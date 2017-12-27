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Стоило ли его прощать и возвращаться?


Когда мне было 25 лет я в течение года встречалась с мужчиной, ему тогда было 30 лет. Забеременела от него, сказала ему об этом. На это он ответил: «А ты уверена, что это от меня?» После такого ответа я перестала с ним встречаться, сделала аборт. Он появился месяца через три. Сказал, мол, давай встречаться снова. Я ответила «нет». Он сказал: «Ладно, я уезжаю в другой город, там у меня есть знакомая, буду встречаться с ней»... Спустя 19 лет, в контактах я вижу сообщение от него: «Привет, я всегда тебя любил, я теперь директор собственного магазина. Вот мой телефон. Позвони мне». Я позвонила ему накануне 23 февраля, поздравила. Он рассказал, что тогда уехал в другой город, стал там жить с девушкой, про которую я упомянула, они занялись бизнесом, создали магазин. Он на ней не женился официально, но жили как семья, родили двух девочек. Она нашла другого мужчину, перестала с моим товарищем жить, и он решил найти меня через интернет. Он предложил мне встречаться снова. Я подумала и решила: «Была не была, уже мне 44, терять нечего». И теперь с ним встречаюсь уже почти год. Меня мучает вопрос: правильно ли я делаю, что встречаюсь сейчас с ним, ведь 20 лет назад своим отказом от моей беременности он очень сильно ранил меня и перевернул мою жизнь. У меня так и нет детей. Я одна. нужно ли такое прощать, хоть даже и в 45 лет?
Рита,
Уфа, Россия, 45 лет
27.12.17
Стоило ли его прощать и возвращаться?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Я не вижу смысла в твоем вопросе. Он должен был быть задан еще почти год назад, перед тем, как ты решила позвонить своему бывшему. 19 лет – это не шуточный срок расставания даже для изначально крепких искренних отношений. За это время люди становятся совершенно чужими друг другу. Поэтому рассуждения о том, что тебя «всегда любил» мужчина, который 19 лет назад подтолкнул тебя к аборту, а потом бросил ради другой, не искал встречи с тобой, и объявился только после того, как его бортанула гражданская жена, - это все мило до слез, но, прости, «не верю». Мужику 50 лет, так? Он. Может, и директор своего собственного магазина, но очевидно, очередь за ним из красоток не выстраивается. Он вспомнил о тебе именно тогда, когда в его жизни появился вакуум, неустроенность. То есть, ты – запасной аэродром, Рита. Вполне допускаю, что им ты была и раньше, 20 лет назад. Что касается твоего вопроса, то ответ на него сильно зависит от того, чего ты сама хочешь от этих отношений. Семью и успеть в последний вагон с ребеночком? Тогда ты выбрала не подходящий вариант. Если же тебе достаточен просто секс и никаких взаимных обязательств – тогда вполне. А простить ты его уже давно простила. Иначе бы просто не могла бы с ним общаться.

  • Сергей

    Рита, подобные вопросы нужно задавать и обдумывать до того, как что-то сделать. Тогда имеет смысл на них отвечать. В твоем же случае, через год после возобновления отношений, это несколько нелогично. Ты уже сделала выбор и все простила. Поэтому, скорее всего, волнует тебя несколько другое. Может быть я и ошибаюсь, но рискну предположить, что сомнения возникают в целесообразности и долговечности происходящего. Что ж, тут я вряд ли смогу что-то спрогнозировать. Однако если рассуждать логически, то можно сделать вывод о том, что, по крайней мере новые дети твоему приятелю вряд ли нужны. То есть если ты представляла себя матерью семейства, то скорее всего, тебя ждет разочарование. Долговременность ваших взаимоотношений тоже не выглядит реальной. Нет, безусловно, всякое может произойти, но если бы дяденька действительно тебя любил, то не пропал бы на столь долгий срок. Стало быть, успокоившись после расставания, он вполне может найти себе кого-то помоложе. Это я к тому, что питать какие-то слишком большие надежды, наверное, не стоит. Дяденька как появился, так и исчезнуть может в один момент. В то же время, если, как ты пишешь, терять тебе нечего, то почему бы не использовать данного товарища как донора? Возраст пока еще позволяет, медицина современная тоже, так, может быть, забеременеешь и родишь себе ребенка? Понимаю, что самостоятельно растить малыша довольно непросто, но зато ты уже не будешь одна. Да и товарищ твой, вполне возможно, сможет хоть чем-то помогать.

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Обсуждение 8  

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  • Клуша Новокузнецк
    А к чему такое "пикантное" замечание про "директора собственного магазина"? А если бы дворник, терять было бы что? А по существу, собственно, сказать нечего. 20 лет назад один идиот задал, в принципе не такой уж необычный для мужчины, вопрос, а вторая так обиделась, что не пощадила собственного ребенка. Сделала аборт не потому что - т.д. и т.п., а потому что ранили ее самолюбие. "Нужно ли такое прощать?". Себя простите для начала. Сколько можно перекладывать ответственность за собственную жизнь на других.
    		 27.12.17 05:42
         
    3
         
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  • Юля Ьаку
    А как же ваша жизнь была 20 лет без него? Нужно или не нужно прощать? - странный вопрос. " Мне 44 года- нечего терять" - Почему так отчаянно? Зачем такой прекрасный возраст так отягащать какими то прошлыми , уже прожитыми отношениями? Вашему любимому просто нужна не вы, а женщина. Тут не дали- там попрошу. Вам 44 года, а такой банальности не понимаете. Чувствуете, что что то не так, раз пишите сюда, а не понили за 20 лет. Как был мужлан, так им и остался.. Вопрос надо задать себе - что ж я такая бестолковая. Один, очень не умный мужлан в молодости обидел, аж до аборта. 20 лет вы просто так проторчали в жизни, что бы в 44 кинуться к нему, только потому, что он ищет себе чистенькую бабу. Ну и ну!
    		 27.12.17 01:16
         
    2
         
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  • к
    Алена жжет запасной аэродром через 19 лет такой "ту 134 планирует посадку". Ага..только полосы посадочной не видно огни сигнальные не горят, да и дорога вся разбита и травой поросла, ну-ну приземляемся:)))) Сошлись два одиночества которых жизнь помотала, только другое одиночество мужского пола, как было самодуром так и осталось и со своим говно характером даже дочкам не нужен невзирая на магазин. Поди характер начал снова показывать, вот автор и задумалась, а надо ли ей это все
    		 27.12.17 01:10
         
    0
         
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  • Джей
    Осподи, да терь уже какая разница?? Уже ничего не вернуть, ни ребенка, ни тех отношений ! Какая у Вас альтернатива??
    		 27.12.17 00:43
         
    0
         
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    • жужа@
      Альтернатива - не встречаться. Автор - мазохистка. У меня есть коллега, которую муж бросил с годовалым ребёнком и никак потом не проявлялся и не платил алименты. Через 26 лет дочь отыскала его чисто из интереса, он какой то начальник в Газпроме, денег много, женат , детей больше не было. Опять стали встречаться как любовники и через год он опять ее бросил. У коллеги было просто помешательство.
      		 27.12.17 01:04
           
      0
           
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  • Даша
    Зря вы сделали аборт и зря снова стали встречаться с этим товарищем. Ничего хорошего тут не светит.
    		 27.12.17 00:32
         
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