Надо ли продолжать общение отца с детьми?

В разводе. Двое детей 15 и 17 лет. Алименты – 60 долларов на двоих, по 30 на ребенка. Женился на девушке на 20 лет моложе. Жена его содержит. Он не работает, домохозяин в декрете с ребенком 3 года. Они купили квартиру, сделали ремонт, ездят за границу. А вопрос вот в чем. Каждый раз, когда дети идут в гости, он начинает гнать на меня. Причем такой бред, который даже смешно обсуждать. Сказал, например, дочери, что на его алименты я содержу любовников... Я хочу полностью прекратить такое общение. Раньше старалась в отношения отца с детьми не лезть. А сейчас сижу и думаю: «А где вообще я?» Я не хочу, чтобы дети с ним общались. Мне не комфортно от этого общения. Может, уже все-таки можно поступить так, чтобы было хорошо и мне?

Мой бывший, уходя, мне сказал: «Ты – черновик, я буду жизнь начисто переписывать». Жизнь переписал, новая жена, новый ребенок. А я теперь должна тянуть детей, работать по 14 часов в сутки без выходных, лететь после работы к ребенку в больницу со свежеприготовленными котлетами, гасить кредиты за учебу и лечение и при этом говорить детям об отце только хорошее и не мешать им общаться. А отец в новой жизни, весь в шоколаде, 60 долларов алименты, и он обалденный парень. И у человека не хватает мозгов, встречаясь с детьми раз в месяц, не говорить обо мне гадости. А главное за что? Что я тебе сделала? Полезно ли для детей общение с таким отцом? Имею ли я право на эгоизм в данной ситуации?