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Надо ли продолжать общение отца с детьми?


В разводе. Двое детей 15 и 17 лет. Алименты – 60 долларов на двоих, по 30 на ребенка. Женился на девушке на 20 лет моложе. Жена его содержит. Он не работает, домохозяин в декрете с ребенком 3 года. Они купили квартиру, сделали ремонт, ездят за границу. А вопрос вот в чем. Каждый раз, когда дети идут в гости, он начинает гнать на меня. Причем такой бред, который даже смешно обсуждать. Сказал, например, дочери, что на его алименты я содержу любовников... Я хочу полностью прекратить такое общение. Раньше старалась в отношения отца с детьми не лезть. А сейчас сижу и думаю: «А где вообще я?» Я не хочу, чтобы дети с ним общались. Мне не комфортно от этого общения. Может, уже все-таки можно поступить так, чтобы было хорошо и мне?

Мой бывший, уходя, мне сказал: «Ты – черновик, я буду жизнь начисто переписывать». Жизнь переписал, новая жена, новый ребенок. А я теперь должна тянуть детей, работать по 14 часов в сутки без выходных, лететь после работы к ребенку в больницу со свежеприготовленными котлетами, гасить кредиты за учебу и лечение и при этом говорить детям об отце только хорошее и не мешать им общаться. А отец в новой жизни, весь в шоколаде, 60 долларов алименты, и он обалденный парень. И у человека не хватает мозгов, встречаясь с детьми раз в месяц, не говорить обо мне гадости. А главное за что? Что я тебе сделала? Полезно ли для детей общение с таким отцом? Имею ли я право на эгоизм в данной ситуации?

Вера, Киев, Украина, 42 года / 28.09.18
Надо ли продолжать общение отца с детьми?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вера, к чему тебе дополнительные сложности? Попытка запретить общение детей с папой вызовет больше негатива в твой адрес, чем все папины разговоры о маме. Дети у тебя уже большие, много понимают и видят. И если ты смогла сохранить с ними доверительные отношения, если тебя волнуют их проблемы (не только двойки в дневнике), вы общаетесь, обсуждаете, делитесь впечатлениями, ты умеешь слушать их, а они – тебя, то никакие папины вбросы уже ничего не сделают. Даже если ты делаешь половину того, о чем я спросила – это уже большой плюс.

    В 15-17 лет дети уже довольно взрослые, тупо манипулировать ими не получится. Собственно, ты откуда знаешь, что про бывший детям про тебя гадости говорили? Дети и рассказали? Значит, они уже настроили фильтр и относятся к папиным словам как к бредням. А тебе просто нужно дистанцироваться от всего этого и новости из папиного дома воспринимать с улыбкой.

    Сейчас в тебе говорит обида на бывшего. И твое желание запретить ему общение с детьми – это не стремление вычеркнуть бывшего из жизни детей и своей, а стремление досадить ему. Твоя обида понятна и оправдана. Но время идет, и ты не должна позволять деструктивным мыслям разрушать твою жизнь. Дети вырастут и будут тебе помогать. Свет в окошке уже виден. А бывший пусть сам разбирается со своими «черновиками» и «чистовиками».

  • Сергей

    Вера, честно говоря, я не понимаю, в чем проблема. Нет, обидно, конечно, что кто-то лучше устроился в этой жизни. Но так бывает, и с этим лучше просто смириться, а не тратить нервы на зависть. Кроме того, ты ведь не знаешь, что в действительности происходит в той семье, и как на самом деле живет, что чувствует твой бывший супруг. Поэтому и злобствовать не вижу смысла. Что же касается его слов, то тут тоже ничего не поделаешь. Человек имеет право высказывать свое мнение. Может ли это повлиять на детей? Если у вас хорошие отношения, если в вашей семье имеется взаимопонимание и доверие, то нет. Скорее даже подобные фразы в твой адрес будут настраивать ребят против отца. А раз так, то лучше не кипеть злобой, не пытаться запретить общение, а больше разговаривать, объяснять, помогать и просить помощи. То есть, жить вашей жизнью, в которой есть и любовь, и нежность. Тогда, скорее всего, дети сами начнут задавать отцу «неудобные» вопросы, что, вполне возможно приведет либо к сокращению общения, либо к тому, что муж перестанет говорить гадости.

    В общем, сосредоточься на подрастающем поколении, больше проводи с ними времени, обязательно вовлекай в дела семьи, проси помощи, люби их и заботься. Ну, а дальше будь как будет. Ребята уже достаточно взрослые, и в любом случае, скоро разлетятся из гнезда, будут жить своей жизнью. Вот и постарайся остаться с ними в хороших отношениях, чтобы в будущем не остаттся без обратной связи. А бывгего мужа с его новой семьей, просто забудь.

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Ваше мнение 34  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok 28.09.18 02:16
    -
    11
    +
    Если бывший домохозяин, как он алименты платит? Жена даёт? Возможно, ей скоро надоест содержать безработного перестарка и его детей от первого брака, пнёт его и найдёт молодого.
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  • Лада 28.09.18 07:23
    -
    6
    +
    Походу, у мужика комплекс неполноценности, который он таким образом замещает - он понимает, что его содержат, да ещё за него алименты платят. Поэтому он делает вид, что на самом деле "обалденный парень", а на "его" алименты можно не только жить, но и любовников содержать)) и типа содержать мужика, мужа там или любовника - это для женщины нормально) в общем, его тараканы вам должны быть "по барабану", мужичонка бредит, но говорить, что "папа хороший" в этом свете глупо, поливать грязью тоже не надо, лучше отнестись к бредням иронически и не скрывать этого от детей. Детки уже большие, сами разберутся,общаться с ним или нет, я бы сказала им размер алиментов, а цены на всё они и сами знают.
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  • лаки 28.09.18 08:18
    -
    5
    +
    вот знаете, детям в любой ситуации лучше всего говорить правду. серьезно. зачем вы создаете отцу имидж, от которого он далек? почему дети у вас в иллюзиях? они вполне вхрослые, чтобы знать правду без приукрас. даже маленьким врать не надо, можно конечно смягчать подробности, но врать не надо. насчет содержания любовников - надо было сразу и ответить: папа судит по себе, его содержит жена, но думаю он ей дороже, чем в 60 евро обходится) я на бывшего мужа и отца ребенка никогда не наговариваю, но и святого из него не делаю, да и своего отношения к нему не скрываю. сейчас, когда сын вырос я вообще не лезу в те отношения, совсем. и все само самой неплохо наладилось) и вам совсетую снять с себя терновый венец и пеерстать быть непрошенной жертвой. удачи!
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  • Inga 28.09.18 02:52
    -
    4
    +
    Нет, ну это за гранью добра и зла))- она на его 60 долларов содержит кого-то, причем сразу нескольких))) А вот это как вам нравится-девушка 20 с небольшим содержит старого козла, неработающего, вывозит его за границу! Интересно, где же в столь молодом возрасте можно так хорошо заработать
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  • Jacob 28.09.18 07:24
    -
    4
    +
    Думаю, именно так и будет. Ещё 2-3-4 года и его "молодость" уйдет окончательно, а рассвет жизни новой жены настанет. И вот тут-то....по классике жанра, старый муж вспомнит о первой жене. Может прийти просто плакаться, ведь он так скучает по детям, а может и содержание потребовать, ведь на его же 40 долларов они все эти годы жили.
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  • Элфи Крекс / 28.09.18 11:11
    -
    2
    +
    А ещё интересно- дети вот с какой стати маме гадости про неё пересказывают?
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  • Никольски / 28.09.18 11:02
    -
    2
    +
    Видимо бывший муж по своей природе паразит. Сначала как то на Вас паразитировал, но нашел лучший вариант. Что характерно - дамам тут же сделал детей. Видимо, так удерживает . Живет по принципу черновика. Странно, у жизни не бывает черновиков. Но у него всегла мысль , что найдет лучший вариант устроиться в жизни за счет женщины.У Вас уже взрослые дети, которые могут решать видеться с папой или нет. Вам надо перестать злится на бывшего мужа. У кажого своя дорога. У детей должна быть алтернатива. В конце концов когда человек говорит гадости - это прежде всего говорит плохо о том кто говорит, а не о том про кого говорят. Мне кажется, что жизнь Вам дала прекрасный инструмент для воспитания детей правильно. В сопоставление. Тем более в вашем случае это легко. Человек заведомо врет на мать своих детей. Вообще, видимо, он привык, что женщины тратят на него. Или силы или деньги. По этому такая зависливая и странная фраза про любовников, на которых надо тратить, а не наоборот. Обычно любовники тратят на любовниц. Я ьы сказала, что папа ошибается. Это мои любовники тратят на меня теперь деньги. Я нашла в России интересную книжку " Эльфы и гоблины. Друзья и не очень" Там очень четко дается описание людей, как сущностей апхитипов. Очень интересно. Прочитайте на будущее. Вы еще очень молоды. Видимо, вляпались в эльфа. Вот он из Вас и сосет энергию. Начинайте уже жить . Отрезайте его от себя , наконец.
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  • Big Mama / 28.09.18 10:57
    -
    1
    +
    по секрету - о бывшем хорошее говорить совсем необязательно. плохого говорить лучше не надо, это западает детям в душу (при том не то что папа плохой а то что МАМА СКАЗАЛА что папа плохой то есть сама же крайней и останешься). по мне так можно (и нужно) его не обсуждать вообще :))) по поводу гадостей - игнор и все, дети не слепые и не глухие, тем более 15 и 17 летки. сами докумекают. (недавно сын тут грудью встал “почему папина жена говорит что ты не умеешь хорошо стирать одежду, а я вот думаю что ты стираешь очень очень хорошо”, и с такой обидой в голосе, ещё его пришлось успокаивать и объяснять что я не 100 долларов и всем нравиться ну совершенно не обязана) по поводу кто как устроился в жизни - опять таки последнее дело считать кто кому что где дает и платит... неужели на самом деле не ПОФИГ?
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  • Элфи Крекс / 28.09.18 10:46
    -
    1
    +
    Девушка 22 лет имеет трехлетнего ребёнка и при этом зарабатывает столько, чтобы содержать себя, ребёнка, мужа, платить алименты бывшей жене мужа,купить квартиру, сделать в ней ремонт, ездить всей семьёй за границу? Расскажите, где она работает! Или это дочка....? Даже страшно подумать, чья! Мужчина, которого полностью содержит жена на двадцать лет младше- господи, какой же он необыкновенный должен быть. Женщина, работающая по 14 часов, вся такая несчастная, загнанная с работой, детьми, больницами, котлетами и при этом не вынимающая носа из новой семьи мужа, знающая про него все: и куда отдыхать ездил, и про ремонт, и про квартиру. Нет, какая- то фантастическая картина. И про то, чтобы запретить взрослым детям общаться с отцом, тоже фантастика. Захотят- будут общаться, не захотят - не будут. А вы поменьше интересуйтесь чужими делами, поменьше завидуйтесь и злитесь, тогда и свои наладятся.
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  • 50/50 / 28.09.18 10:30
    -
    3
    +
    "и при этом говорить детям об отце только хорошее " это пережиток советской педагогики. и вообще, вредно - дети видят одно, а слышат от Вас другое. это даже вопрос доверия Вам с их стороны. папа может быть непорядочным, он такой человек, и точка. Вы ж не запрещаете им общаться
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  • Персикова / 28.09.18 10:15
    -
    2
    +
    Вера, дети 15 и 17 лет уже достаточно взрослые , чтобы понимать всё, что происходит. И я сильно сомневаюсь , что в таком возрасте им можно запретить или разрешить видеться с отцом. Надеюсь , что они не живут витая в облаках , понимают и любят свою мать. Если так, то вам нечего опасаться , они сами уже способны отделить зёрна от плевел.
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  • Koshka / 28.09.18 10:12
    -
    0
    +
    Дети в том возрасте, что они в состоянии сами решать, с кем общаться. Хорошо это или плохо. Запретите, но если они захотят, найдут способ. Лучше постараться объяснить правду, как она есть. И пусть решают сами. Это Вам он теперь - чужой мужик. А им он - отец. Уж какой есть, они его не выбирали.
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  • Лада / 28.09.18 09:01
    -
    1
    +
    А вообще запрещать видеться с отцом детям в 15 и 17 контрпродуктивно, каким бы недалёким он ни был. Если вас задевают его слова - скажите детям, что все глупости, которые он мелет, вам передавать необязательно. Слушать от человека, который живёт за счет жены , но не может обеспечить своих детей, всякие глупости в адрес бж, которая делает его работу, вы не хотите. Побольше вовлекайте детей в организацию общего быта, покажите свою загруженность, не бойтесь пожаловаться иногда на усталость. Выводы они сделают сами и при случае щёлкнут папашу по носу за его слова в ваш адрес.
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  • кэп - / 28.09.18 09:00
    -
    0
    +
    Та мужики вообще придурки с кучей комплексов, которые они бережно взращивают и ещё всем демонстрируют. Редко кто из них над собой работать хочет.
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  • лаки / 28.09.18 08:18
    -
    5
    +
    вот знаете, детям в любой ситуации лучше всего говорить правду. серьезно. зачем вы создаете отцу имидж, от которого он далек? почему дети у вас в иллюзиях? они вполне вхрослые, чтобы знать правду без приукрас. даже маленьким врать не надо, можно конечно смягчать подробности, но врать не надо. насчет содержания любовников - надо было сразу и ответить: папа судит по себе, его содержит жена, но думаю он ей дороже, чем в 60 евро обходится) я на бывшего мужа и отца ребенка никогда не наговариваю, но и святого из него не делаю, да и своего отношения к нему не скрываю. сейчас, когда сын вырос я вообще не лезу в те отношения, совсем. и все само самой неплохо наладилось) и вам совсетую снять с себя терновый венец и пеерстать быть непрошенной жертвой. удачи!
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  • Солярская / 28.09.18 08:02
    -
    3
    +
    Не понятно, с каких доходов он выплачивает алименты. Детям можете сказать просто, безоценочно: "Хотите ездить к отцу - ездите. Не хотите - не ездите. Это не обязаловка - папу навещать." Папа обязан навещать детей, а не наоборот.
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    • Zavoronok / 28.09.18 09:01
      -
      1
      +
      Папа тоже не обязан, есть такие, которым дети до фонаря. Вот алименты платить должен, а навещать - нет.
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      • лаки / 28.09.18 10:50
        -
        1
        +
        вообще-то обязан, потому что при разводе обычно записывается, что оба родиеля в равной степени принимают участие в воспитании детей. но другой вопрос, что если мужик не хочет, то фиг его такими постановлениями суда убедишь) так что с отца не только алименты полагаются вообще-то)
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    • Big Mama / 28.09.18 10:58
      -
      0
      +
      папа обязан навешать? упасибог и сплюнуть три раза! с какого перепугу папу пускать к себе в дом?!
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      • лаки / 28.09.18 11:14
        -
        0
        +
        нет, неточно выразилась: не навещать, а видеться, а где это будет - это уже детали. я к тому, что по-хорошему, роль родного отца не должна бы содиться только к выплате алиментов после развода и все. ну а как оно в жизни складывается - тут уже масса вариантов) нашего вдруг на отцовство проняло спустя 12 лет после развода)))))))))
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        • Big Mama / 28.09.18 11:26
          -
          0
          +
          далеко не детали. если отец отирается в доме матери (особенно если там нет другого мужчины) это по ощущениям полтора шага от “три жены красота что ни говори”. плюс посешение отца сводится к совместным играм а убирать срач после его ухода будет мама. нет уж, место посешения далеко не детали.
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        • Big Mama / 28.09.18 11:28
          -
          1
          +
          вдогонку: я только за контакт отца с детьми. просто - по серьезному. на его територии, чтоб на время визита он был ответствен за все (покормить одеть обуть уложить домашку сделать....). а не игры в папу на територии мамы.
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  • Нету ника / 28.09.18 07:31
    -
    0
    +
    Героине советую не отчаиваться. На вас сказывается усталость и осень. Попейте витаминов. На бывшего мужа надо вообще не обращать внимания. от слова СОВСЕМ. Думайте о себе и только. Попробуйте помочь детям найти подработку. 17 лет - это ещё школа? Если да, то пусть старший ребенок ищет вечерний ВУЗ и помогает Вам: днем работает, вечером учится. Ну а младшему - попытаться найти подработку, хоть какую-то. Так и дети поймут, по чем фунт лиха и Вас хоть немного разгрузят. В минуты отчаяния хорошо помогают физические упражнения: если есть возможность - бегайте - плавайте. И как только будет появляться свободная минута и деньги, тратьте их на себя. Ведь дети скоро вырастут, а Вам можно пробовать действительно найти любовника. Тем более и бывший муж Вас на это настраивает. Удачи!
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  • Лада / 28.09.18 07:23
    -
    6
    +
    Походу, у мужика комплекс неполноценности, который он таким образом замещает - он понимает, что его содержат, да ещё за него алименты платят. Поэтому он делает вид, что на самом деле "обалденный парень", а на "его" алименты можно не только жить, но и любовников содержать)) и типа содержать мужика, мужа там или любовника - это для женщины нормально) в общем, его тараканы вам должны быть "по барабану", мужичонка бредит, но говорить, что "папа хороший" в этом свете глупо, поливать грязью тоже не надо, лучше отнестись к бредням иронически и не скрывать этого от детей. Детки уже большие, сами разберутся,общаться с ним или нет, я бы сказала им размер алиментов, а цены на всё они и сами знают.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Inga / 28.09.18 02:52
    -
    4
    +
    Нет, ну это за гранью добра и зла))- она на его 60 долларов содержит кого-то, причем сразу нескольких))) А вот это как вам нравится-девушка 20 с небольшим содержит старого козла, неработающего, вывозит его за границу! Интересно, где же в столь молодом возрасте можно так хорошо заработать
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 28.09.18 02:16
    -
    11
    +
    Если бывший домохозяин, как он алименты платит? Жена даёт? Возможно, ей скоро надоест содержать безработного перестарка и его детей от первого брака, пнёт его и найдёт молодого.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Jacob / 28.09.18 07:24
      -
      4
      +
      Думаю, именно так и будет. Ещё 2-3-4 года и его "молодость" уйдет окончательно, а рассвет жизни новой жены настанет. И вот тут-то....по классике жанра, старый муж вспомнит о первой жене. Может прийти просто плакаться, ведь он так скучает по детям, а может и содержание потребовать, ведь на его же 40 долларов они все эти годы жили.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
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