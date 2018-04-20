Сам меня бросил, а через полгода замуж позвал

Анна, а зачем тебе это нужно? Насколько я понимаю, особо сильных чувств между тобой и бывшим приятелем не было. Встречались, общались, доставляли друг другу некоторое удовольствие, но не более того. Вместе не жили, общих проблем и быта не имели, ничего объединяющего так и не создали. Через некоторое время парень вообще сбежал, решив, что ты не очень подходишь как партнерша. Ты этот демарш, кстати, довольно быстро пережила, и нашла нового приятеля. Молодой человек тоже особо не переживал, тестируя других девушек на предмет пригодности к сексуальной жизни. То есть, вы оба довольно спокойно приняли факт расставания, и полгода не общались. Ну, и для чего всё это повторять? Нет, безусловно, тот факт, что парень зовет замуж – это приятно. Но ты уверена, что сама этого хочешь?

Лично я считаю, что при наличии реального желания быть вместе, никаких сомнений и вопросов у тебя бы не возникало. Если же имеется неуверенность, значит, возобновление отношений и тем более совместная жизнь, вызывает некоторое неприятие. Так для чего нужно наступать на грабли? Только потому, что хоть кто-то предложил заявление в ЗАГС отнести? Неужели у тебя всё так плохо, что готова на что угодно, лишь бы штамп в паспорте заиметь? Надеюсь, что нет.

А раз так, то очень советую прислушаться к интуиции. Конечно, ты человек взрослый, и вполне вольна портить себе жизнь по-своему. Однако, как говорили в прошлом: выйти замуж-не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Это я к тому, что поддавшись желанию послушать Мендельсона только потому, что «пора», «надо», «дура парня упустишь», «никто больше не позовет», и прочее и прочее, ты рискуешь потратить довольно много средств, нервов и сил на то, что всё равно развалится. Зачем? Может быть, лучше поискать того, с кем на самом деле, без всяких сомнений, захочется создать семью?