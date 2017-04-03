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Секс без обязательств хорош, но хочется больше


Была волонтером на спортивном мероприятии, и на объекте познакомилась с одним волонтером. Поначалу я даже не обратила на него внимания. Он сам подошел поиграть с нами в карты, сел рядом и начал задавать вопросы, как зовут, где учусь. И сначала он не показался мне интересным, такой же волонтер, как и все, с кем я до этого познакомилась. Чуть позже он вновь подошел ко мне и обратил внимание на мои серьги, на которые я сама внимания бы не обратила, как никто и не обращал. Сказав, что у меня красивые серьги, он начал интересоваться, кто мне их подарил, это листья какого дерева (серьги в форме листьев). Я от него отмахнулась, но мне это польстило, и я решила, что он, возможно, гораздо интереснее, чем я думала. В тот же день я нашла его в соцсетях. Мы начали общаться. Он задавал мне самые разные вопросы, сказав, что ему все обо мне интересно. И даже на объекте стали чаще общаться. Он показался мне довольно интересным человеком, интеллигентным, воспитанным, не таким, как все. Он мне часто наливал чаи, кофе, приносил печеньки. Через пару дней стали вместе возвращаться домой, обязательно звонили друг другу узнать, где мы и когда домой. Ну и, естественно он мне понравился. Однажды на объект приехали две девушки-волонтеры, которые болели несколько дней. И он начал с ними общаться, старался прикоснуться. Тогда и закралась мысль о том, что он, возможно, бабник. Ну или, может быть, я его не интересую, как девушка. Стало обидно. Но я старалась не подавать виду. Ведь он все равно общался со мной, все так же звонил, узнать, где я, когда домой и т.д. Вскоре наши дни на объекте закончились, и нас отправили на другой объект. Там мы опять встретились и провели полдня вместе (я туда приехала к обеду). К вечеру мы вдруг начали обсуждать более интимные темы. Как-то случайно получилось. И вот тогда он сказал, что он бабник. Я, может быть, решила обмануть себя, решив, что я с ним общаюсь, потому что он мне интересен как человек, а не как парень, и мне нравится с ним общаться как с другом. Хотя отчасти это было правдой. В процессе всех этих разговоров, он признался, что не против переспать со мной. Я перевела все это в шутку, потому что мне было обидно, и пообещала, что однажды это случится (опять же в шутку). Следующий и последний день мы опять провели вместе. Я подумала, что скоро все закончится, и мы, скорее всего, больше никогда не увидимся, не будем больше общаться. Но в тот вечер он начал общаться с одной из волонтеров, ходил с ней в обнимку, меня это задело (хоть он и признался, что он бабник), но я старалась не обращать на них внимания. Общалась с другими парнями (возможно, пытаясь вызвать у него ревность, хотя, наверное, это было глупо). Когда все закончилось, мы обняли друг друга на прощанье, и я подумала, все, все кончено. Через день он мне написал, мы стали опять переписываться. Я не могла понять, зачем он мне писал, если ему всего лишь хотелось со мной переспать. У меня и раньше было такое, что мне предлагали секс без отношений, но им совершенно не было интересно, как у меня дела. Вся переписка сводилась к тому, что в такое-то время в такой-то день и все. Но я почти сразу отшивала их. А с ним почему-то как-то не получилось. Спустя недели две такого общения мы с ним переспали в его машине. После он сказал, что придет ко мне, когда я буду дома одна. Я согласилась. Он пришел. Мы опять переспали. Но несмотря на это, он продолжает интересоваться, как у меня дела, моими успехами, чем я занята. Хотя мне все сказали, что он переспит со мной и перестанет общаться. Отчасти я и переспала с ним только потому, что надеялась, что он прекратит общение, так мне было бы легче не думать о нем. Но нет, мы с ним переписывались каждый день. Однажды, когда он спросил, хочу ли я отношений, я ответила «нет», т.к. мне казалось, что ему этого тоже не хочется. Он ответил, хорошо, что хоть отношений не хочется. Теперь мы с ним регулярно занимаемся сексом, но я не знаю, чего хочу. Может быть, я боюсь его потерять, но с другой стороны меня, в принципе, устраивают такие отношения. Мне не надо уделять ему внимания, ему не надо уделять внимание мне, никаких ссор, ничего лишнего. Но в то же время хочется обычных отношений, чтоб было, как в фильмах: ухаживания, прогулки, конфетно-букетный период, подарки и т.д. Мне советовали попробовать не писать ему пару дней, что станет ясно. Но ясно не стало.
Камила,
Алматы, Казахстан, 20 лет
03.04.17
Секс без обязательств хорош, но хочется больше

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Камила, что тебя удивляет? То, что парень, который хочет от тебя только секса, интересуется твоими делами? Так ты сама ответила на этот вопрос. Те, кто просто хотел тебя трахнуть, и кто не интересовался твоей жизнью при этом, ты «почти сразу посылала». Ну так и подумай, что было бы, если бы этот парень поступил бы также? Если бы не начал оказывать тебе знаки внимания, не делал бы вид, что ему очень интересно, что ты отвечаешь на вопрос «как дела»? Он был бы точно также послан. А ведь у него другая цель. Он просто профессиональный бабник. У него те же цели, что и у тех. Что подкатывали к тебе до него, только он эффективнее, потому что знает, как правильно подкатывать. И то, что ты не просто «один раз дала», а продолжаешь соглашаться на секс на его условиях, то есть, тогда. Когда ему это удобно и где ему это удобно (в машине, у тебя, когда никого нет дома, и прочее) – это как раз говорит о том, что он оказался умнее предыдущих твоих «кавалеров», которые без затей пытались просто добиться от тебя секса. И если тебе действительно хочется конфет, букетов и «нормальных отношений», которых тебя спрашивают «как дела» не потому, что надеются залезть в трусы, а потому что действительно интересуются твоей жизнью, то меняй парня. С этим ничего серьезного у тебя не будет. Если бы ты была ему важна не только как сексуальный объект, он бы уже изменил свой стиль общения с тобой. А так – он просто пользуется тобой. И все эти разговоры за жизнь – просто ширма, за которой нет никакой заинтересованности в тебе, есть только способ реализовать свои цели.

  • Сергей

    Камила, я не совсем понимаю в чем проблема. Ты познакомилась с парнем, согласилась на отношения без обязательств, и сейчас вполне комфортно себя чувствуешь. Прекрасно. Хочется чего-то другого? Не вижу препятствий. Сообщи своему приятелю, что желала бы чего-то большего, чем регулярный секс. Не захочет, решит уйти, что ж, стало быть, так. Конечно, такой вариант будет неприятным, возможно даже болезненным, однако это лучше, чем терять время на то, что все равно закончится ничем. Кроме того, иногда, для того, чтобы понять, что имел, нужно это потерять. И твой приятель, вполне возможно, сам начнет искать пути обратно. Однако я бы не советовал воспринимать его всерьез. Видишь ли, насколько я знаю, молодые люди, которые в юности и молодости активно охотятся за юбками, гордятся своими победами, в дальнейшем остаются активными «ходоками». Они не меняются. Поэтому ничего долгого и верного с таким приятелем построить не получится. И переделать его ты не сможешь, даже если выйдешь за него замуж и нарожаешь детей. Скорее даже наоборот. Как только у такого молодого человека появится жена и дети, он посчитает свою задачу выполненной и окончательно уйдет в загул. Так что подумай, мтоит ли тратить время? Может быть лучше прямо сейчас все прекратить и искать по-настоящему своего человека?

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Обсуждение 8  

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  • Ромашка_
    Честно говоря, не дочитала...
    		 03.04.17 11:07
         
    0
         
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  • Ellis_@
    То, что он обольститель, это ясно. Я бы не скрывала своих мыслей и чувств. Интим вообще предполагает оч высокую степень близости. А раз так, зачем говорить неправду. Себя же и обманула, получается. Вообще, пусть в меня летят тапки, но секс без обязательств в 20 лет это очень нехорошо и очень показательно. В 20 лет и уже так себя обесценила. Хотя, в вашем конкретном случае это иллюзия и надежда. А вдруг получится. Предохраняться старательно и беречься от болячек. Совет не писать пару дней - детский сад. Я бы посоветовала другое. Сказать ему в подхоящий момент - ты мне нравишься. И посмотреть на реакцию. Если понятно, что у него есть еще женщины для секса, рекомендовала бы прекратить это. Секс без обязательств это для женщин чуток постарше вас, поопытнее и действительно не желающих отношений.
    		 03.04.17 10:32
         
    3
         
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    • Ellis_@
      Вспомнила Саманту из Секса в большом городе. Как она кому-то сказала, кажется Ричарду. Я тебя люблю, но себя я люблю больше. Вот об этом хорошо бы помнить, мне оч понравилась эта фраза. Действительно. Кто-то очень привлекателен, красив, сексуален и бла-бла и так далее. И тянет как магнитом. Справиться бы, если мне это во вред. Вообще, у меня такие М не вызывают симпатии. Сначала он ей лил мёд в уши, соблазнял, умело окучивал. Когда понял, что можно брать голыми руками, сделал сенсационное заявление, которое говорит о его нравственности, о его реальных намерениях. И вроде честно сказал, спасибо за правду. Вопрос теперь за молодой девой. Что с этой правдой делать. Влезать в этот блуд как жаба в болото или сказать: спасибо, я достойна не только секса. Мне секса мало. И ведь это правда. Пусть он думает теперь, что с этим делать. А то секситься все умеют, дурное дело не хитрое.
      		03.04.17 10:58
           
      1
           
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    • Стефания
      Ellis, нравится всегда читать Вашу точку зрения. Очень она мне близка. Хотела спросить: вот я девушка постарше (мне 32). Хочу семью и детей. Но пока не встретился Тот самый. Но есть мужчина, который привлекает физически и общаться с ним интересно. Но ему не нужны серьезные отношения, хотя открыто он об этом не говорил. Много переписываемся, не часто встречаемся. Вопрос: стоит ли с ним продолжать такие встречи с ним, делая вид, что мне интересны легкие отношения и ни о чем его не спрашивая, или лучше не тратить время и сосредоточиться на поиске уже будущего мужа? Спасибо заранее за ответ.
      		 03.04.17 11:33
           
      0
           
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  • Koshka
    Какой именно ясности Вам хочется? Все предельно ясно. Молодой человек честно сказал, что он бабник и рассчитывает только на секс. Вы согласились и дали понять, что Вам тоже нужен только секс. Ну и занимайтесь им, а не придумывать то, чего нет. Только не забывайте про зппп и нежелательную беременность. Тогда ничего страшного не случится.
    		 03.04.17 07:26
         
    3
         
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  • Есения
    Ох уж этот голод до внимания и комплиментов! Ключевое здесь - сама не знаю, чего хочу.
    		 03.04.17 06:43
         
    2
         
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  • Butterfly USA
    Письмо длиной километр о том, как парень спросил "как дела". Выростайте, девушка, из детских штанишек. В 20 лет пора начинать в людях разбираться хоть чуть-чуть, не только сексом заниматься.
    		 03.04.17 01:47
         
    7
         
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  • Zavoronok
    Хочешь большего, чем просто секс - меняй парня.
    		 03.04.17 00:38
         
    5
         
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