Стоило ли его прощать и возвращаться?

Когда мне было 25 лет я в течение года встречалась с мужчиной, ему тогда было 30 лет. Забеременела от него, сказала ему об этом. На это он ответил: «А ты уверена, что это от меня?» После такого ответа я перестала с ним встречаться, сделала аборт. Он появился месяца через три. Сказал, мол, давай встречаться снова. Я ответила «нет». Он сказал: «Ладно, я уезжаю в другой город, там у меня есть знакомая, буду встречаться с ней»... Спустя 19 лет, в контактах я вижу сообщение от него: «Привет, я всегда тебя любил, я теперь директор собственного магазина. Вот мой телефон. Позвони мне». Я позвонила ему накануне 23 февраля, поздравила. Он рассказал, что тогда уехал в другой город, стал там жить с девушкой, про которую я упомянула, они занялись бизнесом, создали магазин. Он на ней не женился официально, но жили как семья, родили двух девочек. Она нашла другого мужчину, перестала с моим товарищем жить, и он решил найти меня через интернет. Он предложил мне встречаться снова. Я подумала и решила: «Была не была, уже мне 44, терять нечего». И теперь с ним встречаюсь уже почти год. Меня мучает вопрос: правильно ли я делаю, что встречаюсь сейчас с ним, ведь 20 лет назад своим отказом от моей беременности он очень сильно ранил меня и перевернул мою жизнь. У меня так и нет детей. Я одна. нужно ли такое прощать, хоть даже и в 45 лет?

Рита,

Уфа, Россия, 45 лет

27.12.17

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