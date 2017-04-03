Секс без обязательств хорош, но хочется больше

Была волонтером на спортивном мероприятии, и на объекте познакомилась с одним волонтером. Поначалу я даже не обратила на него внимания. Он сам подошел поиграть с нами в карты, сел рядом и начал задавать вопросы, как зовут, где учусь. И сначала он не показался мне интересным, такой же волонтер, как и все, с кем я до этого познакомилась. Чуть позже он вновь подошел ко мне и обратил внимание на мои серьги, на которые я сама внимания бы не обратила, как никто и не обращал. Сказав, что у меня красивые серьги, он начал интересоваться, кто мне их подарил, это листья какого дерева (серьги в форме листьев). Я от него отмахнулась, но мне это польстило, и я решила, что он, возможно, гораздо интереснее, чем я думала. В тот же день я нашла его в соцсетях. Мы начали общаться. Он задавал мне самые разные вопросы, сказав, что ему все обо мне интересно. И даже на объекте стали чаще общаться. Он показался мне довольно интересным человеком, интеллигентным, воспитанным, не таким, как все. Он мне часто наливал чаи, кофе, приносил печеньки. Через пару дней стали вместе возвращаться домой, обязательно звонили друг другу узнать, где мы и когда домой. Ну и, естественно он мне понравился. Однажды на объект приехали две девушки-волонтеры, которые болели несколько дней. И он начал с ними общаться, старался прикоснуться. Тогда и закралась мысль о том, что он, возможно, бабник. Ну или, может быть, я его не интересую, как девушка. Стало обидно. Но я старалась не подавать виду. Ведь он все равно общался со мной, все так же звонил, узнать, где я, когда домой и т.д. Вскоре наши дни на объекте закончились, и нас отправили на другой объект. Там мы опять встретились и провели полдня вместе (я туда приехала к обеду). К вечеру мы вдруг начали обсуждать более интимные темы. Как-то случайно получилось. И вот тогда он сказал, что он бабник. Я, может быть, решила обмануть себя, решив, что я с ним общаюсь, потому что он мне интересен как человек, а не как парень, и мне нравится с ним общаться как с другом. Хотя отчасти это было правдой. В процессе всех этих разговоров, он признался, что не против переспать со мной. Я перевела все это в шутку, потому что мне было обидно, и пообещала, что однажды это случится (опять же в шутку). Следующий и последний день мы опять провели вместе. Я подумала, что скоро все закончится, и мы, скорее всего, больше никогда не увидимся, не будем больше общаться. Но в тот вечер он начал общаться с одной из волонтеров, ходил с ней в обнимку, меня это задело (хоть он и признался, что он бабник), но я старалась не обращать на них внимания. Общалась с другими парнями (возможно, пытаясь вызвать у него ревность, хотя, наверное, это было глупо). Когда все закончилось, мы обняли друг друга на прощанье, и я подумала, все, все кончено. Через день он мне написал, мы стали опять переписываться. Я не могла понять, зачем он мне писал, если ему всего лишь хотелось со мной переспать. У меня и раньше было такое, что мне предлагали секс без отношений, но им совершенно не было интересно, как у меня дела. Вся переписка сводилась к тому, что в такое-то время в такой-то день и все. Но я почти сразу отшивала их. А с ним почему-то как-то не получилось. Спустя недели две такого общения мы с ним переспали в его машине. После он сказал, что придет ко мне, когда я буду дома одна. Я согласилась. Он пришел. Мы опять переспали. Но несмотря на это, он продолжает интересоваться, как у меня дела, моими успехами, чем я занята. Хотя мне все сказали, что он переспит со мной и перестанет общаться. Отчасти я и переспала с ним только потому, что надеялась, что он прекратит общение, так мне было бы легче не думать о нем. Но нет, мы с ним переписывались каждый день. Однажды, когда он спросил, хочу ли я отношений, я ответила «нет», т.к. мне казалось, что ему этого тоже не хочется. Он ответил, хорошо, что хоть отношений не хочется. Теперь мы с ним регулярно занимаемся сексом, но я не знаю, чего хочу. Может быть, я боюсь его потерять, но с другой стороны меня, в принципе, устраивают такие отношения. Мне не надо уделять ему внимания, ему не надо уделять внимание мне, никаких ссор, ничего лишнего. Но в то же время хочется обычных отношений, чтоб было, как в фильмах: ухаживания, прогулки, конфетно-букетный период, подарки и т.д. Мне советовали попробовать не писать ему пару дней, что станет ясно. Но ясно не стало.

Камила,

Алматы, Казахстан, 20 лет

03.04.17

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