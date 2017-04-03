Секс без обязательств хорош, но хочется больше
Алматы, Казахстан, 20 лет
03.04.17
Мнения наших экспертов
-
АленаКамила, что тебя удивляет? То, что парень, который хочет от тебя только секса, интересуется твоими делами? Так ты сама ответила на этот вопрос. Те, кто просто хотел тебя трахнуть, и кто не интересовался твоей жизнью при этом, ты «почти сразу посылала». Ну так и подумай, что было бы, если бы этот парень поступил бы также? Если бы не начал оказывать тебе знаки внимания, не делал бы вид, что ему очень интересно, что ты отвечаешь на вопрос «как дела»? Он был бы точно также послан. А ведь у него другая цель. Он просто профессиональный бабник. У него те же цели, что и у тех. Что подкатывали к тебе до него, только он эффективнее, потому что знает, как правильно подкатывать. И то, что ты не просто «один раз дала», а продолжаешь соглашаться на секс на его условиях, то есть, тогда. Когда ему это удобно и где ему это удобно (в машине, у тебя, когда никого нет дома, и прочее) – это как раз говорит о том, что он оказался умнее предыдущих твоих «кавалеров», которые без затей пытались просто добиться от тебя секса. И если тебе действительно хочется конфет, букетов и «нормальных отношений», которых тебя спрашивают «как дела» не потому, что надеются залезть в трусы, а потому что действительно интересуются твоей жизнью, то меняй парня. С этим ничего серьезного у тебя не будет. Если бы ты была ему важна не только как сексуальный объект, он бы уже изменил свой стиль общения с тобой. А так – он просто пользуется тобой. И все эти разговоры за жизнь – просто ширма, за которой нет никакой заинтересованности в тебе, есть только способ реализовать свои цели.
-
СергейКамила, я не совсем понимаю в чем проблема. Ты познакомилась с парнем, согласилась на отношения без обязательств, и сейчас вполне комфортно себя чувствуешь. Прекрасно. Хочется чего-то другого? Не вижу препятствий. Сообщи своему приятелю, что желала бы чего-то большего, чем регулярный секс. Не захочет, решит уйти, что ж, стало быть, так. Конечно, такой вариант будет неприятным, возможно даже болезненным, однако это лучше, чем терять время на то, что все равно закончится ничем. Кроме того, иногда, для того, чтобы понять, что имел, нужно это потерять. И твой приятель, вполне возможно, сам начнет искать пути обратно. Однако я бы не советовал воспринимать его всерьез. Видишь ли, насколько я знаю, молодые люди, которые в юности и молодости активно охотятся за юбками, гордятся своими победами, в дальнейшем остаются активными «ходоками». Они не меняются. Поэтому ничего долгого и верного с таким приятелем построить не получится. И переделать его ты не сможешь, даже если выйдешь за него замуж и нарожаешь детей. Скорее даже наоборот. Как только у такого молодого человека появится жена и дети, он посчитает свою задачу выполненной и окончательно уйдет в загул. Так что подумай, мтоит ли тратить время? Может быть лучше прямо сейчас все прекратить и искать по-настоящему своего человека?
Обсуждение 8
-
Честно говоря, не дочитала...
03.04.17 11:07
-
То, что он обольститель, это ясно. Я бы не скрывала своих мыслей и чувств. Интим вообще предполагает оч высокую степень близости. А раз так, зачем говорить неправду. Себя же и обманула, получается. Вообще, пусть в меня летят тапки, но секс без обязательств в 20 лет это очень нехорошо и очень показательно. В 20 лет и уже так себя обесценила. Хотя, в вашем конкретном случае это иллюзия и надежда. А вдруг получится. Предохраняться старательно и беречься от болячек. Совет не писать пару дней - детский сад. Я бы посоветовала другое. Сказать ему в подхоящий момент - ты мне нравишься. И посмотреть на реакцию. Если понятно, что у него есть еще женщины для секса, рекомендовала бы прекратить это. Секс без обязательств это для женщин чуток постарше вас, поопытнее и действительно не желающих отношений.
03.04.17 10:32
-
Вспомнила Саманту из Секса в большом городе. Как она кому-то сказала, кажется Ричарду. Я тебя люблю, но себя я люблю больше. Вот об этом хорошо бы помнить, мне оч понравилась эта фраза. Действительно. Кто-то очень привлекателен, красив, сексуален и бла-бла и так далее. И тянет как магнитом. Справиться бы, если мне это во вред. Вообще, у меня такие М не вызывают симпатии. Сначала он ей лил мёд в уши, соблазнял, умело окучивал. Когда понял, что можно брать голыми руками, сделал сенсационное заявление, которое говорит о его нравственности, о его реальных намерениях. И вроде честно сказал, спасибо за правду. Вопрос теперь за молодой девой. Что с этой правдой делать. Влезать в этот блуд как жаба в болото или сказать: спасибо, я достойна не только секса. Мне секса мало. И ведь это правда. Пусть он думает теперь, что с этим делать. А то секситься все умеют, дурное дело не хитрое.
03.04.17 10:58
-
СтефанияEllis, нравится всегда читать Вашу точку зрения. Очень она мне близка. Хотела спросить: вот я девушка постарше (мне 32). Хочу семью и детей. Но пока не встретился Тот самый. Но есть мужчина, который привлекает физически и общаться с ним интересно. Но ему не нужны серьезные отношения, хотя открыто он об этом не говорил. Много переписываемся, не часто встречаемся. Вопрос: стоит ли с ним продолжать такие встречи с ним, делая вид, что мне интересны легкие отношения и ни о чем его не спрашивая, или лучше не тратить время и сосредоточиться на поиске уже будущего мужа? Спасибо заранее за ответ.
03.04.17 11:33
-
-
KoshkaКакой именно ясности Вам хочется? Все предельно ясно. Молодой человек честно сказал, что он бабник и рассчитывает только на секс. Вы согласились и дали понять, что Вам тоже нужен только секс. Ну и занимайтесь им, а не придумывать то, чего нет. Только не забывайте про зппп и нежелательную беременность. Тогда ничего страшного не случится.
03.04.17 07:26
-
ЕсенияОх уж этот голод до внимания и комплиментов! Ключевое здесь - сама не знаю, чего хочу.
03.04.17 06:43
-
Butterfly USAПисьмо длиной километр о том, как парень спросил "как дела". Выростайте, девушка, из детских штанишек. В 20 лет пора начинать в людях разбираться хоть чуть-чуть, не только сексом заниматься.
03.04.17 01:47
-
ZavoronokХочешь большего, чем просто секс - меняй парня.
03.04.17 00:38