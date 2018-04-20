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Сам меня бросил, а через полгода замуж позвал


Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Рассталась с мужчиной чуть больше полугода назад, инициатором разрыва был он. И вот сегодня он звонит и слезно просит попробовать ещё раз, якобы, он был не прав и все осознал. В качестве серьезности своих намерений предлагает даже отнести заявления в ЗАГС. Он говорит, что встречался с девушкой два месяца и понял, насколько наши отношения были гармоничными. Я в растерянности, я сейчас вроде встречаюсь с мужчиной, но там ничего серьезного. Можно ли войти в одну реку дважды? Или, может, это у него минутный порыв?

Анна,
С.-Петербург, 26 лет
20.04.18
Сам меня бросил, а через полгода замуж позвал

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, если ты задаешь вопрос, и сама не уверена в том, что тебе это нужно, значит, тебе это не нужно. То, что с новым мужчиной у тебя «ничего серьезного», безусловно, тебя напрягает и заставляет думать, как бы не пожалеть, отказав бывшему. Однако, тут, скорее, в тебе говорит страх не успеть выйти замуж, а не чувства к бывшему. Их у тебя как раз нет. Иначе бы ты не вопросы писала, а по свадебным каталогам платье выбирала. Но ты не веришь в то, что бывший изменился и, главное, не веришь в то, что тебе он вообще нужен. Значит, не нужен. Слушай свой внутренний голос, он говорит тебе очень разумные вещи.

    В одну и ту же воду можно войти дважды, у меня на этот счет есть личный опыт. Более того, даже развод – не приговор отношениям (я второй раз замужем за одним и тем же человеком). Но для этого нужно искренне хотеть этой перезагрузки отношений обоим партнерам. А в твоей истории хочет только он. А ты напряглась, испугалась и сомневаешься. Есть еще вопросы?

  • Сергей

    Анна, а зачем тебе это нужно? Насколько я понимаю, особо сильных чувств между тобой и бывшим приятелем не было. Встречались, общались, доставляли друг другу некоторое удовольствие, но не более того. Вместе не жили, общих проблем и быта не имели, ничего объединяющего так и не создали. Через некоторое время парень вообще сбежал, решив, что ты не очень подходишь как партнерша. Ты этот демарш, кстати, довольно быстро пережила, и нашла нового приятеля. Молодой человек тоже особо не переживал, тестируя других девушек на предмет пригодности к сексуальной жизни. То есть, вы оба довольно спокойно приняли факт расставания, и полгода не общались. Ну, и для чего всё это повторять? Нет, безусловно, тот факт, что парень зовет замуж – это приятно. Но ты уверена, что сама этого хочешь?

    Лично я считаю, что при наличии реального желания быть вместе, никаких сомнений и вопросов у тебя бы не возникало. Если же имеется неуверенность, значит, возобновление отношений и тем более совместная жизнь, вызывает некоторое неприятие. Так для чего нужно наступать на грабли? Только потому, что хоть кто-то предложил заявление в ЗАГС отнести? Неужели у тебя всё так плохо, что готова на что угодно, лишь бы штамп в паспорте заиметь? Надеюсь, что нет.

    А раз так, то очень советую прислушаться к интуиции. Конечно, ты человек взрослый, и вполне вольна портить себе жизнь по-своему. Однако, как говорили в прошлом: выйти замуж-не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Это я к тому, что поддавшись желанию послушать Мендельсона только потому, что «пора», «надо», «дура парня упустишь», «никто больше не позовет», и прочее и прочее, ты рискуешь потратить довольно много средств, нервов и сил на то, что всё равно развалится. Зачем? Может быть, лучше поискать того, с кем на самом деле, без всяких сомнений, захочется создать семью?

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Обсуждение 29  

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  • Элфи Крекс
    Варианты: проверка связи; поссорился с другой и позвонил; пьян был....Да мало ли что. Раз с тем, с кем встречаетесь, ничего серьёзного, встретьтесь с бывшим, поговорить, посмотрите, изменилось ли что- либо ( он, ваше восприятие его), а там решайте.
    		 20.04.18 10:36
         
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  • Ellis_@
    В реку дважды можно войти. Но не потому, что кто-то понял, что ты "хорошие сапоги, надо брать")) Бывает проверка чувств, иногда нужно на расстоянии что-то понять. Но тут - не знаю.. Я бы з загс вот так вот, не пошла. Пардон.
    		20.04.18 10:09
         
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    • звездочка )
      надо им вместе до ЗАГСа ремонт сделать )) что там от гармонии останется
      		 20.04.18 10:15
           
      1
           
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      • Koshka
        Ремонт совместно сделать - это хорошая проверка чувств. Я серьёзно. Только не с этим МЧ.
        		20.04.18 10:27
             
        1
             
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      • Ellis_@
        Для меня всё так ясно, без никаких ремонтов. Это же очевидно. У меня было похожее когда-то. Встречалась с БФ в Штатах, я о нём тут писала. Мы расстались по его инициативе, через полтора года где-то, он нарисовался. Звонил, спрашивал, а не приеду ли, а не попробовать ли. На вопрос - а с чего это вдруг такие идеи, невероятный был ответ. Я понял, лучше тебя не найду. Ну спасибо. Кастинг я выиграла? Kакое "щщастье".;-))) Если бы он сказал: понял, что люблю, еду за тобой - был бы другой разговор. А тут, слабо. Нет, это не кандидат на мужа. Мы в загсы ходить должны по любви, а не по конкурсу.
        		20.04.18 10:39
             
        2
             
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        • звездочка )
          есть у Александра Буйнова песня: Мы сидим с тобой на старой кухне Молча тянем горькую со льдом Раньше думал я что небо рухнет Если мне вернуться в этот дом Но уходит жизнь как лед в бокале И теперь я стал совсем другим Мы так долго врозь с тобой молчали Так давай же вместе помолчим Припев: Я пришел к тебе совсем и не спрашивай зачем Я пришел и этим все сказал Я пришел к тебе совсем и спрошу тебя ты с кем И ответ увижу по глазам Я так долго маялся по свету Все чего-то нового искал И не понимал что кухня эта Для меня единственный причал Мы от одиночества устали Но теперь то мы с тобой вдвоем Ничего что тает лед в бокале Вместе мы и теплую допьем Припев: Я пришел к тебе совсем и не спрашивай зачем Я пришел и этим все сказал Я пришел к тебе совсем и спрошу тебя ты с кем И ответ увижу по глазам
          		20.04.18 10:51
               
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          • Ellis_@
            Замуж это не цацки-пецки. Серьёзно это. Поэтому, если хочет вернуться, а сердце ёкнуло, можно, конечно попробовать. Но не свалился на голову и в загс. Можно подумать девушка сидела и ждала, когда он нарисуется. Она тоже имеет право подумать.\Я о том, что не надо прижимать к стенке, и сразу отвечать на загс ДА или НЕТ. Я бы сказала: посмотрим. Я не готова отвечать, я подумаю.
            		 20.04.18 10:57
                 
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            • звездочка )
              ну конечно ) было бы странно сразу в ЗАГС. Есть такие фразы-подключения к человеку, для начала разговора - как дела, о погоде и т.д. В этой ситуации ЗАГС тоже как подключение был, чтобы не послали сразу )
              		20.04.18 11:10
                   
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              • Koshka
                Что-то я представила себе этот разговор. "Але, ты лучше, чем она, может, мы в ЗАГС сбегаем?"
                		 20.04.18 11:20
                     
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              • Ellis_@
                Никакая вменяемая дева не побежит по первому зову. Есть же и чувство достоинства, и уважение к себе, и естесственная осторожность.
                		 20.04.18 11:21
                     
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          • Лада
            Даа, его мотает по свету от бабы к бабе, а ты жди вечным запасным аэродромом - мечта любой женщины) и лет через дцать он вернётся и тебя осчастливит) ... Нууу... Мне больше нравится "Симона" у Кузьмина)
            		 20.04.18 10:57
                 
            1
                 
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        • лаки
          согласна) у меня похожая история была, но еще в 15 лет, так что мальчику простительно)) а тут взамуж так зовут, ну-ну)
          		 20.04.18 10:53
               
          0
               
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  • Проходя мимо
    Бросил он Вас ради другой. С ней не сложились отношения, а новых не возникло, решил вернуться к вам - все лучше, чем одному. Понадеялся, что простите и продолжите кормить и стирать носки. Возможно, она его не кормила и выносила мозг, а Вы поспокойнее (гармоничные отношения!). Когда человек выбирает: тот или этот, та или эта, - любви тут не стояло.
    		 20.04.18 09:49
         
    4
         
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  • Zavoronok
    Анна, а чего хочешь ты сама? Замуж, как все или любви? Если любви, то ищи третьего. Первый тебя не любит, иначе бы не бросил, и то, что жениться предлагает, не показатель, пообещать можно что угодно. Второго не любишь ты, иначе бы сразу предложение бывшего отвергла, без раздумий. Ну а если замуж невтерпёж и неважно, за кого, тогда бери, что дают.
    		 20.04.18 09:03
         
    2
         
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  • Джей
    Ну с заявлением точно спешить не стоит. Плюс, непонятно, как склдаваются у Вас отношения с новым мч. В опчем вопросов больше, чем ответов :-)
    		 20.04.18 08:53
         
    1
         
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  • звездочка )
    Анна, а у тебя самой осталось ощущение, что ваши отношения были гармоничными? ) Ты за ним скучала? слушай себя, потому что правил нет. Я бы ещё посмотрела гороскопы и совместимость, там перспективы отношений хорошо видны без эмоций.
    		20.04.18 08:40
         
    1
         
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  • Koshka
    Э... а зачем? Вам он сильно нужен? Сомневаюсь. Вы скучали? Тоже мимо. Он какой-то уникальный мужчина? Вроде нет. Никаких резонов не вижу. Вообще время не стоит тратить даже на ответ ему.
    		20.04.18 08:23
         
    2
         
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  • Лада
    О, была у меня похожая история:) походу, парни это "я готов на тебе жениться" приравнивают к великому подвигу во имя девушки, дающему отпущение всех грехов и плюс 100500 к карме) А девушка должна броситься на шею и расплакаться от счастья, и забыть все гамно, которое он ей принёс раньше, как будто оно испарилось, как роса. Да и вообще то, что он её бросил, не считается. Ведь вернулся, да еще замуж предложил, чего ж тебе ещё надо?)
    		 20.04.18 07:04
         
    1
         
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  • Krazy
    Вы реально раздумываете? Я б тупо обиделась, если б какой-то бывший вдруг объявился и по-телефону осчастливил меня предложением расписаться. Серьезно? Вы себя на помойке нашли?
    		 20.04.18 06:01
         
    8
         
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  • ethernity
    Я предложу нетиповой для этого форума совет - а погадайте :-)
    		 20.04.18 04:45
         
    4
         
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