое поведение? Он вроде бы отдаляет мой переезд, не приходя домой и не возвращая машину, но и при этом на контакт не идет. Он же мог позвонить и сказать, почему вещи до сих пор не собраны, а он просто переоделся, вымылся и ушел. Или он уже передумал сам меня перевозить и хочет, чтобы я сама переехала? Я не знаю, как понять его поведение... Очень его люблю. Понимаю свою вину в конфликте, да и в целом последние месяцы была погружена проблемами с беременностью и не было никакой романтики... я постоянно говорила о лекарствах, анализах и все на эту тему...

Наталия,

Москва, 29 лет

30.03.17

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